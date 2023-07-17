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«Раз по 40 в день фотографировался». Антон Понкрашов провел два месяца в Китае и делится эмоциями

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Антон Понкрашов провел два месяца в Китае, где участвовал в матчах коммерческого турнира Wild Ball. За это время российский ветеран провел больше 30 матчей! Вообще он еще должен был пройти несколько просмотров в китайских клубах, но из-за проблем с визой не сложилось.

Как прошли эти два месяца, почему не поехал на финальную серию в Сирию и из каких стран Ближнего Востока у него есть предложения, Антон Понкрашов рассказал в подкасте «Перехват».

Для тех, кому удобнее читать, а не слушать, вот все самое важное из подкаста:

Как возник вариант с Китаем

Я проводил время со своей семьей, когда мой тренер по индивидуальной подготовке Василий Прокофьев (экс-тренер по индивидуальной подготовке МБА, ныне тренер в «Гуандуне» — прим. «Перехват») предложил мне поехать и поиграть в Китай. Он сказал, что там какой-то турнир, называется Wild Ball, можно съездить, посмотреть, поиграть. Он свел меня с китайцами, которые этим занимались.

Изначально план состоял в том, чтобы попробовать несколько трай-аутов во вторую китайскую лигу. Для Китая мы одинаковые – они знают Шведа, Кириленко, не все, но все же знают Мозгова, а остальные вообще все одинаковые. Я должен был поехать на трай-ауты и попробовать зацепиться за вторую лигу, потому что она проходит летом, и уже оттуда попробовать зацепиться в CBA. Потому что если ты там хорошо играешь, то есть шанс попасть сразу после первого контракта на второй. Многие китайцы сами играют несколько сезонов – сначала свой, потом летний. Как оказалось, кто не играет летний сезон, они играют в Wild Ball.

Но документы делали пять недель – пять недель, где у меня были прописаны трай-ауты.

Что за лига Wild Ball

Баскетбол – спорт номер один в Китае. Популяризация там сумасшедшая. Каждый человек либо играет в баскетбол, либо смотрит его. По всем городам Китая боссы – они так называются – собирают свои команды и выставляются на турниры. Есть несколько категорий: где играют только китайцы, где играют один иностранец, два иностранца, пять иностранцев… Формат абсолютно разный – можешь играть в зале, на улице, при полных трибунах, по олимпийской системе, с групповой стадией и вылетом, просто двухдневный турнир. Рандом сумасшедший. Поэтому и дикий мяч. Ребята рассказывают, что играли на стадионе, где было 10-20 тысяч человек.

Это все оплачивается, каждая игра, оплата идет после каждого матча. Как я понимаю, боссы больших компаний по кайфу сражаются между собой на баскетбольной площадке. Вот у меня много денег и у тебя много денег – как мы выясним, у кого из нас больше денег? Мы выставляем две команды, и чья круче, тот и круче.

Интересно, потому что ты никогда не знаешь, с кем ты играешь. Сегодня ты можешь играть с игроком НБА, а завтра с какими-то студентами, послезавтра вдвоем против пятерых американцев. Форматы всегда разные.

Есть еще некий рейтинг. Вот я приехал новый, меня никто не знает. Все такие: «О, олимпийский призер, круто-круто», но рейтинг — с нуля. Когда ты начинаешь выигрывать и набирать очки, твой рейтинг растет. Я приехал и сразу дал 40 – и мой рейтинг улетел. Все такие: «О-о-о, приехал суперснайпер». А на вторую игру я попал в джетлаг. Против нас играли студенты, молодая сыгранная команда. А у нас был я, Саня Винник и хороший американец, Майкл Мюррей. И нас разобрали! И рейтинг сразу падает. Проиграл средней команде – и снова в нуле. И от этого твоего рейтинга зависит количество твоих предложений дальше.

Я за два месяца сыграл больше 30 игр. Причем иногда играли четверти по 12 минут. То есть, ты почти во всех матчах играешь по 40+ минут. По прилету сыграл шесть дней подряд. Динамика сумасшедшая, я в конце очень худой был. И нет такого, что ты играешь второстепенную роль. Потому что в Китае принцип такой: мы тебя привезли, ты основной, будь добр, делай результат, а иначе зачем мы тебя привозили, какой смысл.

Окупилась ли поездка в Китай

Я собрал информацию и знаю точно, что люди играли за 1400-1600 долларов / игра. Знаю, что на мою игру звали американца, и он не поехал. Я не достиг этого уровня, потому что начал с самого низа. Провел 30 матчей, а американец, с которым я общался, провел 20 игр в первый месяц и 24 планировал провести во второй месяц. Дальше умножай. Даже если игра там стоила 500-600.

