«Поражение в еврокубках стало катализатором изменений в «Астане». Руководитель «Sport Qory» о влиянии на «Астану», целях «Барыса» и смене вектора в баскетболе

Беседа с Сейсембеком о «Sport Qory».

Последние несколько лет в спортивной прессе все чаще говорят о Фонде «Sport Qory» – это важный игрок на казахстанском спортивном рынке, но не для всех понятно, чем вообще занимается эта организация.

Автор Sports.ru Артур Шишига поговорил с Асхатом Сейсембеком, возглавляющим фонд «Sport Qory», который является Единым оператором по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта. Фонд является учредителем футбольного и баскетбольного клубов «Астана», а также хоккейного «Барыса».

Руководитель Фонда рассказал о промежуточных итогах работы, переменах в руководстве в футбольной «Астане» и новом векторе развития баскетбольного клуба «Астана». Также Сейсембек рассказал о проектах, которые финансирует Фонд и задачах «Барыса» на сезон.

«Последние два месяца в футбольной «Астане» были внутренние не самые приятные процессы»

- Большие перемены прошли в руководстве футбольного клуба «Астана». Вы можете рассказать, чем они были вызваны?

- Перемены в руководстве «Астаны» вызваны совокупностью факторов, но болезненное поражение в еврокубках в Польше стало катализатором всего, что копилось в клубе. После неудачного выезда в отставку подал исполнительный директор «Астаны» Санжар Сетйказинов. Последние два месяца в клубе были внутренние не самые приятные процессы. Также в прессе были разные вбросы, касательно того, кто уходит, кто остается. Ввиду этого всего генеральный директор клуба Тастанбек Есентаев решился на перемены, которые последнюю неделю мы все наблюдаем.

- Вы участвуете в назначениях в самом клубе?

- Как учредитель фонд ведет корпоративное управление клубом. Наша задача – обеспечить бюджетом, установить лимиты, правила траты денег, предоставить нормативную базу. На подбор персонала в клубе влияет уже генеральный директор. У клуба есть трансферный комитет, куда помимо сотрудников клуба входит наш спортивный директор, но комитет, откровенно говоря, работает не совсем так, как мы это видели при его формировании.

- Долги «Астаны», которые были озвучены в 2021 году, уже погашены?

- Если мы говорим про долги на 2021 год, то клубом была заявлена сумма в 4,2 миллиарда тенге. Но долги на момент прошлого года, которые были подтверждены аудиторской проверкой, погашены. Долги были связаны с кредиторской задолженностью.

- Как вы оцениваете успешность руководителей спортивных клубов, учредителями которых вы являетесь?

- Я чуть раньше сказал про корпоративное управление. Одна из его особенностей – это KPI генеральных директоров. Поэтому для каждого клуба, в котором мы учредители, ставятся конкретные спортивные задачи. Если говорить про футбольный клуб, то генеральный директор должен достичь 70 процентов показателей к определенной дате. Если он их не достигает, с ним должен быть расторгнут договор.

- Что входит в показатели KPI?

- Самое основное – это финансовая дисциплина. Мы запретили с этого года агентские и подъемные выплаты и несмотря на это «Астана» также борется за чемпионство и находится на втором месте в чемпионате, как и раньше.

Мы говорим с вами после проигрыша от «Тобола», но даже после такого болезненного поражения с «Астаны» не снимается задача бороться за чемпионство. Мы стали наступать на пятки «Актобе», но эта неудача отбросила нас назад. Будет сложно, но команда будет бороться.

«Фонд недоволен тем, как «Астана» заключила контракт с букмекерской конторой»

- Давайте поговорим о «Барысе». У клуба было сокращение бюджета?

- «Барыс» – единственный клуб у которого по сравнению с прошлым году бюджет претерпел незначительную корректировку. Они могут позволить себе приглашать тренера, который ожидает определенного уровня хоккеистов в команде. «Барыс» это и сделал.

- Из год в год руководители «Барыса» говорят, что задача клуба – пройти в плей-офф. Не кажется ли вам, что это несложная задача и клуб должен стремиться к большему?

- Попасть в плей-офф – это совсем не сложная задача. Тут я с вами согласен. К октябрю руководство «Барыса» скажет до какого раунда плей-офф команда готова дойти. И данный показатель будет отражен в KPI руководителя.

- У клубов есть задача хотя бы частично выходить из бюджетного финансирования и искать сторонних спонсоров?

- Клубам поставлена задача – расписать стратегию на ближайшие пять лет. В стратегии должны быть расписаны финансовые возможности клубов с переходом на частичное спонсорское существование. Нельзя сразу убрать государственное финансирование, но плавный и частичный переход возможен.

Например, мы сильно недовольны тем, на каких условиях футбольная «Астана» заключила договор с букмекерской конторой – суммой и условиями контракта. «Барыс» провел хорошую работу перед этим сезоном по привлечению нового букмекера. «Астана» же провела работу безответственно.

«Выход в плей-офф для БК «Астана» – успех»

- В этом году прошли перемены в руководстве баскетбольного клуба «Астана». Чем они были вызваны?

