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Суперкубок Единой лиги плавно подходит к своему завершению, осталось провести четыре матча – за седьмое, пятое, третье места и, конечно же, финал. Турнир еще не окончен, но восемь матчей уже подкинули пищи для размышлений накануне старта сезона.

Не будем делать далеко идущих выводов, однако кое-что для себя все же отметим.

«Зенит» – главный фаворит Суперкубка

Это было очевидно и по летним трансферам. Хави Паскуаль учел ошибки прошлого сезона и перестал пытаться отыскать алмазы среди европейских ролевиков – в условиях нынешних ограничений это занятие, конечно, увлекательное, но не очень продуктивное. В межсезонье тренерский штаб питерцев сделал ставку на проверенных ветеранов и вплоть до этого дня должен быть доволен.

Паскуаль так и говорил после победы на Кубке Кондрашина и Белова: «На сегодня мы можем быть удовлетворены тем, как провели «предсезонку» вплоть до этого момента. Мы отлично тренировались, отлично играли. Каждый день делаем какие-то шаги вперед. Сейчас просто надо поблагодарить игроков за то, что они проделали до этого момента».

А до этого момента «Зенит» выглядел устрашающе, у команды просто слишком много оружий – на дуге, под кольцом, в обороне, в быстром переходе… Пока соперники находятся в предсезонном режиме, «сине-бело-голубые» физически уже в отличных кондициях – хотя Паскуаль и говорит, что это еще не предел.

На этом Суперкубке была только одна команда, которая тоже показывает внутрисезонный уровень баскетбола, – это «Локо». Так что финал очень логичен, хотя и фаворит в нем все же есть. Или?..

Влад Емченко – теневой MVP Суперкубка

Это стало понятно еще в плей-офф прошлого сезона Единой лиги, но все же нужно окончательно зафиксировать один факт. Два года назад появление Владислава Емченко и Александра Щербенева в основном составе «Локо» было просто приятным явлением, но всегда со звездочкой – мол, кубанцы дают время молодым, это хорошо, но понятно, что важные минуты все равно будут играть легионеры.

Спустя два сезона таких мыслей уже не возникает: Щербенев прошлым летом не пошел в ЦСКА, а в мае оставил этот самый ЦСКА за бортом финала Единой лиги; Емченко – любимчик главного тренера сборной и не сегодня, так завтра будет бороться за звание лучшего оборонительного игрока в стране.

Влад своей игрой просто вынуждает говорить про себя отдельно. В четвертьфинале он был лучшим игроком «Локо», причем сразу на обеих половинах паркета; в полуфинале за набор очков отвечал уже Акун-Перселл, но нулевой плюс/минус в уверенно выигранном матче намекает на то, что не он был икс-фактором. А был им Влад Емченко с «+27». 10 очков, 5 подборов, 6 передач, 3 перехвата – он был везде.

Но воодушевляют даже не цифры, а та уверенность, с которой после летнего перерыва стал играть защитник. Этой самой уверенности Владу не хватало в первой части прошлого сезона, когда он присел на скамейку запасных и только после Нового года стал планомерно возвращать себе свои минуты. В новый сезон Емченко заходит с новым уровнем уверенности в своих силах и пока что выглядит настоящим теневым MVP Суперкубка – конечно, при условии, что «Локо» победит в финале.

Дистанция пока очень короткая, соперники пока очень сырые. Но если прямо сейчас и можно кому-то вручить приз «Прогресс лета», то это краснодарский защитник.

ЦСКА пока не вышел из перестройки – и непонятно, когда выйдет

Надо, конечно, признать, что «армейцам» не так чтобы очень повезло в четвертьфинале попасть на «Локомотив», который действительно готов к старту сезона. Даже в этой игре команда забралась в овертайм, поэтому совсем списывать команду Эмила Райковича со счетов не стоит – ЦСКА хоть уже и не тот, что раньше, но остается одной из сильнейших команд страны. Держим в уме травму Мело Тримбла, помним о повреждении Антона Астапковича и понимаем, почему три игрока проводят на паркете больше получаса, а еще пятеро – больше 20 минут.

