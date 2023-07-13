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«Победы – это хорошо, мы для этого работаем. Но это не самоцель. Развитие россиян – вот цель». Что ждать от нового сезона МБА

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Главный тренер МБА Василий Карасев год назад вернулся в мужской баскетбол и помог москвичам заявить о себе в первый же год выступления в Единой лиге: столичная команда попала в первую шестерку и даже один раз огрызнулась в четвертьфинальной серии с «Зенитом».

Каким для него вышел прошлый сезон, как сложилась трансферная кампания этим летом, зачем МБА нужна команда в Суперлиге и какие у него ожидания от следующего сезона, Василий Николаевич рассказал в интервью «Перехвату».

- Василий Николаевич, как провели лето?

- Летом курсировали между Питером и Москвой. Там родственники, родители, со всеми повидались. В целом, неплохо отдохнули. Своеобразное было, конечно, лето, но решили никуда не летать, не ездить – всего и так хватило.

- Мы не видели вас в мужском баскетболе несколько лет, год назад вы вернулись, и получилось вернуться довольно громко. Ожидали, что так получится?

- Не громко. Мы просто делали свою работу, которую знаем, которую умеем делать. Спасибо ребятам, что они поверили в концепцию, в команду, нас – поэтому у нас что-то и получилось. Понятно, что не всё, но, в целом, сезон можно занести в актив. У нас работала большая команда: и тренеры, и менеджеры, и директоры, и все люди в клубе. Коллектив, который здесь сложился, и стал причиной успеха.

- По общению с некоторыми игроками мне показалось, что большая часть успеха первой части сезона – в атмосфере. Парни по-настоящему наслаждалась тем, что вот у них русская команда, которая успешно играет против лучших клубов страны, и на этом моральном подъеме вы вытаскивали некоторые матчи. Что случилось в середине зимы? Приелось?

- О, этот вопрос мне постоянно задают. Но надо посмотреть на то, сколько у нас было травм. Не мудрено, что мы где-то просели. У нас была большая проблема с разыгрывающими, когда и Макар Коновалов, и Саша Хоменко вылетели надолго.

Но, опять же, надо помнить, что в начале сезона никто даже близко не рассчитывал, что чисто российская команда с молодыми игроками сможет не то что выигрывать, а даже оказывать достойное сопротивление. Потом к нам начали готовиться. Все команды по ходу сезона усиливались, докупали иностранцев. Если посмотреть, то многие команды на момент начала сезона и момент конца сезона – это разные команды. Мы же обходились своими резервами, развивали своих игроков.

Опять же, наверное, в конце сезона все же появилась уверенность. Да, мы не выигрывали, но не надо забывать, что мы играли в первой шестерке, в соперниках были топовые команды. И то – у нас были победы, мы обыгрывали «Зенит», «Нижний». Главное, что даже в поражениях российские игроки получили колоссальный опыт, уверенность. В этом сезоне надо будет все это показывать и доказывать. Потому что сезон будет гораздо сложнее, многие команды усиливаются. Эффект новизны прошел, к нам будут готовиться. Но чтобы становиться лучше, надо играть с сильнейшими.

- Переживаете из-за «синдрома второгодки»?

- Нет. Я прекрасно понимаю, что будет очень тяжелый сезон. Наверное, переживали мы больше по первому сезону; а теперь мы знаем сильные и слабые стороны наших игроков. В межсезонье мы тоже точечно усилили позиции, которые были нам необходимы. Самое главное, чтобы не было травм. Ребята все горят желанием, они работают, у нас тоже есть много новых идей, которые мы можем воплотить в жизнь.

Понятно, что победы – это хорошо, мы для этого работаем. Но, наверное, для нашей команды это не самоцель, особенно в начале нашего пути. Именно развитие российских игроков – вот цель. Не просто так в сборной России играют семеро человек из МБА. Видно, что они мужают и растут прямо на глазах. Основная масса наших игроков – это молодые ребята, которые не получали много игрового времени или вообще не играли, поэтому, если они будут расти и развиваться, если будут брать то, что мы им даем, то и победы в конце концов придут.

- Насколько комфортно вы чувствуете себя в системе без легионеров? Или вам, как тренеру, все же хотелось бы подписать парочку иностранцев?

- Я думаю, что главное – это когда руководство все понимает и когда вы совместно что-то вырабатываете. Нет такого, что за каждое поражение тебя снимают и убирают. Ты просто качественно делаешь свою работу.

Да, мы понимали, что в определенные моменты нам было тяжело, мы просели по каким-то позициям из-за того, что у нас были травмы. Искали игроков. Кого-то нам просто не отдали, с кем-то не сошлись. Но зато те игроки, которые остались, получили больше пользы для себя. Где-то они сыграли не на своих позициях, но все это пошло им в плюс, в развитие. Понятно, что где-то – в ущерб победам, но еще раз повторюсь: не бывает такого, что ты взял команду с молодыми российскими игроками и в первый же год стал чемпионом. Даже набирая топовых игроков, команда играет с провалами. В случае с нами, когда эти игроки вырастут, окрепнут, наберутся опыта в тех же проигрышах, только тогда можно будет говорить о каких-то победах.

- Вместе с молодыми парнями у вас в команде были ветераны – Воронов, Пушков, Валиев. Помогают держать молодежь в тонусе, чтобы не расслаблялись?

- Мы не назначали эти функции. Понятно, что у нас были опытные ребята. Я прекрасно их знаю, работал с ними, у них хорошие качества для создания коллектива. Это само по себе происходит. Все они работяги, они всего добились своим трудом, ничего им не давалось просто так, и именно они – и то, как они в своем возрасте сейчас работают, не позволяя себе отдыхать, пашут больше молодых – служат наглядным примером для молодежи.

