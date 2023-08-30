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Мотовиловым по воде. Кто может стать открытием сезона в Лиге ВТБ?

Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Енисей Енисей
Минск Минск
Андрей Федоров
Максим Барашков
Григорий Мотовилов Григорий Мотовилов
Кирилл Савин
Сергей Долинин
Владислав Перевалов
Парма Парма
МБА МБА
Руна Руна
Автодор Автодор
Баскетбол Баскетбол

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Руженцев, Беленицкий, Емченко, Походяев, МБА почти в полном составе – прошлый сезон сезон открыл, переоткрыл или утвердил в новом статусе целый ряд молодых российских игроков и лишний раз показал, что хоронить отечественный баскетбол пока преждевременно. Специально для «Перехвата» Никита Голованов всматривается в составы клубов Единой лиги и выделяет еще 6 неочевидных русских баскетболистов, способных по-хорошему удивить – теперь уже в сезоне-2023/24.

Максим Барашков

25 лет, 201 см, легкий форвард

Сезон-2022/23 (Единая лига): 26 матчей, средние показатели – 13:18, 4,7 очка, 2 подбора

Межсезонье-2023/24: 9 матчей, средние показатели – 22:18, 7,8 очка, 1,8 подбора, 1,7 передачи, 1 перехват

Удивительным образом сегодня Максим Барашков начнет уже пятый сезон в Единой лиге – впрочем, скорее формально: в жирные химкинские времена воспитанник подмосковного клуба довольствовался крайне редкими появлениями на паркете.

Когда клуб немножечко лопнул, Барашков остался – но после сезона в «Химках-Подмосковье» перебрался в «Самару», где выдал в сезоне-2021/22 такие крутые бросковые цифры («трехи» – 47,7%!), что казалось, что и возвращение в Единую лигу пройдет «на ура».

«На ура» у «Самары» не прошло вообще ничего, а сам Барашков стал заложником собственных габаритов – Сергей Базаревич частенько отправлял классического легкого форварда на позицию выше, где больно и грустно было не только Барашкову, но и всякому стороннему наблюдателю.

Однако лето-2023 может стать долгожданным поворотным моментом  в карьере нападающего: Барашков попал в МБА, в котором после ухода Платонова и травмы Воронова, кажется, уже стал безоговорочным игроком стартового состава. Более того, игра на Суперкубке показывает, что роль Барашкова в атаке будет шире, чем 3-and-D, что дает надежду, что Барашков пободается и за место в сердечке у Зорана Лукича.

Сергей Долинин

23 года, 205 см, мощный форвард

Сезон-2022/23 (Единая лига): 4 матча, средние показатели – 5:46, 1,3 очка, 1 подбор

Межсезонье-2023/24: 8 матчей, средние показатели — 17:04, 7,4 очка, 2 подбора, 1 перехват

Посреди сезона-2022/23 Сергей Долинин вернулся в родной Красноярск, заключив с клубом многолетний контракт — музейная редкость для трансферных практик «Енисея». Комментарии гендиректора Владимира Петроковского обещали Долинину скорый расцвет в домашних условиях после четырех не слишком успешных лет в попытках закрепиться в «Локо». Однако состояние игрока оказалось таковым, что тренер Анзулович не выделил ему ни единой игровой секунды вплоть до конца сезона.

Подписание «Енисеем» Бича и Хопкинса, чья основная игровая позиция – та же «четверка», что и у Долинина, не обещали Сергею ничего хорошего и в новом сезоне. К счастью, у самого игрока было другое мнение – с первых подготовительных игр зловещий Долинин показал, что готов выгрызать свое игровое время, и в итоге вышел в стартовой пятерке ровно в половине матчей и стал лучшим (с отрывом) игроком клуба по несколько недооценённому в баскетболе показателю «+/-» (то есть с ним на паркете команда играла гораздо лучше, чем без него).

На фоне пока довольно сложной адаптации Топтунова, Карпенко и других новых русских «Енисея» именно Долинин входит в сезон в самой стабильной игровой форме — посмотрим, получится ли ее сохранить.

Григорий Мотовилов

25 лет, 190 см, разыгрывающий

Сезон-2022/23 (Единая лига): 30 матчей, средние показатели – 15:06, 5,7 очка (17,9% трехочковые), 2 передачи

Межсезонье-2023/24: 9 матчей, средние показатели – 28:14, 14,6 очка (31,3% трехочковые), 4,6 передачи, 2,9 подбора, 1,8 перехвата

Дебют в Единой лиге в 17 лет. Ключевая роль в прекрасной сборной U18, чудом оставшейся без медалей на Евро. В конце концов, внезапная поездка на взрослый чемпионат мира в 2019-м. Начало карьеры Григория Мотовилова обещало довольно многое – по-настоящему моторный, под стать фамилии, гард лихо уносился в бесчисленные прорывы, чем компенсировал легковесность, нехватку поставленного броска и навыков классического первого номера.

Шли годы, Мотовилов набрал мышечной массы, сменил несколько клубов, ни в чем очевидным образом не прибавил и к середине сезона-2021/22 обнаружил себя ненужным даже ревдинскому «Темпу-СУМЗ». Потом, как известно, что-то случилось, и вскоре для Григория снова нашлось рабочее место в Единой лиге – в «Енисее», где он и провел последние полтора года в тени Тимофея Герасимова.

