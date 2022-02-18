86-й Кубок Короля Испании. День второй

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Во второй день Кубка Короля традиционно играются оставшиеся четвертьфиналы. В борьбу за трофей сначала вступят «Валенсия» и «Мурсия», а окончательный состав полуфиналистов определит противостояние действующего обладателя титула «Барселоны» и самой искрометной команды нынешнего сезона «Манресы».

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Но перед обзором сегодняшних участников Кубка хотелось бы сделать небольшое «лирическое отступление», обращенное ко всем российским СМИ, освещающим испанский чемпионат. Турнир это многонациональный, имена-фамилии игроков и тренеров интернационала ACB произнести или написать по-русски бывает непросто. В той же Испании 4 официальных языка (привет мадридцу Хавьеру Бейрану, каталонцу Шавьеру Рабаседе и баску Шабьеру Лопесу-Аростеги). А там ведь полно представителей и других, более экзотических с точки зрения баскетбола и лингвистики стран. Официальный сайт Лиги ACB уже несколько лет практикует сервис, облегчающий задачу всем, кто стремится называть спортсменов правильно. Раньше это была отдельная вкладка на главной странице Лиги. После недавней смены вэб-дизайна портала появилась специальная кнопка со значком динамика на персональной странице каждого игрока и тренера рядом с именем. При нажатии этой кнопки можно прослушать, как произносят свои имена-фамилии их носители. Комментатору перед игрой или журналисту перед публикацией материала достаточно пробежать по спискам команд, а не ломать голову. Очень рекомендую прослушать игроков, в именах которых как бы не должно быть подвохов. Например, чтобы проверить ударение. А то, когда кое-кто из наших комментаторов упоминает Николу Миротича, у меня возникает опасение за перебои с дыханием, если при загадочно выбранном ударении понадобится произнести имя и фамилию игрока в творительном падеже. И там есть еще французы, щведы и даже исландцы, чью фонетику вовсе замучаешься искать. А тут обо всем уже позаботились: жми и радуйся, воспроизводя то, что услышал.

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«Валенсия» – «Мурсия»

Сезон «Валенсии» на кубковом экваторе можно считать стабильным – команда была участником Суперкубка и идет в верхних строчках турниров, в которых выступает. На международной арене клуб попытается в очередной раз попасть в Евролигу через Еврокубок. Во внутреннем первенстве команде будет сложно бороться за титулы с грандами, но это не значит, что они не поборются. Тем более, что воспоминания об чемпионстве 2019 еще совсем свежи. Кубок валенсианцы выигрывали лишь раз – в 1998 году. Но за последнее десятилетие им дважды удавалось доходить до финала в случаях, когда один из главных фаворитов («Мадрид» или «Барса») досрочно выбывал из турнира (2013 и 2017). «Валенсия» работает терпеливо и развивается поступательно, не бросаясь в крайности и дорожа персоналом, который подбирает сообразно своему представлению о цене и качестве. Тренеров предпочитает испанских, не обязательно самых раскученных. Велика доля испанских игроков в составе, среди который появились и собственные воспитанники (Жузеп Пуэрто, Хайме Прадилья). Эта кадровая политика наверняка идет от главного спонсора клуба (владелец самой мощной испанской сети супермаркетов Mercadona Хуан Ройч). На тренерском мостике в этом году новый наставник – каталонский специалист Жоан Пеньярройя. В его послужном списке успешная работа в «Андорре» (выход в ACB из 2-го дивизиона LEB Oro, участие в Кубке и выход в плей-офф ACB) и «Бургосе» (победы в Лиге чемпионов ФИБА и Межконтинентальном Кубке). «Валенсия» Пеньярройи играет, как говорят в Испании, «con ideas claras» – с четким представлением своего стиля.

У этой команды есть харизматичный лидер – капитан Боян Дублевич (иностранец с самой длительной (10 лет) продолжительностью выступления за один клуб). На один сезон меньше у другого ветерана команды – бельгийского разыгрывающего Сэма Ван Россома. К «аксакалам» клуба можно причислить и вернувшегося в родные оранжевые пенаты Виктора Клавера, который знатно помотался по баскетбольному миру и не должен испортить борозды в своей alma mater. Сумела «Валенсия» заполучить одного из самых заметных игроков прошлого сезона, выступавшего в «Бургосе», – кубинского «большого» Хасиэля Риверо, который заметно добавил атлетизма под щитом. Разжились разыгрывающим Н.Димитриевичем (вместо Г.Вивеса) и форвардом Ш.Лопесом-Аростеги (вместо Ж.Састре). Из прошлогоднего состава сохранились Препелич, Тоби, Херманссон и Лайбери. Почти весь состав «с трехой» (кроме Риверо), при этом и под щитом есть кому потолкаться, и со средней дистанции забить. В паре с «Мурсией» «Валенсия» благодаря своей стабильности считается фаворитом.