- В МБА довольно интересный штаб. У ваших ассистентов много свободы?

- Последнее слово всегда за главным тренером, ни в одном клубе не может быть иначе. Но свободу я стараюсь давать по максимуму. У нас все решения принимаются в процессе обсуждений, предложений, в тренировках, подготовке к матчам. Конечно, у тренеров должна быть свобода, чтобы они не занимались какой-то механической работой. Они тоже должны получать удовольствие от процесса.

Наверное, вот этот симбиоз тоже дает свои плоды, потому что все наши решения вырабатываются коллегиально, принимаются наверху и доносятся до игроков.

- У вас в штабе был тренер по развитию индивидуальных навыков – позиция, не столь часто встречающаяся в российском баскетболе. Василий Прокофьев уехал, но должность не будет пустовать. Насколько важна эта позиция в современном баскетболе?

- Для нашей команды эта позиция, безусловно, очень важна, потому что у нас собраны молодые баскетболисты, которым надо работать и развиваться. У многих игроков есть не в клубе, а индивидуальные тренеры, с которыми они работают в межсезонье. В МБА мы пошли еще дальше и сделали так, чтобы в клубе тоже всегда были люди, к которым всегда можно обратиться и, скажем так, в свободное время прийти и что-то наработать. Мы стараемся работать с тренерами по индивидуальной подготовке в одном русле, чтобы выполнялись вещи, которые нужны и для команды, и для игроков.

- В новом сезоне у МБА будет команда в Суперлиге. Насколько два состава будут друг с другом взаимосвязаны?

- Одна из трудностей прошлого сезона заключалась в том, что у нас не было команды Суперлиги, откуда мы могли бы взять игрока. Конечно, мы привлекали игроков из «молодежки», но перескочить Суперлигу и играть сегодня с молодежными составами, а завтра с «Зенитом» или ЦСКА – это сложно для любого игрока.

Сейчас же у нас закольцованная система. Плюс, те игроки, которые, может, получают мало времени в первой команде или они только восстановились от травм, могут сыграть несколько матчей в Суперлиге, чтобы почувствовать баскетбольный ритм. Да и помимо игр мы можем каких-то баскетболистов привлекать на тренировки, чтобы они окунулись в это.

Понятно, что мы должны идти нога в ногу, потому что для меня Суперлига – это поставщик российских игроков в первую команду. Оценивать работу этой команды надо по этому критерию.

- Положа руку на сердце, насколько правдоподобен вариант, при котором кто-то из фарма после летних сборов окажется в первой команде? И наоборот, любой ли игрок первой команды может оказаться в Суперлиге – не просто восстанавливаться после травмы, а прямо перейти туда по спортивным причинам?

- Настолько же, насколько в прошлом году было вероятно, что Егор Покинко или Максим Савченко будут играть, и не просто играть, а получать хорошее время, выходить в решающие моменты. Я думаю, изначально тоже все думали, что эти шансы равняются нулю.

- Я спросил это потому, что у вас в составе сейчас 16 человек. Кажется, кому-то места не хватит…

- Это просто глубина скамейки. Если вы посмотрите на команды Евролиги или на команды, которые на что-то претендуют, то у них составы бывают и по 18 человек, при том что глубочайшие ростеры, где все могут подменять всех. Если мы пройдем весь сезон без травм, это будет чудо.

Мы старались сделать так, чтобы у нас на каждую позицию были полноценные замены, чтобы с заменами наша игра не проседала, а только добавляла. Нам не нужно, чтобы кто-то играл по 40 минут; мы хотим, чтобы все играли по 20-25 минут, но свое время играли на максимуме. Потому что отдыхать на площадке никто не имеет права, для этого есть скамейка. Понятно, что есть клубы, где есть топовые иностранцы, они могут отдохнуть в защите и все равно забить свое в нападении; мы такого себе позволить не можем. Мы можем кого-то обыгрывать только за счет энергичной и агрессивной защиты, за счет быстрого перехода и только в последнюю очередь – за счет каких-то комбинаций.

- Все игроки подходят к началу сборов здоровыми или кто-то пока что залечивает травмы? Как чувствует себя Александр Хоменко? Макар Коновалов? Евгений Валиев?

- Хоменко и Валиев пока занимаются по своей программе, Макар Коновалов получил небольшое повреждение в сборной. Конечно, это для нас проблема, что мы начали тренироваться ввосьмером. Но что поделаешь, это жизнь. Надеюсь, что к сезону все поправятся, и их физическую форму мы выровняем.

- Расписание предсезонной подготовки МБА уже известно, и в нем выделяется матч с «Фенербахче». Ждете?

- В эту предсезонную подготовку у нас заложено порядка 9-10 игр, потому что народу у нас много, всем надо дать нормально поиграть, всех посмотреть. Кого мы хорошо знаем, может ребята пропустят какие-то матчи.

Радует, что мы играем на топовых турнирах, где будем соперничать с хорошими российскими командами и вот «Фенером». Чтобы становиться сильнее, надо играть с сильными соперниками и стараться показывать свой максимум. «Фенербахче» может играть вполноги, но мы так делать не имеем права. Мы растем и развиваемся; для того, чтобы чувствовать уверенность, надо чувствовать, что мы что-то умеем делать на площадке.

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Фото: МБА; личный архив

1 комментарий

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zbd
Скорей бы сезон)
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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