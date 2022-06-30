«Игроки «Барыса» просили не критиковать их в эфире». Олейник об отстранении от трансляций и хейте в свой адрес

Голос трансляций «Барыса».

Голос Александра Олейника уже не один год прочно ассоциируется с хоккейным клубом «Барыс». Вместе с Жигером Азбергеном они комментируют почти все матчи столичного коллектива в КХЛ.

Автор Sports.ru Казахстан поговорил с Олейником о периоде отстранения от эфира, критике в адрес игроков, а также о том, готов ли он делить с другими комментаторами трансляции «Барыса». Помимо этого Александр рассказал, как стал комментатором и почему «Барысу» нужно продлевать контракт со Старченко.

«Хейт в адрес комментаторов будет в любом случае, потому что это – это дело вкуса»

- Саша, как ты стал комментатором?

- Можно сказать, что волей случая. На Rambler TV искали русскоязычных комментаторов для хоккейных матчей КХЛ. У моего отца был хороший знакомый – Жамал Тангиев, который работал в пресс-службе футбольного клуба «Женис». Он тогда писал колонку в «Спорт-Экспрессе» про казахстанский футбол, поэтому на него вышли люди, которые искали хоккейного комментатора в Казахстане. Сказали, что нужно отработать на матче «Барыс» – «Динамо». Он сам отказался, но сказал, что может посоветовать меня. На меня вышли люди – мы договорились. Потом я три дня готовился в экстренном режиме к этому эфиру. Мне объяснили нюансы радиорепортажа, особенности комментирования на телевидении. Моя работа тогда была больше похоже на радиоэфир.

Потом кто-то увидел в интернете аудиодорожку с моим комментарием, наложил ее на видеодорожку телеканала «Астана» и отнес в редакцию. Они предложили меня попробовать вместо Балжан Бесеновой, которая работала в спортивном отделе канала и комментировала матчи. Мы договорились о работе. Уже через месяц я отработал первый матч, в ноябре 2008 года – «Барыс» играл против «Авангарда».

- Как ты был связан с хоккеем? Почему Жамал предложил именно тебя в качестве кандидатуры?

- Особо никак не связан с хоккеем. Я много смотрел хоккея по телевизору, вообще много спорта смотрел с детства. Я выпускник футбольного ДЮСШ «Целинник», но на этом моя прямая связь со спортом обрывается. Я помню, что на «России-2» смотрел матчи НХЛ, даже те времена успел застать. На момент, когда Жамал звонил отцу, я просто хотел осуществить свою детскую мечту – стать спортивным комментатором. Когда я смотрел трансляции по телевизору, я всегда мечтал оказаться на их месте.

Касательно хоккея, нужно сделать одну ремарку. Когда только появился «Барыс», они играли в чемпионате Казахстана на открытом стадионе на улице Мунайтпасова в Астане. Отец меня водил на все матчи. Потом «Барыс» начал играл в первой лиге чемпионата России в зоне «Урал – Западная Сибирь». Я не пропускал ни одного матча – команда играла во Дворце Спорта. Поэтому в какой-то период хоккея стало гораздо больше, чем футбола. Я рад, что потом хоккей стал неотъемлемой частью моей жизни.

- Сергей Райлян в интервью сказал, что очень нравится, как ты работаешь на хоккее и теннисе. И пошутил, что правильно, что Саша не идет комментировать футбол. Хотелось когда-то работать на футболе?

- С каждым годом работы в хоккее, комментировать футбол хотелось все меньше. Всегда же хочется работать на топовых матчах, а сходу их никто не даст, потому что там есть свои ребята, которые «хозяева территории». Хоккей мне ближе по динамике. Я один раз в жизни комментировал футбол, и то это было на какой-то спартакиаде, и я работал вживую на самом стадионе. Голос был слышен ни где-то в трансляции, а прям на стадионе в колонках.

- При этом ты часто работаешь на теннисе, где абсолютной другой темп, если сравнивать с хоккеем.

