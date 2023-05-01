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Красноярский «Енисей» в этом году до последнего боролся за плей-офф, а когда завершил сезон, тут же ушел в перестройку: тренер уже официально переехал в «Самару», еще два игрока – Томпсон и Гудумак – последуют за ним. Сразу шесть игроков имеют опции выхода из контракта этим летом, а единственный баскетболист на гарантированно контракте – Сергей Долинин – в завершившемся сезоне не провел на паркете ни минуты.

Команду ожидает довольно интересное межсезонье, после которого «Енисей» может преобразиться до неузнаваемости, но в какую сторону – пока непонятно. Генеральный директор клуба Владимир Петроковский в интервью «Перехвату» рассказывает о двух путях развития, оценивает новичков лиги и объясняет, почему на позицию главного тренера пришел не известный российскому болельщику Йовича Арсич.

- Владимир Владимирович, как вам в целом этот сезон?

- Сезон прошел как обычно – в переживаниях, мечтах, надеждах и разочарованиях. Это был интересный год, с новым форматом турнира, у которого есть свои плюсы и свои минусы. Приятно будет вспоминать этот сезон, плюс, поменялся чемпион, болельщикам такое нравится. Рад за Казань, что впервые в истории они взяли титул, поздравляю их.

Если выдохнуть и разложить сезон по полочкам конкретно для «Енисея», то для нас этот год сложился неоднозначно. Обычно команда на предсезонных сборах показывает уровень игры, который уже в сезоне процентов на 10 возрастает – за счет мотивации и всего такого. Когда ты смотришь на команду в «предсезонке», ты примерно понимаешь, что тебя ждет. Но у нас на предсезонных сборах команда внушила больше доверия, чем по ходу сезона. Это впервые я такое вижу. Это пища для размышлений – то ли мы чуть не вовремя вернулись, то ли не попали в эту оптимальную форму в начале, то ли просто глобально не повезло. Потому что мы контролировали первую игру с «Нижним», были хорошие шансы на победу, но мы проиграли во втором овертайме. Да и потом проигрывали несколько раз на последних секундах. Возможно, если бы хорошо стартовали, то у команды было бы больше уверенности. А так сложилось впечатление, что фортуна от нас в первой половине сезона отвернулась…

Однозначного ответа у меня нет, но надо отдать должное, что команда во второй части сезона вернулась в борьбу за плей-офф и имела все шансы туда попасть. Приятно, что «Енисей» смог перебороть себя и провести вторую часть сезона на высоком уровне.

- На Совете лиги одобрили заявки двух новых клубов. Какие у вас ожидания от них?

- Мне радостно, что количество российских команд увеличилось. Все-таки считаю, что 14 клубов для лиги – это уже более-менее оптимальное количество команд и, соответственно, количество игр. Тем интереснее и конкурентнее будет борьба! Опыт двух новичков в этом году показал, что все команды могут играть и могут удивлять. Надеюсь, это добавит каждому клубу болельщиков на трибунах.

- По ходу сезона было мнение, что лидеры Суперлиги не слабее команд из нижней части турнирной таблицы Лиги ВТБ. Получается, теперь и узнаем?

- У нас же уже заходили две команды из Суперлиги – МБА и «Самара», – причем они не были лидерами. Но мы же все понимаем, что сейчас команды проведут селекцию, и названия у этих команд будут те же, но команды сами по себе будут другими. Зайдут имена «Уралмаш» и «Руна», но команды претерпят изменения, особенно, мне кажется, «Руна».

Я не любитель обсуждать «кухни» других клубов, но если взять ту же МБА, когда они зашли, то зашла не та же МБА, которая играла в Суперлиге. Давайте уж быть честными! Они взяли игроков из ЦСКА, а того же Лопатина мы вели почти три года, говорили с агентами, искали возможность его к себе затянуть. Но тут команда появилась в Москве, и он, конечно, воспользовался этим моментом и довольно хорошо отыграл сезон. Появились Воронов, Пушков, Валиев… Человек 7 в клубе заменили. Название МБА осталось, но это, по сути, была уже другая команда — с приличным бюджетом и игроками, которые имеют опыт игры в Единой лиге.

