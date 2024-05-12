«Весь тренерский гений – в игроках». Ростислав Вергун – о переходе в «Уралмаш», искреннем баскетболе и серии с «Зенитом»

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун – один из основных ньюсмейкеров Единой лиги нынешнего сезона. После 0-16 с «Минском» белорусский специалист переехал в Екатеринбург, где фактически сходу доказал свою состоятельность, выведя команду в «Финал четырех» Кубка России и едва не сотворив сенсацию в четвертьфинале Единой лиги.

«Перехват» обсудил с тренером «Уралмаша» его переезд посреди сезона, отношение к критике болельщиков, трансферную кампанию и работу в белорусской сборной.

- После пятой игры вы назвали баскетбол, в который играете, искренним. Долго прививали эту искренность команде?

- Я очень аккуратно стараюсь выбирать слова, поэтому потребовалось какое-то время для осознания. Этот вопрос был задан давно, и потребовалось какое-то время, чтобы точно сформулировать, подобрать это слово. Я его не придумал, это ассоциация с искренним футболом Малофеева.

Этот искренний баскетбол стал возможен благодаря тем исполнителям, которые были у нас. Какие-то мои идеи совпали с их возможностями, с желанием, энергией – у нас все это слилось. Только так это могло получиться, сошлись в нужном месте нужные люди. Мы как-то прониклись друг другом, доверились друг другу, и по итогу получилось неплохо. Всегда, конечно, хочется большего, и по амбициям ребят я понимаю, что они и правда считают себя лучшими. Но это такое хорошее начало. Мне нравится такая завышенная самооценка, особенно когда она на чем-то основана. Мне кажется, что мы свою домашнюю работу проделали довольно качественно за эти пару месяцев, и на выходе получился вот такой результат.

- Для того, чтобы играть в примерно такой же искренний баскетбол в «Минске», не хватало бюджета?

- Это очень емкий вопрос. Уровень исполнительского мастерства – это однозначно, но не хочется вообще все перекладывать на деньги. Да, бюджет «Зенита» в восемь раз больше бюджета «Уралмаша», но если все сводить чисто к цифрам, то спорт потеряет вообще всякий смысл.

Наверное, исполнительское мастерство – раз. И второе, что я бы очень выделил – даже не две, не три, не четыре, а еще больше опций в нападении и людей, которые в состоянии взять на себя ответственность в ключевой момент игры, ответственность за результат. Понятно, что когда ты завязан на одном или двух игроках, ты становишься очень лимитирован и уязвим; в случае, когда ростер состоит – если Захаров здоров -из семи человек, то ты становишься гораздо более вариативным, с этим гораздо легче работать и находить победы. Ребята на этом уровне в состоянии создавать качественную атаку и решать вопросы.

- Скорее всего, вы читали комментарии болельщиков «Уралмаша» после новости о подписании контракта. Как к ним относились?

- Недавно у нас была встреча с болельщиками. Забавно, как сейчас они поделились на две группы: одни подходят и говорят «я не хейтил», а другие – «я хейтил, но теперь я извиняюсь». Да без проблем!

Я понимаю, что суть нашей профессии – это вызывать эмоции, любые эмоции. Я сказал болельщику: «Надеюсь, что для вас это хороший пример того, что вы не можете оценивать человека, не зная его, не изучив хотя бы предмет».

А как я к этому относился? Для меня важнее мнение того же Паскуаля, который, по сути, и порекомендовал меня. Он говорил, что да, с «Минском» было непросто играть – организованная команда, в следующий раз нужно быть чуть повнимательнее, чтобы не допустить какой-то бэд дэй. Он это не просто там где-то ляпнул, а почувствовал, взял на себя мужество порекомендовать меня. Я ему за это признателен.

Жизненный опыт дает понять, что ты не можешь фокусироваться и распыляться на мнение всех; ты должен абстрагироваться, дифференцировать – это важно, а это не важно. Я чувствую то же самое сейчас. Вот он что-то сказал – а кто он? он чего-то добился? он что-то знает? насколько он разбирается? насколько квалифицирован?

