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Герой второго выпуска подкаста «Юны и опасны» – защитник «Нижнего Новгорода» Михаил Беленицкий. Он привлекался в молодежные сборные России, но дебют на взрослом уровне омрачили травмы – Миша признался, что даже думал о завершении карьеры из-за здоровья. К счастью, он не сломался и в завершившемся сезоне был важной частью ротации Зорана Лукича как в «НН», так и в сборной. А еще стал обладателем Кубка России!

«Перехват» обсудил с Беленицким его карьеру, травмы и планы на ближайшее будущее.

Главное из подкаста – ниже:

О предложениях из Америки в 2019 году

На тот момент это были не университеты, а школы. У меня были предложения из двух школ. Я уже, на самом деле, договаривался об этом, но предложение из «Нижнего», можно сказать, это все отменило. Так я оказался в Нижнем Новгороде.

Почему не выбрал Америку? Все-таки в 16 лет уезжать из своей страны в чужую страну…Я, конечно, понимал, что там есть ребята, которых я знаю, и если что, мне помогут, но все равно это страшная была немного тема. И самому было не очень приятно. А так тут тебе уже и деньги начнут платить, первый профессиональный контракт. Как-то все сложилось так, что я в итоге в «Нижний» уехал.

Никогда ни о чем не жалею. Все делается к лучшему, не оглядываюсь назад.

О Зоране Лукиче

Если просто выполнять все, что он требует, то работать с ним достаточно легко. Он просто любит мелочи и чтобы игроки выполняли его установки. Когда приходит игрок со своими, условно говоря, запросами и пытается как-то ему отвечать или что-то в этом духе, то это идет вразрез с его пониманием – и от этого проблемы. А так, если стараться и выполнять все, что он просит, то вот у меня за четыре года все вроде бы неплохо, тьфу-тьфу-тьфу. Надеюсь, так все и будет продолжаться в следующие годы.

Высокие требования? Сложно, да. Но надо! По-другому тяжело в «Нижнем» играть, коллектив строится на том, чтобы выполнять требования. У всех, кто их выполняет, все хорошо.

Он отличный человек, добрый, отзывчивый. В прошлом и позапрошлом годах, когда я жил немного дальше, чем сейчас от того места, где мы тренируемся, он постоянно предлагал подвезти меня до дома. Для молодого игрока это было очень приятно. Один раз согласился, потом сказал, что сам. Но ради интереса надо было съездить!

О травмах и пропусках сезонов

Это очень сложно, даже больше в психологическом плане. Потому что вроде вот, приходишь в 16 лет, надо показывать себя и давать результат, а ты вылетаешь раз – на полгода, два – на полгода, потом три – на год… Это очень сильно давит. К счастью, рядом оказались люди, которые помогли выйти из всех этих неприятных состояний – это и родители, и друзья, которые меня окружают. Очень им благодарен, что не дали мне уйти в депрессивное состояние, потому что было близко к этому. Для любого спортсмена травмы – это не лучшая часть жизни, но когда они подряд друг за другом в молодом возрасте, то все еще хуже. Никому не советую!

У меня были мысли о завершении карьеры уже… Умные люди отговорили меня от этого всего, и спасибо им большое.

О победе в Кубке России

Победа в Кубке России – это событие, которое на 100% навсегда отложится в моей памяти, и я думаю, что не только у меня, а у всех пацанов. Для «Нижнего» это долгая и щепетильная история, да и самому тоже было приятно поучаствовать в этом.

Как будто бы Кубок – это самое сильное, что было в этом сезоне. На фоне этого как будто бы все меркнет.

У нас была такая тактика, чтобы мы подходили в лучших физических кондициях в марту-апрелю. Перед сезоном нам поставили цель хорошо выступить в Кубке России. У «Нижнего» несколько раз было второе место, все никак не могли прийти к первому. Все годы ставили цели, что надо хорошо выступить в Кубке. Целенаправленно вели нас к тому, чтобы в марте-апреле быть в лучшей форме.

Вышли в итоге в феврале-марте. Но приходится чем-то жертвовать – выиграли Кубок, но неважно выступили в плей-офф Единой лиги. В следующем году постараемся сделать и то, и то.

О неудачном плей-офф в Единой лиге

Как будто бы в первую очередь эмоционально тяжело было поддерживать такой уровень эту всю историю. Ну и потом, вылетели Драган Апич, Дима Хвостов, на первые два матча Ваня Стребков. Это основные игроки, без них тяжело было играть.

По «физике», в принципе, не было проблем, просто вот эта укороченная ротация и эмоциональная выхолощенность после Кубка… Как будто бы не хватило сил уже на плей-офф.

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Фото: БК «Пари Нижний Новгород»