«В «Окжетпесе» проверяли переписки, чтобы со мной не общались». Инсайдер о конфликтах с коллегами, критике «Астаны» и заказных материалах

Взгляд на Казахстан из Германии.

Журналист Владимир Жарков больше трех лет ведет телеграм-канал «СпортРадар.kz», который часто взрывает информационное поле казахстанского футбола неожиданными деталями и скандальными инсайдами.

Автор Sports.ru Казахстан поговорил с Жарковым о начале его журналистского пути, работе на телевидении, радио и печатных СМИ. Также Владимир рассказал, почему конфликтует с Тулегеновым, берет ли он деньги за свои материалы и рассказывает, почему решил рекламировать каперов.

- Владимир, давайте с начала. Почему вы выбрали журналистику?

- Я начал работать журналистом еще в школе, когда в 11 классе в 1993 году стал сотрудничать с молодежной редакцией Казахского радио. У меня там работал папа звукорежиссером. Можно сказать, используя свое служебное положение, предложил мне попробовать свои силы в журналистике. Я сделал пару репортажей на радио, меня это затянуло. Я поступил на журфак и с первого курса постоянно где-то работал журналистом. Позже я понял, что меня всегда тянуло к спорту, поэтому по окончанию КазГУ в 1997 году я стал работать спортивным журналистом. С этого пути никогда не сворачивал и уже вряд ли сверну.

- Ваше первое место работы?

- Первой полноценной работой можно назвать организацию спортивной редакции в 1999 году вместе с Павлом Цыбулиным на «31 канале» и «радио 31». Нам было по 23 года, но, несмотря на юный возраст, на протяжении многих лет вдвоем на себе эту редакцию и тянули. У нас бывали стажеры, но основную работу делали сами. Сейчас, даже сложно поверить, что мы могли такой объем работы делать вдвоем, но было много энтузиазма и полный карт-бланш со стороны руководства.

В печатной версии газеты я попробовал себя достаточно поздно – в 2007 году в «Prosports». Проработал всего год и снова вернулся на «31 канал». Когда в 2011 году по семейным обстоятельствам мне пришлось переехать в Германию, стало развиваться удаленное сотрудничество с редакциями. Я стал работать в нескольких редакциях разом. Как показало время и ситуация с коронавирусом – удаленное сотрудничество стало самым перспективным.

На данный момент я официально работаю в «Prosports», еще с двумя изданиями я сотрудничаю. Также есть небольшой бизнес в Германии. На эти средства и живу.

- Сергей Райлян в интервью рассказал, что вы успели поработать с ним в одной редакции на радио?

- С Сергеем я дружу давно и крепко, правда, редко видимся последнее время. Но никогда в одной редакции в одно время мы не работали. Мы даже были, если не конкурентами, но двигались параллельно в одной сфере. Я ушел с Радио «Сити», а Сергей пришел делать туда целевую программу, а мы с Павлом занялись «31 каналом».

«Я считаю, что имею полное право критиковать, обсуждать и вообще говорить о казахстанском футболе»

- Частая претензия, которую можно услышать в ваш адрес: «Жарков давно живет в Германии. Зачем он продолжает писать про казахстанский футбол?»

- Это моя жизнь. То в чем я вырос. Это то болото, в которое ты когда-то вступил одной ногой, и тебя засосало по самую макушку. Из казахстанского футбола я уже не выберусь, по крайней мере, ментально. Мне совсем неинтересен немецкий футбол, хотя я тут живу 11 лет. У меня казахстанский паспорт, я гражданин Казахстана – почему я не должен переживать за то, что творится у меня на Родине?

Для меня всегда выглядит странным, когда люди предъявляют мне, что я сижу где-то далеко, якобы не владею информацией и пишу о нашем футболе. В нашем мире не обязательно быть в месте событий, чтобы получать информацию, которой не владеют другие. Я считаю, что имею полное право критиковать, обсуждать и вообще говорить о казахстанском футболе.

