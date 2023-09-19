Юность в Словении, контракт с «Миланом», переезд в Еврокубок: путь Александра Шашкова

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Александр Шашков – не самый обычный российский баскетболист. Он неплохо играл за ЦСКА, но в Суперлиге; подписал контракт с «Нижним», но из-за травмы не смог себя показать. Про него очень мало информации, а тем временем в этом сезоне это единственный россиянин, который выступает в Еврокубке.

Саше всего 23 года, а в его карьере уже был контракт с «Миланом», выступление за итальянский «Пезаро», статус звезды в скромной словенской «Илирии» и наконец переход в главный клуб Словении – «Цедевиту-Олимпию».

В подкасте Шашков рассказал «Перехвату» о своем пути – витиеватом и очень интересном, но до этого момента так по большому счету и не рассказанном.

Как и всегда, главное из подкаста можно прочитать – вдруг вам так удобнее.

Как пришел в баскетбол

Моя семья была связана с баскетболом. Папа с мамой познакомились в университете, когда учились в Омске на спортивном факультете. Мама тогда играла в баскетбол, отец из-за нее тоже начал интересоваться. И так оно получилось, что с того момента, как я родился, мама создала детско-юношескую спортивную школу УГМК. Она была директором и руководителем всего молодежного детско-юношеского проекта.

Наверное, баскетбольный путь я свой начал, как бы оно странно ни звучало, не с пацанами, а с девчонками. Всегда был рядом с женским баскетболом вплоть до, наверное, лет 10-11, когда начал тренироваться в «Урале». В это же время мой брат вернулся из ЦСКА и тоже выступал за основную команду «Урала». Пару лет я бегал за них, сколько там мне было, 10-12 лет. Были какие-то турниры, когда меня ЦСКА брали – как будто бы на усиление, но вряд ли это можно было назвать каким-то усилением, просто я был большим. Может, по связям с братом как-то меня ассоциировали и поэтому пытались привлекать. Вот так я начинал играть в баскетбол.

В 13 лет уехал из Екатеринбурга и поступил в Санкт-Петербургское училище олимпийского резерва. Потом выступал за Адмиралтейскую спортивную школу, меня тренировал Олег Акципетров. Можно сказать, что вот с 13 лет я начал серьезно заниматься баскетболом.

Переезд в Словению

После «Урала» Семен менял команды, не помню точно, сколько, но в 2014 году у него случилась травма спины, грыжа. Его прооперировали, и он решил отправиться на реабилитацию. Кажется, он тогда играл в «Нижнем» с Зораном Лукичем. После того, как у него в Нижнем случилась эта травма, прошла операция, он отправился на лечение в Словению.

Мы же тогда закончили год победой на Спартакиаде школьников, выиграли вместе с Адмиралтейской школой. Мне поступило несколько предложений от «больших» клубов – ЦСКА, «Зенит», «Локомотив»… И мы начали думать. А брат как раз уезжает в Словению! Не помню, у нас с мамой расходится мнение, почему мы тоже решили ехать, потому что, наверное, самым логичным вариантом было бы остаться в России, подписаться в какой-нибудь клуб, пойти в какую-то структуру и продолжить свою карьеру здесь, дома. А в итоге получилось так, что я просто в никуда поехал к брату.

Когда мы приехали, я вроде бы должен был подписать контракт с молодежным составом «Цедевиты», тогда еще просто «Цедевиты», без «Олимпии». Но не срослось, не помню, в чем была проблема. И через пару недель после приезда я оказался в «Хелиос Санс», это второй клуб по популярности в Словении.

Наверное, одна из главных причин, почему я поехал в Словению, а не остался в каком-то «большом» российском клубе, это моральная поддержка брата. По-моему, мама так это описывала, что брату там тяжело, и что мне должно быть там интересно, и почему бы не съездить, посмотреть, как оно. И в итоге вот так все вышло и сложилось, что я остался там. Брат восстановился, подписал с «Ластовкой», это местная команда, которая сейчас больше не существует. На следующий сезон он подписался в «Цедеивту-Олимпию» на полсезона, а потом оттуда ушел, и я остался один. Вот это мои первые полтора года в Словении.

Я был первым россиянином, который играл в «Хелиосе». Приехал в 15 лет, выступал за команду 17-19 лет и потом был приглашен в основу.

Адаптация в другой стране

Можно было бы, конечно, сказать, что было суперсложно, как я выжил, но на самом деле нет. На самом деле, для меня это прошло как-то не так болезненно, как могло бы быть. Я в 13 лет уехал из дома в Санкт-Петербург и там начал уже какую-то самостоятельную жизнь. Более-менее, конечно, кушать не надо было готовить, расписание на месяц вперед за меня кто-то другой делал, надо было просто следовать. Но все равно, как-никак, началась самостоятельная жизнь в 13 лет. И поэтому, даже несмотря на то, что я в 15 поменял страну, язык, общество и культуру, это ощущалось не так сильно.

