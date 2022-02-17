86-й Кубок Короля Испании. День первый

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Сегодня стартует 86-й Кубок Короля Испании по баскетболу, национальный турнир с уникальной историей и самым высоким уровнем баскетбола в Европе. В этом году на турнир отобралась довольно необычная восьмерка команд. Их игра по ходу сезона позволяет надеяться на интригу.

Начало сезона в Лиге Эндеса совпало со значительным улучшением эпидемиологической обстановки в Испании после спада волны штамма дельта. Руководство Лиги приняло решение провести регулярную фазу чемпионата как в доковидную эпоху, включая систему отбора на Кубок. А именно: 8 лучших команд по итогам первого круга (после 17 туров). С учетом того, что местом проведения Кубка выбрали Гранаду, где нет клуба-хозяина, получающего место в турнире автопилотом, отбор участников сформировался по спортивному принципу и получился действительно топовым (на момент классификации). Ложку дегтя в это торжество справедливости внес омикрон, вынудивший функционеров перенести большое количество матчей, а затем ломать голову, как впихнуть в календарь первой половины чемпионата то, что туда впихнуть никак невозможно. С учетом количества клубов и их загруженности в международных турнирах было принято решение сыграть до даты жеребьевки Кубка, во что бы то ни стало, матчи между клубами, имеющими математические шансы на попадание в восьмерку, и матчи, влияющие на положение команд. Про попадание – понятно, а что касается положения команд в кубковом октете, то преимущества тут следующие: первые четыре команды получают в соперники по итогам жребия команду из второй четверки, а лидер первого круга имеет преимущество в расписании – играет матч 1/4 финала в четверг и в случае победы имеет день отдыха в пятницу.

17-й тур затянулся более чем на месяц. И по его итогам на Кубок классифицировались: «Реал Мадрид», «Барселона», «Валенсия», «Жувентут», «Манреса», «Мурсия», «Бреоган» и «Тенерифе». Сюрпризами отбора стали «Манреса», «Мурсия» и «Бреоган». Главным открытием стал «Бреоган». Скромный клуб из галисийского города Луго в этом сезоне вернулся в высший дивизион испанского баскетбола и сумел так громко заявить о себе. Уместно будет упомянуть и неудачников, среди коих есть и настоящие кубковые динозавры, переживающие не лучшие времена. Первый среди них – «Баскония», для болельщиков которой пролет мимо Кубка является максимальной катастрофой сезона, поскольку ставит крест на главном для них массовом выезде. Ну, и непопадание «Уникахи» с «Гран Канарией» также можно считать разочарованием.

Самой радостной кубковой новостью стало решение о допуске болельщиков на турнир. Часть абонементов, пущенная в свободную продажу, нашла своих обладателей в первый же день. Остальную часть получили по квоте болельщики клубов-участников. За испанских поклонников лучшей игры с мячом можно только порадоваться. Особенно им повезло в том, что накрывший Европу омикрон, оказался относительно безобидным, а его волна скоротечной. И выражать эмоции на трибунах Дворца Спорта Гранады им помешают только средства индивидуальной защиты. Сам Дворец Спорта по случаю такого мероприятия реорганизовали, расширив количество мест с 7 до 9 тысяч зрителей. У Гранады приличный опыт проведения баскетбольных турниров: Евробаскет 2007, Мундиаль 2014. Кубок Короля самый красивый город Испании (по опросам самих испанцев) принимал в 1992 и 1995 годах.

Кубок Короля по традиции стартует в четверг и длится 4 дня (по две игры 1/4 в четверг и пятницу, полуфиналы в субботу и финал в воскресенье). Расписание с учетом всех изложенных выше факторов сложилось следующее:

А дальше небольшой экскурс об участниках каждой пары.

«Жувентут» – «Тенерифе»

Обе команды можно считать завсегдатаями Кубка последних лет. Каталонский клуб имеет богатейшую кубковую историю (8 побед в турнире). В 2018 году Ла Пенья (название клуба в Испании) получила поддержку местных властей, на тренерский мостик был приглашен Карлес Дуран, у которого годом ранее не задалось с «Валенсией», и с тех пор дела клуба из Бадалоны пошли в гору. «Зелено-черные» стали натуральным оплотом молодости и опыта, сумев заполучить в свои ряды Анте Томича и вернувшихся в родные пенаты Пау Рибаса, Гильема Вивеса и Феррана Бассаса. «Молодостью» считаются свои воспитанники Жоэль Парра и Альберт Вентура. Очень приличным дополнением к ним стали Владимир Бродзянски, Дерек Виллис и Брендон Пол. У К.Дурана сбалансированный состав, позволяющий эффективно действовать как под своим щитом, так и под чужим. Стиль игры – максимально агрессивный.

