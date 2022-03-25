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«Не знаю почему разрешают играть на таких полях». Владислав Васильев о стадионе в Актау, Карповиче и Артеме Милевском

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Первое интервью Васильева после перехода в «Тобол»

Трансфер полузащитника сборной Казахстана Владислава Васильева в состав действующего чемпиона «Тобола» стал одним из самых заметных в текущее межсезонье. Полузащитник перешел из узбекского «Андижана».

Автор Sports.ru Казахстан поговорил с Васильевым о переходе в «Тобол», интересе «Астаны» и смене позиции на поле. Помимо этого Владислав рассказал о новом тренере сборной Карповиче, знакомстве с Артемом Милевским и первом титуле в составе «Тобола».

«Предложение «Тобола» было самым конкретным»

- Владислав, как у вас появился вариант с «Тоболом»?

- Позвонил спортивный директор, предложил конкретику по моему переходу и уже через два дня я был с командой.

- У вас были другие варианты?

- Были, но ничего конкретного никто не предложил.

- Можно сказать, что предложение «Тобола» было самым конкретным?

- Да, оно было конкретным. Все сразу было озвучено, без подводных камней.

- Другие возможные варианты были внутри Казахстана или за границей?

- Это были зарубежные клубы, я хотел остаться за границей. Но все команды уже были на сборах, поэтому я больше не мог ждать.

- Переезд в чемпионат Казахстана – для вас шаг вперед или назад?

- На данный момент это шаг вперед. «Тобол» – лидер последних лет, действующий чемпион Казахстана, флагман всего казахстанского футбола.

- Успели познакомиться с новой командой и влиться в коллектив?

- Команда новая, но «Тобол» – базовый клуб сборной Казахстана, так что всех сборников я знал. Познакомился с легионерами и считай влился в команду.

- СМИ несколько раз писали об интересе «Астаны» к вам. Это правда?

- Как я слышал, интерес ко мне был, но ничего конкретного не произошло. С предметным предложением на меня или моих представителей никто не вышел.

«Успел поиграть с Андреем Карповичем еще в «Шахтере»

- Вы большую часть карьеры провели в центре поля. Сейчас вас используют как левого флангового игрока. Где вам играть удобнее?

- Моя родная позиция – это центр поля. В 2020 году половину сезона провел на фланге, в прошлом году немало сыграл слева, поэтому позиция слева стала более-менее привычной.

- При этом в сборной вас продолжают использовать как центрального полузащитника. Для вас не проблема играть в сборной и клубе на разных позициях?

- В сборной, правда, я кроме последней игры, все остальные провел в центре поля. Я не вижу больших проблем в смене позиций в клубе и сборной. Тем более, футбол стал более универсальным – сейчас нужно уметь закрывать две-три позиции. Так что мне не сложно менять позиции, главное, чтобы приносил пользу.

- Зато в «Тоболе» намного меньше конкуренция на фланге, чем в центре поля.

- Я бы так не сказал. У нас на всех позициях серьезная конкуренция. Сезон очень длинный плюс еврокубки. Никто не застрахован от травм, перебора карточек, так что еще не раз увидите игроков на непривычных позициях.

- У сборной Казахстана новый тренер – Андрей Карпович. Он вызвал вас на матчи против Молдовы. Беседовали с Андреем Владимировичем перед сборами?

- Предварительной беседы у нас не было. Андрей Владимирович – легенда казахстанской футбола, мне даже удалось поиграть с ним один сезон в «Шахтере». Как тренер Андрей Владимирович добился большого успеха – вывел «Кызыл-Жар» в еврокубки. Когда приеду в сборную, уже буду знакомиться, как тренер и игрок (интервью записано до матча в Кишиневе – прим.).

- При этом играть в основе вы стали при прежнем наставнике – Талгате Маруановиче. Что можете о нем рассказать?

- Талгат Маруанович – большой мотиватор и патриот казахстанского футбола. Мало, кто умеет заряжать футболистов на борьбу, как это делает он.

- Вы много успели поиграть в Беларуси. Где чемпионат сильнее в Казахстане или Беларуси?

- Два года назад в Беларуси был очень качественный и добротный чемпионат. Сейчас же там много лимитов и уехали почти все хорошие легионеры. Поэтому на данный момент чемпионат Казахстана гораздо сильнее.

- В «Динамо Брест» один сезон вы поиграли с Артемом Милевским – большой фигурой в постсоветском футболе. Каким он вам запомнился?

- Он очень сильный игрок и большая личность. У нас была сильная команда, и он был ее лидером, как на поле, так и в раздевалке. В том году мы стали чемпионами Беларуси. Он – легенда постсоветского футбола. 

- Мог «напихать» на тренировках?

- Бывало, что мог «напихать». Он никогда не любил проигрывать, даже на тренировках. Всегда хотел побеждать, поэтому мог сорваться на кого-то. Но потом всегда извинялся.

- В тот сезон снимать Артема приезжал Евгений Савин или «Красава». Помните его приезд?

- Да, я помню съемки. Я даже есть на видео (улыбается). Правда, особо пообщаться не удалось – он заехал недолго на тренировку. Основные съемки были в городе у Артема.

«Качество поля в Актау плохое, не знаю, почему разрешают на нем играть»

- Вы выпускник программы «Оле Бразил». Тогда успели выучить португальский. Как сейчас дела с языком?

- Сейчас уже плоховато с португальским. В «Тоболе» есть Рубен Бриджиду, бывает, что с ним практикую язык. Но у него все-таки немного другой португальский, чем тот, который я учил в Бразилии.

- Могли бы работать в «Тоболе» переводчиком. И получать две зарплаты (улыбается).

- (Смеется). В данный момент нет. Но если месяц попрактиковаться, то мог бы, наверное.

- Давайте вспомним первый матч в этом сезоне за титул. Вы победили «Кайрат» и взяли Суперкубок Казахстана. После матча Бердыев сказал, что если бы Алвеш забил пенальти, то титул бы взяли алматинцы. Вы согласны с таким тезисом?

- Мне наоборот казалось, что мы переигрывали соперника. Мы вели 1:0, потом был нелогичный гол Жоао Паоло – дай ему так еще десять раз ударить, не факт, что попал бы. Потом уже немного повезло нам, но везет сильнейшим.

- Какие цели у «Тобола» в сезоне?

- Цели у «Тобола» максимальные – чемпионство в Казахстане и выход в групповую стадию еврокубков. Возможно, сможем усилиться в летнее трансферное окно.

- Вы потеряли очки в Актау во втором туре против «Каспия». Уже ходят легенды про отвратительное качество газона в Актау. Оно мешало в игре?

-  Качество поля плохое, не знаю, почему разрешают на нем играть. Но мы были в равных условиях, так что ссылаться на качество газона не буду. 

Фото: ФК «Тобол», ФК «Динамо Брест», ФК «Шахтер», КФФ

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