Я прекрасно понимаю болельщиков. В моем первом интервью во время трудоустройства в «Уралмаш» я задал вопрос: «Вы вообще понимаете, во что вы пытаетесь сейчас влезть?» Когда я услышал осознанный ответ, что все все понимали, я сказал: «Я в себе не сомневаюсь. Просто я не хочу, чтобы это решение повлияло на чью-то судьбу. Я хочу сделать лучше». Когда я понимаю, что есть риски, я хочу их проговорить, предупредить, чтобы кому-то не было хуже.

- Правильно понимаю, что из-за разницы между физическим подписанием контракта и стартом работы было дней 10, но вы решили их отработать бесплатно, чтобы быстрее начать что-то менять?

- Да, контракт был подписан с 1 января. Я очень хорошо понимал ситуацию, очень часто я руководствуюсь интуитивными подсказками. Чем дольше команда находилась без тренера, конкретно без меня, тем сложнее становилась ситуация. Как показало время, все было вовремя.

Хотя я помню, как я приехал за два дня до игры с «Пармой». По сути, я мог бы выбрать начать работать 1 января, и первая игра была бы с «Минском» 7 числа в Екатеринбурге. Думаю, что многие, наверное, выбрали бы такой путь, это удобнее. Я выбрал свой путь, и я очень рад, что я сделал так, как я сделал, поскольку для меня была важна дополнительная временная прослойка, познакомиться с командой, тренировки.

Также психологически я для себя понял, что для меня не принципиально обязательно выиграть первый матч. Я понимал, что мы могли проиграть «Парме» и я мог зайти с поражения. Я этого не боялся, это был мой путь.

- Я помню, что болельщики даже шутили, что вот сейчас-то первая победа «Минска» и случится. Но, во-первых, не случилась, а во-вторых, вы выдали 13-1 в конце «регулярки». В какой момент по ходу этой серии побед вы поняли, что болельщики изменили отношение к вам?

- Честно, я не обращал на это сильного внимания, никаким образом мне это не мешало. Гораздо важнее было состояние нашей команды внутри, в раздевалке. Я бы сказал, январь был очень тяжелый, однозначно, а вот после Кубка России, мне кажется, что этот пазл полностью как-то сошелся. Эта фаза притирки, понимание друг друга, доверие друг к другу – все это выстроилось, и наш искренний баскетбол стал получаться все лучше и лучше.

Повторюсь, что весь тренерский гений – в игроках. Понять, что они могут, не мешать им делать то, что у них получается лучше всего. Когда мы прошли этот момент, когда стало все это получаться, когда они стали получать удовольствие от того, что они делают, когда это стало приносить такой стабильный результат… У нас в силу разных причин были не очень удачные четверти, но глобально было ощущение, что потенциал и качество нашей игры улучшается от игры к игре, и что на каждую игру мы выходим уже только с одной задачей – победить.

Интересно, что у нас ведь был шанс побороться за попадание в шестерку. Но если анализировать глубоко, то что лучше: попасть в шестерку как шестая команда и иметь более сложный календарь, более сложных соперников? или тот путь, который мы прошли? Я думаю, имея возможность разговаривать с позиции этого дня про то, что было, – однозначно, наш путь лучше. То есть, для нас он был более уместным, и, как показал практика, конкретно для нашей ситуации было бы лучше идти нашим путем через вторую восьмерку.

Вся жизнь – это принятие решений. Главное – правильно проанализировать, правильные выводы сделать. Понятно, что в следующем году задача – попасть в шестерку. Мы уже хотим большего. Мы хотим, чтобы топ-команды приезжали в Екатеринбург чаще, для болельщиков это важно. Но если возвращаться в 25 декабря, то все-таки, наверное, получилось так, как должно было получиться.

- Вы упомянули про Кубок России, «Финал четырех» которого проходил в Екатеринбурге. Ставило ли руководство задачу выиграть этот турнир?