Их соперник по четвертьфиналу «Тенерифе» имеет более скромный статус, если рассматривать всю историю испанского первенства. Но в последние годы островитяне очень стабильно идут в верхней части национальных турниров и смогли добиться успехов на международной арене (победы в Лиге Чемпионов ФИБА 2015 и Межконтинентальном Кубке 2017 и 2020). С 2018 года клуб тренирует Чус Видоррета, который всегда считался прекрасным постановщиком игры. В составе клуба выделяется пара ветеранов: неувядающий Марселинью Уэртас и прекрасно сочетающийся с ним грузинский центровой Георги Шермадини. Основную обойму «Тенерифе» дополняют снайпер Сасу Салин, запасной «центр» Фран Герра, мощные форварды Аарон Дорнекамп и Эмир Сулейманович, разыгрывающий Бруно Фитипальдо. В этом сезоне ряды «Тенерифе» пополнили добротные форварды Жоан Састре и Деян Тодорович, и оба пришлись к двору.

По стечению обстоятельств этим соперникам пришлось сыграть между собой в регулярном чемпионате накануне Кубка в Бадалоне. Игра получилась очень динамичной, победу одержал «Тенерифе» (58-74). Решающую лепту в успех своей команды внесла упомянутая пара не стареющих душой и телом Марселинью-Шерма.

«Реал Мадрид» – «Бреоган»

О «Реал Мадриде» пишется и говорится много, поэтому о них буквально чуть-чуть. Королевский клуб является абсолютным историческим лидером в истории Кубка Короля (28 побед в 50 финалах). В 1995 году в Гранаде Кубок впервые в истории выиграла «Баскония», а MVP турнира стал плеймейкер клуба из Витории Пабло Ласо. «Мадрид» хорошо провел начальный отрезок этого сезона. Декабрьская вспышка омикрона сбила их с ритма, последний месяц им пришлось играть практически по три матча в неделю. Как ни старались тренеры, но ни глубины состава, ни кадровых маневров не хватило для стабильности. Болезненные поражения абсолютно по делу в ACB и в Евролиге тому свидетельство. Перед самым Кубком blancos потеряли из-за тяжелой травмы Карлоса Алосена. В их лазарете также значатся Габи Дек и Руди Фернандес. Ограничения регламента в турнирах ACB позволяют заявить на матч только двух номинальных неевропейцев (в составе команды их трое: Дек, Вильямс-Госс и Трей Томпкинс) и не менее четырех местных воспитанников. По ходу турнира можно один раз внести изменение в состав между 1/4 и полуфиналом. После полуфинала заявку команды тасовать нельзя, ни из-за травмы, ни из-за болезни.

«Бреоган» на кубковом бале в Гранаде будет главной Золушкой. Но участие в нем, как и героиня сказки, они получили благодаря собственным заслугам. Дебютант сезона отлично стартовал, стабильно шел и смог удержаться в лидирующей группе команд, даже претерпев серьезные потери по ходу этой гонки. Руководство клуба не побоялось сделать ставку на талантливого игрока с неоднозначной карьерой. Этой «лошадкой» стал 22-летний боснийский форвард Джанан Муса, у которого не задалось сначала в НБА, а затем и в Европе. Муса решил сделать перезагрузку карьеры, и на сегодняшний момент она проходит успешно.

В игровых талантах баскетболиста никто никогда не сомневался. На поверку была выставлена его способность стать лидером проекта и повести за собой команду. Все это ему удается: команда, ведомая им, играет в зрелищный, сбалансированный и эффективный баскетбол. По ходу сезона галисийцы пережили неприятный момент, по сути предательство – когда в январе их главного тренера Пако Ольмоса переманил терпящий бедствие «Бургос». Новый наставник, хорват Велько Мршич, органично вписался в коллектив и смог поддержать на должном уровне игру и результаты. Джанан Муса – это очень большая часть «Бреогана». Но в одиночку ему бы не удалось добиться такого результата. Среди его одноклубников можно и нужно выделить Рашида Махалбашича (центровой), Трея Белл-Хайнса (ПГ), Тайлера Калиноски (АЗ), Марко Луковича (МФ). Сможет ли «Золушка» произвести фуррор, увидим совсем скоро.

Продолжение следует...

Фото: acb.com; as.com; globallookpress.com/Federico Titone