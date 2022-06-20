Тошич не забил пенальти в ворота «Каспия», но «Тоболу» повезло – Тайкенов тоже ошибся при ударе с точки

Плохой день для пенальтистов.

«Каспий» приехал в Костанай в качестве лидера таблицы, но потерял очки в гостях у чемпиона. «Тобол» быстро открыл счет: уже на шестой минуте Сергеев распечатал ворота актаусцев.

В концовке первого тайма костанайцы могли удвоить преимущество. За фол на Тошиче в ворота гостей назначили пенальти. Зоран сам решил пробить, но обыграть кипера не сумел – Аязбаев спас ворота.

Эта ошибка могла стать для желто-зеленых роковой: «Каспий» был близок к голу. Во втором тайме актаусцы попали в штангу, а затем и сами получили возможность исполнить удар с точки.

Максат Тайкенов пробил в левый от себя угол, но мяч прошел мимо ворот. Плюс ко всему, Мокин угадал направление мяча. Будь точнее бьющий, не факт, что момент закончился бы голом.

Победа позволила «Тоболу» приблизиться к тройке лидеров: костанайцы сравнялись по очкам с «Таразом» (у команд теперь по 21 баллу в активе). Лидер таблицы – «Астана» (24 очка), на второй строчке разместился «Каспий» (22).