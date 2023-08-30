Мотовиловым по воде. Кто может стать открытием сезона в Лиге ВТБ?

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Руженцев, Беленицкий, Емченко, Походяев, МБА почти в полном составе – прошлый сезон сезон открыл, переоткрыл или утвердил в новом статусе целый ряд молодых российских игроков и лишний раз показал, что хоронить отечественный баскетбол пока преждевременно. Специально для «Перехвата» Никита Голованов всматривается в составы клубов Единой лиги и выделяет еще 6 неочевидных русских баскетболистов, способных по-хорошему удивить – теперь уже в сезоне-2023/24.

Максим Барашков

25 лет, 201 см, легкий форвард

Сезон-2022/23 (Единая лига): 26 матчей, средние показатели – 13:18, 4,7 очка, 2 подбора

Межсезонье-2023/24: 9 матчей, средние показатели – 22:18, 7,8 очка, 1,8 подбора, 1,7 передачи, 1 перехват

Удивительным образом сегодня Максим Барашков начнет уже пятый сезон в Единой лиге – впрочем, скорее формально: в жирные химкинские времена воспитанник подмосковного клуба довольствовался крайне редкими появлениями на паркете.

Когда клуб немножечко лопнул, Барашков остался – но после сезона в «Химках-Подмосковье» перебрался в «Самару», где выдал в сезоне-2021/22 такие крутые бросковые цифры («трехи» – 47,7%!), что казалось, что и возвращение в Единую лигу пройдет «на ура».

«На ура» у «Самары» не прошло вообще ничего, а сам Барашков стал заложником собственных габаритов – Сергей Базаревич частенько отправлял классического легкого форварда на позицию выше, где больно и грустно было не только Барашкову, но и всякому стороннему наблюдателю.

Однако лето-2023 может стать долгожданным поворотным моментом в карьере нападающего: Барашков попал в МБА, в котором после ухода Платонова и травмы Воронова, кажется, уже стал безоговорочным игроком стартового состава. Более того, игра на Суперкубке показывает, что роль Барашкова в атаке будет шире, чем 3-and-D, что дает надежду, что Барашков пободается и за место в сердечке у Зорана Лукича.

Сергей Долинин

23 года, 205 см, мощный форвард

Сезон-2022/23 (Единая лига): 4 матча, средние показатели – 5:46, 1,3 очка, 1 подбор

Межсезонье-2023/24: 8 матчей, средние показатели — 17:04, 7,4 очка, 2 подбора, 1 перехват

Посреди сезона-2022/23 Сергей Долинин вернулся в родной Красноярск, заключив с клубом многолетний контракт — музейная редкость для трансферных практик «Енисея». Комментарии гендиректора Владимира Петроковского обещали Долинину скорый расцвет в домашних условиях после четырех не слишком успешных лет в попытках закрепиться в «Локо». Однако состояние игрока оказалось таковым, что тренер Анзулович не выделил ему ни единой игровой секунды вплоть до конца сезона.

Подписание «Енисеем» Бича и Хопкинса, чья основная игровая позиция – та же «четверка», что и у Долинина, не обещали Сергею ничего хорошего и в новом сезоне. К счастью, у самого игрока было другое мнение – с первых подготовительных игр зловещий Долинин показал, что готов выгрызать свое игровое время, и в итоге вышел в стартовой пятерке ровно в половине матчей и стал лучшим (с отрывом) игроком клуба по несколько недооценённому в баскетболе показателю «+/-» (то есть с ним на паркете команда играла гораздо лучше, чем без него).

На фоне пока довольно сложной адаптации Топтунова, Карпенко и других новых русских «Енисея» именно Долинин входит в сезон в самой стабильной игровой форме — посмотрим, получится ли ее сохранить.

Григорий Мотовилов

25 лет, 190 см, разыгрывающий

Сезон-2022/23 (Единая лига): 30 матчей, средние показатели – 15:06, 5,7 очка (17,9% трехочковые), 2 передачи

Межсезонье-2023/24: 9 матчей, средние показатели – 28:14, 14,6 очка (31,3% трехочковые), 4,6 передачи, 2,9 подбора, 1,8 перехвата

Дебют в Единой лиге в 17 лет. Ключевая роль в прекрасной сборной U18, чудом оставшейся без медалей на Евро. В конце концов, внезапная поездка на взрослый чемпионат мира в 2019-м. Начало карьеры Григория Мотовилова обещало довольно многое – по-настоящему моторный, под стать фамилии, гард лихо уносился в бесчисленные прорывы, чем компенсировал легковесность, нехватку поставленного броска и навыков классического первого номера.

Шли годы, Мотовилов набрал мышечной массы, сменил несколько клубов, ни в чем очевидным образом не прибавил и к середине сезона-2021/22 обнаружил себя ненужным даже ревдинскому «Темпу-СУМЗ». Потом, как известно, что-то случилось, и вскоре для Григория снова нашлось рабочее место в Единой лиге – в «Енисее», где он и провел последние полтора года в тени Тимофея Герасимова.

