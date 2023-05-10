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Для 21-летнего Павла Савкова этот год получился очень сложным: аренда в «Фуэнлабраду» должна была дать игровое время, но увольнение главного тренера пустило сезон под откос – Паша перестал получать игровое время. «Баскония» вернула его в состав и заявила в оба турнира – в Евролигу и чемпионат Испании; в первом он так и не сыграл, а во втором получал время и даже набрал очки.

«Перехват» в рамках первого эпизода второго сезона подкаста «Юны и опасны» обсудил с Пашей этот сезон, поддержку от отца, игру с братом и планы на ближайшую карьеру.

Главное из подкаста – ниже:

О прошедшем сезоне

Даже не знаю, как описать. Сезон получился очень странным: были одни ожидания, но в итоге все получилось по-другому. Но у каждого свой путь, может, все даже к лучшему получилось. Очень странные ощущения, но интересный опыт.

«Баскония» меня отдала аренду в «Фуэнлабраду», шел я туда из-за тренера. Я работал с этим тренером прошлым летом, плюс, хорошая была ситуация, я был бы вторым атакующим защитником после американца. Можно было получать игровое время, помогал бы на третьем номере.

Начали «предсезонку» нормально, потихоньку получал время, начался сезон так же – тренер всегда выпускал, а дальше от меня все зависело: хорошо сыграл – продолжаешь, если не очень, то все. Но я хотя бы выходил и получал опыт. Но мы проиграли первые три игры против «Гранады», «Бреогана» и «Барселоны». Тренера убрали, поставили нового на какой-то неопределенный период .Это был главный тренер второй команды «Фуэнлабрады», молодежного проекта. С этим тренером вообще ничего не сложилось, вообще не давал никакого игрового времени, даже против сильных команд, когда результат был всем понятен, – все равно не давал игрового времени.

Я пробыл там полгода, потом «Баскония» меня забрала. Я вернулся, и был план: индивидуальные тренировки + тренажерка. Потому что надо продолжать работать над телом, мощью, всеми физическими компонентами, плюс, улучшать индивидуальные качества. В общем, полная работа над собой. Ну и если какие-то травмы в первой команде, то они могут меня спокойно заявить, так как я считаюсь как испанец в чемпионате. Также я тренировался один-два раза в неделю со второй командой и играл с ними, более-менее держать себя в форме, чтобы не чисто индивидуально тренироваться.

Как-то так. Странно, но достаточно интересно. Хороший опыт.

О том, чему научил этот сезон

Когда был в «Фуэнлабраде», ментально очень прибавил. Потому что было сложно. До этого я постоянно получал игровое время, играл важную роль в команде во второй, в третьей лиге, и по юношам когда играл. А этот год первый, когда так не было.

Плюс, ты идешь, думаешь, у тебя какие-то ожидания… Первый урок – не строить ожиданий. Что все отлично, что ты будешь игроком ротации, что тренер тебя знает. Не надо строить ожиданий. Когда я не играл, был момент, когда я не то чтобы опустил голову, но одна-две недели были, когда я тренировался очень плохо. Выкладывался, но в плане головы очень все было так… мутно. Из этой ситуации надо было самому выходить. Все это делается через работу.

Не все происходит так, как мы ожидаем. Нужно работать даже если тренер не верит в тебя, не выпускает. Был момент, когда ментально было очень тяжело, потому что я не понимал, почему я не играю. Я просто не мог понять, что я не так делаю. Но приходилось тренироваться. Когда, например, была одна тренировка в день, я вечером брал видео от индивидуального тренера из «Басконии» и тренировался один в зале. Потому что отдыхать все выходные после командных тренировок нет смысла.

О планах на следующий сезон

Не знаю, посмотрим, все зависит от руководства, как они решат, что для меня лучше. Есть вариант с первой командой, есть вариант с арендой. Пока рано об этом говорить, обычно это происходит в конце июля – начале августа, а пока никаких новостей. Только закончили сезон, о следующем говорить пока преждевременно.

О вариантах из России

Этот вопрос решают агенты и клуб, от меня особо ничего не зависит. Я просто хочу играть, и я так понимаю, что они хотят чемпионат Испанию. Я не считаюсь легионером, так что это было бы идеально. Надо найти хорошую команду, чтобы я там получал игровое время.

А так – не знаю, посмотрим, я пока что ничего не знаю. Может, скажут остаться в первой команде, я тогда останусь. Надо получать игровое время, для меня сейчас самое важное – показать себя.

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Фото: instagram.com/baskonia1959