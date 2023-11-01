«Китай – это вполне серьезная лига, просто с другой спецификой». Интервью с Василием Прокофьевым

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Говорят, что баскетбол в CBA очень слабый. Тренер по индивидуальной подготовке Василий Прокофьев, который работал и работает в Китае, уверен: баскетбол там не слабый, он просто другой.

А в чем его специфика? Смогли ли бы российские тренеры и игроки работать в Поднебесной? Почему даже с топовыми легионерами команды ничего не добьются, если не будут развивать китайцев?

«Перехват» обсудил с Basi Pro эти и другие темы, отдельно остановившись на работе самого Васи в сезоне-2023/24.

Этот подкаст можно послушать на YouTube, но если вам неудобно слушать, то можно почитать главные тезисы из разговора.

Специфика CBA

Я часто слышу: «А, Китай! Это примерно как Высшая лига в России, наверное, такой уровень». Я даже помню, как до пандемии один из агентов мне писал: «Здравствуйте, Василий! У меня тут есть игрок, он набирал в Молодежной лиге 11 очков. Сейчас рассматриваем варианты в CBA. Можете что-то подсказать?» У меня сначала было удивление, а потом я просто посоветовал посмотреть, какие иностранцы подписываются в CBA, и после этого думать.

Есть такой стереотип, я его прямо вижу, что Китай – слабая баскетбольная лига, шоу и так далее. Приезжают игроки из НБА, не делятся мячом, играют в одну каску, функция паса на джойстике не работает. Помню, что несколько лет назад смотрел смотрел Суперлигу-2, играли, по-моему, «Челбаскет» и магнитогорский «Металлург». Один из комментаторов говорил: «Ну, я смотрел тут вашу эту CBA, ну, блин, Луис Скола, конечно, вообще там китайцев всех пятерых просто на одной ноге обходит. Я считаю, что наши ребята из Челябинской любительской лиги не затерялись бы там. Вот те, кто в Матче звезд Челябинской лиги играет, точно там показали бы».

Я все понимаю, с улыбкой к этому отношусь, но для меня вот это – как дополнительный вызов. Вести небольшие видеоблоги, где я мог бы рассказать и показать российскому зрителю, российскому игроку, тренеру, что Китай – это не какой-то супернизкий уровень, что Китай – это вполне серьезная лига, просто с другой спецификой. Там такое количество правил и такое количество деталей… Однозначно нет.

Больше скажу – политика клубов сейчас здесь изменилась. Если раньше клубы хотели брать кого-то из НБА, то есть, допустим, приезжали Трейси МакГрэйди, Майкл Бизли несколько раз приезжал – игроки из НБА с большим именем, которые подписывались на нереальные контракты, по 3 млн долларов и так далее. Сейчас таких цифр нет, и клубы на это смотрят по-другому: мало кто готов взять игрока сразу из НБА, даже они здесь понимают, что есть риск, что игрок приедет и будет включать звезду и исполнять непонятно что. Они понимают этот риск.

Сейчас ситуация такая, что если у тебя есть опыт игры в НБА – отлично, это точно плюс, но куда важнее, чтобы ты после НБА, например, где-то еще поиграл, допустим, даже в Лиге Чемпионов, Евролига – вообще отлично. Как правило, у таких игроков будет лучше адаптация. То есть, тот же Мело Тримбл, который сейчас играет в ЦСКА, в прошлом году играл в «Шанхай Шаркс»; Малик Ньюман из «Автодора», который в прошлом году стал лучшим бомбардиром в Лиге ВТБ, в этом году играет в команде, которая дошла до полуфинала, если я не ошибаюсь, CBA (Ньюмана отчислили по ходу сезона – прим. «Перехват»). Дэрил Мэйкон перешел из УНИКСа в «Шэньчжэнь», команду, которая в четверке тоже. Это не так, что в Китай приезжают ветераны НБА походить пешком и побросать с центра поля; нет, тут точно такой же баскетбол.