- Я помню, когда я подписывал контракт, то смотрел календарь – игра 25-го против «Пармы» и 7-го против «Минска». Когда я приехал непосредственно в Екатеринбург, мы делали после игры расписание, и мне говорят, что 28-го или 29-го игра с «Университетом-Югрой». Мы потом проговорили, что если для кого-то сложно играть в двух турнирах сразу в силу короткой ротации или чего-то еще, то тут я сразу дал понять, что не вижу абсолютно никаких проблем. Если мы играем, то мы играем на 100%. Мы ставим перед собой задачу победить.

Когда мы гарантировали себе участие в плей-ин, то тут я уже советовался со своими ассистентами, как это лучше сделать. У меня был определенный опыт уже. Мы по 2-3 основных игрока «отдыхали». Помню эту порцию критики, которую мы получили, когда в овертайме обыграли «Минск» в Екатеринбурге. Но участие в Кубке России дало для Эллиса и Уиттакера четыре дополнительных матча, когда они сыграли по 30+ минут против соперников очень высокого уровня.

Я понимал, что подвести их к решающим матчам в идеальной физической форме невозможно, и чем-то нужно было рисковать, жертвовать. Когда этот риск осознанный и подконтрольный, когда он имеет какое-то обоснование, он аргументированный, то проблем нет. Получилось так, как получилось – красиво и хорошо. Понятно, что в какой-то момент мы в Саратов поехали в неполном составе… Но та игра, которую мы показали в плей-офф, и то, в каком состоянии мы были в ключевой пятой игре, в плей-ин против «Самары» – это тоже результат такого вот планирования.

Я очень признателен руководству и команде, что все правильно все понимали. На «Финале четырех» впервые на моей памяти ДИВС был заполнен до отказа, я ощутил поддержку, и команда, мне кажется, в этот момент показала ДИВСу, показала городу, что мы готовы, чтобы вы полностью за нас уже пришли топить. И этот Кубок, он тоже ключевую роль сыграл и в плане психологической подготовки к этому плей-ин. Это такая своеобразная репетиция была вот этой ключевой игры, то есть мы ментально к ней были уже готовы, понимали, как включиться нужно в эти полтора часа. Кубок сыграл свою роль, да и бронзовой медали у меня еще не было – были золотые медали белорусского Кубка, а вот бронзовых пока не было.

- Вы пришли на уже существовавший состав, который не вы подбирали и в котором нельзя было сделать какие-то изменения. Сложно работать в таких условиях?

- Наверное, самое сложное – это то, что ты не имеешь возможности с командой «предсезонку» провести. Команда уже такая, какая есть. Я с уважением отношусь к тому, что было сделано до меня, – у игроков были уже какие-то определенные роли, они играли уже в какой-то определенный баскетбол, то есть какая-то структурность уже была. Моя задача – с теми вводными, которые были, придумать, как сделать лучше, чем было до моего прихода.

- Это очень тяжелая задача, ведь для тренера, который приходит по ходу сезона, это бывает очень непросто…

- Скажем так, если бы за мной стоял какой-то авторитет, какая-то победная история, то это заняло бы чуть меньше времени. Но в силу того, что за мной стояли 0-16 из Минска, мне потребовалось дополнительное время, чтобы доказать игрокам свою компетентность. Поэтому период притирки немного растянулся.

В профессиональном спорте важен только конечный результат. Не важно, какие у тебя мысли в голове, как ты что-то представляешь… Вот есть 12 человек, и ты должен с этими 12 игроками выйти в плей-офф. Как ты это будешь делать? У всех свои методики, свое видение, что работает, что не работает. Кто это может сделать максимально быстро, наверное, тот и побеждает.

- Сезон часто сталкивал «Уралмаш» с «Зенитом». В первом матче сезона, еще до вас, уральцы начали с победы в Петербурге, а потом уже с вами встретились с «Зенитом» в Кубке России и завершили сезон в Единой лиге – там же, в Санкт-Петербурге, проиграв в упорном матче. Принципиальный соперник, стало быть?

