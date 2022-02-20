86-й Кубок Короля Испании. «Реал» и «Барселона» сыграют в финале

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Финал Кубка Кубка Короля Испании по баскетболу 2022 в очередной раз разыграют между собой «футболерос», как не очень ласково величают двух футбольно-баскетбольных грандов нейтральное баскетбольное сообщество Королевства.
В полуфиналах Кубка гранды обменялись сценариями по сравнению с четвертьфиналами турнира: «Мадрид» продефилировал в финал по гладкой ковровой дорожке, расстеленной «Тенерифе», «Барса» столкнулась с сопротивлением «Мурсии».
Судя по предматчевой мотивационной речи, у «Тенерифе» стремление побороться было.
Но желание не совпало с возможностями. Канарцы вышли на полуфинал не похожими на себя: без искры, без энергии, без привычного разнообразия в атаке. В Испании такие матчи называются «descafeinados» – без кофеина. В состоянии островитян явно читалась усталость лидеров и ограниченность ротации на позиции плеймейкера. Их тренер Чус Видоррета со скорбным выражением лица взирал на печальное зрелище, которое представляли его подопечные, не особо вмешиваясь в происходящее на паркете. А «Мадрид» спокойно и методично вышел вперед и уверенно удерживал преимущество на протяжении всего матча (94-74). Особенно хорошо подопечным Пабло Ласо удавалось атаковать из-за периметра.
Второй полуфинал получился гораздо интереснее, хотя начальный отрезок остался за фаворитом. Но затем игроки «Мурсии» встрепенулись и вспомнили о тех качествах, которые привели их туда, где они находились, и две следующие четверти, ведомые тренером и гонимые своей фанатской трибуной, они сумели навязать борьбу. В защите обе команды упирались не особо, а вот в атаке явили все свои ресурсы. Арсенал «Барсы» оказался мощнее, к середине 4-й четверти это стало очевидно. Счет второго полуфинала 103-90. «Мурсия» же вполне может занести участие в этом Кубке себе в актив. Хочется пожелать подопечным Сито Алонсо не сбавлять обороты. Такая банда и их торсида станет украшением любого национального или международного клубного турнира.
Итак, в финале Кубка Короля будет класико. «Барселона» и «Реал Мадрид» в этом сезоне являют собой отражение стабильности: держатся лидерами в Лиге ACB и Евролиге и не допускают осечек в кубковых противостояниях. Первый титул сезона они между собой оспорили. Это был Суперкубок, проходивший на Тенерифе. Тогда казалось, что «Барселона» уверенно завоюет этот титул — ее преимущество в 3-й четверти составляло +19. Но затем проснулся капитан blancos Серхио Юль и возглавил погоню своей команды (83-88), став между делом MVP.
По окончании той невероятной ремонтады кумир Королевского клуба был не в силах сдерживать эмоции — ведь именно на этом паркете он летом 2017 получил тяжелейшую травму, восстановиться после которой ему стоило огромных трудов.
Остальные класико этого сезона (одно в Евролиге и два в ACB) с ощутимым преимуществом выигрывали подопечные Шарунаса Ясикявичюса. Надо сказать, что с приходом литовского специалиста на тренерский мостик «Барсы» можно говорить о настоящей гегемонии «сине-гранатовых» над «сливочными» 9-3 во всех турнирах.
И тут наблюдается интересная параллель в истории баскетбольных секций «Реал Мадрида» и «Барселоны». Пабло Ласо был плеймейкером «Реал Мадрида», и, став главным тренером своего бывшего клуба, выиграл свой первый титул в этом качестве на Кубке Короля 2012, проходившем в Барселоне. Шарунас Ясикявичюс был плеймейкером «Барселоны», и, став главным тренером каталонского клуба , выиграл свой первый титул в этом качестве на Кубке Короля 2021, проходившем в Мадриде. Возможно тут обошлось не без так называемого «проклятия хозяина», согласно которому клубу-хозяину турнира не суждено добиться успеха у себя дома. В этом сезоне в Гранаде потусторонние силы точно не помешают сторонам выявить сильнейшего.
Из статистических выкладок этого кубкового класико можно выделить следуюущее.
Это самый повторяющийся финал турнира — 24-й (с учетом сегодняшнего, учитывается только нынешний формат). Баланс — 13/10 в пользу «Барсы». С учетом всех предыдущих форматов турнира по количеству выигранных Кубков лидирует «Мадрид» – 28/26. Между собой нынешние оппоненты встретятся в финале Кубка в 13-й раз. В 12-ти предыдущих финалах баланс 8/4 за «Барселоной».
