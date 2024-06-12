Александер Секулич: «Не сомневался, что Дончич будет в финале»

Сборная Словении начала подготовку к квалификации на Олимпиаду. Александер Секулич отправился на сборы прямиком из Краснодара, где он еще несколько дней назад вместе с командой и болельщиками закрывал клубный сезон в традиционном Кубке Дружбы.

Беседа с «Перехватом» прервалась один раз, когда тренеру позвонил Клемен Препелич. Прошлым летом слухи активно сватали его как раз в «Локо», но в итоге в Краснодар он так и не переехал; зато с Секуличем работает уже этим летом.

- Уж извините, это Клемен, не могу не ответить, – сказал Секулич. – Этот парень в сборной для Дончича так же важен, как Кайри для Луки в «Далласе».

Ну, тогда, действительно, звонок высшей степени важности! Интервью как раз с Дончича и начали.

- Ожидали, что Дончич и компания доберутся до финала?

- Я в этом не сомневался. Для меня это было абсолютно очевидно, особенно после того, как я посетил их в Далласе в феврале и увидел, какая у них потрясающая химия в коллективе. У них замечательный подбор игроков, а в центре внимания – Лука, который, я считаю, сейчас лучший игрок в мире. Он универсальный, опытный и с очень высоким баскетбольным IQ. Они могут выиграть титул.

- Трижды за четыре последних года европейские игроки помогают своим командам выйти в финал НБА в качестве первых звезд. Тенденция?

- Хорошо, что вы это отметили. Я считаю, что в Европе всегда были и будут большие баскетбольные таланты. Сейчас это, в первую очередь, Йокич, Лука и Адетокумбо.

Но для того, чтобы добиться успеха, одного — даже очень талантливого — игрока недостаточно. Ему нужна помощь, надежный тыл, хорошая химия в коллективе – сочетание всего, что есть у успешных команд, у команд-чемпионов. В них каждый игрок точно знает свою роль, что и когда он делает. И, конечно же, у всех этих игроков должны быть все сопутствующие качества самого высокого уровня: сочетание навыков, таланта, атлетизма и понимания игры.

- За матчами финала, наверняка, будете следить в режиме реального времени даже несмотря на сборы?

- Мы и вся Словения вместе с нами. Не сомневаюсь, что персональных болельщиков у Луки по всему миру достаточно. Мы это на себе прочувствовали еще в прошлом году, когда играли на Кубке мира в Японии, а затем на Филиппинах. Он – суперзвезда мирового масштаба.

А вообще, не забывайте, что это финал НБА. Весь мир сейчас смотрит эти матчи. Но, конечно, именно для нас этот финал особенный – потому что с участием Луки.

- Ожидания от просмотра финала НБА понятны. Расскажите о целях, которые стоят перед сборной в этом отборе.

- Словения – это маленькая страна, но мы играем с большим сердцем. Мы всегда ставим перед собой самые высокие цели. Особенно когда в команде есть такие игроки, как Лука, у тебя по определению других целей быть не может. Наша задача на это лето – пройти квалификацию на Олимпийские игры.

Нас ждет непростой турнир. Чтобы попасть в Париж, нам нужно обыграть Грецию с Адетокумбо, что, как вы понимаете, очень непросто. Но это наша цель. Вот с такими задачами мы и подошли к сбору.

- Чем вам запомнится этот год с «Локомотивом»?

- Когда мы говорим о Лиге ВТБ, то нужно говорить о результате, именно так оценивается выступление команд в чемпионате. Итог, в сравнении с прошлым годом, ниже ожиданий – в прошлом году мы были более успешны, играя в финале; этом году нам не удалось выйти в финал.

Но когда я смотрю на весь сезон, то думаю, что мы выступили не менее успешно. Еще за четыре тура до плей-офф у нас был шанс выиграть «регулярку», чего и близко не было в прошлом году, когда мы ожесточенно боролись за четвертое место. В этом точно вижу улучшения. Да, у нас был плохой старт сезона, но отмечу другое — то, что мы сделали после. На протяжении длительной части чемпионата мы объективно были лучшей командой. Мы показывали качественный баскетбол и демонстрировали характер – дважды обыграли ЦСКА, два раза обыграли «Зенит» и обменялись победами УНИКСом. Обыгрывали и другие команды, к которым я испытываю искреннее уважение.

- В чем главная причина того, что не смогли сохранить темп этой победной серии? В конце второго круга как будто устали…

- Я не могу согласиться с такой формулировкой, считаю, что мы показывали хороший баскетбол. Да, в шестерке лучших мы выиграли четыре игры из десяти, и у нас был определенный этап перестройки, когда за короткий промежуток времени нужно было интегрировать троих игроков. Требовалось время, чтобы партнеры притерлись друг к другу.

Но при всем этом я думаю, что мы показали хороший баскетбол. Просто, когда ты играешь в плей-офф, многие детали выходят на первый план – нюансы в подготовке, характер игроков, наличие травмированных, даже везение. Все это имеет большое значение. И далеко не все лежит на поверхности, многое скрыто от посторонних глаз.

Есть то, о чем никто не говорит, но я считаю, что для нас, пожалуй, это было самым большим минусом в сравнении с остальными командами Лиги ВТБ. Я говорю о нашей логистике. Из-за закрытого краснодарского аэропорта наши путешествия утомительны… Другие команды из-за этого имели очевидное преимущество над нами: когда они восстанавливались или готовились к матчам с нами, мы были в дороге. Мы были в невыгодном положении и по количеству выходных, и по числу тренировочных дней. Именно поэтому, добившись с командой таких результатов за эти два года, со всеми этими сложностями с путешествиями, мои игроки для меня – просто герои.

- Можно сказать, что УНИКС и «Локо» оставили все свои силы в полуфинале в борьбе с друг другом?

- Мы провели семиматчевую серию против отличной, очень сильной команды. В УНИКСе собраны игроки, за плечами которых выступление в Евролиге, а их лидер Ненад Дмитриевич, я считаю, в ближайшем будущем станет одним из лучших разыгрывающих Евролиги. Думаю, что у них было то, чего нам в нужные моменты не хватило, – качество и опыт.

Опять же, нас от финала отделил, по большому счету, один точный бросок, один нереализованный штрафной, одно владение, а где-то нам просто не повезло. Но, если оглянуться назад, то в прошлом году удача в полуфинале против ЦСКА улыбнулась именно нам. Поэтому на нее полагаться нельзя. На результат влияет множество факторов, и одним из них, безусловно, было преимущество домашней площадки. Мы боролись за нее, но нам не удалось. В конце концов, УНИКС заслужил играть в финале.

- Есть какой-то матч, который вы особенно запомните?

- Их было немало, но есть пара матчей, которые мы провели на действительно очень высоком уровне и продемонстрировали характер. В первую очередь вспоминается игра на выезде в Санкт-Петербурге, когда мы обыграли «Зенит» в канун Нового года с разницей в 20 очков. Ну и домашняя игра против УНИКСа, тот невероятный камбек, когда уступали 20 очков, а после перевернули игру с ног на голову и одержали победу.

Хотя все же я не могу выделить что-то одно. Думаю, что у нас в целом должны остаться хорошие воспоминания об этом сезоне.

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Фото: Единая Лига ВТБ; БК Локомотив-Кубань