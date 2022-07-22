«Астану» откатили на десять лет назад. Теперь это не большой клуб». Рукавина о поражении «Ракуву», несерьезных людях в руководстве и своих планах

Эмоциональный Антонио.

«Астана» прошлой ночью разгромно проиграла на выезде «Ракуву» со счетом 0:5. При этом команда с трудом добралась до места проведения матча. Последняя группа игроков прилетела в Чентсхову лишь за два часа до начала встречи.

После матча автору Sports.ru Казахстан удалось пообщаться с прославленным сербским защитником Антонио Рукавиной, которого можно назвать легендой клуба. Тони рассказал о своем видении ситуации в команде, а также поделился мыслями о том, что стало причиной поражения в Польше.

- Тони, наверняка ты слышал обо всей ситуации в «Астане» касательно полета в Польшу. Что думаешь о случившимся?

- Вся история «Астаны» за последние два года показывает простую истину: в футболе должны работать футбольные люди. Если в футбол приходят, чтобы на нем заработать, то никогда не будет результата. Уровень «Астаны» упал. Игроки, которые сейчас есть в команде, 5 лет назад вряд ли получили бы место в основе по своему уровню. Мне очень больно смотреть на это. Особенно из-за того, что я помню на каком хорошем уровне все было раньше. Повторюсь, пришли нефутбольные люди и откатили клуб на десять лет назад.

Я не могу ничего плохого сказать про игроков и тренерский штаб. Проблемы в руководстве. Конечно, можно сказать, что вся проблема из-за чартерного рейса, клуб подвели. Но как раньше ни разу не было такой проблемы? Чартеры же готовятся заранее, когда только узнается соперник. Как может быть так, что основной состав летит одним рейсом, тренерский штаб другим и так далее? Значит люди так работают. Это если бы я сейчас пошел работать в банк или поваром в ресторан. Что бы я смог там сделать? Еще раз: в футболе должны работать люди из футбола.

- Что нужно делать руководству клуба в такой непростой ситуации?

- Я понимаю, что непросто быть руководителем футбольного клуба. Не бывает идеальных условий. В Европе в больших командах, если нет результата, то руководство уходит из клуба. Когда в «Барселоне» был кризис, все руководство ушло в отставку. Так поступают сильные команды. Посмотри, что в «Астане» сейчас: проигрывают команде из Польши, про которую я первый раз слышу. Я знаю, что у «Ракува» уже два года хорошие результаты. «Астана» раньше тоже была как «Ракув» никому не известна в Европе, но в команду пришли люди у которых была компетенция, чтобы сделать ее большим клубом. «Астана» была большим клубом, за два года все вернулось назад. Я много раз говорил об этих проблемах текущему руководству, но они не понимали меня. Как меня футболиста могут понять нефутбольные люди?

- Болельщики обрушили большой хейт на Марко Милошевича из-за его персональных ошибок. Что думаешь на этот счет?

- Когда ты смотришь со стороны на команду, то всегда легко можно раздавать советы. Но футболисты не роботы, они будут ошибаться на поле. Так устроен футбол. Ошибаются даже самые великие игроки. Но сложно показывать хорошие результаты, когда руководство тебе не помогает.

В прошлом сезоне мы выложились и проиграли чемпионство лишь за два тура до конца чемпионата. Если побеждать хотят только игроки и тренерский штаб, а руководство ничего для этого не делает, то не будет результата. Должны с двух сторон добиваться успеха.

Конечно, когда команда проигрывает, то все скажут, что команда плохая, Милошевич – плохой вратарь. Но когда эта же команда дома разносит «Кайрат» 6:0, то все говорят, что игроки молодцы. В этом году «Астана» играет рвано, то дома выигрывает, то потом неожиданно теряет очки. Футбол состоит из множества деталей на которые должно влиять руководство. Нельзя за пару часов приехать на игру и требовать результата – так не бывает. В «Астане» все работает не так, как должно быть. Мне очень больно на это смотреть, потому что я люблю этот клуб.

Помнишь, в прошлом году мы 4-5 месяцев играли без зарплаты. Как такое может быть? Я слышал, что в этом году тоже пару месяцев удерживали зарплаты. Руководство хочет результатов от футболистов, но игроки тоже хотят результата от руководства. Пусть руководство делает свою работу, игроки сделают свои. Так должно быть.

- Ты определился, что будешь делать дальше? Кем хочешь работать в футболе?

- Пока еще нет. То, что я был хорошим футболистом, не значит, что я буду хорошим тренером или директором клуба. У меня есть несколько предложений, но пока выбираю и думаю, какое будет лучше для меня и семьи.

- Если гипотетически представить, что тебя позвали бы на какую-то руководящую позицию в «Астану», ты согласился бы?

- Я думаю, что я еще не опытный. Я закончил карьеру 6-7 месяцев назад, поэтому я не думаю, что я могу сейчас быть хорошим спортивным директором или еще каким-то руководителем. Нужен опыт, должно пройти время. Это другая работа. Честно говоря, не люблю позицию спортивного директора, но никогда не говори никогда.

Фото: ФК «Астана», ФК «Каспий»