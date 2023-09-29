В Единой лиге безумие. Чемпион проиграл новичку, друг Девина Букера набирает почти по 30 очков за матч

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Полтора месяца нового сезона позади, и кажется, что эти полтора месяца Единая лига находилась в какой-то параллельной вселенной. Если бы в конце сентября вам кто-то сказал, что верхняя часть турнирной таблицы к 10 туру будет выглядеть вот так…

ЦСКА (9-0)

УНИКС (6-2)

«Руна» (6-2)

«Енисей» (6-3)

«Зенит» (5-4)

«Уралмаш» (5-4)

… вы бы не поверили. Никто бы не поверил – и это нормально.

Ну а если вы в последнее время не очень внимательно следили за Единой лигой, то вот небольшой дайджест того, что происходило в лиге в начале сезона.

ЦСКА стартовал с 9-0

Только ленивый не пнул команду Эмила Райковича перед стартом чемпионата. Неважная «предсезонка», отсутствие громких трансферов, слишком большая зависимость от Каспера Уэйра…

Но начался сезон – и вот уже «армейцы» чувствуют себя отлично. Уэйр все еще самый результативный игрок ЦСКА, но набирает уже не по 35 очков, как на Суперкубке, а по 13; Тримбл наконец нашел себя, Мбайе отлично вписался в состав, Руженцев продолжает прогрессировать.

Самая грустная новость на сегодня – приостановка карьеры Никитой Курбановым. Впрочем, команда как будто бы не очень замечает этого и несется в отрыв в таблице. И хотя по прошлому сезоны мы отлично помним, что никакой отрыв не поможет в плей-офф, ЦСКА пока что выглядит самой стабильной и цельной командой.

Новички Единой лиги уже шумят

По летним трансферам было понятно, что ни «Руна», ни «Уралмаш» не будут в лиге мальчиками для битья. Но такого мощного старта от новых клубов вряд ли кто-то ожидал: «Уралмаш» уже победил «Зенит» и «Локомотив», «Руна» разобралась с чемпионами из казанского УНИКСа.

Оба клуба пока что находятся в первой шестерке и, кажется, намерены там остаться.

Уральцы, кстати, уже успели поменять центрового – вместе Чеда Брауна в Екатеринбург приехал Октавиус Эллис, и пока что эта рокировка полностью оправдывает себя: Эллис – в тройке Единой лиги по подборам, в тройке по очкам и второй по эффективности.

«Енисей», как оказалось, оформил главный трансфер лета

Мы, конечно, и так понимал, что Ксавьер Рэтан-Мэйс – приличный игрок. Но чтобы так?..

Канадец – единственный человек в Лиге ВТБ, кто опережает уже упомянутого Октавиуса Эллиса по эффективности; и с огромным отрывом главный снайпер турнира. Даже Девин Букер репостит в сторис лучшие моменты Рэтан-Мэйса без рекламной пометки!

В среднем защитник приносит «Енисею» по 27,4 очка за матч, он уже успел собственноручно выиграть у «Автодора» на последних секундах, впервые за 10 лет привез в Красноярск титул MVP месяца и отгрузил 42 очка «Парме», таким образом войдя в тройку главных индивидуальных перформансов в истории турнира.

Да и в целом «Енисей» пока что играет на порядок выше ожиданий: начав сезон с 0-2, команда Йовицы Арсича затем обыграла «Минск», «Автодор», «Локо», «Нижний», в концовке обидно (для себя) уступила «Зениту» и затем добыла еще две победы – над «Пармой» и МБА.

Кто бы мог подумать, что понедельничный матч «Енисея» и «Руны» может быть таким интересным…

«Зенит» и «Локо» дружно проспали начало сезона

Удивительно, но команды, которые на Суперкубке выглядели на голову сильнее всех своих соперников, синхронно забуксовали на старте чемпионата. Петербуржцы уступили всем своим традиционным оппонентам по верхней части таблицы (УНИКС, ЦСКА, «Локо»), а краснодарцы, пусть и обыграли «Зенит», недобрали побед в играх с «Енисеем», «Уралмашем» и «Астаной».

В команде Хави Паскуаля к чисто игровым проблемам добавляются и травмы – в прошлого сезона не восстановился Денис Захаров, на Суперкубке травму получил Георгий Жбанов, уже в сезоне вылетели Тома Эртель, Адриен Моэрман и Сергей Торопов. Кто бы мог подумать, что в ближайшем матче «Автодора» и «Зенита» не все будет так однозначно…

Кто еще может прибавить?

Собственно, «Автодор». Вернее, в рамках этого безумного сезона прибавить может любая команда, кроме, пожалуй, «Минска»; но «Автодор» – прямо хороший кандидат.

Да, в Саратове очень ограниченная ротация россиян, однако в плане легионеров в этот раз трансферная кампания прошла очень цельно и осторожно – все иностранцы органично дополняют друг друга. Клуб ни разу не уступил больше 14 очков, хотя уже сыграл и с ЦСКА, и с УНИКСом.

Плюс, после 1-6 на старте Владимир Родионов проявил терпение и не уволил главного тренера Миленко Богичевича, за что тот отблагодарил двумя победами подряд – над «Самарой» и «Нижним».

Другой кандидат на то, чтобы улучшить свое положение в турнирной таблице, – это «Астана». Лучшие игроки из Казахстана и раньше играли в столице, но теперь легионерский состав стал глубже и разнообразнее. «Астана» избавила себя от необходимости играть в Национальной лиге и теперь может сконцентрироваться на своем выступлении в Лиге ВТБ. С нынешним составом ей очень даже по зубам забраться в плей-офф.

В общем, если вы до этого момента еще не смотрели Единую лигу, то сейчас отличное время, чтобы начать – в этом году первая шестерка может оказаться очень неожиданной, да и появившийся плей-им добавляет интриги.

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Фото: Единая Лига ВТБ