- Нередко инсайдеров могут использовать агенты, футбольные руководители, чтобы публиковать те или иные факты в выгодном свете. Как вы поступаете в таком случае?

- Такие люди есть, и они регулярно выходят на связь, пытаясь решить свои вопросы. У меня были неприятные ситуации с агентами, руководителями клубов, которые пытались через меня продать или трудоустроить того или иного игрока. Набивал «шишки», пока не понял с кем можно и стоит иметь дело. У меня среди информаторов есть футболисты, офисные сотрудники клубов, администраторы команд. Так что сейчас, если кто-то пытается что-то прокинуть через меня, я могу несколько раз проверить.

Есть такие руководители клубов, которые несмотря на критику в свой адрес, пытаются связаться со мной и объясняют различные моменты своей работы. Редко, кто из наших руководителей может признаться, что он «обосрался»: пригласил не того тренера, взял не тех игроков. Для этого нужно мужество, но это не у каждого есть.

«У футболистов «Окжетпеса» шерстили телефоны на предмет общения со мной»

- У вас нередко бывают анонимные письма в телеграм-канале по той или иной ситуации. Насколько вы считаете это уместным и как вы проверяете информацию из них?

- Если я публикую письмо, то оно уже не анонимное. А если я говорю про анонимный источник, то значит, что он не хочет, чтобы я его называл. Люди боятся за свое рабочее место, боятся, что им будут угрожать.

Могу рассказать один случай. Минувшей зимой, когда у меня было несколько постов про растраты бюджетных средств в «Окжетпесе», до меня от футболистов дошли сведения, что у них шерстили телефоны на предмет общения со мной. А я писал про то, что дети тренируется в обносках, перед футболистами есть задолженности.

Такие случаи не единичны, поэтому приходится публиковать анонимные сообщения. Тем более я никогда не публикую, если просто мне пришла информация с какого-то странного источника. Всегда стараюсь найти подтверждение.

С другой стороны, если писать все как кажется по справедливости, то ты, наверное, будешь не в ладах с собой. Есть такая глубокая поговорка: «У справедливости друзей нет». Я против того, чтобы править свои посты, но иногда друзья из футбола просят, что-то подправить. Приходится идти на такой компромисс, иначе потом ты можешь остаться просто один. Нужно понимать, что я публикую информацию глазами других людей, а не потому что я очевидец чего-то. Именно поэтому какие-то детали ускользают или даже выдаю неверную информацию. Я готов признать это.

- Есть журналистское правило, которое подразумевает, что у той или иной информации должно быть два источника. Удается ему следовать?

- Честно скажу, не всегда можно опереться на два и более источника. Таковы нюансы инсайдерской информации. Если я начну «пробивать» другие подтверждения, то эту информацию выдаст кто-то другой. Иногда инсайд нужно выдать срочно, и нет времени искать подтверждение. Например, мой инсайд про переговоры Горовенко с футбольным клубом «Аксу». Он сидел, ждал встречи с акимом области, но его опрокинули.

- Спрошу про еще один пост из вашего канала. Несколько месяцев назад вы опубликовали старое видео из Instagram «Астаны», где администратор команды Игорь Павлюк танцует в национальном чапане после победного матча. Почему это вас так задело и почему спустя почти год после публикации поста вы обратили на него внимание? И неужели вы не знали кто на этом видео?

- Если бы мне надо было бы выяснить, кто на этом видео, я бы это легко сделал. Так что нельзя сказать, что я выполнял чей-то заказ. Почему до меня так поздно дошло это видео? Для меня не существует социальных сетей вне моего телеграм-канала. С Instagram я тоже не дружу. Я как-то пытался синхронизировать телеграм-канал и Instagram, но не пошло.