Из других интересностей противостояния можно выделить тот факт, что в составе «Барселоны» есть Никола Миротич, который был MVP Кубка 2014 в составе «Реал Мадрида», а в составе «Реал Мадрида» есть Томас Эртель, который дважды (2019 и 2020) становился MVP Кубка в составе «Барселоны». Все эти финалы были класико. Подопечные Шарунаса Ясикявичюса на это Кубке «берут» атакой, набирая больше сотни в каждом матче. Подопечные Пабло Ласо, наоборот, делают упор на обороону, пропуская в среднем 70,5 очков. Кадровые проблемы накануне финала такие: у «Барсы», кроме травмированного Хиггинса, все в трою, и тренеру надо будет выбрать между Ориолой и Абринесом; у «Мадрида» в полуфинале выбыл из-за повреждения Козер, его место в заявке получит Нуньес.
Предыдущий поединок «Реал Мадрида» и «Барселоны» в рамках внутреннего первенства состоялся 23 марта в Мадриде. Завершился он уверенной победой «Барсы» (75-85). Чтобы показать накал класико, организаторы Лиги ACB придумали следующее: арбитру Бенхамину Хименесу, главному рефери матча, проходившего в мадридском Дворце Спорта, прикрепили микрофон, запись с которого затем наложили на видеоряд ключевых эпизодов игры.
0:09
Арбитр приветствует Николу Миротича, оправившего после коронавируса: «Ты вернулся, мачо!»
Миротич; «Наконец-то!»
Хименес: «И как ты?»
Миротич: «Хорошо»
0:15
Приветствие арбитров и Пабло Ласо
Ласо: «У кого-нибудь был положительный тест?»
Арбитры в ответ: «Нет, нет. А ты как?»
Ласо: «Пробыл 10 дней дома. Ничего: ни соплей, ничего другого... Выучил NFL наизусть»
0:27
Хименес в адрес Ласо просит, чтобы тот успокоил одного из физеотерапевтов своей команды (Мигеля Лопеса, оштрафованного в прошлом за оскорбительные высказывания в мотивационном спиче в адрес «Барселоны»): «Успокой вон того товарища, а то у него случится сердечный приступ. Он верещит, не умолкая, уже 3 секунды. Хорошо?»
0:38
Свисток во время борьбы за мяч после отскока.
Хименес: «Мяч после отскока никто не подобрал, а игроки сцепились. Простой фол и больше ничего. Не было владения, Шарас (Ясикявичюсу)»
0:46
Хименес Эртелю, апеллирующему, что его зацепили сзади: «Зацепили сзади? Я не видел»
0:56
Совещание арбитров
Хименес: «Ребята, все по-прежнему, даже чище, чем раньше. С фолом — все правильно»
Переа: «Фол Ханге, таков критерий...»
Хименес соглашается: «Да. И если такое будет у другой команды, будет то же самое. Ребята, они хотят играть в баскетбол, поэтому не будем свистеть разную ерунду. Если есть сомнения, лучше продолжаем, позволяем играть дальше. Хорошо? Хорошо, что свистнули фол Деку. Даже Пабло признал, что там яснее ясного»
1:13
Адальде Хименесу: «Миротич все время рисует фолы на себе. Постоянно»
Хименес в ответ: «Разумеется»
Абальде: «В этот раз может фол и был, но в других случаях, а он это делает всю дорогу...»
Хименес: «Ну, раз в этот раз было, чего ты возмущаешься? Когда мы ошибемся, тогда и говори»
Абальде: «Ты же не ошибаешься»
Хименес: «Ошибаюсь и много»
1:30
Ясикявичюс кричит в сторону Ласо после того, как тот на что-то указал арбитру: «Позволь мне делать мою работу, а ты занимайся своей! Хорошо???»
Хименес ему на это, призывая свистком замолчать: «Сейчас я разговариваю с тобой»
Ясикявичюс не унимается (арбитру): «Я могу хоть штаны тут снять — это мой дело. А решаешь здесь ты. Так ведь?»
