«Поначалу вообще не понимал, как бегать». Александр Хоменко – об уходе из ЦСКА, травме и проблемах МБА

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От редакции: вы читаете пользовательский блог «Перехват», в котором разговаривают с интересными представителями российского баскетбола. Не забывайте о плюсах.

Полтора года назад Александр Хоменко сменил ЦСКА на МБА, сходу став одним из главных игроков в системе Василия Карасева. Но в конце осени защитник порвал «кресты» и вылетел до конца сезона, вернувшись только три месяца назад.

«Перехват» поговорил с Хоменко о том, почему он решился уйти из ЦСКА, как пережил травму и что случилось с МБА в этом сезоне.

«В России считается, что в 28 ты еще молод, а в 30-32 – ветеранище»

- Саш, летом я предлагал тебе сделать интервью в рамках подкаста «Юны и опасны», но ты сказал, что ты уже староват. Тебе 24, ты в голове уже не считаешь себя молодым игроком?

- Супермолодым себя уже не считаю, я бы сказал, что сейчас я в расцвете сил. Нужно уже играть на серьезном уровне, мы уже не молодые.

- А где грань между молодым игроком и опытным?

- Это сложный вопрос. В России ты считаешься молодым до 27-28 лет, а потом резко становишься ветераном. Мне кажется, до 21-22 ты еще молод, а потом ты уже состоявшийся баскетболист.

Понятно, что в целом-то мы еще молодые, но сложно провести какую-то грань, типа год драфта или еще что-то. Но, например, в моем возрасте ты уже переходишь из ранга молодого игрока в ранг если не опытного, то пограничного с этим.

- Антон Понкрашов любит говорить, что в российском баскетболе в 29 лет ты молодой и неопытный, а в 30 – старый и никому не нужный. Не очень далеко от правды?

- Примерно так и есть! В России действительно почему-то считается, что в 28 ты еще молод, а в 30-32 – ветеранище.

- Ты чувствуешь отношение к себе как к представителю молодежи?

- Наверное, нет. В МБА мы все более-менее одного возраста. Да, у нас есть несколько опытных игроков – Женя Воронов, Женя Валиев, – но в целом мы одного возраста, и нет такого ощущения, что кто-то молодой, а кто-то возрастной.

Вот в ЦСКА да, все были старше нас. Нам с Андреем Лопатиным было по 23, а все остальные – намного опытнее. Там ощущалось, что мы еще молодые, сейчас такого ощущения нет.

- Насколько полезно в таком возрасте оказаться в команде, когда к тебе уже относятся без поблажек? Что если ты и молод, то вокруг все такие же, а результат все равно нужен.

- Это очень важно. В ЦСКА у нас были ограниченные роли, отзащищаться там или что-то такое… А здесь все зависит нас, в том числе и в концовках – никто за нас не выйдет, не забьет, не отзащищается. Поэтому я считаю, что чем раньше это произойдет, вот этот переход, тем для игрока будет полезнее.

- В свои 24 ты дважды чемпион Единой лиги, дважды чемпион России, обладатель Суперкубка, чисто номинально даже чемпион Евролиги – но ни в одном из этих титулов ты не принимал какого-то определяющего участия. Ты чувствуешь эти регалии за своей спиной или ты голоден?

- Это было приятно, наверное, только в первый год. Когда ты попадаешь в основную команду, где одни только чемпионы. Это было приятно! Мы там не особо много играли, не вносили какую-то большой вклад в эти победы. Хочется выиграть тот же Кубок России уже в статусе основного игрока.

Все эти прошлые титулы не особо чувствуются. Были и были, но особенных каких-то чувств сейчас нет.

«Понимал, что не было смысла оставаться в ЦСКА, потому что мне хотелось играть»

- Полтора года назад ты покинул ЦСКА. Тебе же предлагали остаться?

- У меня в последний сезон были варианты аренды, но почему-то не срасталось. Была опция в контракте, я мог выйти из него. Понимал, что не было смысла оставаться, потому что мне хотелось играть. Плюс, пошли слухи, что МБА выйдет в Лигу ВТБ. Были и другие предложения, но тот факт, что МБА собирала молодой костяк, меня заинтересовало, и я сразу сказал агенту, что хочу уйти.

