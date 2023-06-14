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После февраля-2022 казалось, что российский баскетбол лишится всех своих звезд — если не сразу, так летом обязательно. И рынок действительно сильно просел: некоторые игроки просто отказывались вести переговоры с российскими командами, а кто-то рассматривал переезд в Лигу ВТБ лишь как спасательный круг. Однако были и вполне себе громкие имена, которые пришли в лигу прошлым летом, — Эртель, Рэйнольдс, Ньюман и другие.

Нынешнее лето пока далеко от своего завершения (тот же ЦСКА вообще, кажется, только начинает трансферную кампанию), однако уже сейчас можно сказать, что без интересных имен Единая лига точно не останется — кого-то из них можно будет назвать звездой будущего сезона, а кто-то просто имеет шансы на очень неплохой год.

Боян Дублевич, «Зенит», 31 год

Черногорский Халк, как его называют, приехал в Испанию в 2012 году и с тех пор провел 11 лет за «Валенсию». За это время он выиграл с клубом все, кроме Евролиги: дважды брал Еврокубок, побеждал в чемпионате Испании, забирал Суперкубок Испании, дважды признавался восходящей звездой Еврокубка, забирал титул MVP Суперкубка Испании, по два раза попадал в первые пятерки Лиги ACB и Еврокапа…

В свой 31 год Дублевич по-прежнему может решать исходы матчей. В прошлом сезоне чемпионата Испании бигмен сыграл в 32 встречах, в среднем принося команде 10,2 очка и 6,8 подбора. Он отлично видит площадку и любит отходить на дугу — 124 дальних попытки в прошлом году в Лиге ACB при 33,9% попаданий.

Кажется, что это именно то, чего не хватило «Зениту» в завершившемся сезоне, когда Хави Паскуаль пробовал на позиции основного центрового сначала Ричарда Соломона, а затем Ройса Хэмма-младшего. Но вообще-то при живом Винсе Хантере можно и экспериментировать — как со сдвоенным центром, так и с переводом Дублевича на позицию форварда, где он тоже умеет играть.

Амат Мбайе, ЦСКА, 33 года

«Армейцы» пока не делают на трансферном рынке лишних движений. Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что клуб экономит и даже просит нынешних игроков пойти навстречу в финансовом плане, однако даже с учетом этого в Москве пока подозрительно тихо. Впрочем, два трансфера «красно-синие» все же провели, и один из них — форвард Амаду-Амат — или просто Амат — Мбайе.

Француз всю карьеру филигранно вписывается в любой состав и почти каждый год завоевывает какой-то трофей: 2017 году взял Суперкубок Италии со скромным «Бриндизи», через год выиграл чемпионат «Италии» уже со звездным «Миланом», еще через сезон с «Болоньей» захватил Лигу чемпионов…

Менялись клубы, но трофеи были всегда — за исключением трехлетнего периода в «Каршияке», где Мбайе хоть и был главной звездой, но все же недостаточно звездой для того, чтобы вклиниться в спор «Фенера» и «Эфеса». Хотя до финала Лиги чемпионов его «Каршияка» добралась, а сам Мбайе в финале против «Бургоса» набрал почти треть очков всей команды.

Как только Мбайе оказался в «Эфесе», он снова выиграл два трофея — чемпионат и кубок Турции. Он точно мог бы пригодиться нескольким клубам Евролиги, но решил приехать в Россию и помочь ЦСКА забрать уже наконец какой-нибудь титул.

Ненад Димитриевич, УНИКС, 25 лет

Чисто технически македонский разыгрывающий не может считаться новичком лиги, однако все равно попадает в этот список. Прошлый сезон Димитриевич провел в Казани в аренде из «Валенсии», но в июне выкупил свой контракт у испанского клуба и стал свободным агентом. Как свободный агент он и подписался с УНИКСом — и это его первый полноценный контракт в Лиге ВТБ (поэтому он здесь есть, а, например, переподписавшго соглашение с «Зенитом» Томы Эртеля нет).

Нено — палочка-выручалочка Велимира Перасовича. В прошлом году Дэрил Мэйкон сломался еще перед официальным началом сезона, на Суперкубке, и именно на Димитриевича выпала двойная нагрузка. Он с ней справился и затем на какое-то время отошел в тень, но только для того, чтобы в плей-офф смести всех на пути к титулу. К тому моменту один из претендентов на звание MVP сезона Мэйкон как раз сник, но Димитриевич вдруг заиграл так, что сомнений в том, кому достанется звание MVP плей-офф, ни у кого не возникло.

Наряду с продлением Перасовича, важнейшее подписание Казани этим летом.

Си Джей Брайс, «Парма», 26 лет

На фоне подписаний грандов кажется, что Брайс — очередной залетный стритболист. Его действительно довольно тяжело назвать звездой, как, впрочем, и всех последующих игроков в этом списке. Но и раньше в Лигу ВТБ звезды не так чтобы выстраивались в очередь — а звездный статус впоследствии могли получить очень неожиданные игроки.

Брайс провел этот год в пусть и не самом элитном, но довольно строгом чемпионате Германии, и был там очень заметен — 16,4 очка, 3,2 подбора. Есть, правда, и «красный флажок» — это травмы.

