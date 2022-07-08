Рыбакина родилась в Москве, но Казахстан сделал ее звездой. Разбираемся, почему теннисистку не нужно считать легионером

Крик души.

Елена Рыбакина впервые в истории казахстанского тенниса в одиночном разряде вышла в финал турнира Большого Шлема. Как обычно, когда Лена достигает большого результата (полуфинал Олимпиады, финал Уимблдона или четвертьфинал «Ролан Гарроса») в казахстанском обществе начинается странная, на мой взгляд, дискуссия на тему: «наша или не наша Лена Рыбакина». Аргументы тех, кто считает, что Лена просто легионер сводятся к следующему: «Она родилась в России и приехала в Казахстан только ради денег. И вообще – ее натурализация не развивает теннис в Казахстане, так что радоваться ее успехам не стоит».

Абсолютно с этим не согласен, и постараюсь разобрать эту ситуацию по фактам.

Небольшая ремарка насчет натурализации спортсменов в Казахстане. Не считаю натурализацию абсолютным злом. Если в Казахстан приезжают спортсмены, которые на голову сильнее местных и выводят сборную на новый качественный уровень – это только развивает спорт в Казахстане. Идеальный пример – сборная Казахстана по футзалу. Приехавшие бразильцы подняли сборную Казахстана в лидеры мирового футзала, а большинство из них живет в Казахстане и выучили язык. При этом, тренируясь рядом с ними, выросли большие звезды из местных ребят, такие как Биржан Оразов и Даурен Турсагулов.

При этом абсолютно ненормальная ситуация, когда натурализуются спортсмены, которые такого же или чуть выше уровня, чем местные ребята. Вот они реально занимают места молодых талантливых спортсменов из Казахстана. Таких примеров много в футболе и хоккее.

Но вернемся к Рыбакиной. Ее история – это даже не случай натурализации бразильцев в казахстанский футзал. Она приняла решение выступать за сборную Казахстана в 18 лет, когда Федерация тенниса России отказалась финансировать ее развитие. Отец Елены, Андрей Рыбакин, работавший на «НТВ-ПЛЮС», просил помощи у Федерации тенниса России, чтобы дать возможность Лене прогрессировать, но там отказались. Если бы не Казахстанская федерация тенниса, которая поверила в ее талант, то может и не было бы такой спортсменки, как Лена Рыбакина. Да, она родилась в России, стала заниматься теннисом там, достигла каких-то успехов на юниорском уровне, представляя Россию. Но лишь переход в Казахстан помог ей состояться, как большой и взрослой теннисистке.

Она занималась и тренировалась, используя те же возможности, что были у местных теннисисток. Так что нельзя сказать, что она заняла чье-то место или вытеснила кого-то местного из тенниса. Абсолютно согласен с позицией Александра Недовесова по данному вопросу: «Касательно Лены Рыбакиной, кто-то скажет, «вот, на нее тратит деньги Федерация». Так точно такие же деньги тратятся и на доморощенных игроков. Просто, значит, Лена эффективнее использует те средства, которые в нее вкладывают. Разве нет? Тут такой момент – ты не можешь нравиться всем, всегда найдутся люди, которые негативно будут говорить о приезжих спортсменах. Они, отчасти, имеют право на такое мнение и высказывание».

Есть и другой момент: успешные выступления Рыбакиной популяризируют теннис в Казахстане. Федерация создает возможности для занятия тенниса в разных городах Казахстана и помогает своим воспитанникам добиваться успехов. Успехи на юниорском уровне Сандугаш Кенжибаевой и Аружан Сагындыковой яркое тому подтверждение. Эти факты разбивают аргумент, что Федерация занимается только натурализацией, а местным ребятам не дает шанса.

Ну и в завершении моей эмоциональной заметки: весь Уимблдон Лену спрашивали о том, к какой стране она ощущает свою принадлежность. Ее красивый ответ, думаю, должен положить конец дискуссии «наша она или нет»: «Я родилась в России, но выступаю за Казахстан. Уже проделала большой путь – выступала на Олимпиаде, в Кубке Федерации. В Казахстане мне очень помогли. Я чувствую огромную поддержку людей, и мне кажется, что мои результаты помогают спорту в Казахстане. Там в меня поверили и сделали все возможное, чтобы я могла играть и прогрессировать. Мне предоставили все условия для тренировок. Конечно, это мне очень помогло».

Так что предлагаю просто поболеть за безумно талантливую казахстанку, которая в субботу в 19:00 по столичному времени Казахстана выйдет на центральный корт в финале Уимблдона против второй ракетки мира Онс Жабер.

Алға, Лена!

Фото: wimbledon.com