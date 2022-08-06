«Надеюсь, что турнир в Катаре не последний для Месси». Камбьяссо высказался о шансах Аргентины на ЧМ и вспомнил игры против Казахстана и «Астаны»

Победитель Лиги чемпионов в Алматы.

7 августа на «Центральном» стадионе в Алматы пройдет необычный матч – сборная Казахстана образца времени работы Арно Пайперса, сыграет против команды проекта «Superbol». Приглашенной звездой этого матча стал бывший игрок мадридского «Реала», миланского «Интера» и сборной Аргентины, победитеь Лиги чемпионов сезона-2009/10 Эстебан Камбьяссо.

Автор Sports.ru Казахстан задал свои вопросу аргентинскому футболисту накануне матча. Эстебан вспомнил свою игру против молодежной сборной Казахстана, приезд в Астану в качестве игрока «Олимпиакоса», а также высказал свое мнение о проекте «Superbol».

«Я очень рад быть в Казахстане, для меня большая честь быть на проекте «Superbol». Когда ты футболист, у тебя нет возможности посмотреть и понять страну, потому что только аэропорт, отель, игра и потом ты возвращаешься домой. Для меня завтрашняя игра возможность донести до участников проекта, что их мечта может реализоваться», – сказал во вступительном слове Камбьяссо.

- Эстебан, вы успели уже посмотреть Алматы? Что вам понравилось?

- Я только прилетел сегодня утром. Надеюсь, у меня будет время посмотреть город и ближе познакомиться с Казахстаном.

- Насколько вы готовы завтра показать хороший футбол, ввиду разницы во времени и того, что вы уже закончили карьеру?

- Завтра утром у меня будет возможность проехаться на велосипеде по Алматы. Будет такая своеобразная тренировка перед матчем. Конечно, я не в той форме, в которой был игроком, но я считаю, что сейчас время молодых доказывать свое место в футболе и показывать свою лучшую форму.

- Эстебан, в 2016 году в составе «Олимпиакоса» играли против «Астаны». Что вам запомнилось с того матча?

- Я помню, чтобы мы не проиграли в выездном матче, дома удалось победить «Астану». Важно понимать, что в наше время не бывает простых или проходных матчей. Даже маленькие по футбольным меркам страны хорошо играют в футбол и неплохо организованы. Так что «Астана» тогда оставила неплохое впечатление.

- В этом году чемпионат мира по футболу в Катаре. Возможно, это последний мундиаль для Лионеля Месси. Насколько большие шансы у сборной Аргентины на победу в турнире?

- Во-первых, я надеюсь, что это может быть не последний турнир для Лео. Однако, что будет на чемпионате мира сейчас сложно сказать. Сборная Аргентина здорово провела “Копа Америку” – мы выиграли титул. Я считаю, что Аргентина заслужила выиграть чемпионат мира в Катаре, как этого и заслужил сам Месси.

- Знаете ли вы о похожих проектах, как «Superbol» в Аргентине или Южной Америке?

- Честно говоря, я не слышал о таких проектах в Южной Америке. Но у нас отличная от вас ситуация – дети с 8-9 лет под пристальным наблюдением скаутов многих клубов, поэтому если ты талантлив, то у тебя все шансы заиграть на профессиональном уровне. Потому что у нас стоит задача выращивать своих талантливых футболистов.

- На молодежном чемпионате мира в 1999 году вы играли против сборной Казахстана и забили победный мяч. Что помните из того матча?

- Это памятная для меня игра. Я играл на четырех чемпионатах мира – одном до 17 лет, двух до 20 лет и одном взрослом в 2006 году. На всех этих турнирах я забивал голы. Я полузащитник, не так много было голов за карьеру, поэтому я их все помню (улыбается). Матч против молодежной сборной Казахстана был непростым, мы выиграли с минимальным счетом 1:0.

Когда-то я играл против ребят из сборной Казахстана, в завтрашнем матче у меня будет возможность сыграть вместе с этими ребятами за одну команду. Главное, что я хотел бы сказать, что подобные проекты помогают молодым стать футболистами. Как посол футбола во всем мире, я хотел бы сказать, что помимо того, что нужно стать профессионалом, очень важно быть хорошим человеком. Такие проекты, как «Superbol» этому способствуют.

Фото: Getty Images.