Так что я бы не стал рассуждать о силе [верхней половины Суперлиги и нижней половины в Лиге ВТБ]. Если бы «Уралмаш» и «Руна» зашли теми же составами, которыми играли в финале, то можно было бы соревноваться и выяснять силы двух турниров. Но ситуация на рынке тяжелая, даже по своей селекции могу сказать, что нет ничего дороже и дефицитнее, чем русский игрок.

- К игрокам еще вернемся чуть позже. Вы же в это межсезонье потеряли тренера… С какими эмоциями отпускали Дражена Анзуловича в «Самару»?

- А я не знал, что в «Самару». Да и, с другой стороны, это бы ни на что не повлияло. Когда Дражен прощался с офисом клуба, он сказал: «Когда в первый раз летел на собеседование в Красноярск, я себе в голове отметил, что побуду там два сезона максимум». Он сам не ожидал, что четыре года так быстро пролетят! Но эта сказка кончилась, спасибо всем, двигаемся дальше. Обнялись, пожали друг другу руки и поняли, что каждому нужно идти своей дорогой. Нам тоже нужно попробовать что-то поменять, а ему – получить новый вызов. Нет ничего страшного в том, что игроки и тренеры пытаются что-то поменять в своих карьерах. Это как люди, которые пишут стихи – им нужны новые вызовы, новое вдохновение, новые эмоции, на которых они потом и создают какие-то шедевры.

Знаю, что у Дражена по ходу сезона было предложение из одного из европейских клубов. Надо отдать ему должное, он сказал, что у него есть контракт до конца сезона, и он отработает его до конца, а уже потом будет доступен для переговоров. Хотели, конечно, больше, быстрее и выше, но я благодарен Анзуловичу, что не опустили руки – ни игроки, ни он – и до последнего тура бились за путевку в плей-офф.

- Вы сказали, что новый главный тренер, Йовица Арсич, идеально подходит для решения ваших задач. Какие у вас задачи?

- До непосредственных задач дело еще не дошло. Можно сказать дежурные фразы, что наша задача – побеждать в каждой игре, конечно… Я игрокам так и говорю: не забивать себе голову супер-задачами и победой в чемпионате, а просто стараться побеждать в каждой следующей игре. Если будем побеждать, то очки, медали и места придут.

Но так, как сейчас складывается селекция, говорить о задачах очень непредсказуемо и преждевременно. Конечно, у команд, где не так много денег, задача – попасть в плей-офф. Но селекция складывается так, что мы, возможно, будем стараться омолодить состав и попробуем поработать в долгую. Если нам удастся «выдернуть» молодых и одаренных, то можно потратить сезон на подготовку российской молодежи, чтобы через год-два решать с ними уже более серьезные задачи. А так селекция складывается очень тяжело, потому что мы самый восточный клуб. Пока переговоры идут очень тяжело. Так что к задачам команды мы вернемся, когда уже более-менее обрисуются контуры состава.

- Тренер, тем не менее, подходит? Я почему спрашиваю… Арсич работал в «Балкане», и есть вот такая статистика: «Балкан» – чемпион Болгарии в 2019 и 2022 годах, а вместе с Арсичем – недоигранный из-за ковида чемпион и 4 место. Очевидно, что вы выбирали его не по результатам, а по каким-то другим критериям.

- Я всегда очень осторожен во всех прогнозах, боясь сглазить. Но мы исходили из того Йовица не работал в топ-клубах, и ему будет проще адаптироваться под нашу ситуацию. Он всегда работал в ограниченных бюджетах, и поэтому его рассуждения по составу мне импонируют. Для него Единая лига – большой чемпионат, и для него это следующий шаг в карьере. Он тоже мечтает себя показать.

К тому же, у него есть опыт работы с молодежью. Если нам все же не удастся сделать каких-то громких подписаний и мы пойдем по пути работы с молодыми игроками, его опыт нам пригодится. Ввяжемся в бой, а там посмотрим, как все будет складываться.

- Много лет назад Арсич и Лукич вместе стажировались в США. Вы с Зораном не консультировались по его кандидатуре?

