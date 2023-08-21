Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!

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Сезон Единой лиги ВТБ стартует уже послезавтра. Как и всегда, в новый год команды входят с новыми надеждами, а еще – новыми игроками и тренерами. Да и целиком новые команды в сезоне-2023/24 тоже есть!

Чтобы максимально хорошо подготовиться к чемпионату, Единая лига ВТБ совместно с «Перехватом» написали большой гайд. Пришло время познакомиться с теми, за кого (и против кого) мы будем болеть в ближайший год.

Поехали!

УНИКС, Казань

Ушли: Станислав Ильницкий («Парма»), Александр Разумов («Самара»), Михаил Кулагин («Самара»), Георгий Жбанов («Зенит»), Винс Хантер («Зенит»), Дэрил Мэйкон («Шэньчжэнь Леопардс»), Андрей Воронцевич («Нижний Новгород»), Максим Ткаченко («Барс-РГЭУ»), Энтони Браун («Бурсаспор»), Сергей Полстянов («Купол-Родники», аренда), Артем Забелин (без клуба).

Пришли: Евгений Колесников («Автодор»), Артем Комолов (ЦСКА), Дмитрий Кулагин («Зенит»), Александр Стуленков («Иркут»), Марк Тихоненко (МБА), Исмаэль Бако («Болонья»), Эрик Грин («Будучность»).

Главная звезда

Джален Рэйнольдс. Поскольку мы давно знаем Джалена, то понимаем: даже если он не будет главной звездой УНИКСа по статистике, то все равно будет притягивать на себя внимание.

Но и по статистике в предсезонных матчах больше всего выделялся именно Рэйнольдс. Вот так, к примеру, выглядит казанский топ-3 в 10 встречах до начала сезона:

Джален Рэйнольдс: 10 матчей, 20:38 на паркете, 17,1 очка, 5,8 подбора, PIR 21

Луи Лабейри: 7 матчей, 27:36 на паркете, 16 очков, 4,7 подбора, PIR 18,9

Маркос Найт: 8 матчей, 28:21 на паркете, 12,8 очка, 4,6 подбора, 4,1 передачи, PIR 15,9

Так что если представить, что в сезоне игроки будут выполнять на паркете примерно те же функции, то Рэйнольдс должен стать главным игроком в системе Велимира Перасовича. Иногда даже кажется, что когда у казанцев просто «встает» позиционное нападение, партнеры пытаются отдать мяч Рэйнольдсу и отойти – и тот пока что-то придумывает чаще, чем что-то портит.

Отдельно стоит последить за Эриком Грином. Потенциально это главный скорер УНИКСа, но в «предсезонке» провел за команду всего три игры – это слишком мало, начать считать его сколько бы то ни было лидером этого состава. Но если Ненад Димитриевич в новом сезоне по-настоящему начнет играть только ближе к плей-офф, то от Грина тоже стоит ждать большого задействования в атаке и хороших цифр.

Проект состава

PG: Димитриевич, Зайцев

SG: Грин, Кулагин, Комолов

SF: Найт, Колесников, Одиноков

PF: Лабейри, Тихоненко, Стуленков

C: Бако, Рэйнольдс, Лазарев

Главная интрига

Сумеют ли казанцы защитить чемпионство, конечно же. Летом им и так удалось почти невозможное – они сохранили MVP плей-офф Димитриевича, который сам выкупил свой контракт у «Валенсии» и переподписался с УНИКСом. Остались Лабейри и Рэйнольдс, прижился Найт.

На бумаге все выглядит солидно: Бако под кольцо вместо Хантера, Грин в заднюю линию вместо Мэйкона, Кулагин в оборону вместо Жбанова. Если у Перасовича получится снова слепить из этого состава чемпионский, то Евгению Богачеву впору будет выдавать хорвату пожизненный контракт.

«Локомотив-Кубань», Краснодар

Ушли: Илья Сорокин («Химки»), Крис Хортон («Трапани»), Иван Паунич (без клуба).

Пришли: Владислав Близнюк («Минск»), Джордан Морган («Коньяспор»).

