Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог «Перехват», в котором рассказывают о жизни российского баскетбола. Не забывайте о плюсах!

Очередной сезон Единой лиги завершился. Он по определению должен был стать самым необычным: нет еврокубков, звезды поуезжали, упал интерес из-за границы. Несмотря на это, сезон вышел абсолютно сумасшедшим – с новыми командами, новым форматом и новыми звездами.

«Перехват» оглядывается назад, чтобы понять, что это вообще было.

Русский проект, который всех удивил

Когда МБА заходила в лигу, ей пророчили борьбу с «Минском» за предпоследнее место. Еще бы, клуб даже в Суперлиге не смог попасть в плей-офф, а тут еще многолетняя ставка на российских игроков…

Летом 2022 года появлялись слухи, что в кулуарах перед столичной командой поставили ультиматум: либо шесть легионеров, либо испытательный срок в один год – и счастливо оставаться.

Вместо этого МБА очень уверенно стартовала и уже в декабре забронировала себе место в первой шестерке, а вместе с тем – и в плей-офф. Попутно клуб раскрыл сразу нескольких российских игроков. Вторая половина сезона далась команде Василия Карасева куда сложнее, там был заметный и затяжной спад, но место в топ-6 и одна победа над «Зенитом» в четвертьфинале в первый же сезон – это уже немало.

МБА вообще стала единственной командой, которая проиграла свою четвертьфинальную серию не всухую.

Звезды все-таки приехали в лигу

Общий уровень команд, наверное, все же упал, но иностранные звезды в этом сезоне были, и их было немало: Никола Милутинов остался в ЦСКА, Тома Эртель плюнул на запреты и подписался с «Зенитом», Дэрил Мэйкон предпочел Казань двум предложениям из Евролиги, даже в «Самаре» оказался ветеран НБА Джеймс Эннис.

Все эти звезды оказались России, имея за плечами различный бэкграунд: Милутинов уважает контракты и ЦСКА, поэтому и остался; Эртель никогда не считался с условностями и не слушал окружающих; Мэйкон спрашивал совета у Лоренцо Брауна и в итоге выбрал хороший контракт, а не игру в ЕЛ; Эннис, в конце концов, стареет и уже не нужен в НБА.

Но это не меняет простого факта: в Единой лиге нового образца были и, вероятнее всего, будут заметные игроки. Кто-то, конечно, откажется, но совсем без звезд российский болельщик точно не откажется.

Дерзкие россияне из «Локо» заставили с собой считаться — вышли в финал с пятого места помогли поверить в молодежь

В недавнем интервью «Перехвату» президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев отметил, что в полуфинальной серии против ЦСКА россияне провели на паркете больше времени, чем легионеры, — 52%. Это само по себе уже весомо, но если нужны еще какие-то доказательства того, что именно российский костяк способен решать серьезные задачи в Единой лиге, то можно просто посмотреть овертайм седьмого – решающего – матча этой серии.

Главный герой этой пятиминутки – Александр Щербенев, 22-летний российский разыгрывающий, который точно не выглядит как супергерой. Прошлым летом Сашу хотел подписать ЦСКА, но «Локо» не отпустил защитника; чуть менее, чем через год, Щербенев фактически единолично прибил «армейцев» в концовке седьмой игры, когда на скамейке из-за перебора фолов оказались почти все лидеры краснодарцев.

И он такой не единственный. Влад Емченко провел невзрачную первую половину сезона, а во второй так прибавил, что мгновенно выгрыз себе игровое время и приятные заголовки; Андрей Мартюк, напротив, был суперзвездой до Нового года и даже привлек внимание скаутов НБА; Захар Ведищев пока нестабилен, но очень верит в свой бросок, и иногда это выливается в матчи-бенефисы. Подрастают Кирилл Елатонцев и Егор Сычков, которые уже в новом сезоне будут бороться за стабильное игровое время в основе.

Краснодар – самый интригующий молодежный проект уже сейчас, а к следующему сезону будет еще интереснее.

Базаревич и Карасев возобновили карьеру в клубном мужском баскетболе

Причем сделали это с дебютантами Единой лиги. Получилось с разным успехом, и тем не менее, два заметных тренера вернулись в Лигу ВТБ.

Василий Карасев после увольнения из «Зенита» в 2018 году какое-то время вообще был без работы, а затем пошел в женский баскетбол – сначала ассистентом, а затем и главным тренером. В 2022-м вместе с курским «Динамо» он выиграл чемпионат, а летом вернулся в мужской баскетбол.

Сергей Базаревич не тренировал в Единой лиге с 2015 года. После «Локомотива» у него был сезон в итальянском «Канту», а затем — 6 лет в сборной России и годичная командировка в турецкий «Трабзонспор». В клубах Сергей Валерианович не работал 5 лет, и вот он снова за делом.