- Нет, не консультировался. У нас есть свой «шпион» на территории славной братской Республики Сербии. Наводили справки через других людей. Кандидатов было много, а для меня всегда выбор тренера довольно непростой вопрос. Но выбрали Йовицу.

- У Арсича контракт на год, правильно?

- Да, да у меня и с Анзуловичем каждый год был однолетний контракт. Это не мешало его продлевать. Я всегда за честные партнерские отношения. Понятно, что мы встретились, переговорили, я объяснил свою логику, почему не готов предлагать «1+1» или что-то большее – это не мешает в ноябре-декабре вернуться к этому разговору, когда мы отработаем «предсезонку» и поймем больше друг о друге. Чем больше обязательств, тем больше проблем потом при расставании. Так что мы сели, обговорили все это, и он отнесся спокойно, сказал, что на моем месте рассуждал бы точно так же.

Надеюсь, Арсич сможет объединить тренерский штаб и чтобы велась работа. Я ему не ставил задачи выиграть чемпионат. Когда он спросил, чего я хочу от команды, то я ответил, что у нас, возможно, будет два пути: сохранение костяка – а мы уже понимаем, что нам это не удается, – и второй путь заключается в работе в длинную. Я спросил, готов ли он терпеть отсутствие результатов первое время, сможет ли потратить время, силы и эмоции на подготовку игроков, чтобы они когда-то выстрелили – и он сказал, что готов.

Мы не можем скупать всех подряд, да и это мне не импонирует. Я больше люблю процесс работы с игроками и доведение их до определенного уровня. От того же Герасимова все отказались, но, пробыв в Красноярске какое-то время, человек попал в сборную, и сейчас идет большая битва за его фамилию. Тот же Балашов не имел возможности проявить себя в «Зените», но из Красноярска его стали вызывать в сборную. Хотя от Сереги я ожидал еще большего в этом сезоне, надеюсь, он проанализирует свои ошибки и станет основным центровым в команде.

- Слышал, что Герасимовым интересуется пара топ-клубов. Еще ничего не решено, но они думают (интервью проходило за пару дней до ухода Тимофея из клуба – прим. «Перехват»).

- Ходят слухи, что топ-клубы очень серьезно рассматривают его. Я пока не лезу туда, это не мой бизнес. Он все наши условия знает, все мои мысли тоже. Когда мы закрывали сезон и прощались, я всем все сказал. Герасимову я сказал, что нужно еще один год провести в «Енисее». Потому что первая часть сезона у него, мягко скажем, не совсем задалась, во второй части это был уже совершенно другой игрок с совершенно другими глазами, уверенностью. Поэтому я ему и сказал: «Не пришиваю тебе свою голову, но могу дать совет. Было бы полезно уже не полсезона провести стабильно, а сезон, и дальше уже смотреть и думать о будущем». Какое решение он примет, не знаю. Понятно, что есть, наверное, много людей, которым он доверяет больше, чем мне.

- Вы уже начали трансферную кампанию?

- Трансферную кампанию мы начали полтора месяца назад, но пока не сильно в ней продвинулись. Очень тяжело все эти процессы идут, тяжело идут переговоры. Вот вы в самом начале спрашивали про два новых клуба в Единой лиге, и я показал вам бочку меда, сказал, что да, классно, круто, но есть и ложка дегтя. Появился еще один клуб из Москвы, и понятно, что нам – самому восточному клубу – тяжело. Все игроки выжидают. Мы понимаем, что у нас самая длинная дорога, во многие места мы не можем долететь прямыми рейсами. Я понимаю игроков, которые хотят оказаться в Москве, чтобы сократить проведенное в дороге время. Этот вопрос есть. Поэтому все больше склоняюсь к тому, что нам, наверное, действительно придется резко омолодить состав и попробовать в этой ситуации продолжать свой путь.

- В прошлом интервью мы с вами как раз говорили о том, что при прочих равных игроки выбирают то, что для них просто будет элементарно комфортнее. Не в денежном плане, а в бытовом.

