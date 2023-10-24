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«Каждая команда в этом сезоне — квест, который надо решить». Интервью с тренером «Химок» Андреем Мальцевым

суперлига Россия
Александр Мальцев
Андрей Мальцев Андрей Мальцев
Химки Химки
Баскетбол Баскетбол

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«Химки» — лидер регулярного чемпионата Суперлиги после первого круга и один из фаворитов сезона. «Перехват» обсудил с главным тренером Андреем Мальцевым, в чем особенность нынешнего розыгрыша турнира, как оказался возможным обмен Пичкурова на Ключникова и какое место в команде занимает Мальцев-младший.

— Андрей Николаевич, как вам сезон? Все нравится? «Химки» — единоличный лидер чемпионата. 

— Да, вот только сыграли первый круг чемпионата, пока интересно. Новые команды, которые только вступили в Суперлигу, мощно начали, а некоторые фавориты — как, например, Владивосток — пока находятся не так высоко. Но сейчас у нас такая тенденция, которая очень похожа на тенденцию в Единой лиге, что каждый может обыграть каждого. В ВТБ сейчас тоже так: ЦСКА идет на первом месте, «Нижний» на последнем, но зарубаются, «Локомотив» с «Минском» — то же самое.

Каждая команда в этом сезоне — квест, который надо решить. Некоторые команды чуть ли полностью поменялись, осталось лишь одно название; где-то половина состава другая, где-то 70%. Куда-то новый тренер пришел, и это тоже уже другая команда, ведь он точно поменяет концепцию. Ревда вот молодцы, оставили троих игроков с прошлого года и тренера, идут в лидерах и показывают хорошую игру. Отличная тренерская работа.

— У вас была серия из 12 побед подряд, поражения вообще всего два — в играх против «Барса-РГЭУ» и «Челбаскета». Кажется, это отлично вписывается в том, о чем вы говорите, что каждый может обыграть каждого.

— С «Челбаскетом» у нас не получилось, а «Барс» очень хорошо начал из-за глубины состава. Свои победы они дома одерживают, там публика их очень хорошо поддерживает. Мы были у них в начале чемпионата, они были свежими. Сейчас же у них пошла череда травм, и они начали проигрывать, скажем так, командам, которые выглядят слабее их. Но сейчас пройдет время, они восстановятся, и пойдет вторая волна побед, если там больше никто не сломается.

А так не мы одни проиграли в Ростове! Другое дело, что нас это, наверное, очень хорошо встряхнуло, ведь проиграли не самым прямым конкурентам — скажем так, в борьбе не за четыре очка, а за два. Мы вели в счете и могли победить, но, наверное, нужна была такая вот встряска. Я считаю, что мы справились после поражения, нашли нужные слова, нужные решения в тренировочном процессе, и после этого уже два месяца не проигрывали. 

— У вас недавно состоялся обмен игроками с «Динамо». Обменов вроде бы в российском баскетболе не существует, но это такой взаимный трансфер. Пичкуров не подошел команде?

— Да, кстати, может, и первый такой обмен. Если честно, мы были здесь последние, кто был в этом заинтересован. Володя пришел в команду с определенным респектом, он наш воспитанник, все здесь к нему хорошо относились, он прошел все сборы без вопросов и мы бы продолжили работать.

История началась с того, что Ключников захотел вернуться в Москву. И сторона «Динамо» вышла на нас. Мы поговорили с Вовой, и когда мы поняли, что он не возражает, то согласились. Я понимаю, что здесь у него многое не получалось. Никакого недовольства не было, но для него это возможность сделать перезагрузку во Владивостоке.

И он, и Федя хорошие игроки, но что-то не получалось ранее. Может, в стиль не попали, с тренером не нашлись, у каждого игрока все равно свой тренер должен быть. Думаю, для обоих игроков так было лучше. 

— Еще планируются какие-то изменения?

— Этот трансфер тоже был незапланированным. Я вообще люблю, когда мы приходим, вместе начинаем и так идем до конца, как бы тяжело нам ни было. У нас сейчас 14-15 человек на тренировках, мы со всеми работаем, у нас моментами сейчас по три пятерки есть.

Некоторые ребята, когда не получают игровой практики, играют в Высшей лиге. У нас там уже играли Сорокин, Кудрин… Вот даже сейчас Федя пришел, он хороший игрок, но прежде, чем ввести его в состав, он тренировался с Вышкой, пока мы были на выездах.  

Эти переходы — нагрузка для меня тоже, ведь надо же встроить новое и важное звено в команду. Никто из игроков не отдаст свою позицию просто так, все стараются выполнять требования лучше других. А в плане требований у меня все строго, ко всем одинаковые, наверное, только к сыну в два раза выше. Остальные — все ровно, никакие прошлые заслуги ни на что не влияют.

— Саша Мальцев не так давно выдал супер-перформанс в игре с «Барнаулом». Это так отсутствие Пичкурова подействовало?

— Выдал феерию с «Барнаулом», но я поначалу внимания не обратил. Это я потом смотрю в статистику, думаю — что за цифры какие-то непонятные (17 очков, 8 подборов, 5 передач, 7 перехватов, 1 потеря, 1 блокшот — прим. «Перехват»)... А потом пересматривал игру, так скажем, там все было по делу. Заслуживает уважения.

У нас было несколько игр, которые он вытаскивал своими трехочковыми, а где-то — подборами и перехватами. А в каких-то играх процент был не очень хорошим. Нужно найти баланс. Но к нему все равно требования очень высокие в защите, и получает за это больше всех.

— Чисто в теории, готовы будете отдать его в Лигу ВТБ, если будут желающие?

— Очень сложный вопрос. Он у нас входит в пятерку-семерку тех людей, которые делают нашу защиту, лучшую на данный момент в Суперлиге. Плюс высоких «трешек» в Суперлиге мало, например, это как раз Ревда с Левшиным. В прошлом году был «Уралмаш» с Захаровым и Дагласом да «Руна» с Комиссаровым. Если у тебя есть высокая «трешка», то есть вариативность — играть маленьким быстрым составом, играть высоким составом, где высокая «трешка», который в «посту» может нагнетать ситуацию. 

Летом были попытки пригласить Сашу в Лигу ВТБ, но они ничем не закончились. Значит, не время было. Посмотрим. Карпенкова тоже можно было взять в ВТБ и посадить на скамейку за большие деньги, но сейчас тенденция, что совсем молодые на лавке, кто почти и не играет.

— Как дела у Ильи Сорокина? Пока он не получает много времени...

— Он идет к своей цели, возможно, не семимильными шагами, а в своем темпе. Но я вижу в нем потенциал, у него, например, неплохой бросок. Если он не проходит в состав, но спускается во вторую команду и обретает на площадке уверенность. Да, ему уже 22 года, хотелось бы, конечно, чтобы он чуть быстрее прогрессировал, но «большим» нужно чуть больше времени.

— Как вам работается с новым ассистентом Сергеем Сорокиным?

— Великолепно. У Сергея интересный и глубокий взгляд на баскетбол, частенько дает мне даже больше, чем мы договаривались. Как говорится, что ни делается, все к лучшему. Николай Шманов пошел на повышение, в Лигу ВТБ, Глеб Плотников тоже работает в «Астане». Потом, когда они станут главными, я буду ездить к ним гости, мне должность там какую-то придумаем (смеется).

Если Сорокин тоже уйдет в Лигу ВТБ от меня, ну что поделать! Я только рад буду. Но пока доволен своим нынешним тренерским штабом, да и в целом, всей командой и результатом на сегодняшний день. 

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