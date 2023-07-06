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Антон Квитковских родился в поселке Ува в Удмуртской Республике. Он увлекся баскетболом полуслучайно: в одной из школ появился тренер-энтузиаст, который стал тренировать детей, и он пригласил Антона в секцию. История Квитковских могла бы закончиться едва начавшись – когда ему запретили заниматься спортом из-за проблем с сердцем, когда он едва не пролетел мимо «Автодора» из-за обидной травмы, когда Владимир Родионов хотел отправить его домой...

Но каждый раз все складывалось хорошо, и Антон продолжал играть. Теперь он играет за сборную России.

«Перехват» обсудил с форвардом «Локомотива-Кубань», как он выбрался из Увы, какими запомнит 7 лет в Саратове и почему еще играя за «Автодор» хотел переехать именно в «Локо». Вы можете подписаться на телеграм-канал «Перехват», чтобы не пропускать интересные разговоры с молодыми и перспективными российскими баскетболистами, а подкаст с Антоном — уже здесь:

Главное из подкаста – ниже:

Как попал в баскетбол

В детстве мы часто приезжали в гости у маминой сестре, моей тете, и у двоюродного брата во дворе висело кольцо. Он тоже занимался баскетболом, да и сейчас занимается, ну так, любительски, для себя. Мы часто выходили бросать, мне нравилось, какой-то был азарт. К сожалению, у нас не было никакой секции, и тут появился молодой тренер, энтузиаст, он начал собирать молодых ребят – первый, второй, третий классы. Кто хотел, тот и приходил.

Мне было семь лет тогда. Я пришел к нему в секцию, он меня позвал. Я был достаточно рослый, немного пухленький. Было достаточно людей, а больше всего нравилось то, что и тренер был в это вовлечен, у него глаза горели и горят до сих пор. Он занимается с молодыми ребятами, точно такого же возраста, как я тогда.

Изначально мне вообще запрещали играть по медицинским каким-то там показателям, из-за сердца. У меня с сердцем были такие проблемы, что медленно бьется. Ну, то есть думали, что это какая-то проблема, но, на самом деле, нет, это просто особенность организма. Я знаю, что вообще у многих спортсменов есть такие же проблемы. Просто нужно наблюдаться, следить за этим, вот и все, ничего страшного в этом нет. Тренер, Денис Киселев, взял на себя ответственность за меня, за что ему огромное спасибо.

Когда есть возможность летом приехать домой, в отпуск, я стараюсь всегда прийти пообщаться с ним, с ребятами. Мы до сих пор с ним держим связь, созваниваемся, списываемся.

Переезд в Саратов

В Татарстане есть тренер Елена Александровна, она привезла своих ребят на просмотр в Саратов. Она знала моего тренера, потому что мы играли частенько в Казани играли, и она меня видела. У нее там тоже ребят очень много было талантливых, и она пригласила меня вместе с тренером, чтобы мы приехали туда, за что ей тоже огромное спасибо. Вроде соперники всегда были, но все же как-то она что-то заметила во мне и позвала.

Я приехал на просмотр зимой, хотя все съезжались как раз летом. Но меня позвали зимой, просто посмотреть, кто это, что это. Я первый день потренировался, там были ребята разного возраста – 1999, 2000, 2001 годов, такая «солянка». А еще была команда ДЮБЛ, там уже ребята 1998 года. В первый день я потренировался вот с этой «солянкой», а потом позвали тренироваться с ДЮБЛом. А там разница в этом возрасте прямо колоссальная, эти два года для меня были… Там просто какие-то машины бегали, а я был хлюпиком. Я старался все равно как-то что-то сделать, показать себя. В итоге меня сразу оставили, еще после первой тренировки решили, что остаюсь.

Сказали: «Давай, оставайся здесь, родители тебе пришлют вещи, собирайте все остальное и также документы из школы». Я в таком шоке, если честно, сначала был, все равно это 1100 километров от дома, я один, никого не знаю. Мы договорились, что я приеду летом, когда вся остальная команда подъедет, и к тому же, хотя бы спокойно закончу класс в школе.

