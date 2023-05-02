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От редакции: вы читаете пользовательский блог «Перехват», в котором разговаривают с интересными представителями российского баскетбола.

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов давно не давал больших интервью. При этом завершившийся сезон его команда точно может занести себе в актив: после прошлогоднего непопадания в плей-офф химчане финишировали в Суперлиге ниже только двух клубов – «Руны» и «Уралмаша».

В интервью «Перехвату» Павел Владимирович рассказывает о планах на следующий сезон, создании новой команды, бюджете, составе и своих предложениях по улучшению Суперлиги.

- Павел Владимирович, как у вас дела в целом? Давненько не давали интервью!

- Если по порядку, то в прошлом сезоне у нас была задача просто выжить и сохранить клуб. Мы участвовали в Суперлиге, заняли 11 место, и исходя из нашего состава, это было максимально возможным результатом. Это был непростой переходный год для нашего клуба.

На попечительском совете клуба, куда входят Глава города, представители областных администрации и федерации баскетбола, было констатировано, что наше положение удалось стабилизировать и поставлены уже новые задачи: усилить состав и попасть в плей-офф Суперлиги, а далее действовать исходя из того, как ситуация будет развиваться.

- Развивалась вполне неплохо, попадание в восьмерку даже теперь выглядит мелковато…

- Да. Нам удалось собрать достойную команду. Очень хорошо провели предсезонную подготовку. По ходу ожидания стали меняться: мы видели, как команда играет, как набирает ход, и в середине сезона попадание в восьмерку воспринималось как само собой разумеющееся. Поэтому была поставлена следующая задача – попасть в четверку по итогам регулярного чемпионата Суперлиги.

Отдельно надо сказать спасибо команде и тренерам за Кубок России. Никто не рассчитывал, что мы окажемся в «Финале четырех», так еще и по пути обыграем «Самару» и более чем уверенно «Руну». Да и в «Финале четырех» достойно выглядели, а не мальчиками для битья.

В четверку по итогам регулярного сезона Суперлиги мы попали. В первой стадии плей-офф получилась тяжелая серия с Владивостоком, с «Уралмашем» было еще сложнее, потому что опытная команда, действующий чемпион. Мы пока не смогли соответствовать такому уровню. Серия за третье место получилась интересной, мы верили в нашу команду, но понимали, что получиться может по-разному. Но в итоге, мы завоевали бронзовые медали. Таким образом, мы перевыполнили поставленную в начале сезона задачу.

- Путь от команды, которая не вышла в плей-офф, до команды, которая попала в тройку, у вас занял год. За счет чего это удалось?

- Я думаю, что тут несколько составляющих. Во-первых, нам удалось чуть ли не первыми начать трансферную кампанию. В мае прошлого года мы поняли, какие игроки нам нужны, до конца мая мы подписали основной костяк и затем делали точечные усиления, исходя из наших финансовых возможностей.

Наш главный тренер Андрей Мальцев решил, что нужно начинать тренировочные сборы раньше обычного, — команда собралась уже 1 августа и уехала на трехнедельный сбор в Кисловодск, в сентябре мы провели серию товарищеских матчей, в том числе с клубами Единой лиги ВТБ, провели традиционный турнир памяти Александра Петренко. Все, что было запланировано в плане подготовки, сборов и состава, было выполнено. Поэтому нам удалось зайти в сезон и достойно выглядеть. Я думаю, причина в этом. Все понимали, что у нас есть цель, и мы все шли к этой цели.

- Выходит, что в прошлом сезоне вы начали трансферную кампанию в мае, и эта практика себя оправдала. В этом сезоне уже что-то начинали?

- В этом сезоне мы позже закончили чемпионат, практически в середине мая. Тем не менее, на прошлой неделе мы уже приступили к формированию состава на следующий сезон. У нас уже было заседание попечительского совета, на котором были зафиксированы результаты прошедшего сезона и поставлены задачи на следующий. Мы уже начали работать в плане сохранения игроков основного костяка. Дальше сделаем несколько точечных усилений на таких позициях, на которых мы считаем, что мы должны чуть посильнее выглядеть. Надеемся, что у нас это все получится.

- Нет ли опасения, что не всех игроков удастся удержать? Все-таки в Лиге ВТБ две новые команды, а многие ваши игроки хорошо себе показали…

- Конечно, опасения есть. Потому что по итогам сезона большинство игроков выросло – и в плане трансферной стоимости, и в смысле своих запросов. Но это и справедливо, потому что они сделали свое дело, даже перевыполнили задачу.

