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Форвард «Пармы» Данила Походяев – нетипичный пример игрока, у которого практически не было проблем при переходе из молодежного баскетбола во взрослый: он сходу завоевал время в одном из лидеров Суперлиги, а через год пошел на повышение в Единую лигу, и там тоже не затерялся.

«Перехват» обсудил с игроком, как ему это удалось, каким он запомнит этот сезон, а главное – какую роль в этом играет работа со спортивным психологом.

Главное из подкаста – ниже:

Бильярд в детстве

Я начал заниматься бильярдом лет в шесть и ходил на него семь лет. В 13-14 лет уже начал заниматься баскетболом. Там такая история была, что мне просто понравилось. Я за школу выступал, умел бросать хорошо – и больше ничего не умел. Мы с папой ходили на школьный двор и на улице бросали. Так получилось, что я сам по себе эмоциональный человек, а в бильярде я дорос до такого возраста, что ты эмоцию не можешь показывать. Там все должно быть тихо. А я так не могу. Думаю, что из-за этого меня в баскетбол и затянуло.

Плюс, мой физрук – надеюсь, он посмотрит этот подкаст – Осадчев Александр Николаевич, 101-я школа города Барнаула. Ему отдельный респект, спасибо огромное! Он посодействовал моему становлению в большей степени. У меня первый тренер записан один, но никто не знает, что мой первый тренер, на самом деле, все-таки он.

Старт во взрослом баскетболе

Я думаю, что четыре года в ЦСКА мне очень много дали. ЦСКА – это период, когда я сформировался как игрок какого-то уровня, и дальше нужно просто раскрывать потенциал в других командах. Думаю, что в Ревде это был прекрасный год в плане трамплина. Так, наверное, некорректно говорить про Ревду, но я не побоюсь этого слова, для меня это был такой этап перед тем, как перейти в более серьезную лигу и к более серьезным людям.

Честно, сложно было первые месяца два. Сборы те же… Я самый молодой в команде, непонятно, как общаться с мужиками. Но это был один из лучших коллективов в моей жизни. Думаю, что такого никогда больше не будет… Ну, надеюсь, что будет! Но всем тем ребятам, которые были там, я очень благодарен, в том числе главному тренеру Алексею Лобанову. Я думаю, что это один из сильнейших тренеров Суперлиги. Тяжело было в первые два месяца, но потом нашли общий язык с тренером, с парнями. Там уже как играли, так и играли.

Все мужики мне говорили, что нужно играть агрессивнее, не стесняться. Говорили: «Ты хоть и молодой, но мы понимаем, зачем ты сюда приехал». Все были адекватные абсолютно, понимали, какие у меня задачи, а какие командные. Все было шикарно, я играл очень много. Советы партнеров мне очень помогли, потому что, когда некоторые молодые игроки приходят в такие команды, зачастую мы видим то, что взрослый игрок начинает давить на молодого – сбрось там, больше играй на команду… У нас такого, слава богу, не было. Это огромный плюс Ревды, коллектив – главное, что было в этой команде.

Заметный дебютный сезон в Единой лиге и пермские болельщики

Все-таки работа, которая была проделана за эти пять лет до Лиги ВТБ… Не люблю громких слов, но скажу: с самого начала, когда я пришел в баскетбол, я всегда знал, что тяжелая работа бьет талант. Я в этом убежден. Когда я приходил в ЦСКА, я особо ничего не умел, мне нужно было просто работать, работать и работать.

Думаю, что за то время, что я был в ЦСКА и в Ревде, я проделал такую работу, что уже не стыдно говорить о том, что я должен играть на хорошем уровне. Никто не знает потенциал игроков, поэтому не будем говорить про максимумы, но начало было неплохое. Можно было лучше, всегда можно лучше, все прекрасно все понимают. Но для первого сезона было хорошо. Не назову это отлично, но хорошо.

