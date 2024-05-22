«Тебя пытаются задеть 8 тысяч человек». Нестор Дячок и истории из NCAA

NCAA – главная студенческая лига в мире и основной поставщик талантов для НБА. Но как устроена эта лига? Там же все по-другому! Другие правила, трансферный портал, пристальное внимание к учебе, «Мартовское безумие» и черт знает что еще...

Чтобы разобраться в этом, нужен человек, который прошел через это сам. «Перехват» начинает серию подкастов в попытке разобраться и с NCAA, и с другими премудростями американского студенческого спорта.

Соведущий подкаста – игрок NCAA D1 Нестор Дячок. В первом выпуске он объяснил, как работает лига изнутри, а также рассказал несколько интересных историй. Послушать подкаст полностью можно на YouTube:

Отдельные истории Нестора можно почитать в тексте:

У американских студентов другое мировоззрение на баскетбол

Американский баскетбол – вообще другое мировоззрение. У тебя 12 лет в школе, ты можешь начать играть в баскетбол хоть в старшей школе, в 10 классе. И ты будешь это делать чисто для себя. В каждой школе – ну почти каждой – есть команды по американскому футболу, бейсболу и баскетболу. Футбол у нас осенью, баскетбол зимой, весной бейсбол. Ребята просто идут в школу и играют как будто бы в секции. У кого хорошо получается, тот такой: «Вау, я могу баскетболом заработать себе на образование».

У меня друг в Southern Utah, его зовут Майки Уильямс. Он играл в Мэриленде, и у него случилась беда. Он потерял друга. Друг играл в американский футбол, и Майки перешел из одной школы в другую и в честь друга стал играть в американский футбол. Получил полную стипендию как футболист, хотя со мной играл два года в баскетбол.

Я переехал в Америку, чтобы играть в баскет, чувак со мной в той же команде находится, мы играем против топовых школ – мы играли против Montverde, против Oak Hill… Чувак играет на национальном уровне в баскетбол и такой: «Нет, я пойду играть в футбол». Он получает футбольный сколаршип и теперь играет в футбол. А ты с 6 лет играешь в баскет…

Играть в баскетбол и не учиться не получится

Есть определенные правила. Например, я могу выйти на трансферный портал только потому, что мой средний балл достаточно хороший. Потому что те предметы, которые я выучил, у них оценки B или A, то есть 4 или 5. А вот если у тебя C или D, то твои оценки не перенесутся, и ты не закончишь универ. Или ты просто не будешь допущен, потому что твой средний балл должен быть выше 2,3, где у тебя все C – это 2. Если ты учишься на тройки, то ты не играешь в баскетбол в NCAA.

От среднего балла команды зависит, сколько денег будет выделяться. Если у тебя есть игрок, который на четвертом курсе и он не заканчивает универ, то есть не выпускается, это сразу сбивает весь рейтинг команды. Тебе даются 200 очков, нужно набрать 185, каждый игрок с незаконченным образованием – это минус 20 очков. Ты уже не попал по маркам. То есть, если ты взял четверокурсника и он не заканчивает универ, ты теряешь огромное количество денег.

У нас в университете был целый департамент, который следит за тем, насколько ты успеваешь, и еще был спортивный директор чисто по образованию, который следит, чтобы ты все сдал.

В NCAA же есть правило, что ты должен после первого курса закончить свое высшее образование на 20%, за два года – 40%, за три – 60% и за четыре года – 80%. Если у тебя были проблемы в старшей школе с оценками, ты тоже не подходишь. Тебе нужно успевать везде, чтобы хотя бы одеться в форму. За этим следят.

Тут не спорт и учеба, а учеба и спорт. Как они говорят: student-athlete, student comes first.

Скаутинг соперников от болельщиков

У болельщиков на листочках мы успели увидеть скаутинг противников. Про меня было: имя моей мамы, фотки из соцсетей, кринж, где мы с мамой идем с пляжа, и я в ее шляпе. Они нашли мой тик-ток, нашли шутку оттуда. Они написали, откуда я родом…

Мне дали поиграть последние три минуты, и я заработал штрафные. Я когда бросаю, я ничего не слышу, но ребята говорили: «Они кричали Ольга, Ольга!» Тебя пытаются задеть 8 тысяч человек. Они пришли не просто посмотреть баскет, а поболеть за ребят, с которыми вместе ходят на пары. Это круто!

NCAA – жесткий бизнес

Чтобы понять, как устроен рекрутинг, нужно понимать Америку. Тебе будут обещать все, но не получишь ты ничего. Тебе будут обещать многое, но ты должен понимать, что ты в Америке, и это бизнес. Ты этих людей не знаешь.

У тебя, например, топ-5 универов, и ты разговариваешь с 15 разными тренерами – 5 главных и 10 ассистентов. Эти тебе рассказывают, как у них круто и рядом пляж, эти говорят, что Лас-Вегас в двух часах и всегда можно кайфануть. Другие говорят, что у нас очень классная академическая программа. У всех задача – тебя забрать.

Второй дивизион – это вообще интересная стратегия. Они тебе сразу занижают самооценку. Ты выходишь из JUCO, и тебе говорят: «Смотри, начало апреля – все, все уже разобрали кого нужно на трансферном портале, иди во второй дивизион. Потому что ты никому не нужен». Хорошо, но к вам после таких слов я точно не пойду (смеется). Но это, в любом случае, неправда, потому что после этого мне пришли три предложения из первого дивизиона.

Жесткий бизнес, и я еще успел посмотреть изнутри, как люди рекрутят игроков. Звонят два ассистента, спрашивают, хочет ли игрок поговорить с главным тренером. Тот говорит, что да, трубку приносят тренеру, закрывают микрофон и говорят: «Его зовут Мэйсон».

- Але, Мэйсон? Да-да, мы посмотрели твое видео, ты вообще крутой!

Коуч спрашивает у ассистента, он вообще защитник или форвард, этот игрок.

- Ты у нас будешь играть… «четверку»!

Вот так это работает. Тренеры-скауты выбирают игроков. Хотя у меня в Нью-Мексико было так: мы сели с тренером в Zoom, он мне сказал, что я буду играть так-то, он посмотрел вот эти игры, он посмотрел первенство Европы, я буду выходить из-под заслонов… Не знаю, если бы я попал туда, выходил бы тогда из-под заслонов или нет, но у него было полное понимание того, кто я был. Но часто это работает по-другому.

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Фото: Instagram/nestordyachok