Уровень контакта в китайском баскетболе

Уровень контакта в Китае – для меня, по крайней мере – выглядит выше, чем уровень контакта в Лиге ВТБ или, например, в Таиланде. У меня есть знакомый, которого я знаю еще со времен колледжа, он после этого был в «Лейкерс». В прошлом году он играл в Тайвани, мы до сих пор общаемся. И он приехал играть в NBL (китайская Летняя лига – прим. «Перехват») как раз. Первая игра, я ему пишу, спрашиваю, чувак, как у тебя дела, как впечатление, как Китай, как баскетбол? Он говорит – здесь просто какая-то мясорубка, за те фолы, которые здесь не дают, в Тайване бы уже вызвали полицию. То есть баскетбол жестче.

Но ты понимаешь, что в плане, допустим, комбинаций, в плане тактики баскетбол гораздо проще. Это не так, что у тебя 60-80 комбинаций, которые клуб играет. В каких-то командах это может быть вообще 10 комбинаций – и все. В каких-то клубах это может доходить до 30, опять же, зависит от тренера.

Китай подходит не всем тренерам и игрокам

Так как первые три месяца я был один, у меня было очень много времени подумать, что можно будет увидеть во всех этих сериях моего видеоблога. У меня были такие мысли – смогли бы, допустим, российские тренеры или игроки работать в клубах CBА?

Я считаю, что если мы говорим про резюме, про опыт и так далее, про знания, то точно есть тренеры, которые здесь смогли бы работать. Но я не уверен, что многие из них готовы были бы адаптироваться ко всем культурным особенностям. То есть, к тем особенностям, где тренировка может быть не запланирована, где нужно делать что-то, что ты вообще не видишь логичным. Тебе говорят делать вот это, а ты понимаешь, что это точно нет, это никак не поможет. Но ты не можешь сказать «нет». И таких ситуаций много.

Все это я веду к тому, что работа здесь – в ней есть плюсы, большие плюсы в качестве возможностей, перспектив, как минимум, интереса и любви к баскетболу со стороны фанатов, но есть и такие вызовы, которые заставляют тебя выйти из зоны комфорта.

То есть, это не так, что мы берем любого игрока из Суперлиги, и он сможет приехать и играть. Приехать и постоять в углу – да, сможет; приехать и отзащищаться по всей площадке – да, сможет; организовать нападение – да, сможет. Но тебя не привозят, чтобы ты организовал нападение и защищался. Тебя привозят, чтобы ты непосредственно был тем человеком, который набирает очки и показывает результат.

Будущее самого Василия Прокофьева

Я подписал контракт с китайским агентством спортивным Elite Legends Sports. Я буду отвечать за развитие игроков – баскетбольное развитие, за их функциональную подготовку, всех игроков, которые есть в агентстве. Агентство работает с игроками в том числе женской CBA. Среди игроков, которых они представляют, капитан женской сборной, которая в начале сезона поехала в «Лос-Анджелес Спаркс» в женскую НБА. А сборная Китая сейчас во всех рейтингах в топ-3 – они взяли серебро на чемпионате мира прошлого года, выиграли Кубок Азии в этом году, чемпионат Азии. Серьезная сборная, и она на подъеме. Также агентство работает и с иностранцами в CBA, плюс, у них есть и китайцы уровня Матча звезд китайской лиги.

Моя задача заключается в том, чтобы в течение сезона ездить по Китаю, куда нужно будет поехать, чтобы работать с игроками. По сути, ты делаешь ту же самую работу, что ты делал в клубе, но ты ее делаешь индивидуально, и у тебя есть возможность сосредоточиться на каких-то отдельных игроках.

За этот год будет много путешествий, где нужно будет работать с разными игроками. На мой взгляд, это, однозначно, плюс. Я не могу сказать, что эта работа лучше, чем в CBA, но я и не могу сказать, что она хуже. Она просто другая. Какие плюсы я здесь вижу? Гораздо более свободный график, больше свободного времени, которое мы можем вместе с супругой Юлей проводить здесь, ходить в разные места, съездить в тот же заповедник к пандам или просто покататься на велосипедах.

Плюс, помимо этого, за сезон можно будет побывать во многих городах, работая с игроками. Так можно будет понять, где тебе больше нравится. Представь, ты подписываешься в какую-то команду, приезжаешь, ничего не зная о месте, или знаешь совсем немного. Приезжаешь и понимаешь, что город ну вот вообще не твой. А ты уже подписал контракт! Тебе нужен там находиться весь год. Поэтому я вижу большой плюс в такой работе, которая у меня сейчас.

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Первая часть интервью с Василием:

Фото: из личного архива Василия Прокофьева