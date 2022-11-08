«С Бердыевым играли в староватый футбол и это не всегда работало». Крачковский о ЦСКА, работе с Бабаяном и мобилизованном брате

Первое большое интервью Крачковского в «Кайрате».

От редакции: интервью с Антоном Крачковским записано накануне продления контракта с алматинцами.

Центральный полузащитник «Кайрата» Антон Крачковский прошел школу футбольной академии московского ЦСКА. Затем подписал контракт с «Кайратом-Москва», отыграв один сезон, подписал двухлетний контракт с «Кайратом». Несмотря на 20-летний возраст почти сразу стал основным игроком алматинской команды.

Автор Sports.ru Казахстан поговорил с Крачковским о первых шагах в академии ЦСКА, разнице взглядов на футбол между Бердыевым и Кекером, а также о недавно продленном контракте с «Кайратом». Помимо этого Антон рассказал, в каком чемпионате мечтает играть, а также о первых эмоциях от базы «Кайрата».

«Благодаря Андреасу Лиллини я оказался в ЦСКА»

- Антон, расскажи, как ты начал заниматься футболом?

- Я с пяти лет занимался борьбой. Параллельно стал увлекаться футболом. Совмещать два вида спорта в какой-то момент стало сложно, и я выбрал футбол. В секцию меня отдала бабушка.

- Сразу в ЦСКА оказался?

- Я родом из Лобни, небольшой город в Московской области. Начал заниматься футболом там. Потом перешел в «Химки», а в 10 лет меня на просмотре взяли в академию ЦСКА. Изначально я приехал на летнее первенство в ЦСКА, а летом нельзя заявлять игроков в академию. Попросили прийти через пару месяцев. Приехал еще раз и у меня был очень долгий просмотр – около трех недель.

Иногда на наши тренировки приходил директор академии ЦСКА Андреас Лиллини. Он был очень строгий, я всегда сильно нервничал, когда он наблюдал за нашими играми. Но после одной из двусторонок, он подошел и сказал, чтобы меня взяли в академию. Благодаря ему я попал в ЦСКА.

- Кто-то из ребят твоего года заиграл на серьезном уровне?

- Сейчас в основной команде ЦСКА играет Владислав Яковлев. Помимо этого третий вратарь ЦСКА тоже мой ровесник – Данила Боков. Много еще ребят играет в ФНЛ, кто-то во второй лиге России играет.

- Как появился у тебя вариант с московским «Кайратом»?

- Мой агент мне сказал, что создается команда «Кайрат-Москва» и меня хотят там видеть. Я тогда знал, что есть «Кайрат» в Казахстане, но про новый клуб ничего не знал. Мне рассказали, что в нем будут играть воспитанники из Казахстана и хотят усилить клуб несколькими игроками. Тем более в команду переходили несколько ребят из ЦСКА – Андрей Савинов и Сергей Пряхин.

- Цепляться за игровое время в ЦСКА не было шансов?

- Шансов в ЦСКА особо не было. Я тренировался с основной командой только когда большая часть игроков уезжала на игры сборных. Так было и при Березуцком, Оличе и Гончаренко.

- Значит, ты успел пересечься в ЦСКА с Григорием Бабаяном. Многие говорят, что он очень строгий и требовательный специалист.

- В прошлом году в ноябре, когда закончился сезон в «Кайрате», нас хотели посмотреть в ЦСКА. После тренировки он оставался с молодыми игроками, объяснял нюансы, где-то подсказывал. Насчет строгости не могу сказать – мне так не показалось. С другой стороны в ЦСКА он был помощником тренера, поэтому даже больше хвалил.

Недавно, когда играли с «Астаной», мы поздоровались, узнали как дела друг у друга.

«С Бердыевым играли в староватый футбол – мало прессинговали, пытались перекрывать линии передач, а это не всегда работало»

- Как ты перешел в «Кайрат»?

- В январе 2022 года мы приехали с «Кайратом-Москва» на сборы. В один из дней генеральный директор Антон Чистяков попросил зайти к тренеру. Там были Антон, Константин Лежнев и Кирилл Сергеевич Кекер. Мне сказали, что еду на сборы с «Кайратом», если понравлюсь Бердыеву и тренерскому штабу, то подпишут контракт.

- Как тебе работа с Бердыевым?

- Мне понравилось. Он обращает внимание на маленькие нюансы. Я никогда не слышал, чтобы говорили о том, как накрывать колено при передачах. Как правильно ставить опорную ногу, пропускать мяч и накрывать колено.

- Чем отличаются Кекер и Бердыев?