- Валерий Алексеевич Тихоненко 11 лет проработал во главе баскетбольного клуба «Астана». Это было обоюдное решение. Мы поменяли стратегию клуба с упором на местных ребят. Создали фарм-команду, которая полностью состоит из наших игроков, которые будут играть в чемпионате Казахстана. Заложили первое основание для детской командой – появился исключительно баскетбольный зал, клуб купил шикарный паркет.

Раз мы поменяли вектор на доморощенных игроков, то был выбран новый руководитель, который хорошо знает местных баскетболистов – Самсон Аракелян. Плюс он – медийная личность. Это поможет привлечь дополнительное внимание в баскетболу в Казахстане. Из всех клубов, что у фонда есть, баскетбол – самая молодежная игра. Его можно развивать, открыть команду 3*3 – это целая субкультура.

- Какие цели стоят перед БК «Астана»?

- Насколько я знаю, у БК «Астана» самый маленький бюджет в ВТБ-Лиге. Также это осложняется непростой логистикой – приходится летать в Саратов, Краснодар, Пермь и так далее. Не самые популярные направления, иногда с пересадками летаем, так что это большая расходная часть бюджета. Учитывая все эти нюансы, выход в плей-офф для БК «Астана» будет расцениваться как успех.

- Мне всегда казалось, что баскетбол – совсем непопулярный вид спорта в Казахстане. И выиграть чемпионат Казахстана совсем просто, учитывая небольшое количество команд в стране.

- Я тоже так думал до работы в фонде. Тем не менее, чтобы выиграть чемпионат Казахстана надо поработать. Есть «Атырау», «Тобол» – серьезные коллективы. Сейчас задача стоит – выиграть чемпионат Казахстана только местными ребятами. Также впервые на сборы в зарубежную страну полетела не только главная команда, но и ребята из второго состава получат опыт в серьезных матчах против спарринг-партнеров.

- Где будет играть команда в новом сезоне?

- Мы были недовольны проведением матчей БК «Астана» на велотреке «Сарыарка». Доходило до того, что проходит матч, а по треку катаются велосипедисты. Это совсем не престижно.

Как показал выезд в Алматы, даже при плохом результате, можно было собирать полный Дворец Спорта молодых людей.

- Игры в Алматы – история в минус, если говорить о финансах?

- На данном этапе в любом случае – это будет в минус. Но это было выгоднее, чем играть в Астане на велотреке. Просто большие расходы составляет транспортировка и монтаж паркета. Если во Дворце постелют свой хороший паркет, то будем играть и там. Постоянно его возить – дорогая история.

К слову о баскетболе. Сборная Казахстана играла против Китая – 3000 человек пришло. Даже на трибунах велотрека сидели люди. Так что, однозначно есть запрос людей на этот вид спорта. Футбольный клуб «Астана» не всегда столько собирает фанатов.

«Фонд стал открытым и известным. Всю отчетность можно найти на сайте»

- Вы больше двух лет возглавляет фонд «Sport Qory». Что можете поставить себе в заслугу?

- Не мне оценивать свою работу. Самое основное – мы отрегулировали процессы. Наша текущая деятельность не видна. Только если ее делать плохо, тогда это становится очевидно. Мы наладили финансовую дисциплину в клубах. Также мы стали открытыми. Фонд был еще в 2018 году, но с нашим приходом он стал открытым и известным. Мы всю финансовую отчетность публикуем на нашем сайте. Это все не сверх достижения, но это то, что мы с командой смогли сделать.

- Что вы хотите сделать, но пока не удалось сделать в Фонде?

- Мы хотим автоматизировать процессы. До середины следующего года мы хотим реализовать, чтобы любой человек мог оставить у нас на сайте заявку на получение финансирования своего спортивного проекта. У каждого члена совета нашего фонда будет электронная подпись и будет одобряться финансирование спортивных проектов.

- Футбольная и баскетбольная «Астана» и «Барыс» – это проекты Фонда, которые на виду. Какие еще проекты финансирует фонд?

- Финансовую помощь у нас получают порядка 50 организаций. Почти все федерации по олимпийским видам спорта получают от нас финансирование. Считаю, что после Министерства спорта, мы играем ключевую роль в жизнедеятельности спорта в Казахстане. Мы профинансировали 12 международных соревнований: континентальные первенства, Кубок Азии по дзюдо, гран-при по стрельбе – это все, что проходит в Казахстане.

Сейчас в Казахстане стартует масштабная байга «Ұлы Дала Жорығы». Всадникам предстоит преодолеть 1200 километров за 12 дней. В одной команде пять человек и пять коней. Через 600 километров коней можно будет поменять. Все пятеро заявленных участников должны присутствовать, тогда в случае победы они получат полное финансирование. То есть это 30 миллионов тенге.

- Какая ваша спортивная мечта?

- Мечтаю, чтобы сборная Казахстана по футболу участвовала в финальном этапе чемпионата мира или Европы. Если брать легкую атлетику, то хочу провести чемпионат мира в Казахстане и чтобы сборная Казахстана выиграла золотую медаль на Олимпиаде в Париже в 2024 году.

Фото: ФК «Астана», БК «Астана», Sport Qory