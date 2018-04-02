Трое суток в плацкарте от Новосибирска до Хабаровска. Лучшие выезды журналистов Sports.ru

Совместно с «Тинькофф Банком» рассказываем, как надо ездить на футбол.

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А чтобы вдохновиться перед летними путешествиями, почитайте о самых ярких и запоминающихся футбольных поездках нескольких авторов Sports.ru.

Дария Конурбаева – в Хабаровск и Пермь

2009-й был самым безумным сезоном моей фанатской жизни: я впервые купила абонемент в Черкизово, написала первые репортажи с матчей, до середины ночи рубилась в комментариях на фанатском форуме, а главное – гонялась за любимым «Локомотивом» по всей России.

Лето казалось прекрасным: сессия за первый курс закрылась без пересдач, Рашида Рахимова в «Локомотиве» сменил сначала Володя Маминов, затем Юрий Палыч Семин, а в 1/16 Кубка России выпал хабаровский СКА. «Двойник» Хабаровск – Пермь свалился на клуб всего за пару недель до матча и напряг всех фанатов, катающихся по стране. А я, 17-летняя девочка, живущая по девизу «Слабоумие и отвага», была в восторге.

Денег на прямой рейс у меня не было, зато свободного времени – сколько угодно. В Хабаровск я отправилась в гордом одиночестве и на перекладных. Коротко о маршруте: ночной рейс из Москвы в Тюмень – день на осмотр города – ночной поезд в Новосибирск – полдня на высоте (нелегально забралась с приятелем-журналистом на крышу высотки с отличным видом на город) – и медленное железнодорожное путешествие из центра Сибири на Дальний Восток.

Трое суток в плацкарте по маршруту Новосибирск – Хабаровск – это отличный способ выспаться (советую). За окном менялся ландшафт, путались часовые пояса, а чувство голода приходило внезапно и чаще всего ночью. В темноте храпящего вагона я сползала с верхней полки и шла в тамбур есть «Ролтон». Больше всего в эти моменты волновался проводник: он каждый раз заботливо уточнял, не обижают ли меня соседи. Но нет, три моряка из Владивостока травили байки, угощали меня печеньем, а на прощание пообещали бросить от моего имени монетку в бухту Золотой Рог.

После трех суток в поезде сложнее всего привыкнуть к тому, что земля под ногами больше не качается. Фанаты, добравшиеся самолетом и жаловавшиеся на 9 часов в одном кресле, крутили пальцем у виска, когда слышали мою историю. Из пары десятков человек, которые добрались до Хабаровска, я была единственной, кто не бил «золото» (то есть посетил все матчи сезона), а выбрался на край России просто ради веселья.

Кубковый матч «Локомотив» в итоге бездарно слил вторым составом, и после финального свистка я плакала от обиды на трибуне стадиона имени Ленина: с сорванным голосом, промерзшая, промокшая и с ногами в целлофановых пакетах поверх носков (как будто это спасло бы от местных тропических дождей).

Через 10 дней «Локомотив» играл матч чемпионата в гостях у «Амкара», и до Перми из Хабаровска добирались (уже в компании, а не в одиночку) тоже «бешеными собаками» – с заездом в Иркутск. Сутки там получились выдающимися: ночью успели доехать до Байкала и встретили рассвет на озере, потом вернулись в город и посетили увлекательный матч «Радиан Байкал» – «Кемерово», на котором болельщики энергично покрикивали «Нам нужна вторая лига».

Последним рывком стали перелеты Иркутск – Домодедово – Пермь, пермская «вписка» 20 человек в двухкомнатную квартиру, ничья на стадионе «Звезда» под очередным ливнем и ночные фанатские шатания по городу, в результате которых был найден сломанный дорожный знак «Главная дорога». Его парни зачем-то торжественно вручили мне – как подарок. Перед посадкой в поезд до Москвы я обмотала знак газетами и усиленно делала вид, что тащу с собой не городскую собственность, а простую картину в очень тяжелой рамке.

