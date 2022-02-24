«Мне нечего стыдиться – я никого не кидал». Камо Оганесян о переходе в «Астану» и финансовых запросах

«Хотел поменять чемпионат, но не сложилось».

Трансфер игрока сборной Армении Камо Оганесяна стал самым обсуждаемым в текущее межсезонье в Казахстане. Фланговый защитник перешел из алматинского «Кайрата» в стан столичной «Астаны».

Автор Sports.ru Казахстан поговорил с Оганесяном о договоренностях с Боранбаевым, переговорах с «Астаной» и особенностях футбола Благоевича. Также Камо рассказал, что будет чувствовать, вернувшись на Центральный стадион в Алматы в качестве игрока «Астаны» и поведал о своих финансовых запросах.

«Мне нравится больше атаковать, чем обороняться»

– Вы провели почти сезон под руководством Бердыева. Сейчас прошли сборы в команде Срджана Благоевича. Чем эти тренеры отличаются?

– В мое время на тренировках Курбана Бекиевича большой упор делали на игру в защите и только потом думали об атаке. Срджан Благоевич же ставит атакующий футбол – мы хотим доминировать и контролировать игру. У всех тренеров есть особенности – Курбан Бекиевич тренер с именем, с большим багажом. Он очень детально подходит к своей работе.

– Говорят, что Бердыев водит за руку, показывая, кому, где и как располагаться.

– Он так и делал. Курбан Бекиевич каждому отдельно показывал, как стоит действовать в обороне.

– Давайте поговорим об игровых особенностях. Если я правильно заметил по контрольным матчам, центральные защитники «Астаны» активно участвуют в высоком прессинге, а крайние защитники должны страховать открывающиеся зоны. Насколько верно мое наблюдение и как вы привыкаете к такому футболу?

– Сам по себе прессинг не может быть завязан только на одном или двух футболистах. Если не будет поддержки всей команды, то прессинг одного игрока пройдет впустую. Если кто-то один выдвигается вперед прессинговать, он должен быть уверен, что у него сзади все работает как часы. Если кто-то опоздает, то прессинг становится бесполезным и всем приходится бежать 70 метров назад. Когда мы играем высоко, то там чаще всего один играет против одного. Поэтому очень важно страховать партнера.

– Казалось, что в матче с «Шахтером» вы сильно устали играть в таком темпе к минуте 60-й.

– Это связано с физической готовностью на данный момент. И надо понимать, что мы играли против «Шахтера», который выше нас классом. В связи с тем, что у нас не все игроки собрались сразу на сборы, не у всех была одинаковая функциональная готовность, против «Шахтера» было непросто. Мы пока только набираем форму – уже есть улучшения в нашей игре. Дальше будет только лучше.

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– Есть мнение, что вы хорошо атакуете, но есть проблема с обороной у своих ворот. Согласны с таким тезисом?

– У каждого свое мнение и видение, и они имеют на это право. Я согласен с тем, что из-за того, что крайние защитники часто идут вперед, это оставляет пространство сзади. Их должны страховать партнеры. Сейчас, играя в «Астане», я тоже буду часто бежать вперед и атаковать. Мне нравится больше атаковать, чем обороняться. Но любому футболисту нравится играть в атаке, а не обороняться и отбирать мяч. При этом я уделяю большое внимание игре в обороне и считаю это тоже важным.

– Есть еще одно наблюдение: вы часто создаете моменты, но редко их реализуете.

– Главное, что эти моменты создаются. За прошлый сезон я забил пять голов. Я считаю, что это неплохой показатель для крайнего защитника. Всегда можно лучше, буду работать.

– В этом сезоне вы будете играть на одной бровке с Томасовым. Фанаты «Астаны» привыкли к мощной связке Рукавина – Томасов на этом фланге. Вам удается нащупать взаимодействие с Марином?

– У нас что-то получается, что-то – пока нет. Мы первый раз играем друг с другом. Налаживание взаимопонимания и игровых связок – дело не одного дня. Мое мнение – мы хорошо начинаем понимать друг друга.

«Я никого не кидал – честно держал свое слово до конца»

– СМИ пишут, что у вас была договоренность с Боранбаевым о том, что никуда кроме «Кайрата» внутри Казахстана вы не будете переходить. Поэтому перейдя в «Астану», мол, вы нарушили данную договоренность и таким образом «обманули» Кайрата Советаевича. Расскажите, как все обстоит на самом деле.

– Когда в конце прошлого года у меня закончился контракт с «Кайратом», я сказал, что хочу попробовать себя в другом чемпионате. У меня было два варианта за рубежом. При этом мы договорились, что если ничего не получится, то в Казахстане право первых переговоров остается у «Кайрата». За зиму у меня сорвалось два перехода. Когда эти варианты сорвались, на меня вышла «Астана», но я сказал им, что буду разговаривать сначала с «Кайратом».

В этот момент у меня были переговоры, сначала со спортивным и исполнительным директорами «Кайрата». Потом был разговор с Кайратом Советаевичем Боранбаевым. Я хотел вернуться в «Кайрат» и хотел услышать их предложение. То, что мне предложили, меня не устроило.

– СМИ писали, что вас не устроили финансовые условия.

– Дело не в деньгах. Я просил «Кайрат» сделать мне зарплату, которая у меня была предыдущие два сезона. Но мне ответили, что повторить эти финансовые условия они больше не могут. Сразу оговорюсь, что это не заоблачные деньги – просто я считаю, что заслуживаю этих условий. Мы хорошо расстались – пожелали друг другу успехов.

Только после этого мне снова позвонили из «Астаны» и мы начали вести переговоры. Не раскрывая деталей, могу сказать, что в «Астане» у меня зарплата не больше, чем была в «Кайрате», так что дело не в моих больших финансовых запросах. Я никого не кидал – честно держал свое слово до конца.

– Советовались с Вараздатом Арояном и Тиграном Барсегяном перед переходом в «Астану»?

– Вообще нет. Мы даже не советовались. Я сам не думал, что вернусь в Казахстан – хотел поменять чемпионат, но не сложилось.

– Вы сказали про два варианта за пределами Казахстана. Можете назвать клубы?

– Называть клубы не будем. Предложение из чемпионата России и одного зарубежного клуба.

– Правда, что Тигран Барсегян ваш двоюродный брат?

– Он мой двоюродный троюродный брат (смеется). Наши бабушки – родные сестры.

– В 2014 году вы в составе «Пюника» приезжали играть против «Астаны». Что помните о том матче?

– Помню, что мы сильно проиграли. «Пюник» тогда была молодая команда, только строилась.

– Ароян тоже тогда приезжал с вами?

– С Арояном мы вообще играем с детства в одних командах в Армении. С нашего поколения 1992 года рождения, мы только вдвоем остались в профессиональном футболе из тех с кем мы занимались вместе.

– Как человек, который тоже теряет волосы, как вы боретесь с облысением?

– Я сделал пересадку волос. Все, что есть, так и будет. Лучше уже не получится сделать (смеется).

– Какие цели стоят у «Астаны» в этом сезоне?

– Мы будем бороться за чемпионство. Выиграем мы титул или нет – покажет время.

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– Не боитесь приехать на «Центральный» в Алматы?

– Мне нечего стыдиться. Я два года честно играл в «Кайрате». Я благодарен руководству, игрокам, болельщикам. Я ничего позорного не сделал. Понимаю, что будут свистеть в мой адрес, и нормально к этому отношусь.

Фото: ФК «Астана», Федерация футбола Армении, nur.kz, https://www.instagram.com/fca.astana