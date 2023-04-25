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От редакции: вы читаете пользовательский блог «Перехват», в котором разговаривают с интересными представителями российского баскетбола.

Екатеринбургский «Уралмаш» принят в Единую лигу ВТБ. Чемпионы Суперлиги заручились поддержкой губернатора, собрали необходимый для вступления бюджет в 400 млн рублей и готовятся дебютировать на высшем уровне. При этом работа предстоит серьезная: собрать состав, поработать над маркетингом, оптимизировать и улучшить все клубные структуры и подтвердить свой уровень в рамках испытательного первого сезона.

«Перехват» поговорил со спортивным директором уральцев Сергеем Домановым и расспросил, как изменится клуб после вступления в Лигу ВТБ.

- Сергей, поздравляю с вступлением в число участников Единой лиги. Получается, клуб нашел бюджет в 400 млн или лига пошла на уступки?

- Спасибо за поздравление! Клуб и город давно ждали этого момента, исторически наш регион всегда был славен баскетболом, и сейчас мы очень рады, что мужская команда «Уралмаш» возвращается в элитный дивизион.

Касаемо бюджета, хотелось бы отметить помощь губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и Министра спорта региона Леонида Рапопорта, при поддержке которых нам удалось сформировать необходимый для участия в Единой лиге ВТБ бюджет.

- «Необходимый» – это от 400 млн, правильно?

- Все верно. Это требование регламента лиги, минимальный порог.

- Область очень долго раздумывала, нужно ли поддерживать клуб. Каков вклад властей в то, что команда оказалась в Лиге ВТБ?

- Их вклад сложно переоценить. Это касается не только формирование бюджета, но и предоставления арены, которая подведомственна области и наличие которой необходимо для участия в лиге.

- То есть арена досталась «Уралмашу» бесплатно или вы просто платите за нее со скидкой?

- Нас добавили в госзадание, и мы не платим за тренировочное время.

- Какие у клуба ожидания от выступления в новом для вас турнире? Из прошлого года есть два противоположных примера…

- Опыт повышения в лигах у нас уже есть, и мы осознаем наши цели и задачи, а самое главное – возможности. В первый сезон успехом будет считаться выход в плей-офф. Безусловно, с первой четверкой будет сражаться очень сложно, а остальные коллективы имеют более-менее равные силы.

- Как думаете, уральский болельщик придет? Все же билетная программа появилась очень недавно, а под Лигу ВТБ стоимость прохода на матчи для зрителей, скорее всего, еще больше вырастет.

- В первую очередь, выход в Единую лигу ВТБ – это праздник для них, многие болельщики очень ждали этого момента, наверное, даже больше, чем мы. Что касается цен на билеты, то они вырастут, но не намного. Мы всегда в первую очередь думаем о наших зрителях, ведь они наш шестой игрок на площадке, что и показала финальная серия в этом году. С их помощью нам удалось в обоих матчах вернуться в игру и довести дело до победы.

- Насколько сильные изменения претерпит состав?

- Костяк команды планируем сохранить процентов на 80. Это будет непросто, так как рынок русских игроков очень мал и на наших игроков есть спрос среди других команд Единой лиги ВТБ, в том числе это и было уже в течение прошедшего сезона. Хотелось бы сказать огромное спасибо всем игрокам, которые прошли с нами этот путь и верили в нас так же, как мы в них.

- В Лиге ВТБ возможны шесть легионеров. Будете заполнять все места или дадите больше шансов россиянам?

- В планах подписать ставшего уже почти местным для нашей команды Джавонте Дагласа и добавить еще двух-трех иностранцев, поисками которых мы уже начали заниматься.

- Получается, Нэймон Райт покинет команду?

- Контракт с ним закончился. Хотел бы выразить ему искреннюю благодарность за сезон и пожелать успехов в дальнейшей карьере.

- Понятно, что вступление в Единую лигу – это не только про баскетбол. По каким направлениям будете особенно усиленно работать этим летом? Что нужно подтянуть?

- По теме проведения матчей. Мы планируем ввести систему абонементов, а также добавить больше активностей в фойе третьего этажа. Будем расширять штат сотрудников клуба, оптимизировать работу фаншопа, добавим возможность покупки атрибутики онлайн.

Лето предстоит очень тяжелое, времени на раскачку практически нет, будем ждать всех на трибунах в новом сезоне.

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Фото: bcuralmash.ru