Летом Мотовилов был в шаге от возвращения в Суперлигу – но в последний момент неожиданно подписался в «Минске» на место Владислава Близнюка. На бумаге «Минск» — с серьезным отрывом худшая команда Единой лиги, однако «предсезонку» Григорий все равно может занести себе в «плюс»: русский игрок среди статистических лидеров клубов Единой лиги – по-прежнему редкий зверь. По итогам контрольных матчей Мотовилов стал лучшим распасовщиком, вторым бомбардиром (после Захарова) и третьим по общей эффективности (после Лопатина и Захарова) среди всех россиян турнира. 

Сумеет ли Григорий продержаться на этом уровне весь сезон – мотовилами по воде: провальная предсезонка демонстрирует малую готовность белорусского клуба к сезону и может сулить скорый старт перестройки состава. Начнут, очевидно, с легионеров – однако на эту минуту Мотовилов остается самой надежной ставкой на значительный прогресс среди россиян. Как минимум, статистический; понадеемся, что и игровой.

Владислав Перевалов

21 год, 191 см, атакующий защитник / легкий форвард

Сезон-2022/23 (Единая лига): 20 матчей, средние показатели – 6:33, 1,3 очка (33,3% двухочковые, 22,2% трехочковые)

Межсезонье-2023/24: 11 матчей, средние показатели – 20:20, 9,5 очка (61,1% двухочковые, 34,1% трехочковые), 1,4 подбора

Владислав Перевалов в баскетболе 3х3 – звезда без большого преувеличения, юный do-it-all бульдозер и главный претендент на важное звание «Евгений Воронов миллениалов». Он же в 5х5 – потерявшийся в системе Пашутина робкий местный парень, без ясной игровой позиции и большими проблемами в принятии решений. 

Последние две контрольные игры «Пармы» – на кубке Приматова – отбросили Перевалова обратно глубоко на скамейку (всего 9 минут на паркете за 2 матча). Но мы-то все видели, и у нас все записано – прежде Владислав выдал 6 матчей с 10 и более набранными очками, и даже несмотря на два холостых матча в Самаре, вошел в топ-10 снайперов-россиян межсезонья, став лучшим по  этому показателю русским в «Парме».

Очки — далеко не все, чем может быть полезен Владислав, а текущее число американцев в составе (4), увы, так или иначе вынудит Евгения Пашутина прибегать к услугам россиян. Этот шанс Перевалову важно не упустить.

Кирилл Савин

23 года, 197 см, атакующий защитник / легкий форвард

Сезон-202/23 (Суперлига): 14 матчей, средние показатели – 11:42, 4 очка (28,9% трехочковые), 1,3 подбора

Межсезонье-2023/24: 7 матчей, средние показатели – 16:27, 8 очков (46,7% трехочковые), 1,1 подбора, 1,7 передачи

Перед началом «предсезонки» Кирилл Савин казался, возможно, самым спорным игроком «Руны» из числа тех немногих, кто шагнул вместе с клубом в Единую лигу. В Суперлиге он не входил в основную обойму (13-й по игровому времени), прежде за четыре года так и не стал лидером в молодежной системе ЦСКА, ни на один из пяти возможных юниорских турниров для сборных для своего поколения (2000 г.р.) так и не съездил.

Тем поразительнее итоги «предсезонки»: Савин стал лучшим в «Руне» по числу реализуемых «трех» за матч и третьим (после Захарова и Лопатина) среди всех россиян – 2.0, с великолепным процентом 46,7. Играл больше Жмако и эффективнее (с учетом игрового времени) Походяева, проявлял себя игроком рассудительным и уверенным и внезапно подкрался к сезону в качестве главного тайного оружия москвичей.

Была ли «предсезонка» аномалией, покажет время, но пока есть стойкое ощущение, что «Руна» непременно покроет Савиным чьи-то надежды в одной из нервных концовок – рука Кирилла горяча и тверда.

Андрей Федоров

20 лет, 200 см, легкий форвард

Сезон-2022/23 (Единая лига): 4 матча, средние показатели – 5:16, 0,5 очка 

Межсезонье-2023/24: 8 матчей, средние показатели – 16:03, 5,1 очка (43,8% трехочковые), 2,5 подбора

Андрей Федоров, возможно, самое загадочное имя в нашем списке – кажется, он даже ни разу не фигурировал в мок-драфтах НБА по версии Владимира Евстафьевича Родионова, что само по себе редкое достижение для любого саратовского «проспекта». Ничем выдающимся Федоров не отметился и в первые два сезона в Единой лиге, большую часть времени оттрубив в «молодежке».

Однако уход Михайловского с Колесниковым и что-то, похожее на отказ клуба от сотрудничества с российскими агентами, привели «Автодор» в точку, где кому-то из воспитанников придется доверять всерьез – и именно Федоров пока пользуется этим шансом лучше других. Отличные бросковые цифры, лидерство по «+/-» в сочетании с дисциплинированностью и атлетизмом (живые свидетели сообщают о данке по локоть через Джавонте Дагласа – это мы ждем и в сезоне), а также неважное состояние Петенева точно оставят Федорову шансы закрепиться в ротации на старте сезона. А дальше можно и на драфт.

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Фото: Единая лига ВТБ

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