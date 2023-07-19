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В Москве с 21 по 24 сентября на паркете «ВТБ Арены» пройдет уже традиционный Суперкубок Единой лиги. Все, что нужно знать о турнире, – в большом гиде «Перехвата».

Смена формата

Это уже третий Суперкубок – и третий формат. Сам турнир возник в 2021 году, но корнями уходит гораздо глубже, в Кубок им. Александра Яковлевича Гомельского.

Символично, что и турнир-предтеча тоже неоднократно менял свой формат, начиная от соревнования для молодежи и заканчивая приездом в Москву европейских грандов. Но в итоге Кубок Гомельского не смог пережить коронавирус: в 2020 году на турнир из-за ковида не смогли приехать ни «Црвена Звезда», ни «Панатинаикос»; «Локо» и УНИКС, которые должны были их заменить, также впоследствии были вынуждены отказаться от участия. В итоге поменялись все участники, кроме ЦСКА, и «армейцы» ожидаемо победили в борьбе с МБА, «Пармой» и собственной молодежной командой.

На следующий год Департамент спорта города Москвы решил внести коренные изменения и начал организовывать турнир в партнерстве с Единой лигой. Вся спортивная и организационная часть возложена на лигу, а город помогает с административными задачами. Трофею оставили название в честь Александра Гомельского, но теперь в Москву позвали четыре лучшие команды предыдущего сезона – ЦСКА, «Локо», «Зенит» и УНИКС.

Через год участников стало уже шестеро – к четырем российским командам добавились сербские «Мега» и «Партизан». Суперкубок на второй год своего существования стал международным турниром.

В этом году формат поменялся снова. Теперь в турнире принимают участие восемь команд – первая шестерка «регулярки» Лиги ВТБ прошлого сезона и турецкие «Фенербахче» с «Бешикташем» в качестве приглашенных клубов. Система олимпийская, проигравший сразу теряет шансы на победу и отправляется бороться за 5-8 или 3-4 места – в зависимости от стадии, на которой он потерпел поражение.

Участники

«Зенит»

Прошлогодние чемпионы Суперкубка и позапрошлогодние чемпионы Единой лиги провели, возможно, самую громкую трансферную кампанию этого лета. Из Казани на берега Невы переехали действующие чемпионы России Георгий Жбанов и Винс Хантер, который и лишил питерцев надежд на финал прошлого сезона; из Красноярска прилетел капитан национальной сборной Тимофей Герасимов, из Евролиги перебрались Боян Дублевич (11 лет в «Валенсии») и Кайл Курич (5 лет в «Барселоне»).

Вдобавок, клубу удалось сохранить главного тренера Хавьера Паскуаля и пару защитников Трент Фрейзер – Тома Эртель. Пока непонятно, сможет ли французский разыгрывающий принять участие в Суперкубке, но в прошлом году «сине-бело-голубые» добились победы и без него.

Предсезонный трофей у питерцев уже есть – команда в третий раз подряд выиграла Кубок Кондрашина и Белова. Суперкубок же – первое официальное соревнование нового сезона.

УНИКС

Действующие чемпионы России и Единой лиги, которые летом смогли сделать почти невозможное – сохранить MVP плей-офф Ненада Димитриевича, который сам выкупил свой контракт у «Валенсии». Остались и Джален Рэйнольдс с Луи Лабейри, решил ничего не менять Маркос Найт.

Дэрил Мэйкон поменялся на Эрика Грина, вместо Винса Хантера пришел Исмаэль Бако – кажется, что команда Велимира Перасовича не заметит потери бойцов. Собственно, остался и сам Перасович, переподписавший контракт с казанцами.

Из российских приобретений выделяется Дмитрий Кулагин, который уже заработал себе место в стартовом составе – по крайней мере, в рамках «предсезонки». Вместе с ним подписаны Евгений Колесников, Артем Комолов, Марк Тихоненко и Александр Стуленков.

УНИКС тоже не остался без предсезонного трофея, уехав из Нижнего Новгорода в статусе победителей Кубка Хайретдинова, а из Петербурга – финалистами Кубка Кондрашина и Белова.

ЦСКА

Одна из самых загадочных команд предстоящего сезона, которая была вынуждена перестраиваться этим летом. Изменения начались уже с тренерского штаба: Эмил Райкович остался, а вот двое ассистентов – Антон Юдин и Денис Годлевский, проработавшие в ЦСКА 17 лет на двоих – покинули команду. Им на смену из системы «Руны» пришли Олег Бартунов и Сергей Ткаченко.