Евгений Марков – в Лондон

Мне еще не исполнилось семи, а я уже пробил выезд за «Локомотив» – любимый клуб моего папы. В начале декабря 2003 года школа устроила странные предновогодние каникулы и мы с родителями поехали в Лондон. Там мы сначала попали на уличную вечеринку по случаю победы англичан на регбийном чемпионате мира: женщинам дарили красные розы (символ сборной Англии), детям – белые воздушные шары; перед нами проехал автобус с чемпионами, я увидел любимого игрока, «золотого мальчика» Джонни Уилкинсона и спел что-то про королеву, хотя мой английский тогда позволял только заказать яблочный сок и картошку фри.

Через несколько дней на «Хайбери» к правильному «Арсеналу» с Леманном, Пиресом, Бергкампом и Анри приехал не менее каноничный «Локомотив» с Боссом, Евсеевым, Лекхето и Ашветией. Папа договорился с коллегой о билете на гостевой сектор и убедил маму, что в Англии на футболе безопасно. Мы проехали несколько станций по лондонскому метро в русских шарфах (в тот момент я чувствовал себя самым опасным парнем на земле), сели в автобус с нашими болельщиками и помчались на север. Все отлично, весело – только у нас один билет на двоих.

После автобуса мы зарядили «Юрий Палыч, мы с тобой», но быстро стихли, потому что не увидели стадион. Вокруг – низкие кирпичные дома, никакого футбольного света. «Хайбери» сливался с местностью, мы нашли его не сразу и долго пытались пробраться внутрь. Папа совершил главный финт той Лиги чемпионов, заговорив стюарда на входе: рассказал, что специально привез маленького сына на матч любимого клуба из России («Ты вообще знаешь, где это – Москва?»), что в нашем чемпионате детей до семи лет пускают на стадион бесплатно, что Анри – чертов гений и что мы мечтаем увидеть часы стадиона «Хайбери». Папа вел переговоры целых 10 минут, а я – в отжатом у папы шарфе «Локо» – смотрел, как два полицейских в черных шлемах с серебряной короной накрыли пьяную молодую пару: прижали их к забору, обыскали и куда-то отвели. Стюард в итоге растаял, мы вдвоем втиснулись в узкое отделение пропускной вертушки и зашли на стадион: «Хайбери», Лига чемпионов, мечта.

Дерби Арсена Венгера и Юрия Семина подарило волшебный футбол, пусть «Локо» и проиграл 0:2, Лекхето удалили, а Лоськов провел худший матч в сезоне. Это был кайф. Мы сидели на шестом ряду центральной трибуны (соседнее кресло оказалось свободным), и футболисты были так близко, что во время разминки один болельщик несколько минут общался с Олегом Пашининым. Весь первый тайм мы кричали «Бузя!» во славу Максима Бузникина и видели его на расстоянии двух метров. За нами сидели три бабуси-эмигрантки. Сначала они не знали, что за команда приехала из России, а потом вопили вместе со всеми, когда узнали: «Интер» и киевское «Динамо» сыграли вничью, «Локо» выходит со второго места.

С тех пор я уважаю «Локомотив». Очень хочу, чтобы в конце этого сезона папа, подаривший мне «Хайбери» и «Юрий Палыч, мы с тобой», был самым счастливым.

Федор Маслов – в Москву

До 23 лет я жил в Питере и, конечно, болел за «Зенит». Но просто болел – фанатом не был, пару раз в год ходил на «Петровский», на выездные матчи не гонял. Так было ровно до 2008 года.

В одну из пятниц я в очередной раз косил от универа где-то в центре Питера, попивая пиво и заедая его самыми дешевыми сухариками. Один из собутыльников, болельщик «Локомотива», сообщил, что вечером на автобусе уезжает в Москву на матч с «Зенитом». Вместо меня ему ответило пиво – те самые пара литров, которые я уже успел влить за утро. Оно уверенно сказало, что мы (я и пиво во мне) давно мечтали доехать до Москвы на электричке, что забей-ка ты на этот автобус и что погнали прямо сейчас на Московский вокзал. Чуваку неожиданно понравилась идея, я набрал красивой подруге, которая тоже когда-то говорила о путешествии в Москву на собаках – и уже через час мы втроем, затарившись полторахами пива, ехали в тамбуре пригородного поезда Санкт-Петербург – Малая Вишера.

