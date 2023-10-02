ЦСКА тоже пал. В Единой лиге не осталось непобежденных

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«Локо» в третий раз подряд побеждает в Москве.

В воскресенье «Локомотив-Кубань» в гостях обыграл московский ЦСКА и не оставил в нынешнем сезоне ни одной непобежденной команды. После прошлогодних 24 побед подряд нынешняя серия «армейцев» уже не кажется такой внушительной — хотя она и была по-своему сложной и даже в какой-то мере неожиданной.

Еще в конце прошлого сезона главный тренер «красно-синих» Эмил Райкович сказал, что та победная серия, возможно, и сыграла с его командой злую шутку; что, может, и стоило проиграть чуть пораньше, и это было бы полезно для снятия давления. В этот раз ЦСКА не повторил «ошибку» – и весомую серию побед выдал, и напряжение в этот раз снял куда раньше.

Наверное, единственное, что может по-настоящему расстраивать македонского тренера прямо сейчас, – это соперник, которому уступили москвичи. У Райковича уже должен быть такой зуб на «Локо», что скоро есть станет проблематично: поражение в полуфинальной серии прошлого года, вылет из Суперкубка, теперь это – и опять на домашнем паркете…

Хотя болельщикам, которые в большом количестве пришли в «Мегаспорт» поддержать свою команду, должно было понравиться: «-15» в первой четверти, равный счет во второй, еще один провал и снова 15-очковое отставание в середине третьей десятиминутки – и, в конце концов, 12 минут классической нервотрепки, когда ничего не понятно, и чем ближе финал, тем становится непонятнее.

В концовке сверкнул Джейлен Барфорд. Американец провалил игру против «Астаны» (1/11 в матче с бывшей командой) и уже готовился провалить встречу с ЦСКА, но в третьей четверти резко что-то вспомнил и принялся вымещать злость на хозяевах. Все это вылилось в решающее попадание со средней дистанции через Каспера Уэйра – тот тоже поставил будильник только на конец третьей четверти, а до этого крепко спал.

Уйэр, к слову, еще дважды мог превратиться в спасителя ЦСКА уже на последних секундах: сначала он остался на дуге против Моргана (что хорошо), но с перепугу не добросил до кольца (что плохо), а затем все тот же Барфорд по доброте душевной подарил ему мяч в центре площадки, но Каспер тоже смазал.

Для «Локо» это важнейшая победа, которая показала, что команда умеет держать удар. Краснодарцы неважно начали сезон, уже успели проиграть «Парме», «Уралмашу», «Енисею» и «Астане». Команду бросает из стороны в сторону, но пока где-то на этой амплитуде находится место победам над «Зенитом» и ЦСКА, болельщики могут быть относительно спокойны. Тем более, что и прошлый сезон кубанцы начинали с 5-5 – а в итоге впервые за 10 лет добрались до финала Единой лиги.

Для ЦСКА, в принципе, ничего страшного не случилось – команда и так извлекла выгоду из старта сезона, проведя 7 из 10 матчей дома. При этом поражение – все же малоприятная новость перед самым стартом пятиматчевой гостевой серии, в рамках которой «армейцы» сыграют с «Руной» (3 место), УНИКСом (2 место), «Нижним», «Астаной» и (до этого момента) открытием сезона «Енисеем». Встреча в Казани станет, по сути, битвой за промежуточное первое место по итогам первого круга.

Хотя не стоит, конечно, недооценивать и другие матчи – турнир в принципе стал куда более ровным, и никто не удивится, если ЦСКА «вдруг» проиграет где-нибудь в Астане. В рамках этого безумного сезона – нормальное явление.

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Фото: vtb-league.com