А с ЦСКА было до последнего не совсем понятно. Там менялся тренер, я не знал, хочет новый тренер меня оставить или нет. Но я решил, что нет смысла ждать и пропускать еще один год. По факту все равно пропустил, но уже из-за травмы. А само решение о переходе было легким.

- То есть, оно исходило от тебя?

- Да. Я всегда хотел играть, об этом же говорил своему агенту. Год потренироваться с ЦСКА было прикольно, интересно, но ты все равно хочешь играть. «Спускаться» в Суперлигу, конечно, можно, я все время с радостью это делал, потому что хотелось играть хоть какие-то игры. Тяжело без игровой практики просто тренироваться. Но предложение МБА было лучше, чем играть в Суперлиге.

- Сыграло ли какую-то роль то, что МБА тоже находился в Москве? Если бы тебе предложили переехать в Красноярск или Саратов, колебался бы?

- Не сказать, что я как-то особо держусь Москвы. Я вообще из Белгорода, знаю, как можно жить не в столице. Большую роль сыграл именно сам клуб и его концепция. Василий Карасев сам играл, он знает, что нужно сказать, мы все его слушаем. Отдельно приятно, что он был первым номером, часто давал советы и подсказки. Наш коннект случился сразу.

- Можно ли сказать, что решение сменить команду было самым правильным на протяжении твоей пока не такой длинной карьеры?

- Наверное, да. Понятно, что сейчас можно говорить: остался бы в ЦСКА – не получил бы травму. Но я не жалею об этом выборе, уже ничего не изменить все равно. Думаю, что переход пошел мне в плюс.

- Андрей Ватутин после твоего перехода говорил: «Хоменко добьется прогресса и вернется в ЦСКА в качестве основного игрока». У тебя контрактный год как раз…

- Я игрок МБА, тяжело сказать. Конечно, будет круто, если это когда-то произойдет в будущем, есть тот же пример Никиты Курбанова, который возвращался в ЦСКА несколько раз, стал капитаном, выиграл Евролигу – это круто. Леша Швед чуть позже возвращался…

- Я к тому, что Ватутин так говорил далеко не про всех: ты, до тебя был Миша Кулагин, может, еще кто-то, но вас точно таких не очень много.

- Да. Мне было приятно, что он так сказал. Но нужно работать, прогрессировать дальше, чтобы через какое-то время уже выбирать, что делать со своей карьерой.

«Боли не было, но в голове это сидело – что все, приехали»

- Что почувствовал год назад, когда понял, что вылетел до конца сезона? Ты же только что поменял статус из далекого «баночника» ЦСКА до звезды команды-сенсации Лиги ВТБ – и тут такое…

- Сразу, как только я получил травму, я понял, что это что-то серьезное. Многие тогда говорили, что скоро пройдет, но я в голове сразу понял, что это, скорее всего, «кресты». Боли не было, но в голове это сидело – что все, приехали.

Было очень обидно даже не из-за того, что я травмировался, а из-за того, что я играл, играл много, мы показывали результат – и вот именно сейчас я вылетел. Первое время было обидно из-за этого, а потом пришло осознание, что это надолго, что надо теперь упорно работать и восстанавливаться.

- Скажи честно, когда увидел, что парни вышли на следующий матч в майках с надписью «Хома, мы с тобой», плакал?

- Хотелось плакать. Было приятно! Но было тяжело… Мне много кто позвонил, даже ветераны, с которыми я в сборной пересекался, а в одной команде никогда не играл. Из ЦСКА звонили. Одним из первых был Семен Антонов, он сразу предложил свою помощь и в итоге мне очень помог, за что ему большое спасибо. Вообще было много звонков, сообщений. В тот момент было вроде бы и приятно, и грустно – ты только отвлекаешься, а тут тебе приходит сообщение, и ты снова вспоминаешь, что больше не можешь играть.

- После разрыва «крестов» ты идешь в проходы все так же бесстрашно? Или сидит мысль, что хоть бы снова не сломаться?

- Поначалу, на сборах в августе, вообще не понимал, как бегать. Было очень тяжело. Потом начался Суперкубок, и был адреналин, потому что долго не было официальных матчей, я забыл это все. Но в какой-то момент это все вернулось. Были неприятные ощущения в колене, но это было нормально.