- Да. Некоторые игроки уделяют этому аспекту слишком много внимания и не хотят понять одной простой вещи: в первую очередь, каждый игрок должен найти «свою» команду и «своего» тренера. А дорога, количество нулей в контракте – это вторично, если ты молодой игрой. Конечно, если тебе 30 с копейками лет, то можно начинать думать о каких-то комфортах, можно подумать о «пенсионном» контракте, который был бы максимально хорошим. Но когда тебе 20 с небольшим лет, нужно искать игровое время, условия, где ты будешь развиваться. Если эта ситуация складывается на Луне, то можно 3-4 года спокойно потерпеть и постараться сделать себе имя, найти свою игру, стать кем-то, а потом уже, к 30 годам, думать о комфорте. У меня такая философия. Но у каждого своя голова на плечах.

- Пока что единственный человек на действующем контракте – Сергей Долинин, который в прошлом сезоне вообще не выходил на паркет. Зато коренной красноярец! Подходит под вашу новую концепцию?

- Да, конечно, Сергей останется в составе. Сегодня у нас в ростере несколько игроков уже есть, просто их пока не выдаем. Еще пытаемся найти как минимум четыре игроков, чтобы расширить состав, ну и ждем – у некоторых игроков по условиям их контракта есть возможность выхода до определенной даты. Посмотрим, какое они решение примут. Надеюсь, что они примут решение остаться, и тогда нам будет чуть полегче. Потому что все они, по крайней мере, имеют солидный опыт игры в Единой лиге.

Что касается Долинина, то он рожден в Красноярске и здесь сделал первые шаги. Это один из первых удачных возрастов нашей спортшколы. Потом тренер увез двоих в Краснодар, двоих в ЦСКА, и Сергей прошел отличную школу «Локо». Он обучен. Не хватает где-то уверенности и веры в себя, может, еще чего-то, но мы, честно говоря, очень рассчитываем, что он подобрался к выходу на площадку уже вплотную. Осталось приложить свои усилия и захотеть этого. По складывающейся ситуации, думаю, шансы у него будут, остается только вопрос, воспользуется он ими или нет. Это как в известной всем нам байке про удочку и рыбу – клуб дает ему в руки удочку, а вот сможет ли он поймать рыбу, зависит только от него. Будем надеяться, что лето он потратит с пользой, поработает, а мы постараемся вписать его в команду. Знание, технику, понимание тактики — он все получил, осталось только эти умения реализовать.

- У вас есть сразу шесть человек с опциями продления – Балашов, Герасимов, Загретдинов, Сонько, Трушкин, Белянков. Давайте пройдем по ним. Загретдинов возвращается из аренды, Белянков переподписан, Сонько остается, правильно? И что с тремя остальными? Как раз Балашов, Герасимов и Трушкин – потенциальные лидеры «Енисея» образца следующего сезона. Все они пока думают?

- Про Тимофея Герасимова я уже рассказывал, с Сергеем Балашовым ситуация точно такая же. Трушкин, понятно, человек опытный, побывал в Красноярске, уходил в топ-клубы, возвращался. Советовать, наверное, смысла нет, он имеет очень большой опыт и знает ситуацию, которая была бы лучше чисто для него. Я жду от них решения. Конечно, если все трое останутся, то это будет хорошим подспорьем и будет вселять определенные оптимизм и надежду в успех сезона.

А вы так уверенно перечислили остальных игроков… Я бы не был так уверен во всех фамилиях, потому что на таком рынке может произойти что угодно, а рабства у нас нет. Уже всякие слухи, не очень хорошие для меня, летают. Мы тоже предпринимаем шаги, чтобы постараться максимально сохранить игроков, которые выступали в прошлом сезоне. Поэтому пока с уверенностью я могу сказать, что Долинин у нас точно есть.

- Про неуверенность в игроках – это вы про опции выхода?

- И про них тоже, но я просто не исключаю момента, что какой-то из клубов скажет: «А мы его хотим выкупить». И сделает предложение, от которого невозможно будет отказаться. Не исключаю такого. Я уже обжигался на молоке и теперь дую на воду.