Все было не так, как в России. В первый год было тяжело просто из-за незнания языка. Но я, наверное, могу сказать, что я немного предрасположен к изучению языков. Потому что, допустим, с математикой беда, а вот языки учить – не такая уж проблема. За полгода я более-менее освоил язык. И потом уже все: школа, клуб и все уже обязанности у меня были на словенском.

Переезд в «Милан»

Я был в Словении три года, до 18 лет. В начале моего четвертого сезона получилось съездить на товарищеский турнир с «Миланом». У моего агента был в клиентах главный тренер «Милана», и так получилось, что тогда еще была пауза на Евробаскет, игроки уехали по сборным, в команде было очень мало людей. Я туда попал совершенно случайно, но неплохо сыграл этот товарищеский турнир. Я подписал контракт с «Миланом» на два или три года и сразу поехал в аренду в «Пезаро».

Там дела складывались не очень весело. Потому что я приехал вроде здоровым, вроде с хорошего турнира… Провел часть «предсезонки» с «Миланом», а потом приехал в «Пезаро», и там оставалось потренироваться с неделю, а потом начинался сезон. Я тренировался, все было хорошо, впечатления вроде как у всех были позитивные по поводу меня. А потом первая игра с «Бриндизи», мы поехали на автобусе 8 часов. Первая игра, утренняя тренировка, когда проходишь всякие комбинации, я наклоняюсь за мячом – у меня щелчок в спине, такая острая боль. И все. Считай, я на 7-8 месяцев вылетел из тренировочного процесса с грыжей.

Месяца четыре точно я боролся с этой спинной, пытался ее закачать, всякие терапии делали, МРТ, все возможные процедуры, тренировки. Но ничего не помогало. Как только становилось лучше, пытался тренироваться, все сразу возвращалось обратно. И вот только спустя длительное время я более-менее начал играть, провел 9-10 игр – и только в 1-2 из них вышел на хорошие минуты, на 20-25 примерно. И неплохо тоже сыграл! А все остальное было по паре минут, потому что формы не было никакой из-за большого пропуска.

После этого уехал снова в Словению восстанавливаться к тому же человеку, с которым восстанавливался мой брат, с которым он лечил спину, когда я только сюда приезжал. Два месяца интенсивных тренировок с ним – и вот, спустя пять лет, уже практически шесть, со спиной все в порядке. Эти вот те тренировки, тот режим, в котором я находился, та реабилитация восстановили спину, спасли ее.

Если заканчивать историю с Италией, то после моего восстановления летом я снова поехал на «предсезонку» с «Миланом», провел с ними полную подготовку, два месяца. Приехал еще пораньше. Но тогда пришел Этторе Мессина, и в конце «предсезонки» мы все вместе решили, что для нас всех будет лучшей опцией выйти из контракта и найти место там, где я буду получать настоящие минуты. Потому что Мессина сказал, что на тот момент не видит меня в ростере команды Евролиги.

Впечатление от Этторе Мессины

Как тренер, он мне запомнился очень большим профессионалом. Было очень интересно наблюдать за нашими тренировками, быть на этих тренировках, быть их частью. Очень многому я у него научился, многое у него взял, что в дальнейшем помогло мне проходить вот эту адаптацию в новых кубах быстрее, нежели чем если бы я не знал тех нюансов, которые мы проходили. Наверное, те вещи, которые он говорил, не были секретами для каких-то более серьезных игроков Евролиги.

Из-за того, что он отвечал за набор команды, он увидел несколько имен в ростере, и мое было одним из них. И он не посчитал меня тем человеком, кто бы мог вписаться в его систему или в принципе мог бы помочь той команде, которая была у него тогда. Но у меня никаких обид. Я благодарен за полученные знания, за тот опыт, который получил. Потому что, наверное, можно сказать, что редко такой шанс выпадает, поэтому я взял все, что смог у него.

Контракт с ЦСКА

Было интересно сравнить структуру ЦСКА, гиганта Евролиги, с теми местами, где я был до этого. Бросался в глаза профессионализм клуба, размер, идеи. Тогда я контракт подписывал с основной командой, но остановился в Суперлиге. Была идея играть и участвовать, тренироваться с основной командой. Мы приняли решение, что для начала стоит себя показать в Суперлиге и потом уже двигаться дальше. Когда приехал, увидел, что ребята тренируются немножко по-другому, чем в Европе. Сходу тяжело в детали уйти, но чувствовалась разница. Четыре года в другой культуре, в Европе, и тут – возвращение домой после, грубо говоря, провального сезона в Италии, где была травма, восстановление. Приезжаю в Россию, и начинается новая адаптация.