Главная звезда

В случае «Локо» довольно тяжело выделить кого-то одного, потому что прямо сейчас есть сразу восемь человек, чей индекс полезности в «предсезонке» переваливает за 10 баллов и при этом не отличается друг от друга более чем на 2 балла – это Акун-Перселл, Барфорд, Елатонцев, Емченко, Мартюк, Морган, Уайт и Щербенев.

Если представить, что Суперкубок Единой лиги стоит ближе к сезону и поэтому более показателен, чем матчи Gloria Cup и Kuban Cup, то ситуация сильно не меняется – Уайт, Акун-Перселл, Щербенев, Емченко и Морган все еще лучшая пятерка, а Барфорда просто не было, потому что он оформлял документы.

В целом, скорее всего, «Локо» и продолжит играть в баскетбол, где нет одной ярко выраженной звезды, а вернее – в баскетбол, где в каждом матче это ярко выраженная звезда всегда разная.

Проект состава

PG: Щербенев, Ведищев, Близнюк

SG: Барфорд, Емченко

SF: Узинский, Акун-Перселл, Темиров

PF: Уайт, Квитковских, Сычков

C: Морган, Мартюк, Елатонцев

Главная интрига

После прошлогоднего выхода в финал Единой лиги интрига может быть только одна – удастся ли «красно-зеленым» на этот раз завоевать чемпионство. Состав почти тот же, молодежь набралась опыта…

На Суперкубке команда Александера Секулича выглядела очень внушительно, обыграв ЦСКА и «Фенербахче» и едва не зайдя в овертайм с «Зенитом». Серьезных выводов по сентябрьскому турниру делать не будем, но «Локо» действительно показал, что теперь для него авторитетов не осталось окончательно. Поход кубанцев за первым в истории титулом Лиги ВТБ – одна из главных интриг всего турнира.

ЦСКА, Москва

Ушли: Никола Милутинов («Олимпиакос»), Деян Давидовац («Црвена Звезда»), Девонтэй Кэйкок («Болонья»), Артем Комолов (УНИКС), Владимир Карпенко («Енисей», аренда), Даллас Мур («Гуанчжоу Лунг Лайонс»), Алексей Швед (без клуба).

Пришли: Антон Карданахишвили («Самара», возвращение из аренды), Никита Михайловский («Автодор») Амат М’Байе («Анадолу Эфес»), Тони Джекири («Фенербахче»), Мело Тримбл («Шанхай Шаркс»).

Главная звезда

Каспер Уэйр. На Суперкубке американец в среднем набирал – присядьте – 35,3 очка за матч, и хотя это не помогло «армейцам» финишировать даже в пятерке, вряд ли кто-то будет спорить с тем, что именно Уэйр видится главной звездой этого ЦСКА.

Свита, впрочем, тоже имеется. Если исходить из цифр, в нее должны войти Тони Джекири и Мело Тримбл (собственно, один из виновников оверперформансов Уэйра). В целом же, топ-3 по эффективности сейчас выглядит так:

Каспер Уэйр: 12 матчей, 28:25 на паркете, 18,5 очка, 2,1 подбора, 3,8 передачи, PIR 19,9

Тони Джекири: 12 матчей, 22:38 на паркете, 9,8 очка, 6,8 подбора, 2 передачи, PIR 14,9

Мело Тримбл: 7 матчей, 22:31 на паркете, 10,4 очка, 4,9 передачи, PIR 13,4

Проект состава

PG: Уэйр, Тримбл, Карданахишвили

SG: Ухов, Михайловский

SF: Астапкович, Руженцев, Курбанов

PF: Антонов, Мбайе, Гафуров

C: Джекири, Жан-Шарль

Главная интрига

ЦСКА – сплошная интрига. Два года назад «армейцы» впервые за 11 лет не смогли взять золотые медали Лиги ВТБ, через год впервые в истории не добрались до финала. Клуб находится в перестройке (фигурально), арена находится в перестройке (физически), да и болельщики «красно-синих» уже успели перестроить ожидания.

ЦСКА больше не гегемон и даже не фаворит. Однако пусть это никого не обманывает, ведь в число сильнейших клубов страны москвичи по-прежнему входят и точно постараются вернуть себе титул в нынешнем сезоне.

