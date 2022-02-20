86-й Кубок Короля Испании. «Реал» и «Барселона» сыграют в финале

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Финал Кубка Кубка Короля Испании по баскетболу 2022 в очередной раз разыграют между собой «футболерос», как не очень ласково величают двух футбольно-баскетбольных грандов нейтральное баскетбольное сообщество Королевства.

В полуфиналах Кубка гранды обменялись сценариями по сравнению с четвертьфиналами турнира: «Мадрид» продефилировал в финал по гладкой ковровой дорожке, расстеленной «Тенерифе», «Барса» столкнулась с сопротивлением «Мурсии».

Судя по предматчевой мотивационной речи, у «Тенерифе» стремление побороться было.

Но желание не совпало с возможностями. Канарцы вышли на полуфинал не похожими на себя: без искры, без энергии, без привычного разнообразия в атаке. В Испании такие матчи называются «descafeinados» – без кофеина. В состоянии островитян явно читалась усталость лидеров и ограниченность ротации на позиции плеймейкера. Их тренер Чус Видоррета со скорбным выражением лица взирал на печальное зрелище, которое представляли его подопечные, не особо вмешиваясь в происходящее на паркете. А «Мадрид» спокойно и методично вышел вперед и уверенно удерживал преимущество на протяжении всего матча (94-74). Особенно хорошо подопечным Пабло Ласо удавалось атаковать из-за периметра.

Второй полуфинал получился гораздо интереснее, хотя начальный отрезок остался за фаворитом. Но затем игроки «Мурсии» встрепенулись и вспомнили о тех качествах, которые привели их туда, где они находились, и две следующие четверти, ведомые тренером и гонимые своей фанатской трибуной, они сумели навязать борьбу. В защите обе команды упирались не особо, а вот в атаке явили все свои ресурсы. Арсенал «Барсы» оказался мощнее, к середине 4-й четверти это стало очевидно. Счет второго полуфинала 103-90. «Мурсия» же вполне может занести участие в этом Кубке себе в актив. Хочется пожелать подопечным Сито Алонсо не сбавлять обороты. Такая банда и их торсида станет украшением любого национального или международного клубного турнира.

Итак, в финале Кубка Короля будет класико. «Барселона» и «Реал Мадрид» в этом сезоне являют собой отражение стабильности: держатся лидерами в Лиге ACB и Евролиге и не допускают осечек в кубковых противостояниях. Первый титул сезона они между собой оспорили. Это был Суперкубок, проходивший на Тенерифе. Тогда казалось, что «Барселона» уверенно завоюет этот титул — ее преимущество в 3-й четверти составляло +19. Но затем проснулся капитан blancos Серхио Юль и возглавил погоню своей команды (83-88), став между делом MVP.

По окончании той невероятной ремонтады кумир Королевского клуба был не в силах сдерживать эмоции — ведь именно на этом паркете он летом 2017 получил тяжелейшую травму, восстановиться после которой ему стоило огромных трудов.

Остальные класико этого сезона (одно в Евролиге и два в ACB) с ощутимым преимуществом выигрывали подопечные Шарунаса Ясикявичюса. Надо сказать, что с приходом литовского специалиста на тренерский мостик «Барсы» можно говорить о настоящей гегемонии «сине-гранатовых» над «сливочными» 9-3 во всех турнирах.

И тут наблюдается интересная параллель в истории баскетбольных секций «Реал Мадрида» и «Барселоны». Пабло Ласо был плеймейкером «Реал Мадрида», и, став главным тренером своего бывшего клуба, выиграл свой первый титул в этом качестве на Кубке Короля 2012, проходившем в Барселоне. Шарунас Ясикявичюс был плеймейкером «Барселоны», и, став главным тренером каталонского клуба , выиграл свой первый титул в этом качестве на Кубке Короля 2021, проходившем в Мадриде. Возможно тут обошлось не без так называемого «проклятия хозяина», согласно которому клубу-хозяину турнира не суждено добиться успеха у себя дома. В этом сезоне в Гранаде потусторонние силы точно не помешают сторонам выявить сильнейшего.

Из статистических выкладок этого кубкового класико можно выделить следуюущее.

Это самый повторяющийся финал турнира — 24-й (с учетом сегодняшнего, учитывается только нынешний формат). Баланс — 13/10 в пользу «Барсы». С учетом всех предыдущих форматов турнира по количеству выигранных Кубков лидирует «Мадрид» – 28/26. Между собой нынешние оппоненты встретятся в финале Кубка в 13-й раз. В 12-ти предыдущих финалах баланс 8/4 за «Барселоной».

