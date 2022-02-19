86-й Кубок Короля Испании. Полуфиналы

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На Кубке Короля в Гранаде определился квартет полуфиналистов, и в нем не без сюрпризов. О тех, кому удалось их преподнести, а кому избежать, этот пост.

Открыли турнир «Жувентут» и «Тенерифе». После матча между ними в Лиге накануне Кубка, где довольно уверено выиграли канарцы, времени на значительные тактические переработки было немного. Проигравшей стороне оставалось изыскивать внутренние резервы, а победившей — достаточно было не изобретать новый велосипед и попытаться выехать на том, который вывез их накануне. В первой половине матча (10:21 + 13:15 = 23:36) им это прекрасно удавалось. Перерыв между половинами матча в баскетболе всегда считается большим подспорьем для проигрывающих команд, помогающим переломить то, что идет не так. Тренеру «Жувентута» Карлесу Дурану удалось использовать большую паузу и растормошить своих подопечных. 3-ю четверть им удалось выиграть в одно очко. В 4-й четверти был тот баскетбол, который люб большинству его поклонников, в первую очередь, нейтральному: проигрывающая команда, поймав игру, утыгрывает отставание, а выигрывающая команда, подостыв после уверенного начала и комфортного счета, не сразу перестраивается под изменившийся характер матча. Кульминацией первого четвертьфинала стала последняя минута 4-й четверти, когда погоня Ла Пеньи вывела ее вперед (59:57). Тайм-аут «Тенерифе» использовал эффективно — разыгранная комбинация вывела на открытый дальний бросок Сасу Салина. В оставшиеся 40 секунд была карусель грамотных тактических фолов (на Шермадини, пробивавшего штрафные с очень переменным успехом) и героических попыток забросить издали. «Тенерифе» сумел отстоять преимущество (62:64).

Во втором полуфинале четверга дебютант сезона «Бреоган» не сразу справился со стартовым мандражом и «поплыл» в 1-й четверти. Их опытный соперник «Реал Мадрид» безжалостно воспользовался проблемами оппонента, доведя свое преимущество до 11 очков — 27:16 на первой отсечке матча. Затем фаворит сбавил обороты, стараясь не подпускать соперника на расстояние, позволяющее обрести необходимое для перелома воодушевление. Оставшиеся три четверти «Бреоган» отыгрывал по несколько очков, но этого усилия им не хватило для итоговой победы. «Мадрид» дотерпел, не сильно удручаясь невзрачным зрелищем, которое явил в этом матче. «Бреогану» можно поаплодировать за настрой (73:67).

Программу пятницы открыл поединок, который надолго останется в памяти болельщиков благодаря размаху качелей на его протяжении. «Мурсия» не раз по ходу этого сезона выдавала яркие спектакли. Но то, что ей удалось в первой половине 1/4 финала Кубка Короля 2022, затмило даже их. «Валенсия» выглядела жалким статистом, которому нечего противопоставить в ответ (33:52 = 14:28 + 19:24). Как оказалось, тренер «Мурсии» Сито Алонсо смог принять участие в игре, вписавшись в антиковидный протокол на флажке. И его очная работа помогла, когда визави соперника Жона Пеньярройя, сумел в перерыве найти нужную кнопку перезагрузки. Наверняка даже сам наставник «Валенсии» не ожидал, что его команда отыграет отставание -19 за 3 первые половиной минуты (!!!) после возобновления игры. Возможно, «Валенсии» не стоило так резко реагировать, но выбирать не приходилось. На 4-й минуте после большого перерыва игра по сути началась сначала, только уже со счета 52:52. Это был по сути другой матч. В этом «втором» матче команды шли «ноздря в ноздрю». Любопытно, что по ходу 3-й четверти (31:9) С.Алонсо взял тайм-аут лишь раз при счете 43:52 на 2-й минуте. Заключительный отрезок матча начинался при счете 64:61 на табло, и «Мурсии» удалось вернуть себе преимущество к 3-й минуте четверти. Затем был еще один отрезок равной игры, а за минуту до конца 4-й четверти команды обменялись дальними бросками (83:84). «Мурсия» сохранила в запасе фолы, позволившие приостановить нападение соперника и вынудившее его форсировать броски. Одна четвертьфинальная сенсация таки состоялась (83:86).

На каком Матче Звезд увидишь такое?

В заключительном матче1/4 финала между «Барселоной» и «Манресой» интрига продержалась только в первой четверти, оставшейся за подопечными П.Мартинеса (22:26). Во 2-й четверти все встало на свои места: фаворит, не имеющий проблем ни в составе, ни в физической состоянии, ни в мотивации, уверенно и методично демонстрировал свое преимущество. Неравенство сил отразил финальный счет (107:70). Фаворит турнира стартовал фактически с легкой прогулки. После жеребьевки турнира считалось, что сторона сетки «Барселоны» гораздо сильнее и их путь к финалу априори будет тяжелее. Сейчас так уже не кажется

Полуфинальные пары составили «Тенерифе» – «Реал Мадрид» и «Мурсия» – «Барселона». Три из четырех команд (кроме «Мурсии») были участниками Суперкубка в сентябре. Первая пара полностью совпала с суперкубковой. Тогда «Реал Мадрид» сумел победить, но сделал это с огромным усилием, провалив стартовый отрезок и отыграв затем две четверти по очечку и вырвав концовку (70:72). В регулярном первенстве команды встречались 1 раз в 4-м туре в Мадриде, где хозяева победили уже увереннее (86:77).

«Барселона» и «Мурсия» встречались между собой лишь раз в этом сезоне в 1-и туре в Палау Блауграна, где победили хозяева (85:78). Встреча второго круга должна была состояться в прошлое воскресенье, но из-за случая заражения в составе «Мурсии» игра была перенесена, что дало обеим командам дополнительное время для подготовки к Кубку. Возможно именно это помогло им победить в четвертьфинале, одним — в упорной борьбе, другим — вполноги/руки. Если посмотреть на сезон «Барсы», то именно команды типа «Мурсии», где тон игры задают реактивные афроамериканцы, доставляли ей больше всего проблем. Это логично для команды, проповедующей европейский стиль баскетбола. Задача «Мурсии» выглядит более трудновыполнимой, чем задача «Тенерифе». Но любой результат, который не приведет к класико в финале, будет менее или более (с учетом хронологии игр) сюрпризом турнира.

Кроме основного взрослого кубкового турнира хочется порекомендовать посмотреть завтрашний финал Миникопы – кубкового турнира ведущих баскетбольных кантер Испании. В финале сыграют 14-летние представители «Реал Мадрида» и «Тенерифе». Финал состоится в 15:00 (мск.вр.). Трансляцию можно посмотреть по каналу BasketCantera. Там же есть видно всех матчей турнира.

Фото: acb.com