На личном уровне в команде тоже полно интриг: Михайловский (уйдет?), Карданахишвили (заиграет?), Руженцев (станет лидером?), Уйэр (будет набирать по 40?), да даже Райкович (удержится?)

«Зенит», Санкт-Петербург

Ушли: Дмитрий Кулагин (УНИКС), Калеб Хоумсли («Тофаш»), Ройс Хэмм-младший («Астана»), Андрей Топтунов («Енисей»), Егор Вяльцев («Московский»), Тайсон Картер («Уникаха», аренда с выкупом), Трэй Томпкинс (без клуба), Виталий Фридзон (без клуба), Сергей Моня (завершил карьеру).

Пришли: Тимофей Герасимов («Енисей»), Георгий Жбанов (УНИКС), Винс Хантер (УНИКС), Боян Дублевич («Валенсия»), Кайл Курич («Барселона»).

Главная звезда

Пытаться определить главного в команде, где собраны Эртель, Фрейзер, Курич, Дублевич, Моэрман и Карасев – занятие, обреченное на провал. Но можно снова обратиться к цифрам «предсезонки», и там все довольно интересно:

Винс Хантер: 11 матчей, 23:39 на паркете, 11,7 очка, 7,5 подбора, PIR 18,3

Кайл Курич: 11 матчей, 28:31 на паркете, 17,5 очка, 2,2 передачи, PIR 16,8

Трент Фрейзер: 11 матчей, 25:29 на паркете, 13,5 очка, 4,7 передачи, PIR 15,8

Как можно заметить, лучший игрок прошлогоднего «Зенита» Тома Эртель пока не в топ-3 (и даже не в топ-5) по эффективности, но значит ли это, что «Зенит» станет менее эртелезависимым? Хороший вопрос!

Так или иначе, а пока что кажется, что главное подписание этого лета и главная звезда будущего «Зенита» – Кайл Курич. Атакующий защитник провел пять последних лет в «Барселоне» и по приезду в Санкт-Петербург уже успел дважды взять титул MVP – на Кубке Кондрашина и Белова и на Суперкубке.

Проект состава

PG: Фрейзер, Эртель, Герасимов

SG: Курич, Захаров

SF: Жбанов, Карасев, Вольхин

PF: Моэрман, Зубков, Торопов

C: Хантер, Дублевич, Клименко

Главная интрига

В «Зените» последних трех лет главная интрига состоит в том, добьется ли команда чемпионства. В прошлом году не получилось, и летом «сине-бело-голубые» внесли большие коррективы. Но большие не по количеству, а по качеству.

Теперь – и после победы в Суперкубке особенно – «Зенит» называют главным фаворитом сезона. Но быть главным фаворитов в сентябре и в мае – все еще очень разные понятия, и путь от одного до второго бывает очень тернист.

«Нижний Новгород», Нижний Новгород

Ушли: Даниил Синегубов («Темп-СУМЗ»), Никола Ребич («Самара»), Джермейн Лав («Элан Шалон»), Максим Салаш («Бург»), Степан Гонтарь (МБА-МАИ), Максим Карванен («Университет-Югра»), Виталий Лютыч («Златибор»), Юрий Умрихин («Самара», конец аренды), Антон Понкрашов (без клуба).

Пришли: Андрей Воронцевич (УНИКС), Гленн Кози (ВЭФ), Павел Ганькевич («Руна»), Сергей Зоткин («Новосибирск», аренда), Владимир Ивлев («Самара»), Тимофей Рудовский (Dream City Christian), Брайон Аллен («Осос де Манати»), Александар Зечевич («Зелена Гура»), Алекса Новакович («Борац»).

Главная звезда

Вы будете смеяться, но смешного тут ничего нет: 36-летний Андрей Воронцевич был самым полезным игроком нижегородцев в «предсезонке» и показал, что уж что-что, а физически он готов к любым контактам и скоростям. Воронцевич провел все восемь матчей предсезонной подготовки, все восемь раз выходил в стартовом составе и был самым результативным (Аллен с двумя матчами не в счет), самым подбирающим и – что логично – самым полезным.

