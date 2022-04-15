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«Первый раз в Казахстане наслаждаюсь игрой в футбол». Манзорро о Благоевиче, переходе в «Астану» и сборной Франции

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Первое интервью француза. 

Французский полузащитник с непростым характером Жереми Манзорро за 4 года в Казахстане успел поиграть за 4 команды. В прошедшее межсезонье француз перебрался из состава действующего чемпиона Казахстана «Тобола» в столичную «Астану».

Автор Sports.ru Казахстан поговорил с Жереми о переходе в «Астану», особенностях футбола Благоевича и частых сменах команд в чемпионате Казахстана. Также Манзорро рассказал, что его удивило в Казахстане в первый приезд и почему Франция должна стать чемпионом мира в этом году.

«В «Шахтере» были проблемы – поэтому ушел из команды»

- Жереми, расскажи, почему ты принял предложение «Астаны»?

- Первая причина – это тренер. Мне очень нравится тот футбол, который проповедует Благоевич. Также я понимаю, что «Астана» самый большой клуб в моей казахстанской карьере. Для меня большой вызов играть в составе такой команды.

- Ты сказал про тренера. Что тебе нравится в его футболе?

- Я видел, как работал Благоевич в «Каспие», какой он ставил там футбол. Он мне очень нравился. Как я говорил ранее, такая модель футбола – одна из причин, почему я присоединился к «Астане». Он любит, чтобы у команды был мяч, чтобы мы играли в короткий пас. Я не люблю, когда мяч закидывают вперед верхом, чтобы там бороться. На мой взгляд, Благоевич старается поставить нам современный атакующий футбол, который будет приятно смотреть.

- Чем он отличается от других тренеров, с которыми ты работал?

- У каждого тренера свое видение на футбол и его организацию. Благоевич дает мне возможность первый раз в Казахстане наслаждаться игрой в футбол. Видно, что Срджан доверяет мне, а когда ты чувствуешь, что в тебя верят, это позволяет играть более уверенно. Тренировки, разговоры с тренерским штабом, атмосфера в «Астане» – все приносит мне радость. Я уверен, что у нас будет хороший сезон.

- Были ли другие предложения, кроме «Астаны»?

- У меня были другие предложения, но я не хотел бы о них говорить, поскольку на данный момент они мне не интересны. Тем более не было ничего конкретного, это были просто разговоры. Поэтому когда я получил конкретное предложение «Астаны», я сразу его принял.

- Это уже твой четвертый сезон в Казахстане. Каждый год – новая команда. Почему так часто меняешь клубы?

- Потому что в Казахстане все контракты подписываются на один сезон. В моем первом клубе «Иртыше» после первого сезона мы не смогли договориться об условиях, поэтому я покинул команду. Затем был «Шахтер» – у меня были проблемы в команде, а когда есть трудности, игра в футбол не приносит тебе радость. Поэтому лучше для меня было покинуть Караганду. Потом я подписал соглашение с «Тоболом» – это было лучшее место, где я играл в футбол в Казахстане. Я бы не сказал, что я один часто меняю команды – в Казахстане много футболистов переходят из клуба в клуб каждый год.

- Какая позиция на поле для тебя комфортная? В этом сезоне ты уже успел поиграть на разных позициях: в центре поля, а также центрального нападающего.

- Мне комфортно играть на так называемой позиции «восьмерки». Также я могу играть слева в атаке, но сейчас в команде есть хорошие исполнители на этой позиции. Поэтому я играю под нападающим. Вы правы, в нескольких матчах я играл  центрального нападающего, но это было связано с тактическими заданиями тренерского штаба. Если меня поставят играть защитника, я готов играть и там, лишь бы приносить пользу команде, но комфортно играть «восьмерку».

- С кем общаешься больше всего в команде?

- У меня со всеми отличные отношения, у нас хороший коллектив. Мы живем с Марином, Марко, Педро, Брайаном недалеко друг от друга, поэтому с ними я общаюсь больше всего. Но когда мы в раздевалке, на поле, на тренировках – мы одна команда, у нас отличная коммуникация между всеми.

- Какие цели у «Астаны» в этом сезоне?

- Мы хотим стать чемпионами, и я считаю, у нас хорошие шансы. Также я хочу показать хороший результат в Лиге Конференций. Я уверен, что у нас есть все возможности для того, чтобы показывать хороший футбол в Европе и дойти до групповой стадии.

«Разница между Алматы, столицей и всем другим Казахстаном – огромная»

- Что больше всего тебя удивило, когда ты первый раз прилетел в Казахстан?

- Холод. Когда я прилетел в Павлодар, я не мог поверить, что бывает так холодно. В феврале для меня там было очень холодно.

Еще одна деталь: когда ты приезжаешь в Алматы или Нур-Султан, тут все выглядит как в Европе и очень комфортные условия. В других городах разница в уровне жизни между Алматы и столицей очень большая.

- Некоторые легионеры, когда несколько лет играют заметную роль в нашем чемпионате, говорят о желании играть за сборную Казахстана. Что насчет тебя?

- У меня нет такого желания. Я француз и моя национальная сборная – это Франция. Я люблю Казахстан и благодарен ему за возможность играть в футбол, но я не хочу быть легионером в сборной. Я даже не говорю по-русски или по-казахски – как я могу играть за сборную Казахстана?

- Кстати, что насчет языков? Есть в планах учить?

- Я понимаю по-русски, но не все. Мне комфортно общаться в Казахстане на английском, поэтому я особо не учил русский язык. Я знаю минимальный набор слов на русском, которого мне хватает для игры в футбол. Может быть, за этот сезон я немного подтяну свои познания. Посмотрим.

- Расскажи о том, как ты стал футболистом.

- В начале я играл в команде моего родного города. Затем я подписал мой первый контракт в 15 лет уже с другой командой. Первый взрослый контракт я подписал с «Реймсом», после я продолжил карьеру уже за пределами Франции. У меня не было другого выбора кроме футбола, потому что мой папа был тренером и уже с трех лет я тренировался в его команде. Так началась моя любовь к футболу.

- Кто были твоими кумирами в детстве в футболе?

- Мне нравился Зидан и Рональдиньо. Зидан для всех французов большая фигура и пример для футболистов. Роналдиньо, я считаю, что он, возможно, лучший футболист за всю историю футбола.

- Какие шансы у сборной Франции на Чемпионате мира в этом году?

- Если не будет травм, мы будем чемпионами. В нашей сборной собраны лучшие футболисты мира. Я не представляю, кто может остановить Францию, если все будут в форме. Может быть Бразилия, но я француз, так что уверен, что мы будем чемпионами мира в этом году. 

Фото: vk.com/astanafootballclubvk.com/fctobol

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