За два года в профессиональном баскетболе он показал, что умеет набирать очки в играх против кого угодно.Такие игроки задней линии в системе Евгения Пашутина обычно чувствуют себя отлично — если, конечно, выдерживают физически непростые тренировки Евгения Юрьевича.

Джош Перкинс, «Уралмаш», 27 лет

Уральцы изначально хотели подписать 3-4 легионеров, но, кажется, что-то пошло не по плану, и иностранцев в Екатеринбурге уже пятеро. Один из них — Джош Перкинс, который еще совсем недавно выступал за «Партизан».

Всю карьеру в университете разыгрывающий провел в Гонзаге и даже стал лидером в истории колледжа по количеству результативных передач. Карьера в Европе пока скорее не задается, чем задается: четвертый сезон Перкинс начнет уже с девятым клубом. Однако если он все же приживется в Екатеринбурге, то «Уралмаш» получит по-настоящему интересного плеймейкера, а Лига ВТБ — яркие хайлайты.

Хейден Далтон, «Самара», 27 лет

Самарцы, кажется, отказались от практики подписания возрастных именитых легионеров и переключились на игроков чуть младше, но тоже очень интересных. И если Загораца с Томпсоном нельзя назвать новичками в лиге, то вот Хейдена Далтона — вполне.

Американец провел отличный сезон в Израиле за холонский «Хапоэль» и готов принять новый вызов. Пока что кажется, что его главный недостаток — это недостаток стабильности; если он сможет показывать в Самаре более стабильный баскетбол, то будет главной звездой волжан даже в серьезном окружении остальных легионеров Анзуловича.

Эртугрул Эрдоган, «Руна»

Не игроками едиными! «Руна» привезла в Россию тренера, который несколько лет назад всерьез рассматривался на позицию главного в «Фенербахче» и «Жальгирис».

С 2000 по 2013 годы он работал в «Фенербахче» бок о бок с Орсом и Таньевичем, а в 2010 году даже забрал чемпионат Турции в качестве исполняющего обязанности — Таньевич тогда угодил в больницу с проблемами со здоровьем, и Эрдоган в финале обыграл фаворитов из «Эфеса».

К моменту ухода из «Фенера» в 2013 году Эрдоган уже работал ассистентом в штабе сборной Турции (серебро на Кубке мира в 2010 году) и тренировал турецкую национальную сборную U20. В «Фенербахче», помимо золота чемпионата в статусе и.о., специалист добавил в свою коллекцию еще два чемпионства в качестве ассистента, а также два Кубка Турции.

После этого были «Тюрк Телеком», «Стамбул», «Галатасарай» и «Шленск» уже в качестве главного тренера. Последних можно не считать, в Польшу Эрдоган приехал к моменту, когда сезон был похоронен; а вот годы в «Галатасарае» были очень заметными: здесь наставник зарекомендовал себя как мастер улучшать своим игрокам контракты — в частности, из «Галатасарая» в Евролигу отправились Найджел Хэйс, Аарон Харрисон, Алекс Пойтресс и Зак Огюст.

Из «Галатасарая» Эрдоган ушел со скандалом и целый год сидел без работы. Потом был как раз «Шленск», но его мы договорились не считать. Будет очень интересно посмотреть на него в «Руне» — тут, если что, не считать не получится.

Синдэриус Торнвелл, «Автодор», 28 лет

Торнвелл пропустил почти весь прошлый сезон, потому что был травмирован. Но до этого смотрелся довольно неплохо в немецком «Ульме», а еще до этого был не самым плохим ролевиком в нескольких клубах НБА и G League.

«Автодор» не первый (не второй, не третий и даже не пятый) год привозит в Россию американцев, многие из которых потом идут на заметное повышение. У Владимира Родионова отличный нюх на такуих игроков, и кажется, что трансфер Торнвелла отлично вписывается в эту стратегию. Плюс, в Саратове любят быстрых защитников, которым есть что доказывать.

В новой команде Торнвеллом будет руководить Миленко Богичевич (если доживет до начала — после прошлогоднего фиаско Небойши Видича нужно делать такую оговорку), и это тоже интересно, ведь серб начинает сольную тренерскую карьеру.

Кайл Курич, «Зенит», 33 года

Чисто технически Курич — не дебютант в Лиге ВТБ, так как уже тут играл. Но с момента его ухода из «Зенита» прошло пять лет, поэтому, конечно, Кайл тоже в списке громких приходов в лигу.

Один из главных снайперов континента не молодеет и оказался не нужен «Барселоне», однако это не главный показатель — «Барселоне» много кто не нужен. Курич все еще может в одиночку решить исход практически любого матча чисто за счет своего броска, а таких игроков Хави Паскуаль любит и знает, как их использовать. Болельщики «Зенита» сейчас наверняка вспоминают Билли Бэрона… Курич — это бэронозаменитель, и вовсе не на минималках.

Вместе с Эртелем и Фрейзером в задней линии Курич опасен еще больше, тем более что француза он отлично знает еще по «Барсе». Эта трансферная кампания «Зенита» выглядит куда более основательной, чем прошлая…

Хотя еще очень многие не сказали своего слова. Очень вероятно, у этого текста ближе к середине августа будет продолжение.

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