Касательно истории с Игорем, мне скинули ссылку, я посмотрел, и мне стало неприятно. Для него это было шоу. Извини за сравнение: если бы в «Спартаке» Квинси Промесу подарили бы балалайку, а он бы насрал на нее. Мне было неприятно. Пусть это запоздало, но я решил, что должен высказаться.

- У вас достаточно жесткий стиль постов. Не стесняетесь в выражениях. Так было всегда?

- Я всегда пытался называть вещи своими именами. Поскольку формат телеграм-канала позволяет мне это сделать, то я лучше назову жестко что-то, чем буду засорять эфир. У меня такой стиль и метод общения. Думаю, что далеко не всем он нравится, но так было всегда.

- Не обижаются люди на вашу критику?

- Есть люди, для которых критика – нормальная составляющая их жизни. Они перезванивают, пытаются, что-то объяснить. Следуя одному из главных правил журналистики, я всегда даю слово обеим сторонам. Я часто пишу про «Астану», но как бы я их не мочил, они не хотят объясняться. Я писал и Санжару Сетйказинову – он особо ничего не сказал. Около года назад я писал и Тастанбеку Есентаеву, но он не хотел высказывать мнение. Из-за этого я делаю вывод, что у них самих рыльце в пуху.

Повторюсь, я никому не навязываю свою дружбу, более того, у меня нет панибратских отношения с игроками. Есть люди, с которыми мне приятно общаться, с которыми я могу обменяться парой фраз, даже каждый день.

Даже в нашей журналистской среде есть люди с которыми мне неприятно общаться, поскольку я считаю, что они позволяли лишнее в мой адрес. Они, наверное, считают, что я в их адрес позволил себе лишнее. Мне еще отец говорил: «Не путай, что значит быть добрым и добреньким». Если быть добреньким, тебя никто всерьез не будет воспринимать, будут ноги вытирать. У меня нет камней за пазухой – я себя сделал сам.

- Отказывают в интервью вам из-за вашей позиции?

- В нашем футболе все же больше адекватных людей, но случается всякое. Бывает, что договариваешься об интервью с игроком или тренером, а потом люди говорят, что поступило распоряжение от руководства клуба вам интервью не давать. Но я придерживаюсь той позиции, что сами обратятся, если им надо будет. Однажды даже было так: один тренер уже дал мне ответы на вопросы, я почти расшифровал наше интервью, а потом он мне прислал голосовое сообщение, в котором рассказал, что у него были проблемы, когда он рассказал клубному начальству об общении со мной. Интервью пришлось снять.

Не поверишь, бывали и такие ситуации, когда сами игроки выходили на меня с просьбой взять у них интервью за деньги. Я, конечно, не бессребреник, но подобное мне кажется чем-то очень скользким и мерзопакостным.

- Бывало ли такое, чтобы вам предлагали то или иное сотрудничество в обмен на ваше молчание об определенных командах?

- Ни в одном штатном расписании клубов КПЛ я не значусь. Свои симпатии или антипатии я проявляю к тому или иному клубу, руководствуясь лишь личными взаимоотношениями с людьми. Если люди мне не врут, говорят как есть, то я никогда не буду гасить таких людей. Я терпеть не могу, когда мне пытаются лапшу на уши вешать.

Если тебе интересно за счет чего живет мой телеграм-канал, то у меня есть спонсоры, которые помогают.

- Про спонсоров. В самом начале вы рекламировали каперов, но потом перестали. Как быстро смогли разобраться, почему это не совсем хорошо?

- Я учусь на своих ошибках. Я не знал кто такие каперы. Когда мне мои же подписчики рассказали, что к чему, я быстро от них отделался. Потому что выходило так, что я наваривался бы на тех людях, которые меня читают и которые мне верят. Я это дело быстро прекратил, буквально в течение одной недели.

Что касается букмекеров, то они не ушли из моей жизни. Просто наше сотрудничество более широкое, чем просто реклама на моем канале. Я могу где-то в СМИ продвинуть их материал, не обязательно касающийся конкретной букмекерской конторы. У меня неоднозначное отношение к букмекерам, сам я всего пару раз в жизни ставил.

