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В этом сезоне центровой УНИКСа Иван Лазарев занялся необычным делом – стал в промышленных масштабах постить баскетбольные видео-мемы. Вероятно, многие из них вы уже видели, но если нет, то обязательно зацените.

«Перехват» взял у Лазарева небольшое интервью и расспросил немного про внутрянку – как придумывать смешнявки про баскетбол, все ли ситуации реальные и какой теперь план, когда первоначальная цель собрать ролик-миллионник перевыполнена в два раза.

- Вань, как ты понял, что можно это делать и это будет интересно людям?

- Не знаю… Я всегда любил мемы и смотрел их в огромном количестве. Всегда был в тренде. Понимал, что у нас эта ниша практически пустая, у нас нет смешных и интересных мемов про наш вид спорта – хотя вид спорта очень объемный в плане смешных ситуаций, взаимодействия игроков, тренеров, персонала и так далее. Случается очень много интересных и смешных ситуаций, и рано или поздно это должно быть найти выражение в юмористической форме.

- Как ты придумываешь мемасы? Это насмотренность или что-то еще?

- Я для себя выделил два момента. Первое: у меня есть в голове смешная ситуация, которую я вспомнил, будь то взаимодействие с тренером, игроками и так далее, какой-то смешной случай – и я ищу мем, который подойдет под эту ситуацию. Второе: я просто листаю мемы, нахожу подходящий и под него уже вспоминаю ситуацию.

Это делается в обе стороны: сначала придумываю и потом нахожу мем, или сначала вижу и мем и понимаю, что он четко-четко ляжет на одну из ситуаций, которая у меня в загашнике уже лежит.

А так да, это точно насмотренность. Как я и говорил, я в принципе смотрю очень много мемов. С этим тоже возникают трудности, потому что есть мемы, которые ориентированы только на западную аудиторию, до нас они не дойдут. Условно, я могу смотреть мемы на Reddit, и базовый пользователь инсты не залезает в такие места. Грубо говоря, на Reddit или где-то в западном сегменте той же инсты может быть очень популярным, но у нас он никогда не завирусится. Соответственно, человек посмотрит этот мемас и скажет: «А что это? А к чему это?» У нас это еще не стало мемом. Я стараюсь адаптировать. Если вижу, что у нас начинает что-то появляться, если уже стало у нас мемом, то стараюсь что-то с этим сделать.

- Все ли ситуации реальные? Там есть щекотливые!

- Я думаю, поэтому мои мемы так и нравятся людям, что они очень-очень жизненные. Практически все ситуации основаны на реальных событиях. Может быть, где-то чуть-чуть приукрашено, но в основном это прямо компиляция жизненных спортивных ситуаций. Думаю, что поэтому у людей это так и резонирует, что они могут найти в этом себя, своего тренера… Все понимают, что это не образ одного какого-то конкретного тренера, а собирательный образ типажей людей, с которыми приходилось в жизни сталкиваться. У меня, например, в 15 лет уже был профессиональный контракт, можно представить, сколько у меня было тренеров. Практически все это основано на реальных событиях.

Щекотливые темы есть, но я стараюсь не сглаживать углы и делать все так, как есть. Очень надеюсь, что никто не будет принимать это на свой счет, потому что это все про юмор и про собирательный образ, а не про конкретных людей.

- Какой у тебя план в смысле работы над баскетбольными мемами?

- Не могу сказать, что у меня есть конкретный план. У меня был четкий план на месяц – выпускать по одному юмористическому Reels мем-формата. Я это сделал, очень жестко раскачал свои охваты. У меня охват за последний месяц – 1,3 млн. Один из моих последних Reels набрал 1,94 млн просмотров, он ползет сейчас к 2 млн. У меня была цель сделать видео-миллионник, но так как я его сделал, уже практически на 2 млн есть, то я даже не знаю, что делать дальше (смеется). Ты ставишь цель, ты ее добиваешься, и теперь у тебя пауза, такое плато, когда ты выжидаешь постановки следующей цели.

В плане развития этого хочу делать больше таких видео-мемов, но со своим лицом. У меня сейчас в основном все герои мемов, которые уже придуманы кем-то, а моя задача – придумывать какие-то ситуации, как-то подснимать их, может, включать актерское мастерство, и создавать мемы со своим лицом. Потому что люди подписываются на человека, они не подписываются на мем; они должны знать, кто за этим стоит, видеть его. Если человек посмотрел мемный Reels, у него не возникает желания подписаться, а если он посмотрит мемный Reels с человеком, то он будут видеть, что это лицо.

У меня есть товарищи-блогеры, которые делятся со мной такими вот небольшими лайфхаками. В плане дальнейшего развития буду стараться делать что-то больше со своим лицом, выдумывать такие форматы. Но оставаться таким же жизненным, смешным и продвигать дальше эту тему.

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Фото: vtb-league.com/