Маршрут до Москвы складывается из пяти электричек: Питер – Малая Вишера – Окуловка – Бологое – Тверь – Москва. Говорят, если изучить расписание заранее и выехать около 6-7 утра, к ночи можно быть в столице. Таких же болельщиков, как мы, выехавших сильно позже 7 утра, набралось человек 30, на целый вагон – этой компанией мы и переходили из электрички в электричку, контролеры даже не пытались спрашивать билеты (до Москвы я в итоге доехал за восемь с половиной рублей – купил билет в Питере, чтобы пройти через турникет). Ближе к Твери обещали драки с болелами ЦСКА (говорили, они залетают на станции и либо держат стоп-кран, чтобы хорошенько помахаться, либо едут до следующей станции – с той же целью), но обошлось.

Ночевать пришлось на вокзале в Твери. К тому времени я уже совсем напился, ненадолго лег подремать, минут через 20 проснулся и, ничего не понимая, пошел в сторону последней электрички. Мой маршрут был полностью просчитан: четко прямо, по направлению к первому вагону. Препятствий на пути не было, я уверенно шел поперек перрона, как вдруг он, совершенно неожиданно, закончился. Удар головой об рельсы был мощный, приближающегося поезда, готового разрезать меня пополам, к счастью, не было, зато нашлись добрые люди, тут же поднявшие меня и затащившие в нужную электричку. Было больно, но история получилась качественная, до сих пор рассказываю.

Вся дорога до Москвы в итоге заняла 23 часа, «Зенит» в том матче выиграл 3:0, а обратно мы добирались до Питера снова на электричках – но уже вдвоем с красивой девочкой. Теперь уже за 25 часов и примерно за ту же сумму, но уже спокойно и в режиме почти постоянного сна.

Владислав Воронин – в Ростов-на-Дону

Я начал ходить на матчи как журналист в 14 лет, поэтому не успел пропитаться духом сумасшедшего фанатизма (не считать же один сезон на стадионе «Локомотив» под присмотром папы, который вообще всю жизнь болеет за «Спартак»). В работе я вечно глушил и топтал все теплые чувства к «Локомотиву», чтобы они ни в коем случае не проскользали ни в мироощущение, ни – тем более – в тексты. Но как бы я ни игрался в серьезного и бесчувственного наблюдателя, один раз меня все-таки захлестнуло.

В сезоне-2013/14 «Локомотив» – уже вечный середняк и неудачник – неожиданно ввязался в гонку за золотом против «Зенита» (и только в конце из-за спин выскочил ЦСКА). Безгранично точная игра Лассана Диарра, стабильный Дмитрий Тарасов, забивающий Павлюченко – видеть все это было странно и непривычно, но тем не менее приятно. Я сдался, оттаял и настолько очаровался, что в конце апреля купил билеты в Ростов-на-Дону. Это был мой первый выездной матч с «Локомотивом». И сразу такой важный. Предпоследний тур, зажатый между матчами против главных соперников – «Зенита» (сыграли 1:1) и ЦСКА (проиграли 0:1).

Не в силах ждать вечернего матча, я бродил по солнечному Ростову-на-Дону и наконец-то понимал, зачем люди вырываются из комфортной среды и гоняют за командами по всей стране. Это не только вид внутреннего туризма, не только приключения и не только боление – это еще уникальное чувство единения, которого не может быть в большом городе вроде Москвы. Прохожий с красно-зеленым шарфом воспринимается уже не просто как сосед по трибуне или еще один болельщик твоего клуба – все гораздо сложнее. Кажется, что ты сам попадаешь в команду и через несколько часов будешь вместе с сотней-другой человек сражаться против целого города. Это вряд ли почувствуешь издалека, но на выезде правда появляется особая психология.

Я покричал от радости после победы «Динамо» над «Зенитом» (4:2), приехал на стадион за пару часов до начала и внимательно следил за разминкой «Локомотива» – мне казалось, что это исторический предчемпионский момент и надо видеть все в мельчайших подробностях.

В следующие два часа мой воображаемый мир рухнул.