И сейчас остался страх, что вот пойдешь в проход и опять что-то случится. Но это тоже нормально. Это психологическая проблема, которая с каждой тренировкой и каждой игрой уходит, забывается. Сейчас, если страшно, ты делаешь – и нормально. Надеюсь, пройдет еще немного времени, и я вообще это забуду и буду вспоминать с улыбкой.

- Что-то изменилось после травмы в твоем отношении к восстановлению, тренировкам?

- Я и раньше вроде уделял этому большое внимание, жалко, что не помогло! Сейчас просто продолжаю делать все, наверное, только больше с правой ногой работаю перед тренировками, более активно ее разминаю. Вот это изменилось.

«Воронов в свои годы так играет в защите… Уже вроде и мы должны так играть, а не получается»

- Вы в прошлом году так здорово начали, что в этот раз идет не так?

- Наверное, это комплекс причин. Другие команды – те же «Енисей» и «Астана» – сильно прибавили, вырос уровень по сравнению с прошлым сезоном. Плюс, наша игра тоже изменилась, мне кажется, мы перестали играть так быстро, перестали быть такими агрессивными в обороне.

Раньше мы много матчей выигрывали в концовках, а в этом году мало таких игр: «Астану» мы победили много, а со всеми остальными у нас как-то не получалось. Может, опыта не хватает, но об этом тоже уже странно говорить, ведь мы полтора года выступаем в Единой лиге. Постараемся исправить ситуацию, главное – не опускать руки. Уверен, что мы найдем свою игру.

- В команде хорошее настроение?

- Конечно, мы верим в себя. Нет упаднических настроений. Все понимают, какие мы ошибки совершаем, и продолжают работать. Прошла одна треть сезона, впереди еще много игр.

- В ноябре болельщики тебя выбрали лучшим игроком МБА. Ожидал?

- Нет-нет, не ожидал. Думал, будет Женя Воронов. Но было приятно!

- Я тоже думал, что будет он. Расскажи, что дает присутствие в команде Воронова? Мне кажется, в относительно молодой команде вроде вашей наличие такого игрока – это вообще обязательно. Он может быть капитаном даже не будучи капитаном.

- Он – это наш фундамент. Даже когда он вылетает из-за травм, мы между собой говорим: «Сейчас Жека вернется, и будет поспокойнее». Он может даже не забивать вообще, но с ним живется намного спокойнее – он и словом поддержит, и зарядит своей собственной игрой. В свои годы он так играет в защите… Уже вроде и мы должны так играть, а не получается. И это не только на играх происходит, но и на тренировках. Он играет жестко, и ты из-за этого включаешься и начинаешь играть так же.

В раздевалке, кстати, нет такого, что вот он возрастной, а мы молодежь, и мы друг друга не понимаем. Дисбаланса совсем нет! Он понимает наши шутки, мы понимаем его шутки – все на одной волне. И с Женей Валиевым то же самое.

«Поначалу у тебя шок, но через 3-4 дня принимаешь реальность, ты все равно на нее не можешь повлиять»

- Как дела дома в Шебекино? Родители там живут?

- Дом у меня в Белгороде. Обстановка непростая, да, страшновато там. Я езжу туда каждое лето – и в 2022 году, и в 2023-м. В первые разы было страшно немного, были опасения. Приезжаешь – там военная техника, люди в форме, досмотры на вокзале, на машинах… Серьезные меры.

Первое время, когда я возвращался, был шок, непонимание. Потому что Белгород был спокойным, тихим местом, и если там что-то происходило, то новость месяцами обсуждали. А тут – танки, ракеты, самолеты, вертолеты… Но люди все равно привыкают. Поначалу у тебя шок, но через 3-4 дня принимаешь реальность, ты все равно на нее не можешь повлиять. Главное, чтобы семья была в безопасности.

- Они в безопасности?

- Да. Они вообще какое-то время жили в Москве, дела тут были, и уже потом вернулись в Белгород. Созваниваемся постоянно с мамой, папой, сестрой, они постоянно рассказывают, что происходит. Я и сам постоянно мониторю новости. Пока что все в порядке.

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Фото: ПБК МБА