Старт вообще начинается с 400 долларов, вот от 400 и самое высокое, что я слышал, это 1600 за игру. Плюс, тебе оплачивают питание и перелет, это чистые деньги.

Но везде есть нюансы. Присутствует вариант, что тебе не заплатят, если ты сыграешь плохо. Нет такого, что я такой приехал в Китай и всем все сейчас покажу. Нет, поверь мне, так не работает, не все так просто.

А по деньгам я не жалуюсь, я заработал денег. В принципе, то, что и планировал. Да, окей, я не подписал контракт, но это мой опыт и мой процесс, которым я доволен.

Эмоции после Китая

Остались определенно положительные эмоции, потому что я играл в баскет. Все летом отдыхали, а я летом работал, и работал продуктивно. Доволен тем, в какой я форме. Если я могу выдержать шесть игр по 40 минут подряд, то сам понимаешь, в какой я форме. Это значит, что я держу нагрузку. Это не каждый сезон так можно отыграть! Так что с точки зрения физического состояния я очень доволен – я следил за собой и доволен тем, как тело и организм реагировали на определенную нагрузку.

Плюс, это определенно крутой опыт. Я посмотрел, как люди должны относиться к игре. В Китае матчи, где я играл, смотрели и 9 тысяч людей онлайн, и 10 тысяч. У меня были игры, где я час не мог выйти из зала! Я 40 минут отыграл, сою, с меня течет пот, а меня ловят и фотографируются. Это некое признание в плане того, что когда ты играешь и проигрываешь, есть вероятность, что к тебе никто не подойдет; и наоборот. Там у них не так, что они всех возносят. Ни фига! Идет отбор. Но просто тот факт, что онлайн смотрят 9 тысяч какую-то студенческую команду, Винника и Понкрашова, это круто. Это круто и это реально любовь к баскетболу.

В конце люди меня начали узнавать, понимать, кто я и что я. Потому что все смотрят баскет, все смотрят эти турниры. Я последние несколько недель раз 40 в день фотографировался. Иду на игру – меня фотографируют по дороге, потом на игре, в магазине… Много!

Плюс, я посмотрел Китай, я считаю. Не весь, это было бы невозможно, но я посмотрел Китай и увидел, как люди живут. Это очень интересно, потому что это другой мир! Иран был другой мир, мой сезон в Иране был другой, а Китай – это вообще третий мир. Они кардинально другие!

Предложения из Азии и будущее

И пока я был в Китае, и сейчас у меня есть предложения. Из Ирана, Катара и Саудовской Аравии. Но у меня семья – моей дочке полтора года, сын в школе. Пока что я не рассматриваю эти предложения. Я вообще держу себя в форме, потому что вот многие летом отдыхали, а я летом работал. Я держу себя в форме, потому что уверен, что мой агент сможет мне найти варианты. Знаю, что какие-то разговоры идут, но пока ничего конкретного.

Максимально готовлюсь, и главное, что и эмоционально, и физически чувствую, что я не наигрался. Я горю еще баскетболом! Я понимаю, что я не молодой пацан, прекрасно это осознаю и понимаю, что мне осталось не так много времени. Но пока огонь горит, тело нагрузку держит, я считаю, что я еще помогу команде в Единой лиге. Я даже доказал это в прошлом году в «Нижнем». Многие сейчас укажут на статистику, но люди забывают другие факторы и другую пользу, которую я приносил команде. В середине сезона у меня было несколько предложений, и клуб меня не отпустил. Я мог уйти на повышение, но меня не отпустили, сказали, что я нужен команде и делаю слишком большой объем работы на площадке и вне площадки. Наверное, молодой Понкрашов воспротивился бы этому, но так как я более опытный, я сделал все для команды и для достижения целей.

Пока я был в Китае, проходил финал чемпионата Сирии. Мне позвонили и говорят: «Мы хотим, чтобы ты приехал на одну игру». Понял? Там финал, 0-2, и я должен был ехать за ту команду, у которой ноль. Они мне насыпали столько денег, люди столько в месяц получают. А я – за одну игру, ну или три игры, если бы мы выиграли. А я просто на тот момент только приехал в Китай, и если бы я уехал, моя виза обнулилась бы, и пришлось бы все переделывать. Плюс, обещания людям. Я извинился и сказал, что не могу поехать. Посидел, пообщался с женой и мы решили, что всех денег не заработать.

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4 комментария

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Мерседес-Бендзь
Приятно видеть довольного жизнью Панкрашова.
+7
0
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#nikon
В Китае вообще во всём конкуренция.
0
0
0
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