По уму, именно Брайон Аллен пришел заменять Джермейна Лава и должен становиться главным игроком в атаке волжан. Но пока что это Воронцевич, плюс он умеет защищаться. В общем, на дворе 2023-й, и мы снова ждем прорывного сезона для Андрея Воронцевича.

Проект состава

PG: Хвостов, Кози, Зоткин

SG: Бабурин, Аллен, Стребков

SF: Беленицкий, Новакович, Рудовский

PF: Воронцевич, Чадов, Зечевич, П. Ганькевич

C: Апич, А. Ганькевич, Ивлев

Главная интрига

Ни за какое чемпионство «Нижний» традиционно не борется, зато чего не отнять у команды Зорана Лукича, так это характера. Так что главная интрига для волжан может выглядеть так: сколько скальпов снимет «НН» с фаворитов?

А может и так: какое место займет «Нижний» в пищевой цепочке с учетом новых участников Единой лиги, «Руны» и «Уралмаша»? Оба новичка летом пригласили интересных легионеров в попытке не просто дебютировать в новом для себя турнире, но и сделать это хорошо. Кажется, что и москвичи, и уральцы метят куда-то в густонаселенную середину таблицы, где не первый год и обитает «Нижний Новгород».

Ну и последняя интрига о «Нижнем» – это попытка повторить победу в Кубке России. Сыгранный и относительный глубокий российский состав снова может побороться за трофей.

МБА, Москва

Ушли: Илья Платонов («Самара»), Никита Ремизов («Темп-СУМЗ»), Даниил Кочергин («Челбаскет»), Марк Тихоненко (УНИКС), Антон Пушков (без клуба).

Пришли: Максим Барашков («Самара»), Евгений Минченко («Автодор»), Владислав Трушкин («Енисей»), Глеб Шейко («Парма»).

Главная звезда

Андрей Лопатин. Форвард провел отличный прошлый сезон, и кажется, что готов к дальнейшему прогрессу. В «предсезонке» Андрей был лучшим игроком москвичей: 9 матчей, 25,5 минуты, 12,8 очка, 4,2 подбора и 15,2 балла эффективности.

За ним лучшие по эффективности – Евгений Минченко и Даниил Касаткин, и если Минченко зависимый от партнеров игрок и по определению вряд ли может быть первой звездой, то Касаткин вполне может выдать еще более яркий сезон, чем прошлый.

Хотя кажется, что главная звезда МБА – это все же Василий Николаевич Карасев. Но «синдром второго года» еще никто не отменял – тем интереснее посмотреть за этим на деле.

Проект состава

PG: Коновалов, Хоменко, Личутин

SG: Якушин, Касаткин, Аксенов

SF: Барашков, Шейко, Воронов

PF: Лопатин, Трушкин, Голдырев

C: Минченко, Клюев, Валиев, Савченко

Главная интрига

Собственно, интрига в том и есть, испытает ли МБА «синдром второго сезона». Ярко зайти в лигу довольно сложно, но у москвичей получилось; при этом повторить такой сезон с теми же ресурсами, то есть удержать уровень – еще сложнее.

За лето МБА не просела по составу, более того, ее основные игроки приобрели очень ценный опыт игры как в регулярном чемпионате Лиги ВТБ, так и в плей-офф. На бумаге команда Василия Карасева должна выходить в топ-6, а там будь что будет; но ее тоже, как и «НН», ждет испытание новичками.

Пока что кажется, что попадание в топ-6 – вполне интересная задача для МБА и интрига для болельщиков.

«Парма», Пермь

Ушли: Джастин Роберсон («Самара»), Глеб Шейко (МБА), Кирилл Попов («Темп-СУМЗ»), Кирилл Будин («Университет-Югра»), Александр Куров («Купол-Родники», аренда), Данила Походяев («Руна»), Джоэл Джеймс («Фресерос де Ирапуато»), Малик Диме («Пеньяроль»), Райан Боутрайт («Бней Герцлия»), Павел Антипов (без клуба).

Пришли: Станислав Ильницкий (УНИКС), Си Джей Брайс («Вюрцбург»), Руслан Абдулбасиров («Новосибирск»), Дмитрий Халтурин (ЦСКА-2), Ричард Соломон («Бодрумспор»), Би Джей Джонсон («Бетис»), Дмитрий Чебуркин («Бионорд PRO», 3х3).

