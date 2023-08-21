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Полтора года назад на канале «Перехвата» выходил большой ролик про Егора — тогда он только попал в систему «Реала», и мы обсуждали, как это произошло.

Защитник смог не просто закрепиться в Мадриде, а стать лидером юниорской команды: в прошедшем сезоне он побил рекорд «Реала» в Liga EBA по среднему количеству точных трехочковых, вошел в символическую пятерку юниорского первенства Испании как лучший ассистирующий игрок, выиграл Евролигу U18 и дебютировал в основном составе «сливочных» в матче Лиги ACB.

Лето у Егора тоже выдалось богатым на события: тренировки с известным тренером-легкоатлетом, поездка домой в Москву, а затем — в США, где Демин тренировался с трехкратным чемпионом НБА Дэнни Грином и встретил Бронни Джеймса.

Если вам удобнее читать, а не смотреть, то ниже — главные темы, которые мы обсудили с Егором:

Каким останется в памяти прошлый сезон

Если в детали сезона всего вдаваться, то произошло очень много радостных событий. Но, как многие знают, и единственное за два года поражение, – в финале первенства Испании против «Ховентута», – которое оказалось для всего клуба шокирующим. Но я все равно считаю, что это поражение сделало нас лучше, и после этого мы выиграли Евролигу. Это нас очень хорошо стимулировало сыграть на другом уже уровне, с другой концентрацией.

Невероятный год, абсолютно, очень эмоциональный, и я многому научился. Очень рад, что я нахожусь там, где я нахожусь сейчас, и с теми людьми, которые меня окружают. Я им очень благодарен за то, что я с ними провел такой сезон.

Победа в юношеской Евролиге

Не могу сказать, что взрослый «Финал четырех» кардинально отличается от детского в плане организации. Организация происходит на высочайшем уровне, что позволяет игрокам и командам чувствовать, кто они, на каком уровне находятся и против каких соперников играют. То есть, вот эта вся атмосфера Евролиги, когда мы играем на арене, ну, не на такой большой, конечно, как первые команды, но все-таки. И когда приходят просто фанаты, даже не чьи-то родители или другие команды, тренеры, а просто фанаты баскетбола, которые любят смотреть баскетбол и следят за нами.

Все это в совокупности дает какие-то особенные эмоции. Таких эмоций я не получал от игры в чемпионате Испании, например. Это совсем другое. Здесь все по-взрослому, можно сказать. Количество команд – единственное различие от основного «Финала четырех».

Игра против Макара Воронина и «Барселоны»

Мы с Макаром пересекались в том числе вне площадки, несколько раз наши команды жили вместе. И я с ним давно знаком (Макар и Егор вместе выступали за сборную России U16 – прим. «Перехват»), мы периодически общаемся, списываемся. Очень хорошо знаю Макара и очень положительно к нему отношусь. Поэтому было особенно интересно против него сыграть.

Эти игры против «Барселоны», они в любом случае всегда для «Реала» считаются очень важными, вне зависимости от того, насколько это слабый или насколько это сильный состав. Всегда на эти игры мы настраиваемся особенно. Но появление как раз двух игроков усиления, Макара и его напарника по команде, дало нам сигнал для того, чтобы мы настроились еще лучше. То есть, мы готовились и разбирали его игру в том числе. Я думаю, что мы прямо в основном разбирали его игру, так как он считался для нас лидером команды и до того, как они начали играть. Это была серьезная угроза, поэтому мы очень хорошо к ним подготовились и, я считаю, очень хорошо справились.

Протоптанная дорожка в «Реал» для россиян (их уже четверо)

Я думаю, что первым стал не я, а братья Савковы, которые вообще одни из первых уехали в Испанию. В частности, старший брат Паша Савков, который первым оказался в системе испанского клуба. Я точно не первооткрыватель. О нем узнали все, и испанские клубы начали пристально следить за Россией, за российскими игроками и поняли, что в России есть талантливые ребята, трудоспособные, которые готовы играть на уровне испанского баскетбола, которые готовы приезжать сюда.