«Гений Тулегенов не стеснялся брать деньги за заказные репортажи»

- Еще одна тема, которую не могу обойти стороной. Ваши отношения с Гением Тулегеновым. В чем суть вашего конфликта, ведь, если я не ошибаюсь, он ваш преподаватель.

- Гений Казбекович для меня больше, чем преподаватель. Мы с ним знакомы более 30 лет, еще с тех пор, когда я был пацаном и играл в футбол на первенстве города. Он – близкий друг моего детского тренера. Затем в КазГУ он был непросто моим преподавателем, а моим дипломным руководителем. Даже дал путевку в профессию, так как после ВУЗа он пристроил меня к себе в телевизионную программу «Планета Футбол».

Но методы его работы мне никогда не нравились. Он сам себя назначил совестью казахстанской спортивной журналистики. При этом человек не стеснялся брать деньги за заказные репортажи. Я сам встречал курьеров, которые привозили деньги поездом за заказной репортаж – 50, 100 долларов, это было еще в конце 90-х. Мы ездили по клубам – начальники команд давали ему деньги и он делился с нами. Человек, который этим занимался, не может сейчас кричать, что он святой.

В 2007 году у меня был непростой период в жизни, и он дал мне шанс в газете «Prosport». Несмотря на то, что он меня туда позвал, у нас не сложились отношения. Он уехал кайфовать на чемпионат Европы 2008 года, а мы сверстали в Алматы критический выпуск газеты с интервью наших футболистов. В ночь верстки пришло распоряжение сверху снять с печати этот выпуск. Гений Казбекович за нас тогда никак не впрягся. Я ему тогда сказал, что он нас тупо слил. У нас разладились отношения, мы расстались, если не врагами, то точно не друзьями.

Мне было на него все равно, пока в его издании не появилась публикация Дмитрия Васильева,в которой он меня называл «ПИТОРАСом». Мне сложно было поверить, что он выпустил материал, где его ученика называют непотребными словами и оскорбляют. Потом я узнал, что в этот список попали Айдын Кожахмет, Миша Козачков и Асхат Жакаев. Я поговорил с Мишей, он рассказал, что Гений Казбекович назначал ему стрелку с которой потом слился. Если у человека возникают проблемы с его учениками, не с одним и не двумя, то в ком проблема: в учениках или учителе?

Для меня этот человек кончился. Я к нему не испытываю ни зла, ни обиды, даже где-то есть какая-то благодарность. Хотя я никогда не считал его сильным журналистом. Бывало правил его тексты, когда он был моим главредом, а это его бесило. Я не вспомню ни одного его роскошного материала. То, чем он занимается, сложно назвать журналистикой. Время все расставляет на свои места.

- Вы поменяли название канала. В какой-то момент мне показалось, что вы трансформируете его в некую редакцию в телеграме. Была такая задумка?

- Первое название канала «Тень отца Гурмана» мне приснилось. По-началу Михаила Ильича цепляло, что я что-то пишу про него или сына его. Но Михаил Ильич человек бесконфликтный и мы с ним друг друга много лет знаем и общаемся. Он мне даже давал какие-то инсайды времен его работы в «Астане».

Потом я подумал, что использовать чужое имя ради работы неправильно. Поэтому появилось название «СпортРадар.kz». В журналистской составляющей ничего не поменялось – я остался единственным автором, редактором и так далее. Единственное, у меня появился компаньон, который занимается поиском и размещением рекламы.

- Назовите сборную Казахстана по футболу за 30 лет Независимости.

- Лория (Новиков) – Тимофеев, Смаков, Фамильцев, Ирисметов – Жумаскалиев, Балтиев, Карпович, Зайнутдинов – Литвиненко, Нидергаус.

Фото: https://www.facebook.com/bobinych/photos_by, ФК «Астана»