Главная звезда

Си Джей Брайс. Американец стал одним из трех человек, которые в среднем в «предсезонке» провели на паркете полчаса и более – среди всех клубов Лиги ВТБ. Два других – Кайл Виналес из «Автодора» и Карвел Андерсон из «Астаны».

Свои 31,5 минуты Брайс использовал по максимуму, в среднем выдавая 19+4,9+3,1 (при 41,9% из-за дуги). Эффективность в 21,2 балла, рядом с которой в «Парме» пока что никого даже близко нет.

Проект состава

PG: Риз, Тучков

SG: Брайс, Платунов

SF: Джонсон, Перевалов

PF: Ильницкий, Чебуркин, Абдулбасиров

C: Соломон, Халтурин, Фирсов

Главная интрига

Сейчас определить ее довольно тяжело, потому что есть ощущение, что «Парма» еще не завершила формирование состава. С ростером в 12 человек в сезоне, когда ожидается рекордное количество матчей в чемпионате, вряд ли можно рассчитывать на многое.

Так что первая интрига здесь в том, когда «Парма» подпишет кого-то еще и в каком количестве; вторая – более интересная, потому что персональная.

Станислав Ильницкий пропустил всю вторую часть сезона из-за травмы, поменял клуб и готовится вернуться на паркет в официальных встречах. «Предсезонка» хорошая, но надо продолжать.

Александр Платунов мог покинуть «Парму» этим летом, но остался, чтобы… Чтобы что? Чтобы не выходить из зоны комфорта или, напротив, бросить себе новый вызов в новой роли? Это интересный сюжет.

Дмитрий Чебуркин пять лет обходился без профессионального баскетбола 5х5, но возвращается в него – уже в статусе одного из лучших игроков 3х3 в стране.

Тучков, Перевалов, Халтурин проведут первый «настоящий» сезон, когда, судя по глубине состава, все же будут получать осязаемые шансы. Каждый интересен по-своему, и каждый – отдельная интрига.

«Автодор», Саратов

Ушли: Малик Ньюмэн («Чжэцзян Голден Буллз»), Евгений Минченко (МБА), Раде Загорац («Самара»), Никита Михайловский (ЦСКА), Евгений Колесников (УНИКС), Скотт Мачадо («Фламенго»), Шон Арманд («Цедевита-Олимпия»), Брэндон Гарретт («Хапоэль Гильбоа Эльон»), Агасий Тоноян («Иркут»), Данило Николич («Лимож»), Бранислав Вичентич (тренер, без клуба), Андрей Иванов (без клуба).

Пришли: Миленко Богичевич (тренер, ассистент в «Монако»)), Рэйшон Хэммондс («Геттинген»), Синдэриус Торнвелл (без клуба), Доминик Мавра («Сплит»), Душан Беслач («Войводина»), Дмитрий Халдеев («Зенит-2»), Кайл Виналес («Легия»), Василие Пушица («Шленск»), Матвей Попов («Автодор-2»), Денис Наумов («Автодор-2»).

Главная звезда

Кайл Виналес. Американско-пуэрториканский защитник в системе Миленко Богичевича исполняет роль Майка Джеймса, который был у серба в «Монако». Пока он выдает выше 40% со всех дистанций и 86% со штрафной линии, у «Автодора» все штатно. Но если нет, то нужно будет искать другие опции (Мавра, Торнвелл, Хэммондс).

Забавный факт: сам Виналес, кажется, не сильно верит в плей-офф, потому что в день объявления о переходе в «Автодора» защитника также объявил пуэрториканский «Индиос де Маягуэс». Туда он поедет сразу после окончания сезона в Саратове.

Проект состава

PG: Мавра, Пранаускис, Попов

SG: Виналес, Пушица

SF: Федоров, Петенев, Наумов

PF: Беслач, Торнвелл, Рейш

C: Хэммондс, Халдеев, Цыбиков

Главная интрига

Вы ждали этого, признайтесь! Конечно, главная интрига в «Автодоре» всегда одна – сколько продержится главный тренер. В прошлом сезоне первый наставник не успел даже начать сезон, а всего за год сменилось четыре специалиста.