Я, например, лично вписывался в Загретдинова. Еще даже не был продлен Дражен Анзулович, а я уже подписал Загретдинова. Это было мое решение, Дергачев и тренера наблюдали за ним в низших лигах, следили, как парень делает поступательные шаги наверх. Мы просто решили ускорить этот процесс. Анзулович сказал, что вряд ли найдет ему время, и мы можем отдавать в аренду. Мы выстроили с агентом определенную тактику, заключающуюся в том, чтобы Рома пробыл в системе клуба 4-5 месяцев, чтобы потренировался и понял требования, а в январе мы решили найти ему команду, где он точно будет играть. Я понимал, что «Уралмаш» будет играть в плей-офф и будет играть довольно долго, это тоже было важно. Так мы уже думали о следующем сезоне. Надеюсь, что этот год сложится для него намного лучше – если, конечно, он продолжит работать, а не скажет, что он тут чемпион Суперлиги и может вытянуть ноги и сидеть спокойно.

- Викторов, Мотовилов, Бабушкин – истекающие контракты. Что будет с этими ребятами?

- Мы с тренером их обсуждаем, изучаем рынок. Я помню, что в первый год Анзуловича мы тоже ему много советовали, он не знал российский рынок, полагался на мнение тренерского штаба, на мое мнение. На второй год уже знал, кто ему нужен. Поэтому и этому тренеру пока что тяжело, и мы сейчас снабжаем его максимально возможным количеством фамилий, кто хотя бы гипотетически может оказаться в «Енисее» – чтобы он хотя бы по 15-минутным нарезкам смог иметь представление об игроке. Каждый день, утром, в обед и вечером дискутируем.

Так что все игроки, которых вы перечислили, в обойме. На закрытии сезона Гриша Мотовилов перед всеми болельщиками сказал: «Друзья, я летом не слезу с себя, поставлю себе трехочковый бросок, вернусь в Красноярск и помогу побеждать». Так что сейчас тренер ознакомится и будем рассматривать каждую ситуацию отдельно. На рынке даже банально, математически нет достаточного количества игроков. Есть регламент Единой лиги, который говорит, что у каждой команды должно быть по шесть россиян. Команд из России у нас сейчас 12, и понятно, что они будут иметь не по шесть игроков, а хотя бы по восемь. И даже если мы возьмем минимальные цифры, то получим 72 игрока – и всем нужны с опытом в Лиге ВТБ, хорошо защищались, что-то забивали и все такое. Но мы же реалисты. Фридзон не становится моложе, Моня вроде бы завершает карьеру, то есть люди выпадают. Ну и получается, что нужна молодая, свежая кровь. Соответственно, те клубы, которые не могут предложить супер-условий, будут довольствоваться тем, что к ним зайдут игроки без опыта игры в Единой лиге.

Поэтому я не исключаю варианта, что у игроков, у которых закончился контракт, либо появятся, либо уже есть предложения. Мы их тоже всех рассматриваем, но если сложится так ситуация, что мы пойдем по пути омоложения, то мы постараемся сделать это очень быстро. чтобы потом эти молодые через год-два дошли до уровня костяка «Енисея».

- Есть шанс, что футбольный «Енисей» в этом году выйдет в РПЛ. Может ли это сказаться на вас в финансовом плане, учитывая, что деньги клубы получают из плюс-минус одного и того же источника?

- У меня здесь нет комментариев, остается пожелать удачи «Енисею» в стыковых матчах. Люди идут к своей мечте. Понимаю, что футбол – не дешевый вид спорт, но сильно сомневаюсь, что бюджет Красноярского края резко увеличит финансирование. Такое уже было, когда команда выходила на один сезон в РПЛ, и тогда губернатор решал вопрос насыщать смету клуба не за счет бюджета, а искали титульного спонсора. Большая часть прибавки оттуда и была, из бюджета там было не так много. Я не знаю пропорции, в чужие дела не лезу, но большая часть из того, что клубу было добавлено, это были внебюджетные деньги.