Но куда более значительные изменения произошли в ростере, который покинули Швед, Милутинов, Мур, Давидовац, Кэйкок и Комолов. ЦСКА постарался найти ушедшим достойные замены, однако заменить системообразующих игроков довольно сложно. Как бы там ни было, пришли Тони Джекири, Амат М’Байе и Мело Тримбл, а также из Саратова был приглашен Никита Михайловский.

Главный тренер «армейцев» Эмил Райкович уже заявил, что из-за больших потерь в новом сезоне его команда не сможет надеяться на нападение, где больше нет пары Швед-Милутинов, и будет играть от защиты. Что ж, Суперкубок – первая возможность оценить новый ЦСКА. Пока, правда, непонятно, сможет ли сыграть Тримбл, получивший травму.

«Локомотив-Кубань»

Краснодарцы сохранили весь прошлогодний состав, с которым добрались до финала Единой лиги ВТБ, и закономерно рассчитывают в новом сезоне стать еще сильнее и сыграннее. Ушел только Илья Сорокин, который в основном выступал в фарме, и непонятна судьба Ивана Паунича.

Тем временем пришли лидер прошлогоднего «Минска» Владислав Близнюк и центровой Джордан Морган, которого главный тренер Александер Секулич отлично знает по совместной работе в сборной Словении.

Пока «Локо» играл предсезонные матчи в Турции без Секулича, занятого на Кубке мира, команда выглядела несобранной. Но на домашнем Kuban Cup, уже с главным тренером на скамейке, «красно-зеленые» учинили два разгрома – «Руне» и «Самаре» – и забрали домашний кубок. Кажется, кубанцы набирают форму.

«Нижний Новгород»

Как и каждое лето, нижегородцы заметно обновились. Из самых значимых потерь – два лидера прошлогоднего состава Максим Салаш и Джермейн Лав, но и подписания довольно интересные: лидер «Пармы» первой половины прошлого сезона Брайон Аллен, чемпион последнего сезона Единой лиги Андрей Воронцевич, вернувшийся к Зорану Лукичу Владимир Ивлев и еще 6 интересных имен, в числе которых поменявший карьеру в NCAA на дебют в Единой лиге Тимофей Рудовский.

Как и всегда, «Нижний» будет пробовать кусаться в матчах с четверкой фаворитов и сам будет фаворитом во всех остальных играх – по крайней мере, по состоянию на сегодня.

Иногда Зоран Лукич умеет удивлять, как, например, в мартовском «Финале четырех» Кубка России. Что ж, матчи Суперкубка – тоже на вылет, так что…

МБА

Москвичи очень мощно провели первый сезон в элите, и теперь ожидания от их игры значительно выше, чем год назад. При этом даже повторить выход в шестерку будет достаточно тяжело, а превзойти этот результат (например, пробиться в полуфинал Лиги ВТБ) пока что выглядит совсем невыполнимой задачей.

Тем не менее, МБА не отступает от своей тактики и продолжает обходиться без легионеров. Летом из команды ушли Платонов, Ремизов, Тихоненко и Пушков, но пришли Барашков, Минченко, Трушкин и Шейко. Чисто визуально состав стал только сильнее и глубже, да и все лидеры – Коновалов, Касаткин, Якушин, Лопатин, Хоменко – на месте.

Для молодого коллектива это будет настоящая проверка на прочность, тем более что уже в четвертьфинале Василий Карасев встречается с Димитрисом Итудисом и его «Фенербахче».

«Фенербахче»

Турецкий гранд едет в Россию в статусе одного из главных претендентов на победу в Суперкубке. Во главе – 4-кратный тренер года и член зала славы Единой лиги Димитрис Итудис.

«Фенер» провел заметную трансферную кампанию, но потерял Рауля Нето – бразилец только-только приехал из НБА, но получил травму в первом же матче Кубка мира и теперь пропустит больше полугода. Впрочем, в составе стамбульцев есть кем закрыть эту позицию — от молодого израильтянина Яма Мадара (который, кстати, уже участвовал в Суперкубке в прошлом году с «Партизаном») до опытнейшего грека Ника Калатеса.

Едет в Россию и Джонатан Мотли, который выдал невероятный сезон-2021/22 в «Локо» и тоже знаком с Суперкубком. Есть шанс, что он снова встретится с краснодарцами, но для этого нужно будет пройти барьер четвертьфинала – столичную МБА.

«Бешикташ»

Еще один человек, не понаслышке знакомый с российским баскетболом, – это наставник «Бешикташа» Душан Алимпиевич. В 32 года серб возглавил «Автодор», и хотя был уволен уже через пару месяцев, не сильно расстроился и продолжил как ни в чем не бывало. В позапрошлом сезоне Алимпиевич стал тренером года в Еврокубке, а этим летом перешел в «Бешикташ» и на несколько дней возвращается в Россию.