- Согласен. Хоккей и теннис, если брать по темпу и динамике, то это небо и земля. Комментируя теннис, я получаю эстетическое удовольствие, потому что сам немного в него играю. Также теннис привлекает тем, что это противостояние двух спортсменов, а хоккей все-таки командный вид спорта.

Еще одна деталь: на теннисе ты успеваешь, и комментировать, и получать удовольствие от игры, как зритель. На хоккее я не успеваю им насладиться: иногда просто на машинальном уровне комментируешь. После матча не помнишь игровые моменты или какие-то детали. Для меня две большие разницы: просто посмотреть хоккей и прийти комментировать игру.

- Вашу пару комментаторов с Жигером Азбергеном многие называют лучшей в Казахстане. Как вы начали работать вместе и почему у вас так хорошо получается?

- Точно не помню, когда мы первый раз комментировали. Я думаю, это был предновогодний эфир матча «Нефтихимик» – «Барыс», когда я слово «Нефтихимик» только с третьего раза выговорил. Тот сезон полностью работал Женя Акманов. Он заболел и меня позвали комментировать. Тогда я первый раз познакомился с Жигером – так началось наше сотрудничество.

Почему нас многие считают лучшим дуэтом, мне сложно сказать. У нас, безусловно, есть химия. Мне приятно с ним работать. Он не болтает лишнего, не отвлекается от самой игры и от этого идет взаимопонимание. Я не скажу, что все понимаю, что говорит Жигер на казахском, но, когда он комментирует простым доступным языком, я думаю, многие понимают, в том числе и я. Отчего между нами есть химия? Честно не знаю. Может, потому что я лысый, он – волосатый, я – толстый, он – худой, Жигер – очкарик, я – нет (смеется).

- Задам, возможно, вопрос не по адресу. Вы с Жигером работаете почти все матчи «Барыса» в сезоне. Когда вы болеете или по каким-то другим причинам не можете быть на игре, вас заменяет в эфире комментатор, у которого нет, назовем это, эфирного хоккейного тонуса. И он получает в свой адрес гигантскую порцию хейта. Не стоит задуматься о работе двух равнозначных парах комментаторов на хоккее?

- Доля правды в твоих словах есть. Но хейт будет в любом случае, потому что комментатор – это дело вкуса. Две пары комментаторов или даже больше было бы точно уместно, если был бы профильный хоккейный канал в Казахстане или супер спортивный канал, который был бы насыщен хоккейными трансляциями, не только матчами «Барыса».

Я сильно против ситуации, которая иногда бывает на Qazspotre. Когда ты утром отработал на волейболе, потом у тебя теннис, а вечером ты едешь комментировать хоккей. Если у меня такое бывает, я стараюсь отдавать приоритет хоккею. Потому что зрителю надоедает один голос, такое одновкусье. Придем ли мы к разным парам комментаторов, пока сложно сказать. Мне очень нравится, что на Setanta Kazakhstan есть разные отдельные языковые дорожки. Я помню, что раньше, еще во времена «НТВ-Плюс» устраивали голосование, кто, по мнению зрителей, должен работать на важном матче. Если бы у меня была бы другая постоянная работа, кроме комментирования матчей «Барыса», я бы с радостью делился бы трансляциями и эфирами. Но для меня «Барыс» – это основной заработок и плюс у меня есть обязательства перед людьми, которые меня нанимают.

У нас у каждого комментатора есть свои сильные и слабые стороны, которые знает продакшн, приглашающий нас на работу. Честно говоря, я не сильно люблю, когда Женя Акманов в эфире показывает, что он отработал три года в «Барысе» и называет игроков по их прозвищам из раздевалки. Для меня это неприемлемо. Я никогда, даже если хорошо знаю игрока, не смогу называть его не по фамилии и имени. Но у Женьки может быть свое виденье на этот счет.

