ЦСКА в финале, «Локо» погромил УНИКС. Сезон Единой лиги близок к развязке

Чемпионат плавно движется к своему завершению, до его конца остается как минимум 8 и как максимум 13 игр. Из четырех клубов, которые добрались до полуфинала, один уже прекратил борьбу за чемпионство; три других выглядят решительно, хотя каждый по-своему.

Рассказываем, с чем команды подходят к главным матчам года.

ЦСКА выбил «Зенит» из борьбы

Не сказать, что это очень ожидаемый исход противостояния. «Зенит» феноменально выглядел в феврале и марте, катком пройдясь по второму этапу и финишировав в «регулярке» на втором месте; «армейцы» же, напротив, испытывали сложности не только в играх с соперниками по топ-4, но и в матчах с «Енисеем» – москвичи дважды проиграли красноярцам. Символично, что на этот самый «Енисей» команда в итоге и попала в плей-офф.

Чтобы не произошло неожиданностей, руководство клуба пошло на кардинальные меры и пригласило Андреаса Пистиолиса. Кандидатура, с одной стороны, понятная, ведь грек отлично знаком с клубом, он здесь почти 8 лет помогал Итудису; с другой стороны, спорная – это если мягко сказать. Самостоятельно Пистиолис работал чуть больше года в «Галатасарае», и если в первый сезон довел команду до полуфинала чемпионата Турции, то во второй провалился и покинул клуб, когда тот находился на 12 месте в лиге. После этого год сидел без работы.

Шоковая терапия сработала, но то был «Енисей». С «Зенитом, очевидно, должно было быть сложнее…

Впрочем, у петербуржцев были свои проблемы. О смене главного тренера там даже не думали, а вот состав решили подкорректировать: прямо перед плей-офф Карлтона выкупили из Турции вместо Дублевича, Морган зашел вместо Моэрмана. В первом случае речь шла о травме, а во втором француз просто не внушал доверия Хави Паскуалю.

В итоге ничего не сработало:

- Карлтон оказался абсолютно не готов к уровню Единой лиги и провалился. Под конец серии с ЦСКА он выходил уже чисто эпизодически и садился обратно при первой же ошибке.

- Морган уже был знаком с лигой и по-настоящему провалился только в пятом матче, но в целом не произвел желаемого впечатления на соперников петербуржцев. Хотя и выходил у Паскуаля в стартовом составе и в целом пользовался доверием.

В дополнение ко всем бедам, на «Зенит» посыпались травмы и уже по ходу плей-офф: Вольхин травмировал палец, Курич вылетел в начале серии с ЦСКА… После шестого матча Паскуаль сказал, что верит в баскетбольного бога, и если команда не оказалась в финале, то, вероятно, где-то что-то сделала неправильно.

С точки зрения тактики испанскому наставнику предъявить нечего – с его опытом и знаниями сложно спорить. Но если речь о травмах, то можно, например, посмотреть на ротацию. Она весь сезон была узкой, а травмированные Карасев и Курич – как раз лидеры по игровому времени в команде. Ни тот, ни другой уже не молоды, и к концу сезона накопили немало болячек и даже банально усталости – Карасев, к примеру, уже больше месяца играет на уколах, и его недомогания в шестом матче вряд ли можно назвать неожиданностью. Эртелю уже 35, держать прежний уровень на протяжении всего сезона все сложнее – с «Уралмашем» он уже выглядел уставшим, ЦСКА же совсем его не боялся.

В результате усеченной ротации по ходу сезона пришла и другая беда: если не считать Карасева и Жбанова, которых в ключевые моменты игр более-менее задействовали, россияне потеряли уверенность. Они вытащили команду во втором матче, за что удостоились теплых слов от Паскуаля на пресс-конференции, но затем… снова присели на дальний конец скамейки. Отсюда в шестом матче опытный Сергей Торопов получает 4 фола за 5 минут, впервые выйдя на паркет в концовке третьей четверти; отсюда же Андрей Зубков набирает 5 очков за всю серию с ЦСКА, а Артем Клименко не проводит на паркете и 3 минут – за 6 игр суммарно. Капитан сборной России Тимофей Герасимов за серию бросил по кольцу 5 раз.

Стратегия игры в 7-8 человек имеет право на жизнь. Например, прошлогодний УНИКС таким способом выиграл титул. Но она может дать сбой вообще в любой момент – и риски только возрастают, если резко поменять двух игроков или потерять одного из-за травмы.

Что же до ЦСКА, то у «армейцев» тоже возникли сложности. Пистиолис поменял все, и прошло слишком мало времени, чтобы команда играла стабильно. Отсюда эти дикие качели от «-18» до «+26» за три дня. Но самое явное отличие подхода нового тренера – стабильная ротация аккурат в 10 человек, где каждый получает от 10 минут и более. Это правило за всю серию не сработало только трижды: Жан-Шарль отфолился за 8 минут, а Антонов и Джекири провели по 9+ минут, чуть не дотянув до нормы. Во всех остальных матчах как минимум 10 человек обоймы получали 10+ минут на паркете. Это облегчало восстановление, которое в условиях плей-офф имеет ключевое значение.

Пистиолис, может, пока не великий тактик (он так и сказал, что прямо по ходу серии многому научился у Паскуаля). Зато прописные истины он знает наизусть.

«Локо» погромил УНИКС и довел дело до седьмого матча

От шестой игры вполне можно было ожидать победы «Локомотива», но 30-очковый разгром вряд ли могли себе представить даже болельщики краснодарцев. Для этого Александеру Секуличу тоже пришлось многое менять в игре своей команды и, наверное, самое неожиданное – это стартовая пятерка, целиком состоящая из легионеров.

«Локо» приучил нас к тому, что клуб во многом полагается не то что на россиян – на своих воспитанников. Например, год назад Александр Щербенев стал главным героем полуфинала против ЦСКА, а в этом сезоне обосновался на скамейке запасных. Место в старте потерял даже Владислав Емченко, которого за старания любят вообще все тренеры, с которыми он работает.

При этом нельзя упрекнуть штаб «Локо» в урезании ротации или слишком уж большой любви к иностранцам, здесь речь скорее про перенастройку и акценты. В шестой игре с УНИКСом россияне суммарно провели на паркете больше 81 минуты, соответственно, на легионеров осталось меньше 119 минут – в принципе, ничего совсем уж криминального. Более того, резервисты и игроки основы сыграли абсолютно равное время, и именно скамейка принесла «красно-зеленым» больше 60% очков; в то же время у казанцев основа продолжает играть две трети времени и набирать почти все очки (соотношение 59 на 9) – это слишком большой перекос, который даже у Велимира Перасовича перестает работать.

«Локо» проводит эту серию слишком сконцентрированно и готов наказать соперника фактически за любую оплошность: стоит Рэйнольдсу перебрать фолов в начале игры или Димитриевичу не выдать очередную феерию – и тут же начинаются проблемы. Потому что, при всем многообразии нападения УНИКСа (в стартовой пятерке все бросают и все видят площадку), Перасович пока не ставил перед соперниками неразрешимых задач. За всю серию «Локо» провалился только в четвертой встрече и только до большого перерыва, а все остальное время смотрелся как минимум не хуже действующих чемпионов, а часто даже и лучше.

Следующий шанс озадачить Секулича у наставника казанцев будет в среду, 22 мая. Следующий и, собственно, последний. У УНИКСа все еще есть преимущество своего паркета, и это серьезный плюс, но тренерскому штабу команды нужно срочно искать резервы – есть ощущение, что второй год подряд одной стартовой пятеркой титул не забрать.

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Фото: vtb-league.com