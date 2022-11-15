«У меня нет сверхъестественного таланта – всего добился через работу». Шацкий о работе с Ситало, предложении «Рубина» и критике в свой адрес

«Шац, Шац, Шац, Everybody».

Голкипер Игорь Шацкий стал одним из символов исторического выступления сборной Казахстана по футболу в рамках Лиги наций. По числу сэйвов казахстанец обошел даже Нойера и Доннаруму. После победных матчей домашний стадион часто скандировал его имя, как одного из главных героев успеха.

Автор Sports.ru Казахстан побеседовал с Игорем Шацким о прошедшем сезоне в составе «Шахтера», возвращении Исламхана в сборную, а также об интересе со стороны других клубов. Помимо этого Шацкий рассказал почему хочет завершить карьеру в «Шахтере» и о том, как относится к критике в свой адрес.

«Своим успехом я обязан Валерию Ситало»

- Игорь, закончился очередной сезон чемпионата Казахстана. Довольны результатами «Шахтера»?

- Не могу сказать, что доволен. Начало было многообещающим, потом был спад, потом снова выровняли игру – в результате заняли седьмое место. Для нас это неприемлемый результат, так как в 2021 году задрали высокую планку и ждали от этого сезона еще больше.

- В чем причина неудач?

- Нет одной причины. У нас походу сезона сильно обновилась команда. После Магомеда Адиева уже два новых тренера в «Шахтере» появилось. К этому всему добавились сложности с финансированием клуба. Если проанализировать все ошибки, которые сделали в этом сезоне, то на следующий год можем бороться за медали.

- Несмотря на неудачи «Шахтера», вы проводите очередной хороший сезон. При этом меня удивило, что вы хотите завершить карьеру в Караганде. Наверняка на вас, как на первого номера сборной, есть спрос в других клубах.

- Не могу сказать, что на меня большой спрос в разных командах. Я благодарный человек – если мне делают что-то хорошее, я всегда хочу ответить взаимностью. Я стал популярным футболистом относительно недавно, а многие стали про меня говорить только после удачного цикла сборной в прошедшей Лиге наций. Но никто не знает, что было до этого. Я через многое прошел – игра в дубле, ссылка в Первую лигу, неудачная попытка вернуться в «Шахтер», опять игра в Первой Лиге. Затем меня в команду вернул Валерий Леонидович (Ситало – прим. Sports.ru) и мы стали с ним работать.

Поэтому все, что у меня есть – этим я обязан «Шахтеру». Я очень благодарен клубу, фанатам, которые меня поддерживают даже в неудачах. Вокруг меня в Караганде собраны правильные люди. Но я повторюсь, что никто не знает, что будет завтра, но на данный момент я хотел бы закончить карьеру в «Шахтере».

- Летом писали, что вами интересовался «Рубин».

- Честно не знаю. Я сам читал об этом в прессе. Может кто-то хотел меня попробовать взять в команду, но лично до меня никаких предложений не дошло.

- Многие связывают ваш успех с личностью тренера вратарей, как в сборной, так в «Шахтере» – Валерия Ситало. Особая коммуникация с ним – залог вашего успеха?

- Валерия Леонидовича я знаю почти 15 лет. Я очень хорошо его знаю, как и он меня. Все же увидели только сейчас результат нашей работы, а мы работаем планомерно вместе уже много лет. Я благодаря Ситало вышел на абсолютно новый уровень. Своим успехом я обязан ему. Он мне как отец.

- Говорят у него очень тяжелые физические нагрузки на тренировках.

- Это правда. Но за многие годы такие тренировки стали привычными для меня. Если сейчас тренироваться с кем-то другим, то мне будет не хватать этих нагрузок.

«Я не чувствую себя первым номером сборной – доказывать это нужно каждый день»

- На товарищеские матчи против Узбекистана и ОАЭ сильно поменялась вратарская бригада. Впервые вызваны Заруцкий и Устименко. Для вас важно, кто вызывается в сборную, все-таки весь цикл Лиги наций вы прошли с Сейсеном и Шайзадой?

- Шайзада и Сейсен – очень качественные вратари. Они получали вызов в сборную на протяжении всей Лиги наций абсолютно заслуженно. У Сейсена, да и у меня, команды остались в середине турнирной таблицы или даже ниже, но это не отменяет нашего вратарского качества.

При этом Саша и Данил тоже очень сильные вратари. Концовка чемпионата это и подтвердила – их команды в лидерах чемпионата. С другой стороны, я уже в зрелом вратарском возрасте, когда мне комфортно с теми вратарями, которых вызывает тренерский штаб.

- Какие задачи ставит тренерский штаб на ближайшие матчи?

- Задача – побеждать. Игры будут непростые, в первую очередь с психологической точки зрения. Чемпионат закончился, многие футболисты уже решили свои задачи. Теперь главное снова объединиться, поймать атмосферу, которая была весь цикл Лиги наций.

- Вы сыграете оба матча?

- Я пока не знаю. Я думаю тренерский штаб анализирует, кто в каком психологическом и физическом состоянии. Посмотрим, что они решат.

- Магомед Адиев не раз подчеркивал, что вы первый номер в сборной и ставку делают на вас. Именно поэтому, к примеру, не вызывается Стас Покатилов. Вы ощущаете себя первым номером?

- Я не чувствую, что я первый номер в сборной. Если даже такая мысль проскальзывает, то я гоню ее подальше. Каждый сбор, каждый день я доказываю, что достоин места в воротах. Как только я расслабляюсь и думаю, что смогу сыграть на опыте – это ведет к провалу.