Что касается Единой лиги, то, к сожалению, мы сейчас не можем конкурировать с клубами оттуда финансово. Зато мы в «Химках» максимально постарались сохранить все инфраструктурные аспекты, которые были у нас во время выступления в Евролиге. Стараемся привлекать игроков не только деньгами, но и бытовыми условиями. Плюс, конечно, возможностью проявить себя. Потому что легионеров у нас нет, а это шанс для ребят показать себя на уровне ведущих клубов Суперлиги.

- Правильно понял, что вы не планируете подписывать иностранцев?

- Правильно. Прошлым летом, когда мы обсуждали формирование состава, были предложения пригласить одного-двух легионеров. Но все вместе , руководство и тренерский штаб, приняли решение, что наш клуб будет давать шанс своим, российским игрокам. Это, например, показал Евгений Фидий – мы могли бы взять легионера, но дали шанс Жене, и он его использовал. Евгений Фидий сейчас один из «горячих» игроков на рынке Суперлиги. Мы также хотим его сохранить, как и еще 6-7 игроков.

- Вы сказали, что уже было заседание попечительского совета, и там в том числе были обозначены цели. Какая цель на следующий сезон?

- Ну, конечно, хотелось бы победить. Но был озвучен выход в финал Суперлиги.

- Как у вас дела с бюджетом? Растет?

- Я могу сказать, что бюджет у нас понемногу прибавляется. В этом году мы снова вернулись к сотрудничеству с нашим многолетним спонсором компанией «Мособлгаз». Спасибо нашим партнерам большое, что они не забывают нас и поддерживают в трудные минуты. Особенно когда два года назад, когда нам нужно было выплачивать долги игрокам после ухода основного спонсора. В тот период наш президент Дмитрий Аркадьевич Голубков и глава городского округа Химки Дмитрий Владимирович Волошин сделали все для спасения команды. На сегодняшний день задача погашения долгов практически решена. Поэтому дальше бюджет будет постепенно увеличиваться каждый сезон, ну, не такими семимильными шагами, как хотелось бы, но по чуть-чуть будет прибавляться.

- Выше вас по итогам этого года оказались только клубы, которые вышли в Единую лигу. Уже знаете, о чем я вас хочу спросить?

- Да, про выход в Лигу ВТБ. Считаю, что для начала мы должны стать чемпионами Суперлиги, чтобы с уверенностью говорить о том, что у нас есть право вернуться в элиту. Конечно, мы понимаем, что прямого перехода из Суперлиги в Лигу ВТБ нет. Но все другие требования лиги, кроме пока финансовой, мы выполнить можем, так как опыт участия на самом высоком уровне у нас большой. Вся инфраструктура и система подготовки резерва сохранены. Что касается финансовой составляющей, я еще раз могу сказать, что постепенно мы будем соответствовать необходимому уровню. Когда это произойдет? Пока хочу отталкиваться от спортивного результата. Если на следующий сезон окажемся в финале и нам посчастливится стать чемпионами, то будет стоять вопрос о том, чтобы в следующем сезоне вернуться в элиту.

- Андрей Мальцев остается главным тренером?

- Да, Андрей Николаевич остается главным тренером. Мы довольны работой тренерского штаба.

- Слышал, что у вас есть множество предложений по тому, как сделать Суперлигу лучше…

— Да! В первую очередь, это касается иностранных игроков. В нынешней ситуации – общемировой и нашей российской – я не понимаю, зачем нужны легионеры в Суперлиге. Сейчас каждый клуб может взять двух легионеров, но мне кажется, что лучше отдать эти рабочие места нашим российским ребятам, перспективным или опытным. Они будут получать игровую практику и, возможно, кто-то из них шагнет наверх в Лигу ВТБ и сборную.

То же самое касается и Кубка России. Даже само название – Кубок России. Зачем в Кубке России участвовать легионерам? Много лет до прошедшего сезона их не было. Я понимаю, что идея стояла в том, чтобы стимулировать клубы Лиги ВТБ для участия в турнире. Но даже при наличии двух легионеров все равно не все команды участвуют в Кубке России основными составами. Времена-то меняются. Да, раньше в «Химках» было много легионеров, и перед ними ставили соответствующие задачи – но сейчас мир изменился, все изменилось. Если мы говорим о развитии отечественного баскетбола, то нет никакого смысла привлекать легионеров в эти конкретные турниры.

