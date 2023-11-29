Уехать из МБА и найти себя в Китае: история Василия Прокофьева

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Василий Прокофьев этим летом покинул МБА. До и после московского клуба тренер работал и работает в Китае с разными командами и игроками. Об этом мы и поговорили в первой части интервью:

Также обсудили с Васей, почему баскетбол – это спорт №1 в Китае и как так вышло, что даже при этом китайская сборная провалилась на Кубке мира.

Интервью можно послушать на YouTube, а можно прочитать главные тезисы из разговора. Если вам больше нравится второй вариант, то это можно сделать ниже:

Переезд в Китай и первый неудачный опыт

Когда закончился сезон и закончился мой контракт с МБА, я рассматривал другие варианты, в том числе варианты за рубежом. Китай всегда был привлекательным вариантом для продолжения тренерской карьеры. Поэтому я связался с китайским агентом, с кем я работал, и он мне еще в апреле говорил, что уже есть интерес, нужно просто подождать, когда закончится сезон. Так получилось, что в конце мая я подписал контракт, а в июне уже улетел.

Я улетел в команду «Фудзянь», это команда из CBA. Ситуация была интересная, в целом, это нормально для Китая. Я подписал контракт, но клуб не подписал контракт со своей стороны. Они сказали, что сейчас, к сожалению, финансовый директор находится в командировке, и печать у него в офисе или с собой и так далее. Ты приезжай, ничего страшного, все будет хорошо. Дополнительной гарантией для меня было то, что разрешение на работу, которое обычно делается примерно 3-4 недели, клуб сделал буквально за 3-4 дня. То есть, было все очень быстро. Я подумал, что клуб серьезно настроен. И агент тоже добавлял, что ты не переживай, все будет хорошо, у меня давно отношения с этим клубом, приезжай. Я приехал.

[…] Я ждал вот именно тот момент, когда физически мы подпишем контракт с моей подписью и с подписью со стороны клуба, чтобы у меня была гарантия, что у меня есть контракт на весь сезон. Когда ты приезжаешь в Китай, для россиян ситуация такая: тебе делают разрешение на работу, у тебя есть вот этот подписанный контракт уже на месте, без электронных подписей, нужно сходить в полицию и сходить в клуб. То есть, это такой процесс, который занимает где-нибудь недели две, наверное – в зависимости от того, в каком клубе ты работаешь, с каким он авторитетом.

Поэтому в момент, когда я приехал, я хотел сделать это быстрее, чтобы не было каких-то проблем дальше, и чтобы в принципе не нужно было об этом волноваться. А клуб постоянно оттягивал. Генеральный менеджер говорил: «Так, сегодня вот тут чуть не получается, завтра все подготовим». И мы с ним общаемся, что-то им сделаем, постоянно появлялись какие-то дополнительные вопросы, где мне говорили, тут такая ситуация, не мог бы ты побыть главным тренером в нашей молодежной команде, это буквально на один месяц. Команда едет на турнир, они искали тренера. Мне, конечно, было бы интересно стать главным тренером, но не настолько быстро, не прямо сейчас.

То есть, начали появляться такие разные ситуации, и в конечном итоге дошло до того, что генеральный менеджер пытался использовать разные схемы, чтобы сбить цену, понизить зарплату, сделать ее ниже той, о которой мы договаривались. Агент на тот момент уже уехал, и я ему звоню, он опять мне рассказывает какие-то новые новости. Я ему говорю: «Так, все, пора что-то с этим делать, мы будем заканчивать, есть ли у тебя какие-то другие варианты». Потому что в мае у меня было примерно 4-5 китайских команд, которые были заинтересованы. И он говорит, что сейчас как раз приехал в Гуандун, завтра пойдем на тренировку и может поговорить с генеральным менеджером. Спросил, готов ли я. Я ему говорю — мой чемодан не до конца даже разобран, я готов вот прям через час, если мне надо выезжать, я готов через час выехать.

В итоге он поговорил с генеральным менеджером, сказал, что есть такой тренер, сказал, что он сейчас готов. Генеральный менеджер спросил, в чем дело. Тот говорит: «Ну, он приехал в Фудзянь». И дальше он даже не стал продолжать объяснять, просто генеральный «Гуандуна» сказал: «А, ну я понял, он в «Фудзянь» приехал. Ладно, хорошо». Как оказалось, этот клуб известен, так скажем, в негативном плане, вот такими ситуациями.

Система китайского баскетбола

В целом, есть две лиги в Китае: это CBA, основная лига, и лига NBL, которая играется летом. В этом году, допустим, сезон был с конца июня по конец августа, в сентябре был плей-офф, и первые недели октября были финалами. То есть лига NBL – это отдельная лига. Игрок из NBL в CBA переходить не может. Точнее, он может, но нельзя сделать так, чтобы игрок, например, сезон играл в CBA и летом пошел играть в NBL.

Контракты у игроков годовые. У китайцев это нормально, что в течение года отдых – только три недели. Они рассматривают баскетбол как обычную полноценную работу, и если ты, допустим, играл в CBA и хочешь перейти в NBL, а потом опять в CBA, то тебе нужно будет, условно, ждать один сезон, пропустить этот сезон. Если ты находишься в структуре клуба, то ты круглый год будешь находиться в структуре клуба.Заслуженные ветераны могут отдыхать дольше, это уже как ты договоришься с клубом, но, естественно, многие из них все равно понимают, что нельзя просто лежать на пляже где-то и ничего не делать. Многие игроки едут тренироваться в Штаты с тренерами. Если же ты молодой игрок или игрок ротации, то ты просто обязан быть в структуре клуба именно в течение всего года.

Реакция на провал сборной Китая на Кубке мира

Самое известное интервью, которое здесь прямо стало очень популярным, когда китайцы проиграли свою последнюю игру, это интервью нашего главного тренера Ду Фанга. Это такая легенда китайского баскетбола. «Гуандун» выиграл 11 чемпионств за историю, и во всех 11-ти Ду Фанг был или игроком стартовой пятерки, или MVP финала, или он был главным тренером этой команды – все 11 чемпионств были с ним. И до прихода Саши Джорджевича он же и был главным тренером сборной Китая на протяжении последних, если я не ошибаюсь, шести лет. Он летал на Филиппины на игры, пропускал наши тренировки, он был очень сильно расстроен [из-за результата].

Это было эмоциональное интервью, которое везде в соцсетях здесь разошлось, где он сказал, что все испортили. Что тренер не знает, как делать замены, и Ду Фанг не понимает, кого вообще привезли. Он так долго строил, а тут вот все испортили. Ну, все китайцы были очень сильно недовольны выступлением на чемпионате мира.

Баскетбольные стереотипы в Китае

Я не хочу выглядеть каким-то суперэкспертом, но то, что я здесь вижу, наводит меня на мысль, почему такое выступление могло произойти. Первое – это именно китайские стереотипы. Для китайских тренеров, если ты не устал на тренировке, то это плохая тренировка. Если ты не бежишь на полной скорости, не забиваешь все сверху, не пихаешься под кольцом, то, значит, ты делаешь что-то не так. Это топ-3 стереотипов, которые есть в баскетболе.

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Фото: личный архив Василия Прокофьева