Богичевич, по крайней мере, должен начать год во главе «Автодора», а дальше видно будет. Вдруг это тот самый наставник, которого столько лет искал Владимир Евстафьевич.

«Енисей», Красноярск

Ушли: Джеймс Томпсон («Самара»), Александр Гудумак («Самара»), Иван Викторов («Самара»), Тимофей Герасимов («Зенит»), Владислав Трушкин (МБА), Григорий Мотовилов («Минск»), Анджело Уорнер («Булазак»), Орландо Коулман («Аль-Нафт»), Алексей Бабушкин (без клуба), Дражен Анзулович (тренер, «Самара»).

Пришли: Йовица Арсич (тренер, без клуба), Роман Загретдинов («Уралмаш», возвращение из аренды), Павел Лобарев («Иркут»), Владимир Карпенко (ЦСКА, аренда), Андрей Топтунов («Зенит»), Джеремайя Мартин («Шленск»), Микаэл Хопкинс («Реджо-Эмилия»), Бо Бич (ФМП), Ксавьер Рэтан-Мэйс («Меркезефенди»), Артем Шлегель («Руна-2»).

Главная звезда

В обновившемся и существенного помолодевшем «Енисее» для игроков плана Джеремайи Мартина и Ксавьера Рэтана-Мэйса созданы все условия, чтобы обзаводиться солидной статистикой. Не удивляйтесь, если в сезоне-2023/24 кто-то из них будет в числе статистических лидеров во всей лиге.

Проект состава

PG: Мартин, Топтунов, Карпенко

SG: Рэтан-Мэйс, Лобарев

SF: Белянков, Сонько

PF: Долинин, Бич, Шлегель

C: Хопкинс, Балашов, Загретдинов

Главная интрига

«Енисей» затеял кардинальное омоложение состава – вернее, был вынужден его затеять. Теперь главные интриги состоят в том, что из молодых игроков выдаст прорывной сезон.

Кандидаты есть – к примеру, арендованный у ЦСКА Владимир Карпенко или полноценно перешедший из «Зенита» Андрей Топтунов. Впрочем, сидеть за спинами легионеров еще никому не было просто, поэтому и одному, и второму, и всей остальной красноярской молодежи большой удачи. Если вы не болельщик «Енисея», то турнирные задачи команды вряд ли представляют для вас какую-либо интригу, а вот последить за развитием россиян действительно интересно.

«Самара», Самара

Ушли: Антон Карданахишвили (ЦСКА, конец аренды), Максим Барашков (МБА), Владимир Ивлев («Нижний Новгород»), Максим Шелекето («Темп-СУМЗ»), Владимир Пичкуров («Химки»), Джордан Теодор («Леваллуа»), Сергей Базаревич (тренер, без клуба), Кей Си Риверс (без клуба), Джеймс Эннис (без клуба).

Пришли: Дражен Анзулович (тренер, «Енисей»), Юрий Умрихин («Нижний Новгород», возвращение из аренды), Раде Загорац («Автодор»), Джастин Роберсон («Парма»), Джеймс Томпсон («Енисей»), Александр Гудумак («Енисей»), Иван Викторов («Енисей»), Илья Платонов (МБА), Михаил Кулагин (УНИКС), Александр Разумов (УНИКС), Хейден Далтон («Хапоэль Холон»), Никола Ребич («Нижний Новгород»), Джавонте Хокинс («Бонн»).

Главная звезда

Хейден Далтон. Американец провел все восемь матчей волжан в «предсезонке» и в среднем играл по 22:22 – это больше всех. В среднем за это время он набирал 9,3 очка и делал 5,6 подбора, показывая эффективность в 12,1 балла – это также лучшие цифры в команде. Где-то рядом Никола Ребич, Раде Загорац и Джавонте Хокинс.

Проект состава

PG: Ребич, Умрихин

SG: Роберсон, Кулагин, Викторов

SF: Хокинс, Загорац, Платонов, Чикарев

PF: Гудумак, Далтон

C: Томпсон, Зверев, Разумов

Главная интрига

«Самара» должна серьезно преобразиться. В прошлом сезоне команда была пятой по тратам на игроков и умудрилась финишировать последней из российских клубов. Логично, что летом поменялось вообще все, в том числе главный тренер. Все легионеры новые, при этом большая их часть знакома с Единой лигой.