- Они отличаются подходом к тренировкам. Футбол сильно меняется, с Курбаном Бекиевичем мы в староватый футбол играли. С Кириллом Сергеевичем тренировки стали более интенсивные, мы хорошо играем в прессинг и физической готовности хватает на весь матч. При Бердыеве мы не прессинговали, а старались перекрывать линии передач и это не всегда работало.

- Устименко в интервью говорил, что Бердыев больше требовал, чем доверял. Согласен?

- Было очень много критики к молодым. Нас во всех неудачах винили. Больше нечего сказать.

- Буквально на днях ты продлил контракт с «Кайратом» до 2024 года. Почему принял такое решение?

- «Кайрат» – одна из лучших команд в Казахстане. Здесь созданы все условия, чтобы прогрессировать и становиться лучше, как футболисту. Если показать себя здесь, то можно уехать играть в РПЛ или даже в Европу. Именно поэтому я решил продлить контракт.

- «Кайрат» в нынешнем виде способен решать серьезные задачи?

- Мы можем бороться, у нас сильная и амбициозная команда. Так вышло, что ушли почти все легионеры, многие на таком высоком уровне играют только первый сезон. От нас фанаты требуют многого, но в первый сезон это сложно.

- В «Кайрате» вместе с тобой играет другой экс-армеец – Виктор Васин. Насколько это помогло в адаптации в Алматы?

- Мы вместе тренировались в ЦСКА. Когда я поехал с командой на сборы в Турцию, он приехал через дней десять. Витя – профессионал своего дела, когда он на поле, то чувствуешь себя уверенно.

«Мечтаю играть в Испании, даже в Сегунде»

- Как ты видишь свое будущее в перспективе нескольких лет?

- Хочется вернуться в РПЛ. Моя мечта и цель – поиграть в испанском футболе.

- Сегунда тоже подойдет?

- Конечно. Сегунда, наверное, по уровню, как РПЛ.

- Из-за мобилизации в России можно ожидать приток россиян в чемпионат Казахстана?

- Из ФНЛ и РПЛ не так много ребят захотят приехать в чемпионат Казахстана. Если брать вторую лигу России, то там многие хотели бы приехать в ТОП-5 клубов КПЛ.

- Бердыев весной говорил, что вы – российские игроки, показываете более взрослый футбол, готовы к жесткости, в отличие от местных ребят. Согласен с этим?

- Когда я только пришел, то на сборах у меня вообще не было уверенности. Для меня это был другой уровень и еще Курбан Бекиевич – тренер с большим именем. Не думаю, что между местными и российскими игроками есть разница в плане борьбы и уверенности. Все одинаково бьются. Когда ты постоянно играешь, то уверенность сама приходит.

- Как тебе база «Кайрата»?

- Это слишком высокий уровень. Я никогда такого не видел. Нам рассказывали ребята в «Кайрате-Москва» про базу в Алматы, но я до конца не верил. Есть все для тренировок, восстановления, очень много полей.

- Лучше, чем в ЦСКА?

- В ЦСКА тоже все есть, но оно уже устаревшее.

- Ты всегда играл в центре поля?

- В «Химках» я играл центрального нападающего. Пытался цепляться за мячи, но из-за роста было тяжело. Когда перешел в ЦСКА, то стал играть в центре поля. Так до сих там и играю. В ЦСКА даже в один момент хотели отчислить из-за небольшого роста. Только Анатолий Дутов вступился за меня, и я остался в академии. По сути, он меня сохранил в футболе.

Когда при Курбане Бекиевиче и в «Кайрате-Москва» играл чистого опорника, то было тяжело. Много верховой борьбы – стоял, а надо мной мяч летал.

- С кем из команды дружишь больше всего?

- У меня со всеми хорошими отношениями. Больше всего с Вадимом Ульяновым и Левой Кургиным. С ними как начали общаться еще в Москве, так и здесь. С Левой вместе на базе живем.

- Кто нравился в детстве из футболистов?

- По детству я больше смотрел за теми, кто голы забивал. За Роналду болел. Когда стал понимать футбол, то стал внимательно следить за Иньестой, Хави и Вератти.

- Чем занимаются твои близкие?

- Мама раньше в Шереметьево работала. С папой я много лет не общался. Двоюродный брат сейчас мобилизован в России. Он до этого служил, поэтому призвали.

- В Алматы уже привык?

- Мне с первого дня понравилась Алматы. Очень живой и динамичный город.

- Лучше, чем в Астане?

- В Астане не понравилось, немного искусственно. Если сравнивать с Алматы, то вообще не заходит мне.

Фото: ФК «Кайрат», ЦСКА.