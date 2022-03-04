Нужен ли футбол в столице? Очередной матч с громкой вывеской не собрал зрителей на «Астана-Арене»

Смотреть было на что.

На матч за Суперкубок Казахстана, в котором играли чемпион страны «Тобол» и обладатель Кубка «Кайрат» пускали бесплатно – такая мера помогла бы собрать зрителей на трибуне, но этого не случилось. По крайней мере, большая часть стадиона, что привычно для столичной «Астана Арены», осталась пустой.

По официальной информации ПФЛК, зрителей было 6000 человек (данная цифра у некоторых вызывает сомнения), но они были рассажены на противоположной трибуне от телевизионной камеры, чтобы хотя бы на картинке создать ощущение аншлага. И это проблема не нова: последний раз аншлаг здесь был в 2019 году на матче «Астаны» и «Манчестер Юнайтед» (согласитесь собрать полный стадион на матч с грандом мирового футбола не сложно). На сборную Казахстана столичные жители не ходят – матчи с трудом собирают даже половину арены. В таком случае риторический вопрос новому руководству Федерации: не стоит ли хотя бы половину матчей главной футбольной команды страны проводить в Алматы? Где соберется гораздо больше зрителей, футболисты получат ощутимую поддержку, а журналисты перестанут спрашивать приезжую команду про искусственное покрытие газона на «Астана Арене».

Если же вернуться к матчу за Суперкубок Казахстана, то сильно бросилось в глаза отсутствие активного фан-движения «Кайрата» – в кулуарах говорят, что у некоторых фанатов есть противоречия с клубом. Зато болельщики «Тобола» активно и очень громко поддерживали своих любимцев – это хоть немного придавало матчу ощущения важности.

Сама же игра навела на грустные размышления о «Кайрате» – нынешний состав вряд ли сможет бороться за что-то серьезное. Совсем разобранный Сергей Кейлер в роли левого защитника, игравший «с листа» (со слов Бердыева) Сейдахмет на позиции правого защитника (просто потому что травмированного Астанова больше некем заменить), молодой Буранчиев на непривычной для себя позиции центрального защитника – это проблемы «Кайрата», которые только на поверхности. Слова Бердыева после матча о том, что усиления будут искать из внутренних резервов, наводят на мысль, что единственный громкий трансфер в это окно – это Виктор Васин.

При этом Бердыев прав в том, что забей пенальти Рикарду Алвеш, «Кайрат» бы титул забрал. Закрываться, терпеть и убегать в контратаки команды Бердыева всегда умели. Новоиспеченный капитан алматинцев Яцек Гуральски долго инструктировал португальца перед ударом, но это не помогло – мяч полетел выше ворот.

Вообще пенальти стали главной темой этого матча – Мужиков открыл счет с точки, на исходе первого тайма за игру рукой Канте не поставили еще один удар, а незабитый одиннадцатиметровый Алвеша был назначен только после просмотра системой VAR. Между всеми стандартами втиснулся роскошный удар Жоао Паоло, который можно смело ставить в хайлайты рекламы нашего чемпионата. Любопытно, что в телетрансляции было видно, в каком шоке пребывал Виктор Васин после точного попадания бразильца (или все-таки уже казахстанца). Российский защитник явно не ожидал увидеть таких голов в нашем чемпионате.

«Тобол» же наоборот выглядит командой, которая только усилилась. Однако, если костанайцы будут делать ставку на успешное выступление в еврокубках, то на внутреннее первенство может не хватить сил. Дисквалификация Руслана Валиуллина вынудила использовать новичка Васильева, как левого защитника – когда-то такой опыт у игрока сборной Казахстана был, но пока он выглядит на этой позиции блекло. Очень хочется, чтобы Айбар Жаксылыков (забил победный гол в матче за Суперкубок) перешел на новый уровень и навязал достойную конкуренцию Игорю Сергееву. Пока же «Тобол» выглядит одним из главных претендентов на то, чтобы повторить свой прошлогодний успех в чемпионате Казахстана.

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Новый сезон стартует уже совсем скоро – 5 и 6 марта. Первый тур подарит нам сразу два интересных противостояния: «Астана» – «Шахтер и «Кайрат» – «Актобе».

Фото: Sputnik/Абзал Калиев