Дебют за основной состав

Все два года, которые я здесь нахожусь, я вижу, что вся система клуба очень близка друг к другу изнутри, нет такого сильного разделения между первой командой и остальными детскими командами. У меня изначально была цель максимально приблизиться к первой команде — что, соответственно, получилось в том году.

Я невероятно хотел, может быть, даже не сыграть, но в принципе просто потренироваться. Но могу сказать, что я этого не ожидал. Я к этому готовился и очень хотел, чтобы это случилось, но так как я не провел ни одной тренировки с первой командой в сезоне, я не думал, что получится попасть на игру в состав. Я как бы комбинаций даже не знаю, не знаю ни принципов, ничего, можно сказать. И тут такая новость! Мне звонят и говорят, что вот завтра собирай вещи, завтра поедешь на игру с командой первой.

Конечно, на меня в первую очередь нахлынуло удивление, я не поверил, даже переспросил, может быть, я что-то не понял. В детстве это какая-то мечта была — заиграть с кем-то вообще, с какой-нибудь командой первой лиги, с любой. А когда я уже нахожусь здесь, само собой, нет других целей кроме как попасть в первую команду «Реал» и просто посидеть хотя бы на скамейке с ними. Я очень благодарен клубу за такую возможность. Надеюсь, что в предстоящем сезоне дадут побольше возможностей показать себя, проявить и вообще находиться больше в составе первой команды.

Так что я счастлив, что это случилось. Даже пусть я всего на 50 секунд вышел, но эти 50 секунд дорогого стоили.

Появление в моках драфта НБА 2025 года

Это, конечно, меня радует, и это точно что-то значит для меня. Но это точно меня не делает выше, чем кто-то другой из моего окружения. Я стараюсь не обращать внимания на все эти рейтинги, списки и так далее. О драфте НБА думайте пока рано – 38-е место, не 38-е, в принципе, никакой разницы пока что это не имеет. На данный момент.

Поездка в США

Поездка была очень яркой, она дополнила всю работу, проделанную до этого. Со мной работал тренер по индивидуальной подготовке из «Лос-Анджелес Лейкерс», его зовут Зак Гонсалес. Максимальный профессионал, я получил невероятное удовольствие от работы с ним, также как и от работы с другими игроками, которые подключались к тренировкам. Я проводил не только индивидуальные, но и групповые занятия. Помимо меня, было еще 2-3 человека, в числе которых были такие игроки, как Дэнни Грин. Мне посчастливилось провести с ним совместную тренировку!

Он мне подсказал какие-то моменты, я старался спрашивать максимально много вопросов и учиться каким-то вещам. Нечасто выпадает возможность оказаться рядом с трехкратным чемпионом НБА – а тут еще и совместная тренировка. В конце тренировки он сказал небольшую мотивационную речь и что он думает о том, как развиваться, в каких аспектах. Мы сделали совместное фото. Вот так закончилась наша тренировка.

Также были еще ребята, например, Стэнли Джонсон, также игрок моего агентства. Он тоже многому у меня научил. Я участвовал в двух pickup-играх, где практически все игроки были из НБА или G League.

Плюс, я встретил своего напарника по команде прошлого сезона Яна Виде. Он уехал в играть в университет UCLA, и мы договорились с ним там встретиться. Он мне показал, где они живут, где учатся. Я увидел университет такого уровня и побывал в этой атмосфере, что тоже очень интересно. А еще по ходу этой прогулки, попрощавшись с Яном, я встретил сына Леброна Джеймса Бронни Джеймса. Мы поздоровались, я поинтересовался о его здоровье, исходя из последних новостей. Не сомневаюсь, что он меня знает, но он поздоровался со мной и ответил на какие-то мои вопросы. Даже личного характера – о здоровье и так далее. Мне было очень приятно встретить его и поговорить.

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Фото: личный архив