«Ростов» Миодрага Божовича, который только-только выиграл Кубок России и, согласно моим мечтаниям, должен был передвигаться по полю с легким ароматом шампанского, вышел яростным и несокрушимым. Он прибил «Локомотив», в ушах звенело от криков ростовских фанатов, а картинка перед глазами будто расплывалась: я смотрел в одну точку и не понимал, почему же все так резко сломалось.

Этот день в Ростове был самым эмоциональным за все время, что я слежу за футболом – даже рыдая во время ЧМ-2002 или после вылета «Локо» в квалификации Лиги чемпионов-2005 от «Рапида», я не был так глубоко несчастлив и уязвлен. Но увидеть исторический момент вживую и почувствовать эмоциональную связь с командой – точно важно и нужно.

Советую всем, кто еще этого не испытал.

Виталий Суворов – в Стамбул

Так уж вышло, что я выбираюсь на стадион предельно редко – либо когда в Москву заезжают действительно большие игроки вроде Алексиса или Златана, либо когда в моем кармане собирается достаточное количество денег на самолет, который доставляет меня на самые дешевые места какого-нибудь английского стадиона. Единственное исключение случилось зимой 2015 года. В последние дни февраля «Ливерпуль» – главный клуб моей жизни – прикатил в Стамбул на матч Лиги Европы с «Бешикташем». Примерно за 40 часов до игры я еще поедал бутерброд где-то в районе Кузьминок, а затем вернулся домой, залез на Скайсканнер и неожиданно кликнул на кнопку «купить» – хотя понятия не имел, где мне жить, как вообще достать билет на игру и какого черта я только что сделал.

Следующие восемь часов пришлось провести в твиттере: случайные фанаты из Ливерпуля назначали мне встречи то на главной стамбульской площади, то на вокзале, то прямо у стадиона, обещая подбросить лишний билет. Но уже через несколько минут все заканчивалось неловким Sorry и обещанием «что-нибудь придумать». В результате за 7 часов до игры, уже заселившись в какой-то крохотный стамбульский отель, я по-прежнему был без билета. Спас только один из парней на ресепшене. Узнав о моей проблеме, Стивен (назовем его Стивен, потому что я никогда в жизни не вспомню его настоящее имя и потому что все Стивены – отличные ребята) предложил подождать пару минут и набрал номер своего приятеля, у которого каким-то чудом как раз оказался лишний билет – всего на пару тысяч рублей дороже номинала.

Еще через несколько часов билет лежал у меня в рюкзаке, а рюкзак – на плечах какого-то качка в тесном стамбульском метро. Качок чуть не выкинул меня из вагона за неповоротливость и красную футболку с фамилией Джеррарда. До стадиона я добирался часа полтора и вылез из поезда в крайне сомнительном настроении. Во-первых, уже ночью меня поджидал рейс в Москву; пережить лютейшую очередь на выходе со стадиона, длиннющую дорогу в отель и спринт до аэропорта мне тогда казалось почти нереальным. Во-вторых, еще в поезде мне прилетел пуш от Sports.ru с составом «Ливерпуля»: из-за травм мимо заявки на матч пролетели и Коутиньо, и Хендерсон, и Сако, и – главное – Стивен Джеррард, которого я так никогда и не увидел вживую.

Оставалась только одна надежда: сейчас я плюхнусь в кресло, фанаты за воротами затянут YNWA, а «Ливерпуль» вспомнит свой 2007-й и закинет стамбульцам пару десятков мячей. Увы, вышло немного иначе: сначала «Ливерпуль» с трудом дотянул до серии пенальти, а затем Ловрен пульнул мяч куда-то в черное небо и отправил «Бешикташ» в 1/8 финала. Зато послематчевое шоу вышло отличным – как выяснилось, тот самый парень в отеле был давним болельщиком «Бешикташа» и после этого еще несколько месяцев стучался мне в разные мессенджеры с шутками про великий турецкий футбол и неудачников из Мерсисайда. Не знаю, как он, а я уже несколько лет жду реванша – правда, билет в следующий раз точно буду искать заранее.

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Фото: Дария Конурбаева, Евгений Марков, РИА Новости/Руслан Кривобок, Владимир Песня, Сергей Пивоваров