Когда я полгода жил в Алматы, я работал на канале «KZSport 1». Они транслировали весь КХЛ – два-три матча в день. Тогда нас было, чуть ли не четыре пары комментаторов. И это абсолютно нормально. С другой стороны, если посмотреть на региональные команды из КХЛ – Татарстан, Башкирия. У них у всех есть свое региональное телевидение и там работает только одна пара комментаторов.

«Некоторые русскоязычные игроки «Барыса» отказывались со мной разговаривать из-за того, что я в эфире их сильно критикую»

- Подмечу одну деталь, которую может только я заметил. Когда твой влог «Вне игры» стал выходить в youtube на канале «Барыса» и при их поддержки, твои замечания и комментарии стали более сдержанными в эфире. В этом есть доля правды?

- Мои высказывания по «Барысу» стали сдержанными еще раньше. Наверное, это произошло после моего отстранения от эфира. Тогда был разговор и с руководством «Барыса», и с моим работодателем «Orda Production», который отвечает за домашние трансляции «Барыса». До моего отстранения, пока генменеджером «Барыса» был Нурлан Оразбаев, мне за высказывания или твиты вообще ничего не говорили. Потом началась подковерная игра. Видимо, кто-то сильно хотел, чтобы меня не было в эфире, и они добились этого.

Разговор со мной был. Меня каждый раз пытаются убедить, что «Барыс» – это как сборная Казахстана в КХЛ и за нее нужно болеть. Мне никто не поверит, но я болею за «Барыс». Но в репортаже, если соперник играет хорошо или превосходит нас на две-три головы, я не могу этого умолчать. Я стараюсь быть объективным, хотя может где-то я стал мягче в своих высказываниях.

С другой стороны, еще до пандемии была возможность брать интервью у игроков в микст-зоне перед матчем. Некоторые русскоязычные игроки отказывались со мной разговаривать из-за того, что я в эфире их сильно критикую. По их мнению, я должен работать, как комментатор НХЛ: если защитник ошибся, я должен сказать, что не защитник ошибся, а нападающий соперника хорошо сыграл. Но когда весь стадион видит ошибку, и я о ней говорю в эфире, наши игроки на это обижаются. Есть игроки, которые звонят и просят не критиковать их в эфире. Даже было такое, что одни игроки, просили за других, чтобы я не критиковал их во время репортажа. Однако после возвращения в эфир руководство клуба, никогда не обсуждало мою работу.

- Назовем игроков, которые просили себя не критиковать?

- Это был наш личный разговор, поэтому не стоит. Я думаю все и так понимают о ком идет речь. Я не сторонник читать комментарии на хоккейных сайтах и форумах, но мне всегда кто-то скинет скрин откуда-нибудь. Там пишут: «Вот, Олейник опять перешел на личности. Опять кого-то прикладывает в репортаже». Но если человек срет пять или шесть матчей подряд, как об этом не сказать!?

- Почему-то я сейчас подумал про Диму Шевченко (улыбается).

- Мне всегда про него говорят: «Димка – хороший парень». Но хороший парень – это не профессия. Не означает же, что он должен зарабатывать большие деньги и представлять страну на международной арене.

- При этом Шевченко из «Барыса» перешел в «Авангард».

- Для меня это до сих пор загадка. Кто-то мне говорил, что чуть ли не родственные связи с Ларионовым помогли. Но это все слухи. Может быть, действительно, Дима для 3-4 звена идеальный игрок. Мне всегда говорят, что он габаритный, ложится по шайбы. Но есть последний чемпионат мира: сколько он выиграл борьбы в углах и за воротами? Один или два момента из десяти? Это не то, чего от него ждут.

То же самое про Диму Гуркова. Все тренеры говорят, что Дима супер выносливый, работоспособный на тренировках. Но как он выходит на игру, что-то переворачивается и он растворяется в общей массе. У него временами бывает хорошие всплески, но нет в нем спортивной злости. Для сравнения: смотришь на Акользина, он летит на соперников, ценой собственной травмы, но он летит в эпизоды. К сожалению, такого немного.