Плюс, в Суперлиге существует потолок зарплат, в прошедшем сезоне он был на уровне 50 млн рублей. Считаю, что он должен ежегодно индексироваться на уровень инфляции. Жизнь развивается, товары дорожают, инфляция во всех областях. Потолок не должен быть закостеневшим, он должен изменяться в зависимости от ситуации в стране.

Есть в регламенте пункт, что премии игрокам по итогам сезона могут быть в 30% их годовой зарплаты. Мое предложение — увеличить их до 50%. Если команда выигрывает, почему бы не заплатить премию игрокам за сделанное дело? Отдельный вид мотивации – не самые высокие зарплаты, но хорошие премии за результат. Но сейчас, если вылезаешь за эти цифры, то там штрафные санкции предусмотрены. Нужен более гибкий подход.

- РФБ вам выдала грамоту за эффективную подготовку молодых игроков, при этом ваш состав не прямо так чтобы очень молод…

- В этом сезоне о себе заявили трое достаточно молодых по нынешним меркам игроков – Александр Мальцев, Дмитрий Кадошников и Даниил Зиборов. Это ребята, которые в этом сезоне оказались в основной обойме в Суперлиге. Считаю, что в те минуты, которые они получали, они никоим образом нас не подвели и выглядели очень достойно. У них у всех хорошее будущее.

Что касается молодежного проекта, то у нас структура вся сохранилась. Есть команда в Единой молодежной лиги ВТБ, которая в этом году играла в «Финале четырех» и заняла четвертое место; есть команда ДЮБЛ, которая, правда, в этом году не так успешно выступила, как ранее. Плюс, сейчас уже на 90% решен вопрос о создании команды Высшей лиги – для того, чтобы ребята из той же «молодежки», которые еще не попадают в команду Суперлиги, могли получать опыт в Высшей лиге с мужскими командами и дорастать до Суперлиги. Раньше вот этот промежуток карьеры нам нечем было в «Химках» закрыть, и те, кто из «молодежки» не попадал в Суперлигу, уходили в другие клубы. А сейчас у нас появится команда, в которой эти ребята смогут попробовать свои силы не только на уровне своих сверстников, но и с мужскими командами Высшей лиги. Думаю, что это еще одна ступень для них, чтобы потом подняться выше.

Будем обращать все больше и больше внимания на молодежный проект. Мне кажется, что сейчас самое время обратиться вовнутрь, взглянуть на себя. Потому что международных матчей нет, кроме игр с дружественными нам странами, и нужно заняться собой — и когда мы вернемся на международную арену, будем уже готовыми.

- В следующем сезоне в Суперлиге будет больше клубов, чем в этом. Чего ждете от новичков?

- Я считаю, что чем больше клубов, тем лучше. Потому что больше игр, больше возможностей себя проявить. Конечно, тут должен быть баланс между соревновательным процессом и игровой практикой, но если в лиге будет до 18 клубов, я думаю, что этот баланс всегда будет соблюден. Я только приветствую появление новых клубов в Суперлиге и надеюсь, что у них и инфраструктура будет соответствующая. Жестких требований, как в Единой лиге, здесь нет, но, тем не менее, все должно соответствовать баскетбольным стандартам. Это шансы для новых клубов попробовать себя.

- Вы упомянули про бан для российских клубов. Понятно, что мы сейчас не можем оценить его влияние на развитие российского баскетбола, еще слишком рано, но как по-вашему, он может повлиять? К чему может привести, если продлится еще несколько лет?

- Разумеется, что дисквалификация нашей страны и, в частности, баскетбола из европейских соревнований – это плохо. Всегда хочется играть с соперниками из других стран, понимать, что ты умеешь, что они умеют и так далее. Но это не мы придумали. Все спортсмены считали, что спорт должен быть вне политики, а получается, что спорт — это настоящая, концентрированная политика. Поэтому, пока не изменится ситуация, мы должны посмотреть внутрь нашей страны, еще больше времени уделять молодежным проектам, создавать больше инфраструктуры, чтобы появлялись новые команды, новые шансы, новые рабочие места, тренерские в том числе, ну и чтобы игрокам было где играть.

РФБ открывает площадки в разных городах, создаются новые клубы, не только профессиональные. Очень много делают «КЭС Баскет», «Локобаскет – Школьная лига». Можно перечислять очень долго. Но сейчас самое время еще больше это развивать. Когда закончатся ограничения со стороны ФИБА, мы подойдем готовыми для участия в международных соревнованиях.

В целом, я думаю, что мы когда-то в перспективе, может быть, не в самой ближайшей, но вернемся и станем даже сильнее. Я почему-то в это верю.

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Фото: bckhimki.ru