Ассистент Алимпиевича Марко Секулич – тоже не новичок для Суперкубка. Секулич провел шесть последних лет в сербской «Меге», что означает две вещи: во-первых, он тоже уже участвовал в Суперкубке в прошлом году, а во-вторых, он знаком с форвардом ЦСКА Самсоном Руженцевым, который провел в «Меге» сезон-2021/22.

«Бешикташ», к слову, уже встречался с «Зенитом» на этапе «предсезонки» в Турции. Тогда сильнее оказались петербуржцы, но просто им не было. Сейчас, когда все команды пытаются выйти на свои максимальные обороты к старту сезона, все может измениться.

Главные интриги

Димитрис Итудис возвращается в Москву

Главный тренер «Фенербахче» провел в российской столице восемь лет, за которые выиграл все, что мог, в том числе две Евролиги. Он четырежды становился тренером года в Единой лиге, дважды – в Евролиге, по шесть раз выигрывал чемпионат России и Лигу ВТБ, два раза помогал ЦСКА становиться лучшим клубом континента, тренировал в Матче звезд Лиги ВТБ и даже успел выиграть Суперкубок в 2021 году, попутно стал лучшим тренером турнира.

Он уехал из ЦСКА в 2022 году, договорившись о преждевременном прекращении срока действия контракта. Свой последний матч Итудис проиграл «Зениту» и вместе с тем поражением отдал питерцам чемпионство, объявив о своей отставке сразу же после игры. Возможно, именно из-за такого прощания с Москвой от пребывания Итудиса в России оставило двойственное ощущение: с одной стороны, грек очевидно уперся в потолок, но, с другой, осталось какая-то недосказанность – несмотря на годы, раскрашенные титулами и медалями.

Приезд «Фенера» в сегодняшних обстоятельствах – большое дело для российского баскетбола, а приезд «Фенера» с Итудисом – это еще интереснее.

МБА играет с «Фенербахче»

Год назад московская команда только готовилась дебютировать в Единой лиге. В то время ей прочили место за пределами зоны плей-офф – никто не верил, что команда, составленная только из российских игроков, да еще и из молодежи, может быть конкурентоспособна на таком уровне.

Если бы тогда главному тренеру Василию Карасеву сказали, что через год он будет играть с «Фенербахче», вероятно, Василий Николаевич покрутил бы пальцем у виска. Скорее всего, покрутил бы и Димитрис Итудис, если бы услышал такое.

Но Суперкубок Единой лиги – место, where amazing happens. Самый первый матч турнира дарит зрелище, которое, возможно, никогда не повторится.

Как покажет себя «Локомотив»

Финалисты прошлого сезона Единой лиги не потеряли ни одного игрока основы. Сложно найти подобную статистику, но кажется, что это уникальное для российского баскетбола постоянство.

В прошлом году краснодарцы в стартовом матче Суперкубка обыграли будущих чемпионов питерский «Зенит»; в этом году на старте турнира они встречаются с ЦСКА. Если вспомнить прошлогодний плей-офф Единой лиги, то противостояние вполне себе принципиальное.

Только что завершившийся Kuban Cup оставил впечатление, что «красно-зеленые» уже сейчас в неплохой физической форме и много взаимодействуют друг с другом на площадке. Огорчат ли они снова ЦСКА или «армейцы» реваншируются за поражение в полуфинале?

Сможет ли защитить титул «Зенит»

В четвертьфинале «сине-бело-голубым» предстоит сыграть с Душаном Алимпиевичем и его «Бешикташем». По иронии судьбы, победа над питерцами стала самым ярким воспоминанием сербского тренера о 72-дневной карьере в «Автодоре».

В начале сентября две команды уже встречались друг с другом в рамках Gloria Cup, и тогда сильнее оказался «Зенит». Впрочем, всего «+4», и проблемы с отлично бегущими в нападение турками у Хави Паскуаля все же возникали.

«Зенит» – действующий чемпион Суперкубка, но состав участников в этом году сильный, и защитить титул будет непросто. Интересно, получится ли у питерцев стать первыми двукратными обладателями трофея.

Расписание

21 сентября

17:00. МБА vs «Фенербахче»

20:00. «Локомотив-Кубань» vs ЦСКА

22 сентября

17:00. УНИКС vs «Нижний»

20:00. «Зенит» vs «Бешикташ»

23 сентября

11:00. Матч за 5-8 места

14:00. Матч за 58 места

17:00. Полуфинал

20:00. Полуфинал

24 сентября

11:00. Матч за 7 место

14:00. Матч за 5 место

17:00. Матч за 3 место

20:00. Финал

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Фото: vtb-league.com