Многие говорят, что баскетбол в Суперлиге примерно такой же по качеству, как в чемпионате Словении. Наверное, я бы даже сказал, что не чуть-чуть, а на порядок выше. Суперлига была на голову сильнее словенского чемпионата. Словения маленькая, и тут, грубо говоря, есть три клуба, которые могут создавать какую-то конкуренцию между собой, – это КРКА, «Хелиос» и «Цедевита-Олимпия». Но даже между ними выбивается «Цедевита-Олимпия» с лучшим бюджетом и, соответственно, совершенно с другой командой.

В ЦСКА первый сезон был не такой бодрый, как второй, ка вот во второй год мы уже какие-то успехи смогли показать, когда пришел Предраг Бадняревич на место главного тренера.

Время в «Нижнем» и травма

Я летом поехал в Америку на... не знаю, назвать это драфт-комбайном нельзя было, в общем, я до него не успел дойти. Приехал, мы начали там тренироваться, и я получил травму ахилла. Не самая простая травма… Все лечение, что мне предлагали, мне не помогало, ничего не приносило результатов. И после, после этого лета я остановился в «Нижнем Новгороде» с недолеченной травмой, и она была большим фактором, не позволяла мне тренироваться в полную силу, показывать, кто я есть, что я могу. Что бы мы ни делали, мы не понимали, почему боль присутствует, почему ахилл не проходит.

Когда все стало совсем плохо, когда я уже не мог ходить, не мог бегать, в феврале 2022-го выяснилось, что это вообще не ахилл был виноват, а это была пятка. Пятку эту никто не замечал, ни на каких снимках, никто ее во внимание не брал. Когда встал вопрос о лечении, что делать, мне предложили страшную операцию какую-то, которая вообще была равносильна завершению карьеры. Это был единственный вариант, который мне предложили, только так можно было вылечить то, что у меня было…

На самом деле, ничего серьезного. Был вариант уехать опять в Словению и сделать операцию тут у человека, который мог это сделать по-другому. Потому что в России мне предложили, грубо говоря, оторвать ахилл от пятки, пятку починить и потом на два болта обратно прифигачить ахилл к пятке. Что на словах, что в действительности не очень здорово звучит, выглядит. Не хотелось такое проходить. В Словении предложили просто маленькое хирургическое вмешательство, где бы со стороны исправили дефект этой кости, которая мешала. Я без раздумий сразу согласился.

С «Нижним Новгородом» мы расстались, в Лиге ВТБ я так и не успел ничего показать, не успел выступить достойно. Уехал, прооперироваться и начал восстанавливаться, а после восстановления оказался в «Илирии». Этот вариант был, грубо говоря, единственным.

Выступление в «Цедевите-Олимпии»

Для клуба я несу ценность в плане того, что у меня есть словенский баскетбольный паспорт. Паспорта словенского у меня пока еще нет, но я не считаюсь как иностранец. Поэтому для клуба это такое маленькое преимущество, которое они могут использовать в домашнем чемпионате, где разрешено только четыре легионера. Я за легионера не считаюсь в этом сезоне.

Уровень здесь, конечно, немного другой, совершенно новый. Ожидания от этого сезона у меня они умеренные. То есть, я понимаю, что у меня своя история травм есть и, наверное, большая часть моего фокуса, концентрации и работы над собой уходит на то, чтобы я всегда минимизировал шанс получить повреждение. Конечно, полностью никогда нельзя это будет свести к нулю, но главное, чтобы я остался здоров. Если здоровье будет позволять и никакие травмы меня не будут ограничивать, то я считаю, что сезон должен пройти для меня более чем успешно в плане выступления на этом новом уровне. Не ожидаю я от клуба и команды, что мне сразу начнут доверять большую роль, большие минуты. Поэтому, как оно обычно бывает, молодой игрок в новом клубе будет доказывать, что ему можно доверять. А доказывать можно только иногда, когда ты здоров. У меня всегда это связано: когда здоров, никогда проблем особо не бывает; как только начинаются какие-то проблемы со здоровьем, возникают проблемы на всех фронтах, везде.

Поэтому буду стараться держать себя в форме, буду стараться оставаться здоровым. Как оно ни прискорбно, может вылететь кто-то другой, и другой игрок может получить больше шансов. Это всегда вариант проявить себя, получить чуть-чуть больше доверия. Но на это я не рассчитываю и надеюсь, что все в клубе будут здоровы до конца сезона.

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Топовое фото: cedevita.olimpija.com