Карасев остался в МБА, а вот «Самара» расторгла контракт с Базаревичем. Посмотрим, где он окажется и кто вернется в лигу в этом году.

ЦСКА выдал рекорд всех времен, но пролетел мимо финала, а у лиги третий год подряд новый чемпион

Год назад ЦСКА объявил, что меняет курс и разворачивается лицом к россиянам. Под это взяли нового тренера, македонца Эмила Райковича, который уже несколько раз доказывал, что умеет работать в условиях кризиса – все видели «Астану» Райковича и могли бы еще больше оценить «Автодор» Райковича, если бы прошлый сезон прошел в штатном режиме.

При новом тренере ЦСКА выдал рывок 25-0 и впервые проиграл только в феврале. Это и лучший старт в истории лиги, и в принципе самая длинная победная серия — ну и фактически гарантированное первое место за месяц до конца регулярного чемпионата.

А вот затем все пошло не по плану. После 3-0 в четвертьфинале с «Автодором» москвичи посыпались и проиграли серию «Локомотиву» со счетом 3-4. Уже потом игроки «красно-синих» будут говорить, что, наверное, недооценили кубанцев, что слишком рано уверовали в свою победу, но это скорее новая реальность – и в ней ЦСКА не гарантирована не то что победа в лиге, но даже место в финале.

Прошлогодний чемпион, питерский «Зенит», вовсе остался без медалей. Стало быть, исполнилась многолетняя мечта российских болельщиков (за исключением тех, что переживают за ЦСКА) – теперь в Единой лиге угадать чемпиона действительно невозможно. Или кто-то ждал «Локо» в финале после 17-15 в «регулярке» и при отсутствии преимущества своего паркета на всех стадиях?

Матч звезд поменял формат — там больше не «россияне против всего мира»

В принципе, смотреть МВЗ и так было интересно: пока в Евролиге традиционный перерыв, а в Европе разыгрываются национальные кубки, в России обычно проводилась «звездная» игра. И это никогда не было про игроков – они-то как раз регулярно пропускали Матч звезд, к примеру, в этом году накануне МВЗ с травмами вылетели Алексей Швед и Тома Эртель; но это всегда было про атмосферу.

Она была и в этом году, а вдобавок – болельщики вспомнили историю баскетбола. Эдакий образовательный интертэйнмент. Лига пытается не стоять на месте и вместе с форматом самого турнира видоизменять все его составляющие. Очевидно, еще есть, над чем работать, но за желание – лайк.

И отдельный лайк за конкурс по броскам сверху!

Дикие полуфиналы

Вполне возможно, вы никогда не видели более захватывающих полуфиналов, чем те, что были в этом году в Единой лиге ВТБ.

В одном из них ЦСКА в год своего 100-летия взял первый матч, но все равно проиграл в сумасшедшей серии дерзким соперникам из «Локо». По ходу этой серии была травма и героическое возвращение Николы Милутинова, неожиданные герои Краснодара, уверенные в себе «армейцы», продающие билеты на матч, который себе еще не гарантировали. Да что там – даже пресс-служба «Локо» как могла выводила ЦСКА из себя.

В другом полуфинале тоже было семь матчей, возвращение с 0-2 в серии, фатальное невезение Андрея Зубкова, который заступил за линию при равном счете, и победа УНИКСа на последней секунде седьмой игры.

Если бы эти полуфиналы придумали в фильме, мы бы точно сказали, что так не бывает.

Вечно второй УНИКС – впервые чемпион

Кульминация сезона — золотые медали казанской команды. Пока конкуренты перекраивали составы, Казань весь год была терпелива и только взяла в аренду из МБА Владислава Одинокова. Даже травма Станислава Ильницкого, выбывшего в середине зимы до конца сезона, не поколебала уверенность Велимира Перасовича. Уже перед самым плей-офф УНИКС выписал из «Самары» Маркоса Найта и Ивана Лазарева, завершив селекцию, как позже выяснилось, золотого состава.

Клуб много раз добирался до финала, но там вечно уступал ЦСКА – как, впрочем, много кто в российском баскетболе. И вот, когда в финальной серии не оказалось «армейцев», команда Евгения Богачева забрала свой первый трофей Единой лиги.

УНИКС – всего лишь четвертый чемпион в истории чемпионата России (после ЦСКА, «Урал-Грейта» и «Зенита») и Единой лиги (после ЦСКА, «Химок» и «Зенита»). Но кто знает, что подарит нам следующий сезон…

Одно ясно: когда санкции и баны закончатся, российский баскетбол может вернуться на европейскую арену совершенно другим. По крайней мере, у него есть для этого все шансы.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Перехват» — там любят росбаскет во всех его проявлениях!

Фото: Единая Лига ВТБ