- С тем ресурсом, который у нас был, однозначно, у нас многое получилось. Мы доставили определенные неудобства сопернику, хотя прекрасно понимали, какого уровня эта команда. Для меня очень важно и я очень рад, что мы вынуждали более сильного оппонента реагировать. Понятно, что фаворит был определен, он был очевиден. Обычно в такой ситуации ты постоянно в позиции догоняющего – пытаешься эти дырки затыкать, реагировать на все, что предлагает соперник… А нам удалось в какие-то моменты даже контролировать, задавать тон. Вот с этим я очень сильно хочу поздравить свою команду.

Мне кажется, что эта серия хорошо подготовила «Зенит» и к дальнейшему плей-офф. Мне почему-то кажется, что это может сыграть ключевую роль для них. Да, они получили дополнительную нагрузку, микротравмы и так далее, но этот спарринг был для них, как мне кажется, уместен.

- Вы едва не совершили главную сенсацию чемпионата, а называете это спаррингом!

- Люди так устроены, что им нужно всегда искать, во что верить. Все верили в то, что в Единой лиге есть топ-4 и все остальные. Все спрашивают про уровень лиги – стала ли она сильнее, слабее… Она стала, однозначно, сильнее, потому что все команды подтянулись. Сейчас объективно 13 команд борются за попадание в плей-офф – и это здорово.

Баскетбол становится более зрелищным, более непредсказуемым – от этого все выигрывают. Я поздравил игроков, что они подарили веру в то, что это не только топ-4 и все остальные. Это дорогого стоит. Это нужно ценить, что ты в состоянии дарить веру.

- У вас же получилось прибавить прямо по ходу серии – от игры к игре «Уралмаш» показывал более уверенный баскетбол. Немного не хватило опыта?

- Я помню нашу первую игру, когда минус «-29» по ходу матча… Я в раздевалку пришел и говорю: «Подождите, я уверен, что мы можем лучше, просто давайте будем понимать, что это уже команда из топ-4. Думать, что у нас само собой все будет получаться, не стоит». И то, как мы отреагировали!.. Все забывают про эту вторую игру, и я скажу, что мы не со всем были согласны. Руководство клуба запросило объяснение у лиги по 17 игровым моментам, и мы получили официальный ответ. Лига согласилась, что в определенных ситуациях мы были правы. Это была очень рваная игра. А представляете, если бы мы поехали в ДИВС при 1-1? Это могло бы быть совсем по-другому…

Но уже после второй игры парни четко понимали, что мы можем играть. Мы еще кое-что добавили, и это зашло – получилась очень интересная третья игра, а начало четвертой, наверное, вообще было близко к идеалу.

- Уже в концовке «регулярки» вы начали работать над составом на следующий сезон. Правильно понимаю, что решение принято по всем легионерам?

- Да, и мне очень импонирует профессионализм людей, которые занимаются здесь комплектацией, берут на себя секционную работу, – Сергей Доманов и Виктор Ганиенко. У них глубокое понимание предмета, это 100%. Понятно, что существуют какие-то финансовые ограничения…

Моя позиция такая, что мне гораздо проще начинать с этим составом, и я готов входить в следующий сезон с этим составом. Я понимаю, что это не совсем реалистично, потому что игроки провели хороший сезон, они показали хорошую игру, их ценник увеличивается. Но, опять же, вот эти подписания, которые были сделаны на опережение, это еще один показатель того, что риск оправдан и осознан. Я хорошо представляю спрос на Октавиуса Эллиса, знаю, что команды из топ-4 хотят его. Но он проявил лояльность. Хочется верить, что это такой по-нормальному здоровый профессионализм. Я не побоюсь сказать, что он как франчайз для нас – настолько его любят болельщики, ассоциируют «Уралмаш» с ним.