- В сборную спустя два года вернулся Бауыржан Исламхан. Как его приняли в команде и в какой он форме?

- Приняли Баторика очень хорошо. Он никогда не пропадал с наших радаров эти два года. Не знаю, что сказать про его форму – это задача тренерского штаба давать оценку . Я уверен, что он поможет нам, как на футбольном поле, так и внутри раздевалки. Бато выкладывается больше, чем остальные. Если он был бы с нами прошедший цикл Лиги наций, мы могли добиться еще более впечатляющего результата.

- Как вы относитесь к критике?

- Сейчас спокойно. Раньше очень сильно принимал к сердцу.

- До вас доносятся критические статьи или замечания?

- Конечно доносятся, но критика сегодня есть, завтра нет. Какой-то журналист написал что-то плохое – к тебе меняют мнение. Завтра кто-то написал что-то хорошее, ты снова герой. Я пришел для себя к выводу, что время все расставляет на свои места.

- Несколько месяцев назад выходила колонка в которой допускалась мысль, что вы переоцененный голкипер и больше играете эффектно, чем эффективно. Как вы отнеслись к такой критике?

- Моя мама скинула эту статью супруге. Она у меня все читает (улыбается). Вообще нет проблем – кому-то надо что-то писать. Мне надо ворота защищать – на это я не обращаю внимания.

Этому есть и логическое объяснение – «Шахтер» не в лидерах чемпионата, играю в нестабильном клубе. Может быть, играй «Шахтер» лучше в этом сезоне, и колонки не было бы. Я каждое утро себе доказываю, что достоин быть на том месте, где я сейчас.

- При этом нельзя не отметить, что вы – куражный вратарь.

- Для вратаря очень важно поймать кураж. При этом кураж берется от мотивации. Игры за сборную и в еврокубках другие по атмосфере, если сравнивать с чемпионатом Казахстана. Там другие скорости, любая мелкая ошибка может привести к провалу. Поэтому настрой на эти матчи другой.

Тем более, если приходит 30 тысяч на стадион и они все болеют за тебя. Я просто не помню, что было в моей голове в серии пенальти в матчах с Молдовой. Я себя не мог контролировать в плане эмоций. Я думаю, это классно, это то, за чем идут фанаты на стадион.

- Это Лига наций добавила вам популярности? Спокойно ходите по городу? (улыбается)

- Стали больше узнавать. Люди подходят, фотографируются, даже в супермаркетах (улыбается). Мне это приятно.

- Думали о том, что популярность и взлет, который у вас сейчас есть, может быстро закончиться?

- Я шел к успеху постепенно. Было много падений, но я каждый раз вставал. Может, благодаря этому нашел психологический баланс. У меня нет сверхъестественного таланта, все через работу и анализ своей работы.

«Досмагамбетов – один из моих любимых футболистов»

- Вы начали заниматься футболом системно в 14 лет. Не поздно?

- Я думаю, поздно. Если бы начал раньше заниматься, то может и карьера сложилась по-другому. С другой стороны, может замучили бы травмы и я раньше закончил бы.

Я все время был голодным до игр. Последние три годы у меня стало что-то получаться. А раньше я мог выходить на тренировки с травмой, так хотел играть. Однажды поехал на сборы с порванным мениском – никому ничего не говорил, сильно хотел попасть в команду. Доктор через две недели заметил и отправил лечиться. Но начинать надо раньше – в детстве спорт закладывает дисциплину.

- Спрашиваю у всех вратарей про отбитые пенальти. Вы гадаете или играете по мячу?

- Часто меня об этом спрашивают. Отбитые пенальти – это совокупность очень многих факторов: атмосфера в раздевалке, что доносит тренер, мотивация в игре. По мячу мне сложно играть. Это больше инстинкт, который выработан годами.

- При этом вы анализируете бьющих пенальти в той или иной команде?

- В команде все анализируется. Но это поверхностно. Вдруг игрок подумает: «Меня, наверняка, анализировали» и ударит в другой угол. Бывает просто чуйка, знаешь куда ударит. Если медленный разбег, то можно предугадать по мячу. А если сильный удар, как ты по мячу сыграешь?

- Чьи удары с пенальти сложнее всего парировать?

- Наверное Баторик. У него нереально отбить удар. Айдос Таттыбаев в «Шахтере» – всегда мне забивает на тренировках.

- Ваш бывший одноклубник Тимур Досмагамбетов, играя крайнего защитника, забил 9 голов в чемпионате. Удивлены?

- Совсем не удивлен. Тима бегает и работает, у него мастерское спокойствие. Как начал забивать в «Шахтере», так и продолжил в «Астане». Он один из любимых моих футболистов в чемпионате Казахстана.

- За кого будете болеть на чемпионате мира в Катаре?

- Наверное, Англия. С детства засела мне в душу. Когда был маленький хотел, чтобы МЮ взял Лигу чемпионов, а Англия стало чемпионом Европы. При этом за «Юнайтед» не болею персонально.

- Много смотрите футбола, помимо своих игр?

- Я мало смотрю – только топовые матчи в решающих стадиях Лиги чемпионов и Чемпионата мира. Мне интересно смотреть игры в которых что-то решается или что-то стоит на кону.

- О чем вы мечтаете?

- Хочу, чтобы мама, как можно дольше прожила. Хочу достойно воспитать сына и дочку, чтобы выросли в порядочных людей. Хочется, как можно дольше радовать болельщиков.

Фото: Казахстанская федерация футбола