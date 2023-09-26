Как снимали «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс»

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Сериал HBO «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс» закрылся после второго сезона. Он собрал настолько полярные отзывы, что его стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы понять, каким он в итоге вышел. Но рейтинги у картины довольно высокие.

Вместе с голливудскими звездами (Броуди, Кларк, Райли) снимался и белорусский актер Егор Климович, известный в том числе по роли в фильме «Движение вверх». «Перехват» обсудил с Егором, какой он запомнит работу над «Время побеждать» и в чем отличие съемок баскетбольных проектов в России и в США.

То, что мы обсудили в подкасте, можно и почитать. Вот основные моменты:

О чем этот сериал

Если в двух словах, мне кажется, они просто хотели передать, скажем так, атмосферу того времени, что называется, еще раз запечатлеть момент. Потому что это удивительно. Все забывают эти победы, все забывают эти матчи, а кино остается. Создатели хотели художественно задокументировать те события – хотя это не документальное кино было – и передать атмосферу всего происходящего.

Мне кажется, что они сделали достаточно такое фривольное, настоящее кино. Подобрали потрясающих актеров – кто играл Мэджика Джонсона, Карима, ребята вообще… Там была потрясающая команда. Был, можно сказать, один из главных продюсеров и режиссеров – это Адам Маккей, это оскароносный режиссер, который снял «Не смотрите наверх» с Ди Каприо. Продюсеры – относительно молодые ребята. Это такой был вызов для всей творческой команды.

Про актеров уже даже можно не говорить, это звезды общеголливудского масштаба. Там снимался Эдриан Броуди. Эдриан Броуди был нашим тренером. Он, на секундочку, самый молодой актер, получивший Оскар. Он получил его в 29 лет за роль пианиста в фильме Романа Полански. Потом Джон Си Райли, опять же, так получилось, фильм Романа Полански, он называется «Резняк», кстати, потрясающий фильм, очень советую. Потом Джейсон Кларк. Джейсон Кларк вообще в «Терминаторе» снимался, он тоже очень известный актер. То есть состав был вообще просто потрясающий. Находиться в такой компании на съемочной площадке, когда у тебя стоит рядом вагончик Эдриана Броуди, у него Porsche 911 припаркован, ты думаешь: «Блин, неужели ты здесь вообще? Откройте мне глаза». Ну, в общем, очень круто было.

Как Климович попал во «Время побеждать»

Меня в сериале практически нету. То есть я есть в сценах… Я объясню, в чем моя работа непосредственно заключалась. Мы фактически ставили весь вот этот баскетбол, который там был. И мы даже больше, наверное, работали не сколько даже на съемочной площадке, а сколько за кадром, репетируя весь вот этот баскетбольный балет.

Изначально они пытались найти баскетболистов. Представляешь, сколько баскетболистов здесь вообще в Лос-Анджелесе, каунти и ближайших штатах, сколько играет молодых, взрослых? Тысячи людей! Я увидел где-то кастинг на одной из платформ, что набирают баскетболистов. Это было года три назад. Ты приходишь, это гигантский зал такой колледжа, где в баскетбол играют – и просто пришло несколько тысяч человек на кастинг! Но организовано все было супер профессионально – по группам разбивали и прочее. Надо было прийти, заполнить бумагу, быстро сфотографироваться и оказаться в зале. Тебе давали буквально 20-30 секунд. С тренером тебе надо было сделать челночный бег, просто показать, как ты бегаешь, сделать, условно говоря, средний, дальний бросок, что-то еще. Я там вверху забил несколько раз. Там сидел совет директоров, тренер – Идан Равин, это тренер такой по скиллам, ментал-тренер, который работает со многими игроками НБА – что-то им говорил, типа там A, B, C, какие-то группы. Я не знал, что это вообще означает.

Спустя какое-то время мне звонят и говорят: «Егор, приедьте, пожалуйста, на студию». Там сидела группа режиссеров, продюсеров. Это вот как в Голливуде первый раз. Я сейчас говорю, у меня мурашки идут. И там нас было уже буквально человек, наверное, может быть, 10-15, кого именно в команду «Лейкерс» брали. И нам надо было прийти, они так с тобой разговаривали, такой небольшой аудишн был. И все, и после этого нас отобрали в команду «Лейкерс», и дальше уже мы встречались на тренировках.

Закрытие сериала

Буквально в январе мы еще снимались, так быстро все произошло. Немного были опечалены тем, что не будет третьего сезона. Я читал большой обзор, почему это произошло, там были вроде как две основные причины.

Первая – это забастовка, которая была в Голливуде. Из-за этого актеры не смогли промоутировать сериал, особенно те, кто состоял в профсоюзе. То есть, наши главные артисты, кто играл Карима Абдул-Джаббара, Мэджика Джонсона… ребята не могли делать никакого промоушна. Из-за этого был низкий зрительский интерес, хотя проект получился просто потрясающим.

И еще я читал про вторую причину, что было несколько негативных отзывов от непосредственных участников событий. Карим Абдул-Джаббар, по-моему, написал, что это скучно. Нормально я это промоутирую! (смеется) Ну, в общем, было несколько негативных высказываний, и все это в комплексе привело к тому, что третьего сезона не будет.

Но, если честно, я думаю, что двух сезонов вполне достаточно. Потрясающее было кино.

Сравнение с «Движением вверх»

Здесь преимущество было в том, что они использовали Panavision 35 мм. Конечно, здесь сериал, там у нас все-таки было кино, это большая разница, но то, что снимали все на пленку, добавило атмосферы. В «ДВ» была потрясающая работа Игоря Гринякина, но мне кажется, за счет того, что все-таки мы снимали там на эти современные цифровые камеры, здесь стилистически больше все-таки на 80-е похоже. С другой стороны, это абсолютно другое решение было, художественное. Но и там, и там была очень серьезная подготовка, я могу сказать. «Движение вверх» снималось на уровне, как снимают голливудское кино, но оба этих проекта – мирового масштаба по подходу.

Не могу сказать, что здесь или там как-то было круче, лучше. Просто здесь за счет того, что это был сериал, это все было дольше, масштабнее по продолжительности съемки.

Кстати, вот что для меня было вообще любопытным моментом! Когда мы «Движение вверх» снимали, у нас там и Жармухамедов, и Едешко, Паулаускас… Леонид Эмильевич Верещагин их прямо на съемочную площадку привозил, они как-то так передавали какую-то атмосферу. Я думал, что здесь при работе будет такая же история. Но я когда общался с Соломоном Хьюзом, который играл Карима Абдул-Джаббара – а тот, к счастью, жив — я спросил, общался ли, встречался ли он с ним, что-то там… Вообще нет! И вот этот момент меня, конечно, немножко удивил. Мне кажется, вот в этом направлении как раз продюсеры «Движения вверх» доработали. Я не знаю, кстати, почему так происходило, с кем-нибудь из продюсеров если встречусь, пообщаюсь. Мне интересно!

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Фото: imdb.com/; hbo.com