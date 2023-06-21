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В прошлом сезоне центровой МБА Максим Савченко дебютировал за основную команду в Единой лиге, взял титул MVP в «молодежке» и получил вызов во взрослую сборную России. «Перехват» поговорил с Максом и узнал, как он дошел до жизни такой и при чем здесь занятия футболом и поедание булок под мультики.

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Подкаст можно послушать или почитать, вот главные цитаты из него:

Как пришел в баскетбол

Я, в принципе, познакомился с баскетболом через футбол. Очень много таких случаев, как у меня, как у моих знакомых, что они пришли в баскетбол через футбол. В первом классе меня отдали на секцию футбола, она была около дома. Я там прозанимался, наверное, месяца три и ушел. По причине… ну, смешной причине, я не знаю, стоит ли рассказать или нет. Я таким был мальчиком изначально… пухленьким. И после школы каждый день я приходил домой, ел булки и смотрел по телевизору Соника. В какой-то день день была слишком плохая погода, вот такая атмосфера, она на меня давила. Плюс, футболом мне не нравилось заниматься, наверное. И получилось так, что я пришел домой, начал есть эти булки и понял, что мне футбол не нужен, и закончил с футболом.

А в баскетбол я пришел уже во втором классе. В этой же школе к нам пришел тренер и увидел меня, позвал меня на секцию — и мне понравилось. Но я все равно был пухленьким, наверное, класса до четвертого. Я тогда играл в «Глории», в баскетбольной школе, был упитанным. А потом тренер меня позвал в «Динамо», и там я уже, наверное, ввысь и пошел.

Прогресс прошлого сезона (MVP в«молодежке», дебют за основу, вызов в сборную)

Прошлое лето я начал с работы со сборной в команде U20, потом у меня был небольшой перерыв, после которого я начал с «молодежкой» работать. Я не знаю, почему я так выстрелил. Мне кажется, из-за обычной работы. Вот и все.

Ожидал ли титул MVP? Если честно, скорее нет, чем да. Потому что в сезоне я больше проводил времени с основной командой, чем с молодежной, и очень много игр пропустил. И бывало такое, что я плохо играл. У меня было много плохих игр. Поэтому не знаю, вообще MVP мне помогла взять моя команда — они для меня играли, я играл для них.

Дебют в Единой лиге

Однозначно, присутствовало давление. Трибуны, видеокамеры, партнеры, соперники — это все, конечно же, на тебя давит. Но я как-то подавил это в себе, плюс, команда дала мне наставления, плюс тренер, поэтому, мне кажется, я совладал со всем этим [в первой игре], и в дальнейших играх, которые у меня были, для меня было все легче.

Следующий сезон в Суперлиге

Суперлига — это не совсем как «молодежка», там намного выше уровень, потому что это уже мужской уровень, как и в Лиге ВТБ. Я думаю, надо подойти к Суперлиге с холодной головой, без короны какой-либо, просто выйти и доказать, показать свой уровень, наигрывать опыт, и потом уже двигаться дальше в Единую лигу.

Для молодого игрока важно играть в любой команде, в которой ты можешь принести пользу. То есть, допустим, если ты идешь в Суперлигу, значит, тебе надо показать какой-то результат там, закрепиться, и потом уже двигаться дальше. Фарм-команда МБА — это такая команда, в которой будут присутствовать и молодые, кто может двигаться дальше.

Дебют в сборной России

Кому первому сообщил о вызове? Наверное, маме. Потому что она очень сильно за меня переживает, смотрит каждый матч. Она была очень сильно рада за меня. Ну, я даже, наверное, не сказал, а просто переслал сообщение из «Перехвата», когда там опубликовали это. Она посмотрела, мне кажется, испытала гордость, потому что она рада за меня, всей душой. Она вкладывалась в меня, а я, получается, вкладывался в баскетбол.

Сбор для меня прошел очень продуктивно. Мне кажется, повысил свои навыки — движения, игра под кольцом. У нас на этом сборе «большие» играли с «большими», «маленькие» с «маленькими», и у каждого отдельный тренер. Мне кажется, на меня это очень хорошо повлияло.

Матч против Белоруссии? Ну, это, мне кажется, это в первую очередь гордость, гордость за то, что ты можешь выходить под национальным флагом, что можешь показывать себя в играх за сборную России.

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Предыдущие выпуски подкаста:

Павел Савков — аренда в «Фуэнлабраду» и сложный сезон в «Басконии»

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