Из других интересностей противостояния можно выделить тот факт, что в составе «Барселоны» есть Никола Миротич, который был MVP Кубка 2014 в составе «Реал Мадрида», а в составе «Реал Мадрида» есть Томас Эртель, который дважды (2019 и 2020) становился MVP Кубка в составе «Барселоны». Все эти финалы были класико. Подопечные Шарунаса Ясикявичюса на это Кубке «берут» атакой, набирая больше сотни в каждом матче. Подопечные Пабло Ласо, наоборот, делают упор на обороону, пропуская в среднем 70,5 очков. Кадровые проблемы накануне финала такие: у «Барсы», кроме травмированного Хиггинса, все в трою, и тренеру надо будет выбрать между Ориолой и Абринесом; у «Мадрида» в полуфинале выбыл из-за повреждения Козер, его место в заявке получит Нуньес.

Предыдущий поединок «Реал Мадрида» и «Барселоны» в рамках внутреннего первенства состоялся 23 марта в Мадриде. Завершился он уверенной победой «Барсы» (75-85). Чтобы показать накал класико, организаторы Лиги ACB придумали следующее: арбитру Бенхамину Хименесу, главному рефери матча, проходившего в мадридском Дворце Спорта, прикрепили микрофон, запись с которого затем наложили на видеоряд ключевых эпизодов игры.

0:09

Арбитр приветствует Николу Миротича, оправившего после коронавируса: «Ты вернулся, мачо!»

Миротич; «Наконец-то!»

Хименес: «И как ты?»

Миротич: «Хорошо»

0:15

Приветствие арбитров и Пабло Ласо

Ласо: «У кого-нибудь был положительный тест?»

Арбитры в ответ: «Нет, нет. А ты как?»

Ласо: «Пробыл 10 дней дома. Ничего: ни соплей, ничего другого... Выучил NFL наизусть»

0:27

Хименес в адрес Ласо просит, чтобы тот успокоил одного из физеотерапевтов своей команды (Мигеля Лопеса, оштрафованного в прошлом за оскорбительные высказывания в мотивационном спиче в адрес «Барселоны»): «Успокой вон того товарища, а то у него случится сердечный приступ. Он верещит, не умолкая, уже 3 секунды. Хорошо?»

0:38

Свисток во время борьбы за мяч после отскока.

Хименес: «Мяч после отскока никто не подобрал, а игроки сцепились. Простой фол и больше ничего. Не было владения, Шарас (Ясикявичюсу)»

0:46

Хименес Эртелю, апеллирующему, что его зацепили сзади: «Зацепили сзади? Я не видел»

0:56

Совещание арбитров

Хименес: «Ребята, все по-прежнему, даже чище, чем раньше. С фолом — все правильно»

Переа: «Фол Ханге, таков критерий...»

Хименес соглашается: «Да. И если такое будет у другой команды, будет то же самое. Ребята, они хотят играть в баскетбол, поэтому не будем свистеть разную ерунду. Если есть сомнения, лучше продолжаем, позволяем играть дальше. Хорошо? Хорошо, что свистнули фол Деку. Даже Пабло признал, что там яснее ясного»

1:13

Адальде Хименесу: «Миротич все время рисует фолы на себе. Постоянно»

Хименес в ответ: «Разумеется»

Абальде: «В этот раз может фол и был, но в других случаях, а он это делает всю дорогу...»

Хименес: «Ну, раз в этот раз было, чего ты возмущаешься? Когда мы ошибемся, тогда и говори»

Абальде: «Ты же не ошибаешься»

Хименес: «Ошибаюсь и много»

1:30

Ясикявичюс кричит в сторону Ласо после того, как тот на что-то указал арбитру: «Позволь мне делать мою работу, а ты занимайся своей! Хорошо???»

Хименес ему на это, призывая свистком замолчать: «Сейчас я разговариваю с тобой»

Ясикявичюс не унимается (арбитру): «Я могу хоть штаны тут снять — это мой дело. А решаешь здесь ты. Так ведь?»