Летом Мотовилов был в шаге от возвращения в Суперлигу – но в последний момент неожиданно подписался в «Минске» на место Владислава Близнюка. На бумаге «Минск» — с серьезным отрывом худшая команда Единой лиги, однако «предсезонку» Григорий все равно может занести себе в «плюс»: русский игрок среди статистических лидеров клубов Единой лиги – по-прежнему редкий зверь. По итогам контрольных матчей Мотовилов стал лучшим распасовщиком, вторым бомбардиром (после Захарова) и третьим по общей эффективности (после Лопатина и Захарова) среди всех россиян турнира.

Сумеет ли Григорий продержаться на этом уровне весь сезон – мотовилами по воде: провальная предсезонка демонстрирует малую готовность белорусского клуба к сезону и может сулить скорый старт перестройки состава. Начнут, очевидно, с легионеров – однако на эту минуту Мотовилов остается самой надежной ставкой на значительный прогресс среди россиян. Как минимум, статистический; понадеемся, что и игровой.

Владислав Перевалов

21 год, 191 см, атакующий защитник / легкий форвард

Сезон-2022/23 (Единая лига): 20 матчей, средние показатели – 6:33, 1,3 очка (33,3% двухочковые, 22,2% трехочковые)

Межсезонье-2023/24: 11 матчей, средние показатели – 20:20, 9,5 очка (61,1% двухочковые, 34,1% трехочковые), 1,4 подбора

Владислав Перевалов в баскетболе 3х3 – звезда без большого преувеличения, юный do-it-all бульдозер и главный претендент на важное звание «Евгений Воронов миллениалов». Он же в 5х5 – потерявшийся в системе Пашутина робкий местный парень, без ясной игровой позиции и большими проблемами в принятии решений.

Последние две контрольные игры «Пармы» – на кубке Приматова – отбросили Перевалова обратно глубоко на скамейку (всего 9 минут на паркете за 2 матча). Но мы-то все видели, и у нас все записано – прежде Владислав выдал 6 матчей с 10 и более набранными очками, и даже несмотря на два холостых матча в Самаре, вошел в топ-10 снайперов-россиян межсезонья, став лучшим по этому показателю русским в «Парме».

Очки — далеко не все, чем может быть полезен Владислав, а текущее число американцев в составе (4), увы, так или иначе вынудит Евгения Пашутина прибегать к услугам россиян. Этот шанс Перевалову важно не упустить.

Кирилл Савин

23 года, 197 см, атакующий защитник / легкий форвард

Сезон-202/23 (Суперлига): 14 матчей, средние показатели – 11:42, 4 очка (28,9% трехочковые), 1,3 подбора

Межсезонье-2023/24: 7 матчей, средние показатели – 16:27, 8 очков (46,7% трехочковые), 1,1 подбора, 1,7 передачи

Перед началом «предсезонки» Кирилл Савин казался, возможно, самым спорным игроком «Руны» из числа тех немногих, кто шагнул вместе с клубом в Единую лигу. В Суперлиге он не входил в основную обойму (13-й по игровому времени), прежде за четыре года так и не стал лидером в молодежной системе ЦСКА, ни на один из пяти возможных юниорских турниров для сборных для своего поколения (2000 г.р.) так и не съездил.

Тем поразительнее итоги «предсезонки»: Савин стал лучшим в «Руне» по числу реализуемых «трех» за матч и третьим (после Захарова и Лопатина) среди всех россиян – 2.0, с великолепным процентом 46,7. Играл больше Жмако и эффективнее (с учетом игрового времени) Походяева, проявлял себя игроком рассудительным и уверенным и внезапно подкрался к сезону в качестве главного тайного оружия москвичей.

Была ли «предсезонка» аномалией, покажет время, но пока есть стойкое ощущение, что «Руна» непременно покроет Савиным чьи-то надежды в одной из нервных концовок – рука Кирилла горяча и тверда.

Андрей Федоров

20 лет, 200 см, легкий форвард

Сезон-2022/23 (Единая лига): 4 матча, средние показатели – 5:16, 0,5 очка

Межсезонье-2023/24: 8 матчей, средние показатели – 16:03, 5,1 очка (43,8% трехочковые), 2,5 подбора

Андрей Федоров, возможно, самое загадочное имя в нашем списке – кажется, он даже ни разу не фигурировал в мок-драфтах НБА по версии Владимира Евстафьевича Родионова, что само по себе редкое достижение для любого саратовского «проспекта». Ничем выдающимся Федоров не отметился и в первые два сезона в Единой лиге, большую часть времени оттрубив в «молодежке».

Однако уход Михайловского с Колесниковым и что-то, похожее на отказ клуба от сотрудничества с российскими агентами, привели «Автодор» в точку, где кому-то из воспитанников придется доверять всерьез – и именно Федоров пока пользуется этим шансом лучше других. Отличные бросковые цифры, лидерство по «+/-» в сочетании с дисциплинированностью и атлетизмом (живые свидетели сообщают о данке по локоть через Джавонте Дагласа – это мы ждем и в сезоне), а также неважное состояние Петенева точно оставят Федорову шансы закрепиться в ротации на старте сезона. А дальше можно и на драфт.

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Фото: Единая лига ВТБ