Что, впрочем, отнюдь не отменяет игровых проблем ЦСКА. После ухода Милутинова и Шведа команда кардинально перестраивается, и процесс, похоже, затягивается. Это происходит как из-за травм, так и из-за финансовых ограничений, на которые жаловался президент клуба Андрей Ватутин, — он говорил, что уровневые иностранцы едут играть в Россию только с переплатой, а средств на эту переплату в нынешнем ЦСКА нет. В итоге «армейцам» приходится искать новую идентичность, которую Райкович видит в игре от обороны, а не от нападения, как раньше.

Пока что не работает – 100 очков от «Локо» и 98 от МБА в двух матчах с овертаймами. Заработает ли в сезоне? Это главный вопрос.

«Нижний Новгород» – по-прежнему неудобный соперник для всех

Команда Зорана Лукича обыграла УНИКС в четвертьфинале и отправила чемпионов Единой лиги бороться за 5-8 места. С «Зенитом» был провал, но за исключением третьей четверти «Нижний» показал, за счет чего планирует кусаться в этом сезоне в играх с фаворитами.

Сыгранность Хвостова, Ганькевича, Бабурина и Стребкова не вызывает вопросов, как не вызывает их и летний прогресс Александра Чадова. Андрей Воронцевич пока отказывается демонстрировать признаки старения, что тоже может обнадеживать нижегородских болельщиков.

Брайон Аллен пока очевидно не готов, но полуфинал с «Зенитом» был первой игрой американца за новую команду. Если Китай его не изменил, то прошлогодний лидер «Пармы» должен прийтись ко двору – для игроков подобного плана в игровых системах Лукича всегда отведена лидерская роль.

У волжан состав в 16 человек, который по ходу сезона обязательно изменится – по-другому у сербского тренера не бывает. Однако глубина для этого и нужна, чтобы меняться на ходу. Суперкубок наверняка уже подкинул немало мыслей тренерскому штабу.

И у «Нижнего» все еще есть шанс на медаль – нужно обыграть «Фенербахче», мотивация которого убиваться за третье место весьма сомнительна.

УНИКС предстал командой-загадкой

Делать какие-либо далеко идущие выводы по Суперкубку – занятие неблагодарное, а делать выводы по УНИКСУ – вдвое неблагодарнее. Сумбурный баскетбол в восемь с половиной человек – точно не то, что хочет видеть от своей команды Велимир Перасович. Хорватский тренер, вероятно, еще сам не понял, как подступиться к обновившемуся составу, но выступление казанцев на Суперкубке стало откровением со знаком минус.

Ничего криминального пока что не произошло, да и для такой игры есть и оправдания, к примеру, отсутствие Эрика Грина. Но чрезвычайно узкая ротация и ступор в нападении без Димитриевича настораживают уже сейчас.

«Фенербахче» и «Бешикташ» раскрасили Суперкубок

И на этом, как говорится, спасибо! Две серьезные турецкие команды не только поддержали статус турнира как международного, но и подарили нам возможность сравнить российские клубы с участниками Евролиги и Еврокубка.

Опять же, это «предсезонка», по которой не принято делать больших выводов. Приедь «Фенер» и «Бешикташ» в Россию в конце сезона, и могли бы быть совершенно другие итоги. Но приложить «Локомотив» к «евролижному» контендеру и сравнить силы было очень полезно, как было/будет полезно увидеть «Зенит», УНИКС и ЦСКА на фоне крепкой европейской команды, которая находится на пороге старта уже официального сезона. А уж для МБА, год назад финишировавшей за пределами зоны плей-офф Суперлиги, встреча с «Фенербахче» и вовсе стала историческим событием.

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Фото: Единая Лига ВТБ