Хименес в ответ: «Пабло не может мне ничего указывать. Я не хочу, что ты вступал в перепалку с ним. Он сказал мне, а не тебе. А разговариваю с моим коллегой. И если ты хочешь высказаться, обращайся ко мне»

Ясикявичюс: «Хорошо, ты прав»

Хименес: «(Ясикявичюсу) тебе предупреждение. (Ласо) Пабло, не говори мне больше о нем»

Ласо: «А я и не говорю о нем»

Хименес: «Ты мне сейчас говорил о нем»

Ласо: «Я только сказал, что у них сейчас два фола»

Хименес: «Нет, ты мне указал на то, что они все время возмущаются и протестуют»

Ласо: «Нет. Я только сказал, что у них сейчас два фола, а они принялись возмущаться. А про него я ничего не говорю. Если это не так, признаю свою ошибку. Я никогда не жалуюсь арбитрам на других тренеров»

Хименес: «Мне послышалось, что ты что-то кричишь ему. Поэтому я остановил игру, чтобы вы не устраивали тут перепалку. Ни ты ему ничего не говоришь, ни он тебе»

Ласо: «Просто мне кажется, что это чересчур — так возмущаться, когда у тебя всего два фола»

2:28

Свисток Миротичу за пробежку

Хименес: «Ты сдвинул обе ноги, Нико. Когда финтил, двигал обеими. Сначала ступнул в одну сторону, потом в другую»

Ясикявичюс: «Никуда он не двигался»

Хименес: «Нет, он сделал два шага в сторону»

Ясикявичюс: «Два шага?!?!»

2:46

Совещание арбитров

Хименес: «Ритм игры мы выдерживаем. Теперь важно сдержать агрессию, если ее уровень зашкалит. Чуть только — останавливаем»

2:52

Хименес Лапровиттоле на его усы: «Что за усы, Нико? Для разнообразия? Я тоже по началу ходил с бородой, но сбрил ее»

Лапровиттола в ответ: «Ну да»

3:03

Совещание арбтров

Переа: «Готовимся к концовке»

Хименес: «Пока что судим отлично. И надо придерживаться этой же линии. Но малейшую грубость свистим»

3:12

Фол Лапровиттолы на Эртеле. Свисток помощника

Хименес: «Альфонсо! Отлично!»

3:18

Фол Калатеса в атаке на Ханге. Ясикявичюс возмущается.

Хименес: «Стоп, стоп, стоп, стоп... Я был рядом и все видел. Успокойся, а то я подумаю, что ты собираешься возмущаться»

3:25

Свисток на нарушение Курича при проходе заслона. Миротич подходит с вопросами.

Хименес Миротичу: «Был толчок сзади»

Миротич: «Я не говорю, что в этот раз не было фола. Только они тоже хороши, мачо...»

Хименес: «Когда ничего не, то нет. А ты сам сегодня намазал открытых бросков...»

3:46

Фол Руди на Миротиче, арбитры просят видеоповтор, чтобы определиться на предмет неспортивного. Посмотрев повтор, приходят к выводу: «Контакт сзади — неспортивный»

Хименес Ласо: «Пабло — на скамейку. И усади всех своих, а то все на ногах: Руди, Юль, помощники. Весь матч все шло за***ись, не будем же все портить теперь. Хорошо?»

4:15

Фол Абальде в атаке на Куриче. Ласо возмущается, Хименес свистит технарь скамейке.

4:22

Контратака «Мадрида», арбитры оставляют без внимания контакты Лапровиттолы на Ханге и Хиггинса на Вильмс-Госсе, и свитсят фол Дека на Куриче в борьбе за подбор.

Дек Хименесу: «До этого было их нарушение»

Хименес: «В центре поля? Я не видел, бежал вперед»

Ханга: «Разве там не было фола?»

Хименес (обоим): «Прекращайте»

Ханга: «Ну ведь был же»

Хименес (Ханге): «Прекрати и не ори на меня»

Хименес: «Не знаю, я бежал вперед»

Останавливает игру, чтобы посовещаться с помощниками.

Хименес: «Альфонсо, что там было в центре поля?»

Альфонсо Оливарес: «Сначала отдали пас, потом был контакт. Мое мнение — это не фол. Он успел отдать передачу. Поэтому это не фол. Там не было потери преимущества»

Хименес: «Если было так, как ты говоришь, принимается. Едем дальше»

5:10

Совещание арбитров

Хименес: Так. Остается одна минута. Нам надо завершить матч. Разница 7 очков. Правильно? Надо не поплыть под напором публики. Хорошо?»

5:17

Фол Руди на Куриче, выбрасывающем мяч из-за лицевой

Хименес столику: «Неспортивный и технический»

Столик уточняет решение и говорит, что тогда это 5-й фол у игрока.

5:27

Финальный свисток

Топовое фото: globallookpress.com/Federico Titone/Keystone Press Agency