- А есть шанс, что у вас тоже появится какой-то весомый спонсор со стороны? Как «Пари» у «Нижнего», например…

- Если касаться букмекеров, то основная тема здесь – посещаемость матчей. Пандемия отучила людей приходить в зал, и мы так переформатировали программу работы с болельщиком. Мы в принципе вернули людей на трибуны, и у наших маркетологов планов громадьё. Могу даже сказать, что мы видоизменили болельщика: теперь мы пропагандируем, что поход на баскетбол – это семейное мероприятие. У нас долгое время ходили те, кто любит баскетбол, а теперь мы хотим, чтобы это был именно семейный поход, чтобы все получили свое удовольствие и все остались довольны. У нас в этом году как раз удалось получить прирост за счет семей.

Так что планы и амбиции есть, но основной показатель в притягивании букмекеров – это собирать на каждую игру полный зал. Тогда они точно придут с предложением. Так что работа ведется, но мы все понимаем, что компании, которые могут себе это позволить – РЖД, «Норильский Никель» и прочие – и так уже этим занимаются, а таких компаний в России не миллион. И помимо баскетбола есть другие виды спорта, которые тоже работают над притягиваем подобных компаний.

У нас есть мечта найти титульного спонсора и убедить кого-то, но пока не получается. Еще теперь произошло укрупнение, и некоторые компании управляются даже не из Красноярска, а вошли в холдинги. А у властей региона есть куча проблем помимо спорта – это и больницы, и детские сады… И туда тоже нужны внебюджетные средства, чтобы решить эти проблемы и чтобы людям жилось лучше. Если только предоставить зрелище, а хлеба в виде детских садов и больниц не будет, жить в регионах тоже будет не очень хорошо.

- В «Енисее» есть надежда на увеличение бюджета?

- Надежда такая есть. Последние 2-3 недели как раз я обходил кабинеты, и буквально на днях у нас впервые за последние пару-тройку лет было заседание Комитета законодательного собрания по спорту. Там команды отчитывались о своей деятельности, обсуждали проблемы. Так что не только исполнительная, но и законодательная власть в это погружена. Они посмотрели, что мы делаем, как мы делаем, какие у нас есть достижения, проблемы, над чем нужно работать. Был довольно откровенный диалог, надеюсь, депутаты были удовлетворены тем, что мы не просто пытаемся добиться каких-то определенных побед, но и несем социальную нагрузку, работаем с болельщиками, работаем с молодым поколением, чтобы утащить ребят с улиц в спортзалы. Считаю, что диалог был оптимистичным.

Понятно, что не будет такой ситуации, что сегодня у клуба бюджет 300 млн, а завтра – миллиард. За счет бюджета региона – точно нет. Но если титульный спонсор появится, если нам, может, помогут его привести, то будем вместе с властями региона прорабатывать какие-то совместные задачи и выстраивать стратегию.

Как человек, который родился в Красноярске, тут вырос и тут работает, скажу, что мечтаю о том, чтобы 12 красноярцев вышли на площадку и играли в Единой лиге ВТБ. Для руководства региона это тоже первоочередная задача. Есть просто ряд объективных и субъективных сложностей, почему на сегодняшний день это невозможно. Но мы все об этом мечтаем.

- Вопрос вам как человеку, который в клубе провел уже почти 40 лет – играл, тренировал, руководил. Какой самый запоминающийся момент был для вас лично?

- Мы в истории «Енисея» два раза обыгрывали ЦСКА в Красноярске. Никогда не забуду, когда мы выиграли в первом таком матче, причем с внушительной разницей. Минут за пять до конца мы вели около 20 очков, а тогда еще директорам клубов можно было стоять около скамейки. Игроки поворачивались ко мне и говорили: «Джи-эм, а что происходит? Когда они нас выигрывать будут? Они же уже не успеют». Я говорю: «Да мы уже выиграли, расслабьтесь, впервые в жизни обыграли ЦСКА».

Вот это для меня, наверное, самое памятное. Если вы меня спросите, какое место пять лет назад занял «Енисей», я сходу и не вспомню; а вот такие моменты, когда у игроков происходит ломка и когда они начинают в себя верить, в памяти остаются.

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Фото: Единая лига ВТБ; БК «Енисей»