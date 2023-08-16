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«Это игра – невероятный опыт для нас, он точно сделает нас сильнее. Команда у нас молодая, есть куда прогрессировать, такие матчи только закаляют».

Так после игры описал произошедшее Александр Щербенев. 22-летний разыгрывающий краснодарцев попал под блокшот в последней атаке, так и не сумев перевести игру в овертайм, но может быть собой доволен.

В середине последней четверти у «Локо» расклеилось позиционное нападение, и нужно было искать героя. Долго поиски не продолжались — чуть больше минуты Щербеневу потребовалось для того, чтобы:

- залезть Фрейзеру под кожу и заставить его отмахнуться в нападении, получив фол;

- освободиться в углу и попасть свободный трехочковый;

- разогнаться в быстром нападении и попасть через всех игроков «Зенита»;

- заставить Дублевича сфолить на себе в борьбе за подбор;

- попасть штрафной.

К тому моменту, как за дело взялся Щербенев, «Зенит» уже готовился праздновать. Кубанцы весь матч преследовали своих соперников, однако всякий раз, когда приближались на расстояние в одну-две атаки, петербуржцы находили возможность снова оторваться — то за счет Кайла Курича на дуге, то благодаря «зевкам» соперников под кольцом.

За полминуты до конца «Зенит» в очередной раз оторвался на 6 очков, и казалось, что теперь-то уж точно все. Хави Паскуаль выпустил на паркет Георгия Жбанова — у самого цепкого защитника «сине-бело-голубых» было четыре фола, но он выходил с одной задачей: сдержать Щербенева. С ней он не справился – Александр отклеился от опеки одним обманным движением и сократил отставание вдвое, после чего был тайм-аут, потеря Эртеля и трехочковый Уайта на равный счет.

«Зенит» в итоге выиграл матч, в этом помог все тот же Курич, заработавший фол и попавший штрафные (и заслуженно ставший впоследствии MVP Суперкубка). Слаломный проход Щербенева, снова отклеившегося от Жбанова, смогли остановить только путем переключения на него вообще всех оставшихся игроков «Зенита». В итоге бросок накрыл Моэрман, окончательно оформивший победу «сине-бело-голубых».

Но «Локомотив» как будто не заканчивал прошлый сезон, послав нам еще повторное сообщение: эта команда – не на будущее; эта команда готова здесь и сейчас. В этом разительные отличие, например, от прошлого года, когда «Локо» очень неважно начал сезон и в какой-то момент вообще вывалился из шестерки. Скоро должен доехать Джейлен Барфорд, которому не нужно сыгрываться с этим составом, и ожидается замена Крису Хортону (по позиции или нет, пока непонятно) – и это готовый контендер, который уже на равных играет с «Зенитом», командой вообще в принципе без слабых мест и с четырьмя европейскими звездами в составе.

Суперкубок заслуженно и по праву едет в Санкт-Петербург, но динамика развития «Локомотива» завораживает.

Что там на личном

В принципе, большая часть выводов по этому Суперкубку была сделана за день до финала: «Зенит» провел самую мощную трансферную кампанию, ЦСКА не смог безболезненно выйти из перестройки, «Нижний» как всегда будет бодаться, кусаться и царапаться. Но если «спуститься» от клубов до игроков, что больше всего запомнилось на этом Суперкубке?

Возвращение травмированных

Начало нового сезона – всегда время возвращения в строй каких-нибудь игроков, которые долгое время отсутствовали из-за повреждений. Почти год мы не видели в деле Семена Антонова из ЦСКА и Александра Хоменко из МБА , так что было большим удовольствием увидеть их возвращение. Саймон в итоге в трех матчах в среднем выдал свои дежурные 6 очков и 5,7 подбора, Хоменко отметился статистикой в 11,3 очка и 3,3 подбора – как будто ни первый, ни второй никуда не уходили!

Также можно отметить возвращение в строй Сергея Клюева, который в марте в матче Кубка России сломал ногу. Ему пока нужно набрать кондиции, но так как травмы в команде Василия Карасева не заканчиваются (Воронов, Валиев, Коновалов), времени на раскачку у Сергея не очень много.

Перформансы Кайла Курича

Новоявленный самый полезный игрок Суперкубка уехал из «Зенита» пять лет назад, отыграл все это время в «Барселоне» и вернулся в Санкт-Петербург – по его же признанию, в один из лучших городов мира. Впрочем, чувствовал он себя хорошо и в Москве — в среднем 17,3 очка при 47,4% попаданий из-за дуги.

Кайл и есть главная причина триумфа «Зенита». Титул «Трансфер лета» присуждать, наверное, пока все же рано, но и вся «предсезонка» команды, и два титула MVP (первый был на Кубке Кондрашина и Белова) говорят о том, что Курич попал бы и в шорт-лист, и в шорт-шорт-шорт-лист. «Зенит» провел мощную трансферную кампанию в целом, но приобретение американского снайпера пока выделяется даже на фоне остальных громких переходов.

Прогресс Чадова

О том, как прибавили Владислав Емченко и Александр Щербенев, мы уже говорили. Но есть и еще один молодой игрок, который оставил приятное впечатление своей игрой на этом Суперкубке, – это Александр Чадов из «Нижнего Новгорода». Статистика форварда не скажет ничего интересного, она фактически осталась без изменений, как осталось без изменений и его игровое время; но у Зорана Лукича традиционно так четко прописаны роли, что делать выводы только на основе цифр в корне неправильно.

Визуально у Чадова прибавился функционал и улучшился трехочковый бросок. Он половину лета провел под присмотром Зорана Лукича – сначала на первом сборе национальной команды, а затем и на втором. Судя по всему, это форварду пошло на пользу.

Дистанция пока слишком короткая, чтобы заранее выписывать комплименты на год вперед, но игра Александра оставила приятное впечатление.

Загадка Михайловского

Один из главных вопросительных знаков Суперкубка – это игра Никиты Михайловского. Дважды лучший молодой игрок Единой лиги, этим летом Никита покинул «Автодор» и был удостоен нелестного отзыва от президента саратовцев Владимира Родионова: «Михайловский? Считайте, что он закончил. Никита не будет играть на серьезном уровне».

ЦСКА подписывал Никиту на необычных условиях – в его контракте есть пункт о том, что клуб может отдать игрока в аренду по итогам предсезонной подготовки. Выглядит так, будто сами «армейцы» пока только присматриваются к тому, что на площадке умеет делать Михайловский.

В итоге Никита сыграл в двух матчах, против МБА на паркет не вышел. Ничего сильно не портил, но и не блистал: суммарно 11 минут на паркете, 4 очка, 2 передачи.

Адаптация Михайловского в Москве – большая интрига. С учетом травм партнеров он должен получать больше игрового времени, но пока что так и не сумел заслужить доверие Эмила Райковича. Интересно, что с македонцем он мог бы пересечься в «Автодоре», но не сложилось: большую часть того сезона Никита провел в Австралии, а когда приехал, Райкович уже уехал.

Сработаются ли теперь, вот вопрос. Но сезон совсем скоро, поэтому разгадка может быть близка.

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Фото: Единая Лига ВТБ