А летом мы играли в Спартакиаду, я выступал за Удмуртию, и у нас была последняя игра в Пензе. Последняя игра, последние минуты, один игрок проходит в лицевую, я ставлю ногу на лицевую – ну как учили. И мне попадают коленом во внутреннюю часть левого колена. Многочисленные разрывы крестообразных связок… Я вообще не понимал, что это такое. Было страшновато: как дальше? что дальше? Сделали обследование, нам все подтвердили, начал лечиться. Созвонились с Саратовым, сказали, давайте приезжайте все равно, ничего страшного, здесь долечится, и вперед.

Этот момент прямо очень тяжелый был именно морально. Когда все тренируются, готовятся, бегают, а я хожу. Кто вообще такой? Что? Меня мало кто там знал, так где-то изредка виделись на играх с кем-то. Но я лечился, ходил в бассейн, плавал, восстанавливался. И потом тоже вот это восстановление, когда я подключался уже к остальной команде, это было сложно – и так был не очень быстрый, а тут еще после травмы было достаточно тяжело.

Отношения с Владимиром Родионовым

Многие говорят, что человек настроения, но по сути он справедливый, он дает тебе шанс. Если ты не пользуешься этим шансом, ну извини меня, давай езжай куда-то дальше тогда; если ты этим шансом пользуешься, то он тебе помогает, подсказывает, он сам приходит на тренировки, разговаривает с тобой. Да, есть какие-то свои нюансы… Допустим, он видит, что для игрока будет лучше. Баскетбол, конечно, развивается, и в каких-то моментах он, возможно, ведет себя как тренеры из советского прошлого, они останавливаются на одном и том же этапе.

Но все равно ему невероятно огромное спасибо, низкий поклон, что он меня оставил в команде. Был такой момент, он мне сам даже говорил, что хотел меня в молодом возрасте уже отправить домой. Но все же он меня оставил, он в меня верил, и за это ему большое спасибо. Он это как-то чувствует, может быть, это уже опыт все-таки. И через него многие прошли, не только русские, но и иностранцы, которые после Саратова уезжают в топовые команды играть, все равно это что-то даст значение.

Переход в «Локо»

Первый звонок был в конце мая, наверное, как раз перед сборами национальной команды. Созвонились со мной, узнали — просто про контракт, сколько у меня там еще лет, возможно ли такое, что ты вообще уйдешь в другой клуб… Я им все сказал, такой достаточно короткий разговор был, просто: как дела, как настроение, как вообще здоровье. И вот про контракт, спросили, было ли бы интересно. Я говорю: «Все вопросы к агенту и к Владимиру Евстафьевичу, потому что за спиной такие вопросы вообще нельзя решать». Они все это прекрасно поняли, созвонились и уже там какие-то свои разговоры были.

О конкретном предложении я узнал уже в конце сборов. Там вообще вопросов никаких не возникало. Приехал в Саратов, встретились с Владимиром Евстафьевичем, тоже поговорили об этом и всех все устроило, спокойно разошлись и остались в очень хороших отношениях.

Было неожиданно, даже волнительно, потряхивало чуть-чуть. Я понимал, что у меня был еще год в контракте, я не знал, будет ли кто-то его выкупать – все-таки был ковид, может, у клубов какие-то проблемы с деньгами. Думал, что, даже если даже кто-то заинтересован, в любом случае дождутся еще год и подпишут – все-таки я еще молодой, ничего особо не потеряем. Но большое спасибо «Локомотиву» за этот большой шаг, за такое предложение. Сейчас я очень счастлив, что нахожусь в такой большой организации.

Было еще знаешь что? В конце того сезона, после которого меня выкупили, я так думал: «Блин, было бы здорово вообще оказаться в системе «Локо». Да, есть ЦСКА, «Зенит», УНИКС, большие команды, но именно в систему «Локо» хотелось, потому что там какая-то своя организация, и у них вот это последнее время было направление как раз на развитие молодых ребят. Там очень много с ними работают, дают шанс, тренера подбирают под это, все здорово в этом плане. И у меня такие мысли проскакивали довольно часто – и тут, бац, мне звонят с «Локо». Я просто опешил, положил трубку и не знал, что делать. Я позвонил родителям, позвонил девушке, рассказал. И у меня такое достаточно потрясенное состояние было.

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Фото: личный архив; lokobasket.com