И вокруг него есть команда, здесь много харизматичных и ярких фигур. Антон Глазунов – такой настоящий капитан, сердце команды. Да и другие ребята: Уиттакер очень хорошо зашел, Невелс запомнился своей упертостью и несгибаемостью, Писклов и Саша Захаров… Мой самый любимый игрок без мяча, самый полезный – Даглас. Когда мы поехали играть с «Автодором», там комментатор постоянно говорил, что не было двух ключевых игроков – Эллиса и Уиттакера. Но не было еще и Дагласа! И вот я представляю, насколько бы Даглас расстроился бы, что комментатор даже не заметил, что его нет. А мне как тренеру его не хватает – ты его все время ищешь, а его в этот день просто нет.

Так что у нас много харизматичных, ярких, интересных, сильных баскетболистов, и то, что они оказались в одном месте, это заслуга селекционной работы. Все говорят – идеальная работа, но она не была идеальна, потому что по ходу меняли центрового. Начинал сезон Чед Браун, появилось понимание, что это не то, что это не даст результат. Оказался свободен Эллис, и он пришел. Опять же, рисковали, когда меняли Перкинса. Разыгрывающими были и он, но было понимание, что с Перкинсом не решить вопросы, и надо было усиливаться. У Уиттакера был далеко не самый удачный сезон в Италии, человек оказался на рынке, надо было принимать решение.

Сейчас, в начале мая, легко говорить, когда команда закончила сезон вот так. Но когда ты сидишь 20 декабря и понимаешь, что то, как было, скорее всего, не будет работать так, как ты хочешь и что-то нужно менять… Было рискованно, но в итоге все сложилось.

- Я несколько раз говорил с Виктором Владимировичем Ганиенко, и сложилось впечатление, что если он лично не будет согласен с каким-то подписанием или отчислением, то оно не состоится. Это понятно, потому что он вкладывает в клуб собственные деньги, но вам комфортно в таких условиях?

- Мы однозначно все проговариваем. Я ни в коем случае не берусь финансовый вопрос обсуждать. Это, наверное, единственный частный клуб в российском баскетболе, то есть это личные, частные деньги. Поэтому, конечно же, решение за боссом. Но мы проговариваем, меня спрашивают, советуются. Но окончательное решение – всегда клубное.

- Вы остаетесь тренером белорусской сборной?

- Сколько я буду нужен, столько я буду это делать, как бы мне ни было тяжело, неудобно и так далее. Для меня это огромная честь, я испытываю огромное чувство благодарности и к сборной, и у «Минску», поскольку без этого клуба, без того доверия, пространства, которое для меня было создано, я бы никогда не развился в того, кто я есть сейчас.

Я очень люблю свою страну и даже сейчас понимаю, что я представляю мужской белорусский баскетбол. Это большая ответственность для меня. Я с гордостью это делаю, поэтому пока я буду нужен сборной, я буду с ней. Останусь ли? Есть люди, которые должны оценивать мою работу и мою нужность.

- Ждем в «Уралмаше» кого-то из белорусов?

- Не будем бежать впереди паровоза. Тут же еще нужно получить эту квоту, чтобы белорусы не считались легионерами. Если бы это произошло, то, думаю, еще больше белорусских ребят могло бы появиться в лиге. Например, Женя Белянков в этом сезоне в «Енисее» показывал качественную и очень хорошую игру. При этом я понимаю, что он был в команде, которая не исчерпала лимит на легионеров.

Если мы говорим про команды, которые борются за победу, то посмотрите на Макса Салаша – считаю, что он игрок такого уровня, который может даже в командах из топ-4 закрыть легионерскую квоту, настолько он конкурентоспособен. Макс не гнался за финансовой составляющей и стал лучшим игроком страны последних двух лет. Уверен, что если лига разрешит белорусам не считаться легионерами, то в лиге появится еще больше талантливых ребят, многие из них могли бы себя попробовать на этом уровне.

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Фото: vtb-league.com ; bcuralmash.ru