«Андрей Назаров – это театр одного актера»

- Если вбить в гугл, Александр Олейник, то первое, что появится – это история с Андреем Назаровым.

- Я уже думал, что в гугле будет про мой влог «Вне игры» (смеется). Назаров – это театр одного актера. Если у команды не идет игра, он перетянет все внимание на себя. В этом он очень силен. А там, что случилось у нас в микст-зоне, не знаю. Думаю, что он просто увидел Михайлиса, и подумал «дай-ка я отчудю» и утащил его за шкирку. Ему было неважно, кто там из журналистов стоял. Это его небольшой стендап. Случилось и случилось. Не могу сказать, что он меня сделал звездой, но я ему благодарен за этот эпизод.

- Давай вернемся к теме про отстранение тебя от эфира. Ты много раз рассказывал, как это произошло. А что ты чувствовал в тот момент?

- Была обида. Тебя чего-то лишают прямо посреди рабочего процесса. Ты пытаешься это оспорить, но понимаешь, что это бессмысленно. Но это осознание пришло чуть позже. А пока ты едешь домой после отстранения, то ненавидишь весь мир и считаешь козлами тех, кто тебя уволил. Все мои посты с критикой в интернете того времени, как раз были направлены на то, чтобы где-то исправить работу клуба. Они шли от переживания за команду. Потом понимаешь, что это особо никому не нужно.

- Не думал ли ты, что это могла быть показательная история. Ведь в том самом эфире, ты не успел ничего сказать, за что тебя могли бы отстранить.

- Тогда, насколько я знаю, вопрос стоял, чтобы отстранить меня еще до матча. Не хотели резонанса. Но продюсер трансляции сказала, что он будет работать, пока к ней в ПТС не пришло руководство клуба. А так это был накопительный эффект. Каждое мое высказывание скринилось и ложилось в папку. И потом меня убрали.

Мне в ухо режиссер трансляции три раза говорил, чтобы я остановился и спустился вниз. Я не понимал, что происходит, пока мне уже не стали кричать в ухо, чтобы я шел вниз.

«Лучший тренер за всю историю «Барыса» – Андрей Хомутов»

- Стоит ли «Барысу» предлагать новый контракт Роману Старченко?

- Думаю да. А почему нет?

- Рома провел прошедший сезон совсем не так, как раньше. Да и возраст.

- Концовка прошлого сезона была омрачена травмами. А так он играл на достойном уровне. Как минимум контракт 1+1 – он заслужил. Все в нем уверены: он может решить эпизод, может отдать решающую передачу. Так что, кто-кто, а он заслужил новый контракт.

- Давай дальше поиграем в блиц. Лучший тренер «Барыса» за всю историю?

- Если по результатам, то Скабелка. Если по моим личным взглядам, то Андрей Хомутов.

- Лучший защитник-легионер?

- Кевин Далмэн.

- Лучший местный защитник

- Хочу назвать Новопашина, но как будто бы нет. Сложно однозначно сказать. Давай будем думать, что свой лучший защитник впереди. Самат Данияр или Адиль Бекетаев станут лучшими.

- Лучший нападающий-легионер?

- Боченски.

- Лучший местный нападающий?

- Старченко.

- Давай добавим им в тройку еще одного форварда?

- Не знаю, как дальше сложится у Кирилла Савицкого, но мне очень нравится его мышление и трудоспособность.

- Неочевидная получилась тройка нападения. Теперь давай про коллег: три лучших казахстанских комментатора?

- Дмитрий Мостовой, Дидар Кадыров и Сергей Райлян.

- Три лучших комментатора КХЛ?

- Кирилл Корнилов, Андрей Юртаев и Виталий Магранов.

Фото: ХК «Барыс», legabet.kz, instagram.com/alexandr_oleinik11