Что касается «Мурсии», то им больше всех не повезло накануне кубкового старта. Неделю назад заразился коронавирусом главный тренер Сито Алонсо. Из-за его карантина руководить командой будут его ассистенты. С.Алонсо работает с «Мурсией» 4-й сезон. Оказался он там после неудач в «Басконии» и «Барселоне». В истории «Мурсии» этот Кубок будет вторым, первый раз они смогли попасть на него в 1996-м. В прошлом сезоне были близки, но из-за переносов игр и изменения регламента отбора оказались в одном шаге от цели. По ходу первого круга регулярки этого сезона они очень долго шли третьими и только после кадровых потерь из-за заражений опустились в итоге на 6-ю строчку. Успешный пазл этого сезона сложился из задающих тон американцев: Исайя Тейлор (ПГ), Тэд Макфадден, Джордан Девис (оба АЗ), Джеймс Уэбб III (МФ). Дополняют их А.Лима (Ц), Н.Радович (МФ), К.Щерапович (Ф), М.Кате (Ц) и Т.Бейас (ПГ).

Игрой «Мурсия» напоминает афроУНИКС – быстрорукая и быстроногая атлетичная команда, вязкая и цепкая в защите и трудносдерживаемая в атаке. В этом сезоне «Валенсия» и «Мурсия» встречались в 3-м туре в Валенсии, победили гости (86-91).

«Барселона» – «Манреса»

Как и в первой паре сегодняшнего игрового дня именно результат регулярного первенства дает повод ожидать сюрприза в противостоянии действующего чемпиона Лиги и Кубка и их гораздо более скромного соперника. В это сезоне в ACB «Барса» проиграла всего три игры (все три дома): против «Валенсии», «Басконии» и «Манресы» (95-96). Про «Барселону» (26 Кубков в 37 финалах), как накануне про «Мадрид» распространяться не буду. Сине-гранатовые идут лидерами в национальном чемпионате и в Евролиге. Глубина состава и тренерское мастерство не позволили вирусу и травмам пошатнуть их лидирующее положение. «Барса» на несколько месяцев потеряла MVP прошлогоднего Кубка Кори Хиггинса. Замена ему нашлась в лице австралийца Д. Экзама. Не смог восстановиться травмированный ранее А.Абринес, должен сыграть П.Ориола.

Участие в Кубке «Манресы» (3-е в истории клуба, с одной победой в 1996 году) – не случайность. Клуб, которым 3-й сезон руководит Педро Мартинес, как и «Мурсия», обрел, хоть и скромную, но стабильность. Симпатичный зрелищный динамичный баскетбол всегда был присущ командам П.Мартинеса, если это были не гранды. Из грандов ему дважды доверялась «Баскония», но оба раза что-то шло не так, и тренер уходил, восставая затем из пепла в другом месте. В этом сезоне «Манреса» показывает «самый верховой» баскетбол (алей-упы, слэмданки). Тон в игре «Манресы» задают Сильвен Франсиско (ПГ), Джо Томассон (АЗ), Чима Монеке (МФ), Исмаэль Бако (Ц), Якуба Сима (Ц). Вторым эшелоном идут Д. Перес (ПГ), Э.Валтонен (Ф), Л. Мэй (МФ).

В регулярном чемпионате середнякам, более свежим и лучше подготовленным, достаточно часто удается навязывать борьбу фаворитам и даже побеждать их, «благодаря» календарю Евролиги. На Кубке такого преимущества у них не будет. Более того, в туре Лиги ACB накануне Кубка отдыхали «Барселона» и «Мурсия», в рядах последней был случай заражения. Таким образом, оба эти клуба получили целую неделю спокойной и размеренной подготовки. Поможет им это или нет, увидим этим вечером.

Фото: Lacb.com