Как самарцы проведут второй год в элите, вопрос открытый. Что ж, интрига подвешена!

«Уралмаш», Екатеринбург

Ушли: Роман Загретдинов («Енисей», конец аренды), Артем Писарчук («Университет-Югра»), Максим Кондаков («Темп-СУМЗ»), Андрей Лысенков («Иркут»), Нэймон Райт.

Пришли: Гарретт Невелс («Сопот»), Тайрелл Нельсон («Сплит»), Джош Перкинс («Петким Спор»), Браун («Хапоэль Гильбоа»), Иван Пынько («Темп-СУМЗ»), Максим Прощенко («Барнаул»), Октавиус Эллис («Тревизо»).

Главная звезда

Гарретт Невелс. «Предсезонка» показала, что по уровню влияния на атаку конкурентов у бывшего защитника «Сопота» в Екатеринбурге не очень много.

В целом понятно, что «Уралмаш» попробует залететь в плей-офф за счет интересных легионеров – в первую очередь речь идет про Гарретта, Нельсона, Дагласа и Перкинса (это без Эллиса, которого подписали накануне старта сезона). Но есть в уральском топе и один россиянин – это MVP Суперлиги Александр Захаров, который выдал вот такую предсезонную подготовку: 9 матчей, 29:16 на паркете, 16 очков, 4,1 подбора, PIR 14,5 балла.

Проект состава

PG: Глазунов, Перкинс, Новиков

SG: Невелс, Писклов, Пынько

SF: Даглас, Захаров

PF: Нельсон, Балашов, Прощенко

C: Эллис, Браун, Михеев

Главная интрига

Команда дважды подряд выигрывала Суперлигу, поэтому заслуженно поднялась в классе, и теперь главная интрига – адаптация на таком уровне. Спортивный директор «заводчан» Сергей Доманов рассказывал в интервью, что клуб гарантировал необходимые для участия в Единой лиге 400 млн, поэтому и состав «Уралмаш» набрал интересный. Как это все будет работать, скоро узнаем.

«Руна», Москва

Ушли: Виктор Заряжко («Темп-СУМЗ»), Михаил Карпачев («Темп-СУМЗ»), Александр Зубков («Темп-СУМЗ»), Павел Ганькевич («Нижний Новгород»), Евгений Карпеко («Динамо»), Федор Ключников («Динамо»), Максим Дыбовский («Новосибирск»), Майк Дэвис («Фенербахче-2»), Гани Лаваль («Платерос де Фреснильо»), Максим Кривошеев (без клуба), Олег Бартунов (тренер, ЦСКА).

Пришли: Эртугрул Эрдоган (тренер, «Шленск»), Данила Походяев («Парма»), Никола Иванович («Црвена Звезда»), Джеремайя Хилл («Жирона»), Алекс Тайюс (АСВЕЛ), Джуэн Морган («Онтарио Клипперс»), Кэмерон Янг (Ignite), Алекса Раданов («Перистери»), Никита Малофеев («Руна-2»), Иван Самойленко («Руна-2»).

Главная звезда

Алексан Тайюс. По крайней мере, 35-летний центровой был самым полезным игроком «викингов» до этого момента – 9 матчей, 19:24 на паркете, 9,2 очка и 6,7 подбора в среднем за игру. Впрочем, Джуэн Морган и Алекса Раданов очень близко, поэтому статус самого эффективного игрока «Руны», видимо, придется определять чуть позднее.

Проект состава

PG: Иванович, Хилл, Сопин, Самойленко

SG: Раданов, Янг

SF: Походяев, Жмако, Савин

PF: Морган, Комиссаров, Малофеев

C: Тайюс, Попов, Митькин

Главная интрига

Как и в случае с «Уралмашем», интрига – собственно, адаптация команды в Единой лиге.

Но в плане «Руны» возникает еще одна интрига, и заключается она в том, удастся ли «викингам» привести на трибуны зрителей. В Москве полно всевозможных развлечений, а «Руна» к тому же еще и молодой клуб, который не успел обрасти фанатской базой. Тем временем Единая лига внимательно следит за тем, как команды привлекают болельщиков на трибуны… В общем, «Руна» борется на два фронта: команда – на паркете, а офис – на трибунах.

