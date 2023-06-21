Перехват
Блог
Трибуна

Максим Савченко: от футбола и поедания булок до титула MVP Единой молодежной лиги

сборная России сборная России
Максим Савченко
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
суперлига Россия
МБА МБА
Баскетбол Баскетбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

В прошлом сезоне центровой МБА Максим Савченко дебютировал за основную команду в Единой лиге, взял титул MVP в «молодежке» и получил вызов во взрослую сборную России. «Перехват» поговорил с Максом и узнал, как он дошел до жизни такой и при чем здесь занятия футболом и поедание булок под мультики.

Вы можете подписаться на телеграм-канал «Перехват», чтобы не пропускать интересные разговоры с молодыми и перспективными российскими баскетболистами.

Подкаст можно послушать или почитать, вот главные цитаты из него:

Как пришел в баскетбол

Я, в принципе, познакомился с баскетболом через футбол. Очень много таких случаев, как у меня, как у моих знакомых, что они пришли в баскетбол через футбол. В первом классе меня отдали на секцию футбола, она была около дома. Я там прозанимался, наверное, месяца три и ушел. По причине… ну, смешной причине, я не знаю, стоит ли рассказать или нет. Я таким был мальчиком изначально… пухленьким. И после школы каждый день я приходил домой, ел булки и смотрел по телевизору Соника. В какой-то день день была слишком плохая погода, вот такая атмосфера, она на меня давила. Плюс, футболом мне не нравилось заниматься, наверное. И получилось так, что я пришел домой, начал есть эти булки и понял, что мне футбол не нужен, и закончил с футболом.

А в баскетбол я пришел уже во втором классе. В этой же школе к нам пришел тренер и увидел меня, позвал меня на секцию — и мне понравилось. Но я все равно был пухленьким, наверное, класса до четвертого. Я тогда играл в «Глории», в баскетбольной школе, был упитанным. А потом тренер меня позвал в «Динамо», и там я уже, наверное, ввысь и пошел. 

Прогресс прошлого сезона (MVP  в«молодежке», дебют за основу, вызов в сборную)

Прошлое лето я начал с работы со сборной в команде U20, потом у меня был небольшой перерыв, после которого я начал с «молодежкой» работать. Я не знаю, почему я так выстрелил. Мне кажется, из-за обычной работы. Вот и все.

Ожидал ли титул MVP? Если честно, скорее нет, чем да. Потому что в сезоне я больше проводил времени с основной командой, чем с молодежной, и очень много игр пропустил. И бывало такое, что я плохо играл. У меня было много плохих игр. Поэтому не знаю, вообще MVP мне помогла взять моя команда — они для меня играли, я играл для них.

Дебют в Единой лиге

Однозначно, присутствовало давление. Трибуны, видеокамеры, партнеры, соперники — это все, конечно же, на тебя давит. Но я как-то подавил это в себе, плюс, команда дала мне наставления, плюс тренер, поэтому, мне кажется, я совладал со всем этим [в первой игре], и в дальнейших играх, которые у меня были, для меня было все легче.

Следующий сезон в Суперлиге

Суперлига — это не совсем как «молодежка», там намного выше уровень, потому что это уже мужской уровень, как и в Лиге ВТБ. Я думаю, надо подойти к Суперлиге с холодной головой, без короны какой-либо, просто выйти и доказать, показать свой уровень, наигрывать опыт, и потом уже двигаться дальше в Единую лигу.

Для молодого игрока важно играть в любой команде, в которой ты можешь принести пользу. То есть, допустим, если ты идешь в Суперлигу, значит, тебе надо показать какой-то результат там, закрепиться, и потом уже двигаться дальше. Фарм-команда МБА — это такая команда, в которой будут присутствовать и молодые, кто может двигаться дальше.

Дебют в сборной России

Кому первому сообщил о вызове? Наверное, маме. Потому что она очень сильно за меня переживает, смотрит каждый матч. Она была очень сильно рада за меня. Ну, я даже, наверное, не сказал, а просто переслал сообщение из «Перехвата», когда там опубликовали это. Она посмотрела, мне кажется, испытала гордость, потому что она рада за меня, всей душой. Она вкладывалась в меня, а я, получается, вкладывался в баскетбол. 

Сбор для меня прошел очень продуктивно. Мне кажется, повысил свои навыки — движения, игра под кольцом. У нас на этом сборе «большие» играли с «большими», «маленькие» с «маленькими», и у каждого отдельный тренер. Мне кажется, на меня это очень хорошо повлияло.

Матч против Белоруссии? Ну, это, мне кажется, это в первую очередь гордость, гордость за то, что ты можешь выходить под национальным флагом, что можешь показывать себя в играх за сборную России.

Подписывайтесь на «Перехват» в Telegram — там пристально следят за российским баскетболом.

Предыдущие выпуски подкаста:

Павел Савков — аренда в «Фуэнлабраду» и сложный сезон в «Басконии»

Михаил Беленицкий — работа с Лукичем и выбор между NCAA и Единой лигой ВТБ

Данила Походяев — работа со спортивным психологом как ключ к успеху

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий