Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог «Перехват», в котором разговаривают с интересными представителями российского баскетбола. Подписывайтесь, чтобы узнать их лучше.

Столичная МБА провела первый сезон в Единой лиге и избавилась от примечания, что команда находится на испытательном сроке, теперь москвичи – полноценные участники турнира. В начале лета казалось, что в условиях небольшого и неглубокого российского рынка гранды просто раскупят набравшихся опыта игроков МБА, однако клуб не только сохранил всех своих лидеров, но и заявил дополнительную команду в Суперлигу.

«Перехват» поговорил с генеральным директором МБА Игорем Кочаряном, чтобы узнать, как клубу это удалось, нет ли страха «синдрома второгодки» и зачем понадобился фарм-состав.

- Как вам год в Единой лиге? Что стало главным откровением?

- Прошло уже чуть больше года, как МБА стала полноправным участником Единой Лиги. С одной стороны, мы долго к этому шли и за 9 лет истории клуба построили серьезный фундамент. Но фактически мы только сейчас осознаем, какой высокий уровень, а теперь еще и ожидания. И это касается не только баскетбола. Но сейчас уже не будет скидок на статус новичка. Ответственность стала еще выше.

Главный момент сезона выделить непросто. Многие из них до сих пор перед глазами. Но если нужно выбрать одно, то наверное, назову победу в первом матче плей-офф. Выиграть у действующего чемпиона на его площадке в первый год пребывания в лиге – очень ценно.

- Спад во второй части сезона объясняется отсутствием эффекта новизны и тем, что все стали по-другому настраиваться на МБА, или просто физической и эмоциональной просадкой?

- На это были объективные причины. К сожалению, мы потеряли двух основных разыгрывающих. Саша Хоменко выбыл до конца сезона, а Макар Коновалов травмировался два раза по ходу чемпионата и пропустил немало игр. Отсутствие плеймейкеров заставило искать внутренние резервы, чтобы сохранить игровой стиль. Это стало уроком на будущее. Уже при комплектовании на следующий сезон мы это учитывали.

- Коновалов и Касаткин имели предложения этим летом, в том числе от грандов, Даниила вообще хотели выкупить прямо по ходу сезона. Как удалось удержать ребят? Сильно подскочила платежка?

- В процессе переговоров все четко понимали, что верхний предел развития еще не достигнут. В условиях нашего клуба и Макар и Даниил могут выйти на новый качественный уровень. У них все для этого есть. Но самое главное — их доверие и вера в нашу систему. Они не первый год в МБА. Оба пришли сюда еще в Суперлигу.

Что касается денег, то, безусловно, оба своей работой заслужили выйти на новый уровень. Но хочется подчеркнуть, что зарплата не была главным предметом в обсуждении. Если бы у ребят на первом месте было желание больше зарабатывать, то они бы выбрали другой клуб. Они проявили терпение, а большие контракты у них впереди.

- Ожидаете «синдрома второго сезона»? Или это не про вас?

- Второго сезона в лиге мы ждем с нетерпением. У нас есть понимание уровня, на который мы вышли. Есть ожидания. Конечно, стоит брать в расчет и повышенное внимание со стороны соперника. Будем основательно готовиться, чтобы подойти к сезону во всеоружии и держать планку.

- Рынок российских игроков не такой большой, все ожидали, что клубы побогаче сейчас просто раскупят всех, кто есть. В итоге же ЦСКА и УНИКС пока выжидают, а вы успели подписать нескольких заметных россиян. Успех или есть какие-то задачи, которые выполнить летом не удалось и не удастся?

- Не думаю, что в таком вопросе, как подписание игроков, стоит давать оценки. Самое главное, что на данном этапе мы завершили трансферную кампанию и смогли не только сохранить игроков, но и подписать всех тех, с кем вели переговоры. Это говорит о том, что не только МБА заинтересована в развитии, но и российские баскетболисты верят в наш проект.

Главным в трансферной кампании было заразить всех одной идеей, но, как показали переговоры, на первый план вышло доверие. Наш проект оказался привлекательным для игроков, которые хотят развиваться.

- Один из уходов из клуба в это межсезонье – Василий Прокофьев. Он был важной частью прошлогодней команды? Будете искать ему замену?

- Василий в прошлом сезоне курировал важное направление – индивидуальное развитие игроков. Причем не только главной мужской команды, но и женской, и молодежных. Сейчас он вышел на международный уровень. Мы рады, что к нему есть интерес от иностранных клубов. Это подчеркивает его уровень.