Это значимый этап в моей жизни. Первый год, первый шаг в большой мужской баскетбол. У меня не было сомнений, что все получится, потому что если сомневаешься в себе, значит, зачем ты это делаешь? Я не понимаю. Были разные моменты, как хорошие, так и плохие, но я оцениваю этот сезон хорошо, но самое главное – это болельщики. Это лучшие болельщики, которые есть в Единой лиге. Кто хотя бы раз играл в «Молоте», знают, что там постоянно пять тысяч человек, и все болеют. Когда была первая домашняя игра с «Зенитом», я бегал всю игру и вообще не понимал, что происходит. Разглядывал! Ну первая игра, все, у меня голова... Я просто не понимал, что происходит. А потом уже привык к этому, но все равно круто.

Работа с психологом

Я занимаюсь со спортивным психологом, его зовут Тимур Султанов. Мне его подсказал мой агент. Могу сказать, что многие недооценивают работу вне баскетбольной площадки, потому что когда твоя голова не готова к каким-то этапам твоей карьеры, это уже твоя проблема, а не баскетбольного тренера и так далее. Нужно заниматься. Я не говорю, что всем нужно читать какие-то психологические книжки, у каждого это может быть свое, каждый взрослеет по-баскетбольному в свое время.

Но я считаю, что этот человек очень сильно помогал мне, когда у меня в Ревде были серьезные спады… Наверное, сейчас многие себя узнают, когда в возрасте 18-19 лет ты проводишь классную игру по цифрам, еще одну, и все – у тебя эйфория, ты думаешь, что так будет происходить постоянно. Но потом спад, следующая игра – и ты начинаешь копаться в себе. Это уже проблема. Потому что ты начинаешь думать, что что-то не так, ты вроде бы все умеешь в баскетболе, но у тебя что-то не получается… И тут приходит на помощь специалист, который хорошо знает свою работу, методы и методики, упражнения разные, которые помогают тебе становиться профессиональным спортсменом с большой буквы, и помогает тебе просто разгрузиться и настроить твою голову так, как ты хочешь.

Мне некоторые пишут, типа, с психологом занимаешься… Кто-то оценивает это положительно, а кто-то нет. Я в принципе две stories за два года опубликовал, но я считаю, что об этом нужно рассказывать даже больше. Он очень много делает. Не буду говорить про парней, которые с ним занимаются, но они так же играют в Лиге ВТБ и в Суперлиге. Кто хочет, пускай сами рассказывают. Но после того раза, когда я афишировал, знаю, что многие к нему пошли заниматься. Это очень сильно улучшает голову, а это важно.

У меня был спад в Ревде какое-то определенное время, я там вообще не показывал ничего. Были разные мысли, а голова у меня как работает: я чего-то хочу, не получается, и я начинаю в себе копаться. Тогда так было. Я мог закопать себя до такой степени, что я просто был морально убит, не понимал, что происходит, и это все из-за головы. Потом вспомнил, что кто-то занимался с психологом, и я узнал у своего агента. Мы начали с ним работать: сначала два раза в неделю, потом раз в неделю и так далее. Он сделал базу, определенные упражнения, которые нужно было соблюдать каждый день – и твое состояние улучшалось. Я могу сказать, что через две недели я почувствовал расслабленность. Как раз была какая-то хорошая игра, не знаю, совпадение или нет, пусть не будет совпадением, пусть будет работой. Это было зимой, плюс, Ревда – город на 25-30 тысяч населения, я тогда еще жил один, было тяжеловато… Хоть парни все были адекватными и помогали разговорами, но когда я находился дома, я закапывал себя. Появился Тимур, которому я очень благодарен.

В Перми я тоже к нему обратился, когда у меня были некоторые проблемы. Я с ним позанимался 2 или 3 раза и потихоньку восстанавливался.

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Другие выпуски второго сезона подкаста:

Павел Савков, «Баскония»

Михаил Беленицкий, «Нижний Новгород»