Хименес в ответ: «Пабло не может мне ничего указывать. Я не хочу, что ты вступал в перепалку с ним. Он сказал мне, а не тебе. А разговариваю с моим коллегой. И если ты хочешь высказаться, обращайся ко мне»
Ясикявичюс: «Хорошо, ты прав»
Хименес: «(Ясикявичюсу) тебе предупреждение. (Ласо) Пабло, не говори мне больше о нем»
Ласо: «А я и не говорю о нем»
Хименес: «Ты мне сейчас говорил о нем»
Ласо: «Я только сказал, что у них сейчас два фола»
Хименес: «Нет, ты мне указал на то, что они все время возмущаются и протестуют»
Ласо: «Нет. Я только сказал, что у них сейчас два фола, а они принялись возмущаться. А про него я ничего не говорю. Если это не так, признаю свою ошибку. Я никогда не жалуюсь арбитрам на других тренеров»
Хименес: «Мне послышалось, что ты что-то кричишь ему. Поэтому я остановил игру, чтобы вы не устраивали тут перепалку. Ни ты ему ничего не говоришь, ни он тебе»
Ласо: «Просто мне кажется, что это чересчур — так возмущаться, когда у тебя всего два фола»
2:28
Свисток Миротичу за пробежку
Хименес: «Ты сдвинул обе ноги, Нико. Когда финтил, двигал обеими. Сначала ступнул в одну сторону, потом в другую»
Ясикявичюс: «Никуда он не двигался»
Хименес: «Нет, он сделал два шага в сторону»
Ясикявичюс: «Два шага?!?!»
2:46
Совещание арбитров
Хименес: «Ритм игры мы выдерживаем. Теперь важно сдержать агрессию, если ее уровень зашкалит. Чуть только — останавливаем»
2:52
Хименес Лапровиттоле на его усы: «Что за усы, Нико? Для разнообразия? Я тоже по началу ходил с бородой, но сбрил ее»
Лапровиттола в ответ: «Ну да»
3:03
Совещание арбтров
Переа: «Готовимся к концовке»
Хименес: «Пока что судим отлично. И надо придерживаться этой же линии. Но малейшую грубость свистим»
3:12
Фол Лапровиттолы на Эртеле. Свисток помощника
Хименес: «Альфонсо! Отлично!»
3:18
Фол Калатеса в атаке на Ханге. Ясикявичюс возмущается.
Хименес: «Стоп, стоп, стоп, стоп... Я был рядом и все видел. Успокойся, а то я подумаю, что ты собираешься возмущаться»
3:25
Свисток на нарушение Курича при проходе заслона. Миротич подходит с вопросами.
Хименес Миротичу: «Был толчок сзади»
Миротич: «Я не говорю, что в этот раз не было фола. Только они тоже хороши, мачо...»
Хименес: «Когда ничего не, то нет. А ты сам сегодня намазал открытых бросков...»
3:46
Фол Руди на Миротиче, арбитры просят видеоповтор, чтобы определиться на предмет неспортивного. Посмотрев повтор, приходят к выводу: «Контакт сзади — неспортивный»
Хименес Ласо: «Пабло — на скамейку. И усади всех своих, а то все на ногах: Руди, Юль, помощники. Весь матч все шло за***ись, не будем же все портить теперь. Хорошо?»
4:15
Фол Абальде в атаке на Куриче. Ласо возмущается, Хименес свистит технарь скамейке.
4:22
Контратака «Мадрида», арбитры оставляют без внимания контакты Лапровиттолы на Ханге и Хиггинса на Вильмс-Госсе, и свитсят фол Дека на Куриче в борьбе за подбор.
Дек Хименесу: «До этого было их нарушение»
Хименес: «В центре поля? Я не видел, бежал вперед»
Ханга: «Разве там не было фола?»
Хименес (обоим): «Прекращайте»
Ханга: «Ну ведь был же»
Хименес (Ханге): «Прекрати и не ори на меня»
Хименес: «Не знаю, я бежал вперед»
Останавливает игру, чтобы посовещаться с помощниками.
Хименес: «Альфонсо, что там было в центре поля?»
Альфонсо Оливарес: «Сначала отдали пас, потом был контакт. Мое мнение — это не фол. Он успел отдать передачу. Поэтому это не фол. Там не было потери преимущества»
Хименес: «Если было так, как ты говоришь, принимается. Едем дальше»
5:10
Совещание арбитров
Хименес: Так. Остается одна минута. Нам надо завершить матч. Разница 7 очков. Правильно? Надо не поплыть под напором публики. Хорошо?»
5:17
Фол Руди на Куриче, выбрасывающем мяч из-за лицевой
Хименес столику: «Неспортивный и технический»
Столик уточняет решение и говорит, что тогда это 5-й фол у игрока.
5:27
Финальный свисток
Топовое фото: globallookpress.com/Federico Titone/Keystone Press Agency
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