С этого года в МБА будет три человека, которые будут работать с игроками индивидуально. Но и с Василием мы не прощаемся. Сейчас ищем и обсуждаем варианты взаимодействия, но в другом формате. Выражаясь современным языком, Василий будет на аутсорсе. Поэтому мы не прощаемся с ним и продолжим сотрудничать.

• Матчи могли прервать собака или похороны: Василий Прокофьев пылил в Мексике и Эквадоре, а сейчас развивает игроков МБА

• «У каждого ролика в среднем по 50 млн просмотров»: Basi Pro был тренером-звездой в Китае, а сейчас развивает игроков МБА

• «Влиять на российскую молодежь ценнее, чем просто работать в НБА». Basi Pro раскрывает секреты работы тренером

- Вы сказали, что завершили трансферную кампанию. Вы же только про Единую лигу?

- Да, конечно. По всем молодежным командам работа еще ведется. Изучаем рынок и ведем переговоры.

- У вас теперь будет команда под Суперлигу. Какая будет ротация между этими двумя составами?

- Появление команды в Суперлиге – тоже важный шаг для нашей системы. Главной задачей новой команды будет развитие молодых игроков. Потому что именно молодыми и перспективными ребятами она и будет комплектоваться. Хотим, чтобы через несколько лет те игроки, которые будут играть в Суперлиге, смогли составить конкуренцию в Единой лиге ВТБ.

- Наличие команды в СЛ – большая «плюшка» в переговорах?

- После того, как появилась команда Суперлиги, конструкция клубной системы обрела окончательную форму. Теперь она по-настоящему фундаментальная. Верим, что она будет работать и давать игроков самого высокого уровня.

- Еще недавно в Суперлиге вы выступали вместе с «Уралмашем» и «Руной», теперь вы все в Единой лиге. Какие ожидания от новичков?

- Говорить о соперниках, наверное, не совсем корректно в контексте ожиданий. Мы, конечно, знаем эти клубы. Много лет выступали вместе в Суперлиге. Сейчас Лига ВТБ расширилась, а значит в следующем сезоне будет ещё больше баскетбола. Это, пожалуй, самое главное.

- Как развиваются другие направления в клубе? Девушки провели неплохой сезон!

- Девушки действительно провели очень качественный сезон. Главная команда в составе сборной Москвы выиграла Спартакиаду, заняла второе место в Кубке России и третье в чемпионате. А молодежный состав удивил абсолютно всех, победив в Суперлиге. У нас был самый молодой состав, но в плей-офф команда не оставила шансов соперникам.

Но даже не это является самым ценным. Наверное, важнее то, что сразу несколько игроков из МБА-2 пополнили состав основной команды. На их место снова придут новые игроки – и в молодежной команде и ДЮБЛе у нас снова будут одни из самых молодых составов.

- Как оцените сезон парней из вашей команды по баскетболу 3х3? Не все получилось?

- Мы довольны тем, как команда провела полноценный дебютный сезон. Опять же, МБА 3х3 собрана из молодых ребят. И парни получили отличный шанс сыграть с лучшими командами страны. Участвовали в сильнейших турнирах и выглядели достойно. Они развиваются. Этот прогресс, однозначно, самый главный итог сезона для этой команды.

Но у нас в прошлом сезоне также появилась мужская команда 3х3 – МАИ-МБА. Это коллаборация с Московским авиационным институтом. Очень интересное и перспективное сотрудничество профессионального клуба и ведущего аэрокосмического университета страны.

- Какой из роликов Виктора Павленко ваш любимый?

- Это самый сложный вопрос (улыбается). Виктор год назад был игроком и бессменным капитаном МБА, играл в Суперлиге. А сейчас мы говорим про него уже в контексте медиа-активностей и работы с командами 3х3. Он всесторонне развивается и делает это в системе МБА. Очень рады за него. На переход от профессионального спорта к другому виду деятельности порой уходит не мало времени. У Виктора же он прошел органично и как будто незаметно.

Можно сказать, что Виктор – тоже проект нашей организации. Он знает досконально все, что касается баскетбола. И за год с нашей помощью увидел баскетбол уже с другой стороны. Его желание развиваться, умноженное на взаимность, приводит к тому, что вы задаете такие вопросы. Это приятно.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Перехват».

Фото: mbabasket.pro