«Астана», Астана

Ушли: Игорь Каныгин («Астана-Академия»), Валерий Лиходей («Астана-Академия»), Сергей Балашов («Иркут»), Майкл Майерс («Эсенлер Эрокспор»), Кваме Вон (без клуба).

Пришли: Карвел Андерсон («Верона»), Девин Дэвис («Верона»), Адам Кункель (Университет Ксавье), Вадим Третьяк («Минск»), Фелипе Хаазе (Университет Южного Миссисипи), Ройс Хэмм («Зенит»).

Главная звезда

Карвел Андерсон. Он пришел в «Астану» сначала на краткосрочный контракт к «Финалу восьми» Западно-Азиатской Суперлиги, но убедил тренерский штаб в своей полезности и подписал долгосрочное соглашение. Если судить по «предсезонке», то он станет главным игроком в атаке «Астаны» (19 очков). Где-то рядом есть и Ройс Хэмм-младший, перешедший летом из «Зенита» (16,9 очка + 6,4 подбора).

Проект состава

PG: Джонсон, Кункель, Третьяк

SG: Андерсон, Мурзагалиев,

SF: М.Марчук, Щербак, Айткали

PF: Дэвис, Хаазе, Р.Марчук

C: Хэмм, Гаврилов, Майдекин

Главная интрига

Доберется ли «Астана» до плей-офф. Последняя «постсезонка» у команды из Казахстана была в 2019 году, еще с Эмилом Райковичем.

В прошлом году астанинцы особо ни на что не рассчитывали, однако неплохо провели лето и теперь явно метят как минимум в плей-ин, который в этом году пройдет впервые.

«Минск», Минск

Ушли: Владислав Близнюк («Локомотив-Кубань»), Дакуан Брэйси («Сутьеска Никшич»), Вадим Третьяк («Астана»), Алексей Троснинецкий («Гродно-93»), Йован Шливанчанин (без клуба), Огнен Пантович (без клуба), Зак Смит (без клуба).

Пришли: Джарред Огунгбеми-Джексон («Орлеан»), Иван Аладко («Русичи»), Дмитрий Куратник («Гродно-93»), Артем Секушенко («Минск-Резерв»), Коч Бар («Хорсенс»), Григорий Мотовилов («Енисей»), Якоб Чебашек («КСМ Констанца»).

Главная звезда

Джарред Огунгбеми-Джексон. Канадский защитник будет проводить с мячом большую часть времени – он делал это на «предсезонке», он почти точно будет делать в сезоне. Выходы в старте 7/7, почти полчаса на площадке, почти 19 очков, по 3,5 подбора и передачи и рейтинг полезности за 20 баллов.

Проект состава

PG: Мотовилов, Щербаков, Аладко

SG: Огунгбеми-Джексон, Микульский, Борисевич

SF: Чебашек, Коско

PF: Дуду, Куратник, Паско, Секушенко

C: Бар, Стубеда, Мороз

Главная интрига

Сложно сказать, в обновленной Лиге ВТБ бороться за плей-офф стало еще сложнее. Но шансов на плей-офф в любом случае стало больше с появлением плей-ин, так что можно представить, что «Минск» постарается выгрызти для себя место в топ-10, а там уже все возможно.

Отдельную интригу представляет игра Григория Мотовилова, который впервые уехал играть за пределы России. Пока что не очень далеко, но играть в роли полу-легионера – совсем не то же самое, что быть своим. Пока что Мотовилов проводит на паркете по 28 минут и играет стартового разыгрывающего, что должно быть хорошими новостями.

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Если же хотите еще подробнее изучить межсезонье клубов Лиги ВТБ, то это можно сделать в специальной гугл-табличке. Игроки, агентства, сроки контрактов и протоколы каждой игры этого межсезонья еще никогда не были собраны в одном месте.

Фото: eastnews.ru/Piotr Matusewicz; Maksim Konstantinov, Roberto Tommasini, Irina R. Hipolito/Global Look Press